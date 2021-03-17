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Мифы демографии

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Вымирание.

Кто и когда "сломал хребет" русскому народу.  Русский народ  стал внезапно вымирать,  после 1991 года, когда численность русских, как и многих остальных народов России СНГ и Восточной Европы стала резко сокращаться.

Вот как этот процесс выглядит на примере численности русского народа по данным переписей и остальных открытых источников:
Численность-русских-в-СССР-с-1923-года
По характерному горбу видно, кто и когда сломал "хребет" русским, которые до 1991 года росли в численности со скоростью миллион человек в год, несмотря войну. А вот после 1991 года русских стало на 17 миллионов меньше и этот процесс только ускоряется, если судить демографии России последних лет:
вымираты-2020
Повторюсь еще раз, что это коснулось не только русских, а всех народов бывшего СССР и Восточной Европы, которые уже успели завершить индустриальный демпереход. Так выглядит динамика численности населения всех стран Восточной Европы, включая Россию в сравнении с якобы вымирающей Европой:
Численность-населения-европейских-стран-(млн.-чел)


Если до 1991 года численность соцстран быстро догоняла численность западноевропейских стран, то после 1991 года произошел характерный для всех перелом и началось ускоренное аномальное вымирание на фоне того, что западные страны ускорили свой рост в том числе и за счет мигрантов из стран бывшего соцлагеря. Общие же демографические потери от снижения рождаемости, роста смертности и миграции составили около 85 миллионов человек, что значительно выше потерь этих же стран в годы Второй мировой.

Таковы факты и других цифр в природе нет. И я просто не понимаю, как вопреки им можно продолжать валить вину на Сталина или еще на каких-нибудь печенегов с половцами. Это можно делать только с целью сокрытия реальных причин и виновных в происходящем.

Всё , что происходит сейчас в стране. Депопуляция, низкая рождаемость и высокая смертность народа. Это исключительное "достижение" этой системы власти.

Эксклюзивная " заслуга " небольшой группы людей , сидящих в Кремле уже долгие годы. 

 
Источник: https://stalingrad.site/articles/vymiranie/
Метки: власть, общество
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 743 495
    Dobbery час назад

      И упал Айболит и лежит на снегу:
      «Я дальше идти не могу».
      И сейчас же к нему из-за ёлки
      Выбегают мохнатые волки:
      «Садись, Айболит, верхом,
      Мы живо тебя довезём!»
      И вперёд поскакал Айболит
      И одно только слово твердит:
      “СССР ничего не производил, кроме галош!”

      1
      1
      • 27167 4581
        РусофилDobbery 35 мин. назад

          И упал коммуниЗд и лежит на снегу:
          «Я больше бухать не могу».
          И сейчас же к нему из-за ёлки
          Выбегают фашистские волки:
          «Садись, уоммуниЗд, верхом,
          Мы живо тебя довезём!»
          И вперёд поскакал Айболит
          И одно только слово твердит:
          ” И как один умрём в борьбе за ЭТО”

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