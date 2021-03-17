Мифы демографии
Вот как этот процесс выглядит на примере численности русского народа по данным переписей и остальных открытых источников:
По характерному горбу видно, кто и когда сломал "хребет" русским, которые до 1991 года росли в численности со скоростью миллион человек в год, несмотря войну. А вот после 1991 года русских стало на 17 миллионов меньше и этот процесс только ускоряется, если судить демографии России последних лет:
Повторюсь еще раз, что это коснулось не только русских, а всех народов бывшего СССР и Восточной Европы, которые уже успели завершить индустриальный демпереход. Так выглядит динамика численности населения всех стран Восточной Европы, включая Россию в сравнении с якобы вымирающей Европой:
Если до 1991 года численность соцстран быстро догоняла численность западноевропейских стран, то после 1991 года произошел характерный для всех перелом и началось ускоренное аномальное вымирание на фоне того, что западные страны ускорили свой рост в том числе и за счет мигрантов из стран бывшего соцлагеря. Общие же демографические потери от снижения рождаемости, роста смертности и миграции составили около 85 миллионов человек, что значительно выше потерь этих же стран в годы Второй мировой.
Таковы факты и других цифр в природе нет. И я просто не понимаю, как вопреки им можно продолжать валить вину на Сталина или еще на каких-нибудь печенегов с половцами. Это можно делать только с целью сокрытия реальных причин и виновных в происходящем.
Всё , что происходит сейчас в стране. Депопуляция, низкая рождаемость и высокая смертность народа. Это исключительное "достижение" этой системы власти.
Эксклюзивная " заслуга " небольшой группы людей , сидящих в Кремле уже долгие годы.
И упал Айболит и лежит на снегу:
«Я дальше идти не могу».
И сейчас же к нему из-за ёлки
Выбегают мохнатые волки:
«Садись, Айболит, верхом,
Мы живо тебя довезём!»
И вперёд поскакал Айболит
И одно только слово твердит:
“СССР ничего не производил, кроме галош!”
И упал коммуниЗд и лежит на снегу:
«Я больше бухать не могу».
И сейчас же к нему из-за ёлки
Выбегают фашистские волки:
«Садись, уоммуниЗд, верхом,
Мы живо тебя довезём!»
И вперёд поскакал Айболит
И одно только слово твердит:
” И как один умрём в борьбе за ЭТО”