Кто и когда "сломал хребет" русскому народу. Русский народ стал внезапно вымирать, после 1991 года, когда численность русских, как и многих остальных народов России СНГ и Восточной Европы стала резко сокращаться.

Вот как этот процесс выглядит на примере численности русского народа по данным переписей и остальных открытых источников:По характерному горбу видно, кто и когда сломал "хребет" русским, которые до 1991 года росли в численности со скоростью миллион человек в год, несмотря войну. А вот после 1991 года русских стало на 17 миллионов меньше и этот процесс только ускоряется, если судить демографии России последних лет:Повторюсь еще раз, что это коснулось не только русских, а всех народов бывшего СССР и Восточной Европы, которые уже успели завершить индустриальный демпереход. Так выглядит динамика численности населения всех стран Восточной Европы, включая Россию в сравнении с якобы вымирающей Европой:



Если до 1991 года численность соцстран быстро догоняла численность западноевропейских стран, то после 1991 года произошел характерный для всех перелом и началось ускоренное аномальное вымирание на фоне того, что западные страны ускорили свой рост в том числе и за счет мигрантов из стран бывшего соцлагеря. Общие же демографические потери от снижения рождаемости, роста смертности и миграции составили около 85 миллионов человек, что значительно выше потерь этих же стран в годы Второй мировой.



Таковы факты и других цифр в природе нет. И я просто не понимаю, как вопреки им можно продолжать валить вину на Сталина или еще на каких-нибудь печенегов с половцами. Это можно делать только с целью сокрытия реальных причин и виновных в происходящем.

Всё , что происходит сейчас в стране. Депопуляция, низкая рождаемость и высокая смертность народа. Это исключительное "достижение" этой системы власти.

Эксклюзивная " заслуга " небольшой группы людей , сидящих в Кремле уже долгие годы.