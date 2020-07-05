Перенаселение Земли: нам нужна еще одна планета или это миф?

Если сегодня вам, допустим, 30 лет, то за вашу жизнь население планеты уже дважды «добавляло» очередной миллиард. Когда вам было десять лет в 1999 году, население планеты достигло шести миллиардов. В 2011 году, когда вам исполнилось 22 года, была преодолена планка в семь миллиардов человек. Сегодня нас 7,7 миллиарда. Что же будет, когда пройдет еще 30 лет? По оценкам ООН, уже через пять лет, если динамика роста численности населения не претерпит разительных изменений, на планете появится восьмимиллиардный житель. А дальше что? Перенаселение, нехватка воды и пищи, не говоря уже о прочих ресурсах, и волны беженцев? Или все, на самом деле, не так страшно?

Предупреждение: статья была опубликована в журнале Naked Science №44 от 1 июня 2019 года. Выложена на сайте в исходном виде. Актуальность не потеряла.

Страх, который сопровождает нас всю историю

Как вы думаете, сколько человек жило на планете, когда были написаны эти слова: «Наше население столь огромно, что Земля едва сможет нас выдержать»? Кажется, они сказаны совсем недавно. Но это слова карфагенского писателя и богослова Тертуллиана, жившего в конце II – начале III века нашей эры. Они были произнесены, когда население планеты едва достигало 300 миллионов человек.

При этом Тертуллиан, как и многие, кто выскажется по этому вопросу позже, видел в голоде, войнах и эпидемиях те инструменты, которые наша планета имеет, чтобы устранить избыток населения. Имеет и периодически ими пользуется.

Показательный пример – Юстинианова чума, первая зафиксированная пандемия чумы, охватившая всю территорию тогдашнего цивилизованного мира. На протяжении двух веков она проявлялась в виде отдельных эпидемий и достигла апогея в середине VI века нашей эры, унеся жизни около 125 миллионов человек.

Довольно долго население планеты росло сравнительно скромными темпами. Негативные факторы, подстегивавшие смертность и не дававшие рождаемости возможность форсировать рост населения, сопровождали человечество до середины XVIII века.

Первый миллиард наша популяция набрала только в 1804 году – год провозглашения Наполеона Бонапарта императором Франции. Пройдет еще 123 года, и только в 1927-м население планеты удвоится. В год десятилетия советской власти на Земле уже жило два миллиарда человек.

От следующего миллиарда планету отделяло несколько десятилетий – всего 33 года. Только отгремела Вторая мировая война, и к 1960 году население выросло уже до трех миллиардов. Дальше – все быстрее: через 14 лет, в 1974 году, уже четыре миллиарда (очередное удвоение). Спустя еще 13 лет (1987 год) – пять миллиардов, через 12 лет (1999 год) – шесть. Всего за XX век население планеты увеличилось на 4,41 миллиарда: с 1,65 миллиарда в 1900 году до 6,06 миллиарда в 2000-м.

Таким образом, только за прошлый век население выросло в 3,7 раза. И это несмотря на две мировые войны и самую массовую пандемию гриппа за всю историю человечества. С одной стороны, население растет угрожающими темпами, но с другой – ничего катастрофического не происходит.

От Мальтуса до Римского клуба

В 1798 году, когда человечеству оставалось совсем немного до своего первого миллиарда, в Англии вышла книга, которая повлияла на умы многих, кого беспокоит проблема перенаселения планеты. Она называлась «Опыт о законе народонаселения», имя ее автора, которое станет на долгие годы нарицательным, – Томас Мальтус. Будучи священником, он в то же время больше известен как ученый – демограф и экономист.

Мальтус утверждал, что ограниченность ресурсов неизбежно ведет к бедности, голоду и социальным потрясениям. Если рост населения не сдерживается какими-либо причинами, то население будет удваиваться каждые четверть века и, следовательно, возрастать в геометрической прогрессии. Производство продуктов питания, растущее в арифметической прогрессии, не может увеличиваться так же быстро, ведь ресурсы планеты ограничены. Такое несоответствие способно привести к социально-экономическому коллапсу.

Как и Тертуллиан, в войнах, голоде, эпидемиях Мальтус видел ограничитель роста населения. Устраивать войны он, конечно, не призывал. Единственным возможным средством для ограничения деторождения ученый видел половое воздержание, которое настоятельно проповедовал беднякам. Ведь причину их бедности он видели именно в плодовитости. В то же время он считал, что помощь бедным аморальна, поскольку это только приводит к повышению рождаемости и, стало быть, плодит нищету.

Стоит отметить, что, когда Мальтус писал свой труд, население Англии стремительно росло – в первую очередь по причине снижения смертности. А труд его ко всему прочему был продолжением общественной полемики о справедливом распределении ресурсов в обществе.

В 1972 году, когда население планеты приближалось к четырем миллиардам, появился еще один труд – не менее известный, чем книга Мальтуса. Доклад «Пределы роста», созданный группой авторов по заказу Римского клуба, спровоцировал общественный резонанс и стал своего рода классической работой в области концепций мирового развития.

В докладе были представлены результаты моделирования последствий быстрого роста населения планеты при ограниченных природных ресурсах. Главенствующей проблемой снова называлась проблема роста человечества.

Именно этим докладом привлек к себе внимание Римский клуб – глобальный мозговой центр, который занимается различными международными политическими вопросами.

Авторы доклада – Денниc и Донелла Медоуз, Йорген Рандерс и Уильям Беренс III – пришли к выводу, что если современные тенденции роста численности населения, индустриализации, загрязнения природной среды, производства продовольствия и истощения ресурсов останутся без изменений, пределы роста цивилизации на этой планете будут достигнуты примерно за столетие. Как следствие – катастрофический обвал популяции до одного-трех миллиардов при резком снижении уровня жизни, вплоть до голода.

При этом технологические прорывы или, например, разведка новых запасов полезных ископаемых (геологическая удача) не изменят ситуацию в корне. Выход только в политических и социальных изменениях – прежде всего в контроле рождаемости.

По заявлениям Всемирного фонда природы (WWF), современное человечество потребляет на 20 процентов больше природных ресурсов, чем в состоянии произвести Земля. И чтобы обеспечить наши потребности, необходимо колонизировать две планеты размером с Землю, иначе скоро начнется голод.

Сегодня даже в Китае призывают ограничить рост населения по всему миру. Участники учрежденной в КНР ассоциации «Спасем планету!» уверены, что миру давно пора ограничить бесконтрольный рост населения и перенять опыт Поднебесной. Китайские специалисты выплачивают вознаграждение семьям в Африке, решившим пройти стерилизацию, и раздают средства контрацепции.

Согласно прогнозу ООН, к 2030 году на планете будет жить 8,5 миллиарда человек. В 2050-м население мира увеличится до 9,7 миллиарда, а к 2100 году – до 11,2 миллиарда. При этом к 2030-му половине жителей Земли станет нечего пить, а на опреснение океанской воды нужно будет ежегодно тратить до 200 миллиардов долларов. Потребление воды растет в два раза быстрее, чем население планеты. И это более серьезный вопрос, чем нехватка еды.

Мы движемся к коллапсу? Или все же нет?

Свой прогноз демографических тенденций предложили журналист Джон Иббитсон и политолог Даррелл Брикер в недавно опубликованной книге «Пустая планета: шок глобального сокращения населения». Они по-своему посмотрели на существующие тенденции, обобщили их и высказали собственное мнение о будущем человечества.

По мнению авторов, перенаселение планете вовсе не грозит. Скорее наоборот. Процессы, которые ведут к сокращению населения, уже работают, пусть это кто-то пока и не замечает.

Сценарий, предложенный Иббитсоном и Брикером, заключается в следующем. Осталось совсем немного времени до момента, когда рост человеческой популяции остановится. Примерно к 2050 году она достигнет своего максимума в 8,5 миллиарда. После население будет только сокращаться. К концу этого века наша численность снизится уже до восьми миллиардов. В чем же причины?

Да, мы знаем, что в некоторых странах население уже сокращается. Таких сейчас около двадцати. И это не только развитые и богатые государства: теряют население и менее благополучные. К середине века число таких стран на планете возрастет и население станет убывать там, где рождаемость традиционно была высока. В этом списке – Индия, Китай, Бразилия, Индонезия, отдельные страны Африки и Ближнего Востока.

Раньше ключевыми регуляторами рождаемости выступали голод и эпидемии. Но в современном мире мы научились с ними бороться, и теперь люди сами ограничивают себя, отказываются от деторождения или заводят мало детей.

Даже государство уже не может на это повлиять. В 70-х годах Китай принял политику «одна семья – один ребенок». Сегодня среднее число детей, рожденных одной женщиной в течение жизни (коэффициент фертильности) в Поднебесной, снизилось с 5,8 до 1,8. Прирост населения замедлился. Однако в 2013 году проявились негативные результаты такой политики, было зафиксировано сокращение работоспособного населения. Сегодня в КНР можно иметь двух и более детей. Но, как отмечают авторы книги, если один ребенок в семье становится нормой, это так и остается нормой.

Для молодых рождение ребенка больше не считается обязанностью – ни перед семьей, ни перед Богом, ни тем более перед государством. Сказывается и ослабление влияния религии на умы людей. Именно она долгие годы оказывала существенное воздействие на поведение людей, в том числе в семье.

Освобождение от традиций – семейных и религиозных – стало важной тенденцией среди европейской молодежи. Деторождение для них – лишь вопрос свободного выбора. И дело даже не в том, что растить детей дорого и на это требуется много времени, которого у работающих пар очень мало. Сегодня рождение детей для тех, кто идет на это, стало актом самореализации. И чтобы на него решиться, нужны усилия, но не каждый их находит.

Существенную роль играет и поведение женщины в современном обществе. Живущие в городах и образованные женщины имеют меньше детей. Опрос женщин в 26 странах показал, что наиболее популярный ответ на вопрос, сколько они хотят иметь детей, – два. И это в целом самый оптимальный вариант для поддержания численности популяции в стабильном состоянии. Чтобы численность населения не уменьшалась и не росла, коэффициент фертильности должен иметь показатель 2,1. Правда, в Европе он уже составляет 1,6.

Женщины в европейских странах – одни из наиболее свободных на планете. У них много возможностей, они не стремятся к деторождению. Поэтому и процесс сокращения населения в Европе начался раньше, чем где-либо, и идет быстрее. Сегодня эти же процессы набирают силу по всему миру.

Будущее совсем не страшно?

Одна из идей, которую хотят донести Иббитсон и Брикер, – то, что снижение численности населения не станет катастрофой для Земли. Планета станет чище, сократится количество промышленных и бытовых выбросов. Экологическая ситуация станет улучшаться.

В частности, снижение численности населения приведет к сокращению возделываемых сельскохозяйственных земель. Сельские территории станут безлюдными, а поля, ранее использовавшиеся для выращивания сельскохозяйственных культур, начнут засаживать лесами. Больше лесов – больше кислорода, больше мест для обитания диких животных. Прекратится массовый вылов рыбы, сократится количество торговых судов, загрязняющих океаны. Ребенок, который родится сегодня или за последующую пару десятилетий, возможно, будет жить в более чистом и здоровом мире, чем мы сегодня.

Однако по достижении 30 лет ему предстоит жить в обществе, где будет много пожилых людей. Вероятнее всего, у него не будет сложности в поиске работы. Вот только налоги, необходимые для выплаты пенсий и оказания медицинской помощи старикам, будут отнимать у него значительную часть доходов.

Малая доля работоспособной молодежи и большое число стариков могут спровоцировать бедность и, как следствие, общественное недовольство – как тех, так и других. Все это способно обернуться массовыми беспорядками и протестами. И здесь авторы опасаются, что правительства стран, не способных погасить внутренний конфликт, будут раздувать внешние, в попытках сплотить свое население.

Не стоит забывать, что книга Иббитсона и Брикера выходит в то время, когда президент США Дональд Трамп проводит свою антииммиграционную политику. Авторы заявляют, что ради процветания Америке необходимы мигранты, постоянный приток свежей крови и новых сил. В пример приводят Канаду, привлекающую мигрантов и развивающую мультикультурализм.

Однако авторы все же предполагают возможность изменения и этих тенденций. Период сокращения населения также не может быть вечным. Что, если в будущем людям все же не захочется встречать старость без детей и внуков?

Не все паникуют

Многие исследователи тоже не согласны с тем, что гиперболический рост населения планеты будет продолжаться бесконечно. Американский демограф Уоррен Томпсон выделил три демографических этапа в истории человечества. Первый был характерен высокой рождаемостью, но одновременно и высокой смертностью. В те времена немногие доживали до 50 лет. Войны, болезни, недоедание и высокая детская смертность служили естественными ограничителями численности населения. Его мы преодолели к XVIII столетию. Эпидемий стало меньше, люди стали лучше питаться и меньше болеть. Смертность снижается, но рождаемость все еще растет. Это второй этап. Сейчас мы вступаем в третий: снижается не только смертность, но и рождаемость. Когда он распространится на всю планету, воспроизводство населения сведется к простому замещению поколений и, как следствие, к стабилизации численности населения.

Профессор Сергей Капица считал, что по достижении своего пика численность населения Земли начнет сокращаться. Он предполагал, что популяция стабилизируется к 2135 году на уровне в 12-14 миллиардов человек.

К вопросу перенаселения планеты можно подойти и с другой стороны. Прогресс технологий способен привести к тому, что Земля сможет прокормить больше людей, чем сейчас. Такой сценарий считает вполне возможным известный российский демограф Евгений Андреев.

Давид Сэттертвейт из лондонского Международного института по вопросам экологии и развития уверен, что проблема не в количестве живущих на планете людей, а в числе потребителей, а также масштабе и характере потребления. Такого же мнения придерживается швейцарский социолог Клаус Ляйзингер. Он отмечает, что если бы все люди жили так же, как бразильские индейцы, обитающие в девственных лесах Амазонии, то на планете могло бы проживать от 20 до 30 миллиардов человек. Но если все будут потреблять природные ресурсы в таких же количествах, как жители Америки, то с экологической точки зрения наша планета давно перенаселена.

Источник: https://naked--science-ru.turbopages.org/s/naked-science.ru/article/nakedscience/perenaselenie-zemli?promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr