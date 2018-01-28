В очередной статье постоянного автора ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышева из Донецка, автор вновь возвращается к теме семьи и демографии. Этот особенно актуально на фоне того, что некие «неуемные законодатели» опять пытаются разрушить институт семьи, приравняв к браку сожительство. Только теперь уже специальным законом.

Уверен, что данный законопроект не пройдет. Но ведь его кто-то толкает, кто-то устроил «дискуссию» на всех телеканалах и радиостанциях.

Итак, материал Евгения Чернышева и фрагмент программы «60 минут» с моим мнением по данному вопросу.

(полный выпуск можно посмотреть здесь: передача «60 минут» от 22 января 2018 года )

Демография определяется в семье

С 2018 года начал работать пакет «демографических» законов. На них возлагаются большие надежды: вот в семьи пойдут деньги – и начнут рожать больше. Но детей рожают не законы, а люди. А сейчас наши представления о демографии представляют собою смесь советских и либеральных установок. Если первые выводят решение демографической проблемы из метафоры производственного цеха, то вторые – из метафоры релакс-центра. Первые верят в то, что рождаемость определяется качественной работой социальных институтов, как выпуск продукции – правильным технологическим процессом, вторые – что рождаемость определяется довольной и сытой жизнью. Но оба видят демографию как функцию, детерминированную внешними (по отношению к семье) условиями. То есть, будут работа, зарплата, ясли, садики, школы, пособия, жилье, комфорт, удовольствия – будут и дети. Естественно, обеспечение всем этим возлагается на плечи государства.

При этом приходиться только удивляться тому, что современный человек, который давно не отличается стыдом (к несчастью!), верит в то, что рождаемость увеличивается, прежде всего, от усилий государства. Происходит удивительная метаморфоза. Когда государство пытается вмешаться в вопрос нравственного состояния народа (аборты, разводы и т.п. ), то со стороны людей сразу следует отпор: мы не маленькие, это наше личное дело, сами разберемся! Когда же дело касается рождения детей, тут все бегут к государству со списком требований. То есть сами ведут себя как дети, которые хотят шалить, но чтобы папа и мама не узнали. Хочется спросить: не стыдно? Я имею в виду, не стыдно ли воспринимать себя иждивенцем на шее у государства, которое за вас должно решать все ваши проблемы? Работать, конечно, готов сам человек, но решать все вопросы, как многие думают, должно государство, в том числе обеспечивать рождаемость в его собственной семье.

Применительно к демографии это означает, что люди считают себя подрядчиком в деле рождаемости у гензаказчика – государства. То есть заказчик хорошо заплатит – дам результат, не заплатит – не будет ЕМУ результата. Рожаем для государства – вот принцип современного «цивилизованного» человека. А раз так, то детей, конечно, вешаем на государственные плечи. Мое дело я выполнил – родил. Пусть теперь ЭТО государство думает, как вырастить ребенка. Такова примерная позиция большинства людей. Удобно считать себя просто проводником, через который проходит ток – социальная помощь от государства к детям. Но тогда зачем вообще жить вместе с детьми? Не проще ли их отдать в детдома, где государство будет содержать их непосредственно, без родительского посредничества? Как вам такое ювенальное предложение, не нравится? А нормально ли все заботы вешать на государство, словно это не наши дети, а государственные? Скажите, семья, построенная на таких основаниях, может быть крепкой, многодетной, счастливой? Нет. Невозможно отвергать на словах ювенальный террор и одновременно ставить над своей семьей и своими детьми институт государства. Итог этого только один – государство поставит над вашей семьей институт опеки.

Во всех своих рассуждениях я исхожу из того факта, что прежде всего сам человек строит свою жизнь, свою семью. Если вам не нужны дети, то они ВАМ не нужны, и не обвиняйте в этом государство.

Чтобы достичь какой-то цели, нужно её поставить. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Вот я и хочу спросить у тех, кто обвиняет государство: у ВАС стоит цель вырастить столько детей, сколько даст Бог, или хотя бы троих? Если да, то, что вы для этого делаете? А если нет, то при чем тут государство? Если вы очень хотите иметь детей, то вы будете предпринимать для этого больше усилий. А если вы ничего не делаете, а только жалуетесь, то значит, вы внутренне согласны со своим положением. Положением плебея. Ведь как действует человек? Вначале ставится цель и начинается движение к ней; если это движение неприемлемо медленное, то ищутся способы ускорения. Но ЧТО-ТО надо делать, если цель стоит. Если я не делаю НИЧЕГО, то значит, что никакой цели не стоит и меня все устраивает. Трудности могут замедлить достижение цели, но полностью остановить – никогда.

Этим я совершенно не хочу оправдывать социально-экономическую политику власти, и прошу меня в этом не обвинять. Я лишь хочу сказать, что каждый человек ответственен только за одну семью – СВОЮ. Это поразительное открытие, которое, если его сделать в своей жизни, может все изменить! Каждый из нас не может решить проблемы всех семей страны. Но каждый из нас может решить проблемы своей семьи и сделать её такой, какой мы хотим. Скажу более резко: мы живем именно так, как мы хотим. Я имею в виду «хотим» не лежа на диване и плюя в потолок, а действительно хотим, прикладывая для этого соответствующее количество усилий и ведя соответствующий образ жизни. Если я хочу, чтобы мои дети не курили, но сам курю при них (или не при них), то значит, что мое «хочу» липовое. Если бы я по-настоящему хотел, чтобы они не курили, я бы сам не курил. Другой пример. Если я хочу иметь много детей, то и работать должен много, чтобы всех прокормить и воспитать. Если же я люблю попить пиво после работы и на выходных, то мое «хочу» липовое.

Еще один принципиальный момент в семье состоит вот в чем. Семья – это здание, которое должно строиться на прочном фундаменте. А он закладывается в самом начале. Не бывает так, что сначала построили здание, а потом давай менять фундамент. Семья ИЗНАЧАЛЬНО должна строиться на правильных основаниях. Если они искажены, то потом что-то поменять будет очень трудно. Поэтому образ семьи должен быть перед глазами ещё до ее создания. Только исходя из этого образа, выбирается супруг(а). То есть образ предшествует созданию семьи, а он имеет духовную природу. Подчеркиваю: образ семьи имеет ДУХОВНУЮ природу, а не финансовую. Если он есть, под него уже ищется финансовое обеспечение. Только так, и не иначе. «Слепить из того, что есть» здесь не работает. Сначала образ – потом материальное обеспечение. А не наоборот, как многие поступают: сначала обеспечьте нам всё – а потом уже будем говорить. Сначала «хочу быть столбовой дворянкой» — а потом «в этой стране детей не прокормить». Итак, образ предшествует семье. Отсюда последний вопрос, который хочется задать жалобщикам: а какой у вас образ семьи? Что-то не верится, что многодетной. И какие после этого претензии к государству?

Мы забываем, что государство состоит из людей – из нас с вами. Выдвигая к нему постоянные претензии, но ничего не делая, мы только ослабляем его. Тогда у нас нет права и требовать от него. Демография определяется не в правительственных кабинетах, а в семье. Когда мы наконец это поймем?

Евгений Чернышёв, Донецк» https://vk.com/e_chernyshev