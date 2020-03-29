Предлагаю вашему вниманию, материал постоянного автора ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышева из Донецка. Сейчас в период, когда мы все волею обстоятельств и решений властей должны оставаться дома, статья о семье выглядит как никогда актуальной.

Человек семейный

Наверное, все помнят из школы, что в рамках теории эволюции человека считается, что вначале был «человек умелый», потом «человек разумный». Но вся история свидетельствует о том, что человек всегда был человек семейный. То есть он существует не сам по себе, а рождается и вырастает в семье, а уже потом становится частью общества. Человек и социальное существо, но имя его первому, малому социуму – семья. Человек появляется на свет и первые годы жизни растет в семье, где и становится собственно человеком. На этом основании его и можно назвать человек семейный.

Все это приобретает особую актуальность в связи непрекращающимися попытками уничтожить семью и человека – таким, каким он был всегда. И практика показывает, что упадок семьи сопровождается упадком и государства. Потому что государство состоит из семей. Государство основано на семье, это своего рода большая семья. Когда же оно пытается подавить, подчинить, разрушить семью, то становится этаким монстром, пожирающим самого себя.

А можно и разрушить государство извне, разрушив его опору – семью. Этой тактики придерживаются противники России. Например, пытаясь протолкнуть закон о «семейном насилии». Сейчас вот попробовали заговорить о «государственных детях» в Конституции, т.е. о детях как «о достоянии России». Ведь достояние в русском языке имеет значение собственности или имущества, поэтому такая фраза является очень удобной для продвижения ювенального террора против семьи. Раз дети – достояние государства, то государство ставится над семьей как надсмотрщик.

К сожалению, одной из причин, по которым пропихивается антисемейная пропаганда, является наше собственное полуразрушенное представление о семье. Несколько лет назад один из священнослужителей сказал, что главное для народа – это восстановление догматического сознания. Это имеет самое прямое отношение к семье. Согласно христианскому взгляду, который, кстати, разделяют ислам и иудаизм, человек был создан Богом как человек семейный. То есть семью создал Бог, а государство потом создал человек. Из этого следует, что не семья для государства, а государство для семьи. И это, в конечном счете, в интересах самого государства.

Постулат о священности семьи уже основательно подзабыт. Например, считается, что семья – это ячейка общества. Но, задумавшись, можно заметить, что это выражение ставит на первое место общество, на которое падает акцент, а семью считает лишь его «производственной ячейкой». Это унизительно для семьи. Она является не ячейкой, а образом общества. Какова семья, таково и общество. Крепкая семья – сильное общество, слабая семья – слабое общество.

В связи с особенно сильным разрушением семьи в западном мире и государства там становятся абсолютно неспособными к сопротивлению и толерантными перед навязываемыми понятиями «нового мира». Ведь упадок семьи ослабляет родственные связи человека с окружающими его людьми, усиливает его одиночество и в конце концов оставляет его наедине с государством, а оно во многом управляется извне.

Почему именно Европа является полигоном обкатывания технологий расчеловечивания? Потому что там нет возможности к сопротивлению – семья фактически уничтожена. Около половины детей (а в ряде стран до 70%) рождаются вне брака, то есть они никогда не знали, что такое семья. Попробуйте слепому от рождения объяснить, что такое закат солнца. То же самое с детдомовскими детьми – многие вещи им невозможно объяснить. Они в этом не виноваты, но результат от этого не улучшится. Государство в этом случае само постепенно становится большим детдомом. Может ли оно быть сильным? Ответ очевиден: только то государство сильное, в котором крепка семья.

Вот именно поэтому на семью как таковую и осуществляются самые агрессивные нападки. И именно поэтому семейное сознание должно быть максимально твердым. Как камень. Никаких изменений в представлениях о семье. Руки прочь от семьи!

Но самое главное в этом – наши собственные представления о семье. Если мы не хотим, чтобы наши дети были объявлены государственными, то мы не должны жаловаться, что государство нам мало платит на детей. Ведь как часто говорят – платят ЗА детей. Как будто дети – это товар, который мы произвели для заказчика – государства, а оно нам мало заплатило. Мы что, подрядчики у государства в деле рождения детей? Много дали – много рожу, мало дали – мало рожу? Это логика «водонаевых» и поддерживающих их «ходорковских».

Здоровый человек рожает детей не за деньги, а потому что это единственно правильный образ жизни. Именно образ, от него же происходит слово «образование». Рождение жизни – это способ существования жизни. Как и преодоление трудностей. Ведь жизнь – это ежесекундное преодоление энтропии. Почему, скажем, у верующих всегда намного больше детей, чем у остальных? А потому, что есть соответствующая заповедь. А ещё у христиан есть непостижимый догмат о Боге-Троице, что Сын предвечно рождается от Отца. Это его испостасное свойство. Он предвечно, то есть ещё до возникновения времени, независимо от времени, которое было сотворено, рождается от Отца и в определенный момент времени родился по плоти. То есть рождение – это свойство жизни. Нет рождения – нет жизни.

Если кто-то думает, что он живет, то пусть задаст себе вопрос: сколько жизней он произвел на свет? Вот это и есть настоящая жизнь. Все остальное забудется. Наши текущие материальные трудности уже мы сами в конце жизни не будем помнить. А вот сколько у нас детей, это останется навсегда. Прежде всего в истории своего рода.

Рождение детей – это не ослабление, как кто-то думает, а прямое укрепление семьи. Это мобилизует, собирает, вдохновляет. Человек, у которого несколько детей, совсем по-другому смотрит на мир, чем «автономный индивид». Он думает о том, чтó он оставит своим детям, и работает на это. И одновременно укрепляет страну.

Человек семейный – это камень, на котором стоит государство. Но семья должна быть правильной. Это значит единственной в жизни (иначе человек «разрывается»), многодетной, предшествующей государству. Последнее имеет такой смысл: семья может получать от государства помощь, но не должна получать санкцию на свое существование. Иначе она станет государственной микроструктурой со всеми вытекающими последствиями. Об этом, кажется, некоторые, забывают, чуть не клянча у государства денег на то, чтобы прожить в семье ещё какое-то время, а то, видите ли, я брошу своего ребенка и свою жену. Ну, бросай, если ты, подонок, готов поломать жизнь своему родному ребенку и обесчестить жену. Не говоря уже об ударе по Отечеству.

Человек семейный – это оплот, на котором стоит все. Семья — это не институт и реформированию не подлежит. Институт – это то, что создано человеком. Семья же создана Богом, а семейная жизнь богоугодна и благословенна. В ближайшем будущем в России предстоит сформироваться спасительному для Отечества мощному просемейному движению. Такова логика исторического момента. Только оно может вытащить страну. Давайте вливаться в него всей своей жизнью.

Евгений Чернышёв, Донецк

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