Новый экзамен для всех: верность России или лояльность дяде Сэму

В очередной статье постоянного автора ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышева из Донецка, автор рассуждает о сложившейся в мире ситуации. Но подходит к ее оценке с весьма оригинальной стороны…

Мы переживаем важный исторический момент в новейшей истории России. Это момент проверки на зрелость политической нации в России. Угроза американской военной атаки на Сирию, угрозы в адрес России («готовьтесь сбивать ракеты!») и новый удар по российской экономике, конечно, не совпали по времени просто так. Это спланированный шаг.

Одна из его целей – ударить по эмоциям российских граждан и, на фоне истерик о крушении российской экономики, навязать мнение о том, что, мол, вот опять «отсталая Россия» из-за комплекса неполноценности лезет на Ближний Восток вместо того, чтобы навести порядок в собственной стране. Мол, рубль падает, а Путин ведет военные игры в Сирии. Люди нищенствуют, а они тратят миллиарды на военные расходы. В багаже у ненавистников России целый набор старых штампов: «страна-бензоколонка», «Верхняя Вольта с ракетами» и т.д. и т.п. Это известная старая песня – откажитесь от статуса великой державы, от своих территорий, от оборонных расходов, порежьте на металлолом свой флот, который дорого содержать, раздайте все деньги людям (ведь в «цивилизованном мире» все для людей!) и станьте маленькой Швейцарией. Сейчас для очередного подогревания подобных настроений созданы все условия.

Но именно от нас зависит, как Россия справится с этой угрозой. Побежим ли мы покупать американские бумажки (о чем неделю назад никто и думал), скупать не нужную нам технику (которой завалены наши квартиры) или же мы спокойно и философски рассудим, что основная ценность, которую мы имеем, — это то, что мы свободны.

Я имею в виду мы, Россия. Мы живем в своей стране и, хотя ещё с сильным влиянием западных агентов. Являемся самостоятельной страной, но которой, к счастью, напрямую не управляют еврокомиссары и всякие заокеанские посланцы.

Да, упадет временно рубль. Да, все снова немного подорожает. Но разве мы потребляем сто двадцать пять граммов хлеба в день? Да мы переедаем! Мы едим намного больше, чем нам нужно. Оглянитесь, посмотрите на фигуры людей в городах. Нам не только можно, но и нужно потреблять меньше. И если бы не СМИ, постоянно подогревающие жадность, мы бы и не знали, что мы якобы живем очень плохо и очень бедно. Да, такие люди есть. Но большинство людей в России живут материально весьма обеспеченно, и нам бы было даже очень полезно в чем-то ограничить себя.

Вдумайтесь в такие цифры. В 2017 года в среднем по России на 1000 жителей приходилось 288 легковых автомобилей, а автомобиль имела каждая вторая семья.

Каждая шестая семья имеет по два автомобиля! Нас окружает столько удобств, что они были бы для нас ненужными, если бы не влияние потребительской идеологии. Мы ведь понимаем ее губительность.

Так вот сейчас самый подходящий момент подтвердить свою позицию делом. Ведь именно на потребительские чувства давят США. Мол, Путин ещё больше сейчас влезет в Сирию, а из-за этого доллар взлетит, и вы не сможете купить новую модель айфона, у которой на целый сантиметр длиннее экран! Но, это же, позиция потребителя, а никак не гражданина! Да, экономическая ситуация станет тяжелее. Но разве это нельзя пережить для сохранения свободы и независимости России?

Истерику «экономического краха» нужно просто проигнорировать. Она уляжется. А вот сдача своих позиций на международной арене аукнется – это на десятилетия. Отступать здесь – значит подмочить репутацию, а то и утратить доверие. А это восстанавливается гораздо дольше и тяжелее, чем экономика. Мир видит в России единственную силу, способную противостоять глобальному гангстеру – США. Едущие вниз с мирового Олимпа, они жаждут ещё раз разрушить Россию, чтобы за наш счет решить свои проблемы. И сделать это они могут только путем соблазнения. Неужели мы поддадимся соблазну? Мы же никогда ничего хорошего от них не получали. США нас только обманывали. Создать же что-то мы можем только сами.

Последние годы мне все чаще кажется, что Россия остается очагом цивилизации на фоне неумолимого сползания Запада к одичанию. Мы и Запад – это как Восточная и Западная Римская империи первых веков нашей эры. Именно Восточная Ромейская империя (Византия) стала преемницей античного наследия и хранительницей цивилизации, то время как Запад на века погрузился в варварство.

Россия остается мировым оплотом суверенитета как такового, в то время как на Западе он давно ликвидирован, а народы переданы под управление всесильным корпорациям и подвергнуты расчеловечиванию. Мне даже кажется, что Россия, хотя в ней никогда не было нации — буржуазной общности, состоящей из автономных индивидов, — создает что-то наподобие нации в своем заповеднике цивилизации. Ведь именно в России у людей сохраняется столько прав, что это позволяет нам быть достаточно свободными и не зависящими от электронно-цифрового концлагеря, в который на Западе загнали всех.

Имея все это, неужели мы испугаемся нескольких процентов инфляции? Отбросив эмоции, что нам угрожает? Что дядя Сэм не будет с нами дружить? Что Запад не будет хлопать нас по плечу и что-то там не «признает»? Да пропали они пропадом со своим «признанием»! Нас этим уже не купишь. Мы и так были и будем врагами для Запада. Всегда. Независимо ни от чего. Что конкретно мы теряем? Ничего. А обрести мы можем гораздо больше, чем можно измерить деньгами.

Мы подошли к моменту, когда снова нужно выдержать новое давление – на эмоции, на нервы. И от всех нас сейчас зависит будущее Отечества. Это новый экзамен. Будем ли мы до конца верны России или не выдержим угроз и соблазнов дяди Сэма? Что пересилит: страх предать Россию или остаться без американских безделушек? Во имя чего мы вообще живем: блага России или похвалы из США?

Евгений Чернышёв, Донецк