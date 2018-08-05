Как вы думаете, когда появилось всем известное выражение «русские своих не бросают»? Не каждый ответит на этот вопрос.

А если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны?

Как это сделал постоянный автор ресурса nstarikov.ru Евгений Чернышев из Донецка.



Русские должны перестать бросать своих

«Русские своих не бросают», – этот лозунг появился во время Крымской весны. Лозунг совершенно правильный, и я за то, чтобы действительно руководствоваться им в жизни. Причем не только властям, а всем нам. Давайте посмотрим, как с этим обстоит сегодня.

Кто такие для нас свои? Русские за рубежом? Верно. А в повседневной жизни? Это, прежде всего, наши семьи: жены, мужья, дети, родители. Куда уж ближе и роднее. Подавляющее большинство россиян называют семью главной ценностью в своей жизни, ставя её на первое место. Поэтому по отношению к своей семье можно судить о том, как мы воплощаем принцип «своих не бросаем». Если наша семья – это свои, то семью бросать нельзя. Однако, к несчастью, это происходит настолько часто, что мы перестали это замечать.

С 1990 года в России было заключено 30 млн браков. При этом было зафиксировано 17 млн разводов. Если учесть, что в каждом разводе участвовало как минимум два человека, а в среднем ещё больше (считая детей), то мы получим, что в настоящее время по меньшей мере миллионов сорок россиян (треть населения страны!) пережили такую трагедию, как разрушение семьи – своего малого отечества. И я не верю, что такая травма не сказалась и на их отношении к большому Отечеству. Если человек бросает своих, причем самых родных людей на земле, то он тем более бросит остальных. Если же это дети, которые пережили крушение малого отечества, то и большое Отечество будет для них гораздо меньшей ценностью. Потому что образ отечества в их сознании искажен, десакрализирован, обесценен.

Вот мы возмущаемся предательством Родины, потребительским отношением к ней, продажей интересов России. Нас возмущает, когда кто-то качает из России деньги и держит за границей капиталы, чтобы при первом же случае бросить здесь все и сбежать туда. Откуда же это берется? А вы посмотрите, как МЫ относимся к своим семьям. Мы их бросаем точно так же, лишь только изменяются условия. Причем бросаем и беззащитных детей, нуждающихся в нас больше всего на свете.

Ведь как мы относимся к разводу? Пожили, попользовались друг другом, надоело – разбежались. Но семья – это образ общества. Если мы легко её разрушаем, то для нас тогда вообще нет ничего родного вокруг. Если нам не жалко своих же детей оставлять сиротами, а своих супругов, т.е. матерей и отцов наших детей, – одинокими, то мы не способны на великое созидание. Мы всего лишь пользователи. Попользовались человеком – и бросили. И так же мы относимся к России. Это недопустимо.

Развод – это катастрофа. Это крушение семьи. Для детей это травма на всю жизнь. А для родителей это опыт почти что блуда. Ведь если они жили, но бросили друг друга, то они сорвали, так сказать, пелену сакральности с интимных отношений и гораздо легче впадут в блуд. Поскольку крайне желательным условием для брака является девство, то мужчина не имеет права бросить свою жену, а жена – уйти от своего мужа. И оба не имеют права бросить детей. А таких брошенных детей – многие миллионы. Ведь многих бросают после сожительства, т.е. они не попадают в статистику официальных разводов. А это настоящее предательство – бросить человека, который через тебя появился на свет и которого ты ОБЯЗАН растить.

Если русские своих не бросают, то мы должны перестать бросать своих жен, отцов и детей. Если же они нам не свои, то кто мы после этого? С этим пора заканчивать, если мы хотим сохраниться и не исчезнуть с лица земли.

Нам всем грозит исчезновение. Сегодня 67% молодых россиян выросли в неполной семье, т.е., как правило, у матери-одиночки. Это значит, что они перенесли тяжелейшую травму и их способность создать крепкую семью гораздо ниже, чем у тех, кто вырос в настоящей семье. Я совсем не хочу поставить этих людей в изначально более низкое положение. Наверное, среди них есть и те, кто даст фору детям из полноценных семей. В принципе мы все калеки, более удобопреклонные ко греху, нежели к добродетели. Но все же факт отсутствия в детстве одного из родителей ложится на плечи таких детей дополнительным бременем.

Итак, с одной стороны, мы верим в то, что русские своих не бросают, и даже провозглашаем это. А с другой – видим это каждый день, да еще и считаем это нормой и своим правом. Но не слишком ли много мы набрали себе прав? Люди с легкостью разрушают свои семьи.

Муж бросает СВОЮ жену, жена бросает СВОЕГО мужа, родители бросают СВОИХ детей.

Когда же мы по-настоящему станем следовать принципу «своих не бросаем»?

Евгений Чернышёв, Донецк

https://vk.com/e_chernyshev