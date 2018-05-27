Статьи постоянного обозревателя ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышева всегда остры и посвящены главным, фундаментальным вопросам современного общества. Возможно, потому, что он живет в Донецке.

Так и на этот раз.

Дети и автомобили. Или дети или автомобили?

В 2017 году в среднем по России на 1000 жителей приходилось по 288 легковых автомобилей, причем во многих крупных городах этот показатель выше. Для сравнения, на те же 1000 человек приходится 183 ребенка до 16 лет. В селах – чуть больше, в городах – чуть меньше. Думаю, что в крупных городах – ещё меньше. Таким образом, на сегодняшний день легковых автомобилей в городах России почти в два раза больше, чем детей.

В связи с этим возникает два вопроса. Первый: почему люди жалуются на тяжелую жизнь при ТАКОМ количестве автомобилей на душу населения? Второй: а что за общество мы вообще создали? Попытаюсь ответить на оба вопроса. Жалуясь на тяжелую жизнь, мы создали общество потребления и потребителей, которым, судя по числу автомобилей, живется совсем не так плохо, как это хотят представить. Не для всех, но для очень многих оно плохо скорее тем, что им хочется потреблять ещё больше. Но это предлог. Причина же кроется в непомерной жадности. И именно из-за этой жадности делается выбор в пользу автомобилей, а не детей. Детей боятся, поскольку они снизят уровень личного потребления, а этого делать не хочется. Хочется потреблять, а не растить детей.

Конечно, есть много семей нуждающихся, которым действительно тяжело, и это глупо отрицать. Но, во-первых, согласно опросам самих россиян, они НЕ ХОТЯТ иметь больше детей при увеличении доходов и жилищных условий. А во-вторых, опять же согласно статистике, автомобиль имеет каждая вторая семья. А каждая шестая семья имеет по два автомобиля и более! Если мне скажут, что покупка и содержание автомобиля обходится дешевле, чем содержание детей, то пусть оставят эти отговорки для своей совести. Просто выбор делается в пользу автомобиля, а НЕ детей. Выбирают комфорт настоящего, а не созидание будущего. Если я имею финансовые возможности содержать автомобиль, то значит, могу иметь ещё минимум одного ребенка. И власти тут совершенно ни при чем. Этому эгоизму нет оправданий. Это признак упадка.

Много ли вы встречали многодетных семей с машинами? Если подтекст вопроса не совсем ясный, то перефразирую: часто ли вы встречали семьи с машинами, у которых было бы много детей? Ответ здесь очевиден. Это значит, что те, кто имеет возможность иметь машину, чаще всего избегают иметь много детей. То есть в малодетности виновато никакое не государство, а собственная жадность. Сами люди потом это признают.

За последние несколько лет я неоднократно сталкивался с людьми, которые уже вышли из детородного возраста и сожалели, что не родили ещё хотя бы одного ребенка. У них был или один, а хотелось двоих, или два, а хотелось бы троих. Но самое главное, что НИКТО из них не обвинил в этом материальные трудности или государство. Нет. Все они сказали прямо: мы так жалеем, что МЫ не родили еще. Вот истинное признание того, кто ответственен за рождение и воспитание детей. Жаль, что это понимание приходит поздно. Дай Бог, чтобы как можно больше людей поняли это вовремя. Сейчас мы нуждаемся в этом как никогда.

Евгений Чернышёв, Донецк