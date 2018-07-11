Новости Украины и Новороссии 11 июля 2018

Источник: fondvo.ru

Около 10 тонн продовольствия и моющих средств доставлено в прифронтовую Горловку Благотворительным Фондом «Великое Отечество».

Привезенные продукты получат семьи погибших ополченцев, инвалиды, ветераны Великой Отечественной Войны, многодетные семьи и пожилые люди старше 90 лет.

Жители Горловки и администрация города выражают огромную благодарность всем, кто откликнулся на призыв помочь горловчанам, находящимся в сложной ситуации.

Тонны продовольствия и товаров первой необходимости были закуплены на собранные добровольные пожертвования Благотворительным Фондом «Великое Отечество»

В начале июня 2018 года, Фонд объявил о сборе средств на гуманитарную помощь для жителей Горловка, пострадавших от действий украинской армии. Собранных средств хватило на заполнение и отправку 10-ти тонного грузовика.

Часть груза, подготовленного к отправке на Донбасс

Собрать средства, закупить необходимые товары – это лишь половина требуемой работы, ведь нужно в соответствии с требованиями закона пройти таможенное оформление груза, перевезти его через границу, доставить в Горловку в целости и сохранности, и передать для распределения администрации города.

Неожиданной проблемой стал поиск транспортной компании, которая согласилась доставить груз в прифронтовой город Горловка, находящийся почти под ежедневным обстрелом.

Собранную всем миром гуманитарную помощь горловчанам сопровождал и доставил в Горловку Руководитель Благотворительного Фонда «Великое Отечество» Владимир Павлович Обозный.

Руководитель Благотворительного Фонда «Великое Отечество» Владимир Павлович Обозный контролирует загрузку гуманитарной помощи

Автомобиль с грузом пересек границу в составе гуманитарной колонны МЧС и направился к месту разгрузки в сопровождении представителя администрации. Артиллерийской стрельбы в момент прибытия, к счастью, слышно не было. Однако в течение двух дней пребывания в Горловке, взрывы и прилеты артиллерийских снарядов были слышны неоднократно – война здесь продолжается.

Жители Горловки уже привыкли к этому, и даже не сильно реагируют на подобные звуки. Мирному жителю было странно слышать, как бабушки на скамейке обсуждают и спорят между собой, разрыв снаряда какого калибра они только что слышали. После 18 вечера на улицах города людей уже становится мало, а после 21 вообще почти никого нет. Даже большинство продуктовых магазинов работают до 20 часов. А въезд в город через блокпост разрешен только до 21 часа.

Тем не менее, люди живут и работают. Днем на детских площадка большое количество играющих детей. По улицам гуляют множество молодых мам с колясками. Эти люди живут в прифронтовом городе. Они привыкли жить в войне. Но им очень тяжело. Правительство Донецкой Народной Республики и Администрации города Горловка делают очень много для восстановления нормально жизни граждан. Но всё равно не хватает ресурсов и времени, так как новые обстрелы со стороны украинских войск приносят новые жертвы и разрушения.

В администрации города очень тепло встретили представителя Благотворительного Фонда «Великое Отечество». Для жителей города, который каждый день обстреливается ВСУ, собранная в России гуманитарная помощь является не только возможностью накормить детей и стариков, но и важным знаком солидарности, сочувствия и внимания. Именно поэтому В.П. Обозный объехал несколько наиболее нуждающихся семей, чтобы лично высказать им слова благодарности и поддержки.

Заместитель главы администрации Горловки Ивахненко А.А. и руководитель Благотворительного Фонда «Великое Отечество» Обозный В.П.

После начала боевых действий на Донбассе семья И., чьи дети уже стали взрослыми, приняли решение взять осиротевших детей. Сегодня в их доме воспитывается уже 5 малышей, оставшихся без родителей. Дети воспитываются в любви к творчеству и рукоделию. Во всех комнатах висят изготовленные ими поделки, картины, фрески и игрушки. Дети обрадовались подаркам, так как среди продуктов были очень любимые сгущенное молоко и конфеты.

Семья И., взявшая на воспитание 5 приемных детей

Ирина Е. одна воспитывает троих детей. Шесть месяцев назад у нее родилась тройня, а ее супруг пропал без вести. Соседи и знакомые, зная тяжелейшее положение Ирины, помогают ей детской одеждой, питанием и детскими аксессуарами – сосками, баночками, игрушками. Гуманитарная помощь, привезенная Благотворительный Фондом «Великое Отечество» большое подспорье для этой семьи.

Молодая мама Ирина одна воспитывает тройню

В семье Р. из Славянска 8 детей. Их отец защищал свободу с первых дней народного восстания на Донбассе и после эвакуации из города перевез родных в Горловку. Через некоторое время отец семейства погиб на фронте, а тяжесть воспитания сирот легла на ее супругу Т. Внутри семьи дети выполняют уже много обязанностей по дому, старшие заботятся за младшими, а все вместе помогают маме. Семья получает пособие по многодетности, но его хватает только на самое необходимое. Очень выручает то, что кроме самых маленьких, все дети устроены в школу и детский сад. После того, как им вручили гуманитарную помощь и сделали с ними фотографии, дети накинулись на сладости и сразу начали делить их между собой. По немного, но по-честному.

Муж Татьяны Р. погиб на фронте. Теперь она одна воспитывает 8 детей

Молодая мама Янина М. одна воспитывает троих детей – двухлетнего ребенка и двойню пяти месяцев. История обычная для семей Донбасса — муж ушел в ополчение и погиб на фронте. Поскольку у Янины нет родителей, её положение крайне тяжелое, а доставленная гуманитарная помощь очень необходима.

У Янины М. родителей не было. Муж погиб. Теперь одна воспитывает троих детей. Двойняшкам 5 месяцев.

Следующими в списке получателей гуманитарной помощи была семья И. с тяжелой историей. В этой семье три маленьких ребенка и один 14 лет. Отец погиб в ополчении Донбасса. А мама умерла от болезни в апреле этого года. Опекунство над детьми оформила бабушка, которая будет теперь растить этих детей сама. С её слов, дети очень тяжело перенесли потерю родителей. Это было видно при попытках их разговорить и развеселить. Бабушка горячо благодарила за помощь, которая сейчас ей очень нужна.

На плечи бабушки легла обязанность воспитать трех маленьких детей и одного подростка. Обоих родителей нет в живых.

Еще одной семьей, которой вручили гуманитарную помощь от Благотворительного Фонда, была семья ополченца с тремя детьми. В этой семье, слава богу, живы оба родителя. Папа служит в ополчении, а мама занимается хозяйством по дому и воспитывает детей — одному ребенку три года и два годовалых близнеца. Жалование ополченца не очень большое, а риск получить ранение или погибнуть есть всегда. Поэтому семья была очень благодарна за оказанную помощь.

Семья ополченца. Тот редкий момент, когда все вместе.

На этом, первая поездка в Горловку представителя Благотворительного Фонда «Великое Отечество» и доставка первой гуманитарной помощи для жителей прифронтового города завершилась. Но помощь жителям Горловки продолжится.

Мы все, каждый из нас может помочь этим людям. И они надеются на нас и верят, что Россия не оставит их в этой беде.

Благотворительный Фонд «Великое Отечество» будет ещё стараться отправлять гуманитарные грузы для нуждающихся жителей Горловки. Только все мы вместе, всем миром сможем преодолеть трудности и отстоять право людей жить. Если у вас есть предложения и пожелания, просим прислать их на почту miloserdie@fondvo.ru

Помочь очень просто. Для этого достаточно перевести на счет Благотворительного Фонда любую сумму, на которую мы окажем помощь нуждающимся людям.

А перевести деньги на счет Благотворительного Фонда вы можете тремя простыми способами.

Три способа внести пожертвование.

1. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».

2. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.

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3. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:

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