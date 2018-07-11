Новости Украины и Новороссии 11 июля 2018
- 09:14 Благотворительный Фонд «Великое Отечество» доставил в Горловку тонны помощи.
- 08:38 Шарий на NewsOne о насущных проблемах.
- 02:00 Порошенко рассказал, что больше всего «пугает Россию».
- 00:43 «Космическая полиция Украины», — в Сети высмеяли новую инициативу ведомства Авакова.
Благотворительный Фонд «Великое Отечество» доставил в Горловку тонны помощи
Источник: fondvo.ru
Около 10 тонн продовольствия и моющих средств доставлено в прифронтовую Горловку Благотворительным Фондом «Великое Отечество».
Привезенные продукты получат семьи погибших ополченцев, инвалиды, ветераны Великой Отечественной Войны, многодетные семьи и пожилые люди старше 90 лет.
Жители Горловки и администрация города выражают огромную благодарность всем, кто откликнулся на призыв помочь горловчанам, находящимся в сложной ситуации.
Тонны продовольствия и товаров первой необходимости были закуплены на собранные добровольные пожертвования Благотворительным Фондом «Великое Отечество»
В начале июня 2018 года, Фонд объявил о сборе средств на гуманитарную помощь для жителей Горловка, пострадавших от действий украинской армии. Собранных средств хватило на заполнение и отправку 10-ти тонного грузовика.
Часть груза, подготовленного к отправке на Донбасс
Собрать средства, закупить необходимые товары – это лишь половина требуемой работы, ведь нужно в соответствии с требованиями закона пройти таможенное оформление груза, перевезти его через границу, доставить в Горловку в целости и сохранности, и передать для распределения администрации города.
Неожиданной проблемой стал поиск транспортной компании, которая согласилась доставить груз в прифронтовой город Горловка, находящийся почти под ежедневным обстрелом.
Собранную всем миром гуманитарную помощь горловчанам сопровождал и доставил в Горловку Руководитель Благотворительного Фонда «Великое Отечество» Владимир Павлович Обозный.
Руководитель Благотворительного Фонда «Великое Отечество» Владимир Павлович Обозный контролирует загрузку гуманитарной помощи
Автомобиль с грузом пересек границу в составе гуманитарной колонны МЧС и направился к месту разгрузки в сопровождении представителя администрации. Артиллерийской стрельбы в момент прибытия, к счастью, слышно не было. Однако в течение двух дней пребывания в Горловке, взрывы и прилеты артиллерийских снарядов были слышны неоднократно – война здесь продолжается.
Жители Горловки уже привыкли к этому, и даже не сильно реагируют на подобные звуки. Мирному жителю было странно слышать, как бабушки на скамейке обсуждают и спорят между собой, разрыв снаряда какого калибра они только что слышали. После 18 вечера на улицах города людей уже становится мало, а после 21 вообще почти никого нет. Даже большинство продуктовых магазинов работают до 20 часов. А въезд в город через блокпост разрешен только до 21 часа.
Тем не менее, люди живут и работают. Днем на детских площадка большое количество играющих детей. По улицам гуляют множество молодых мам с колясками. Эти люди живут в прифронтовом городе. Они привыкли жить в войне. Но им очень тяжело. Правительство Донецкой Народной Республики и Администрации города Горловка делают очень много для восстановления нормально жизни граждан. Но всё равно не хватает ресурсов и времени, так как новые обстрелы со стороны украинских войск приносят новые жертвы и разрушения.
В администрации города очень тепло встретили представителя Благотворительного Фонда «Великое Отечество». Для жителей города, который каждый день обстреливается ВСУ, собранная в России гуманитарная помощь является не только возможностью накормить детей и стариков, но и важным знаком солидарности, сочувствия и внимания. Именно поэтому В.П. Обозный объехал несколько наиболее нуждающихся семей, чтобы лично высказать им слова благодарности и поддержки.
Заместитель главы администрации Горловки Ивахненко А.А. и руководитель Благотворительного Фонда «Великое Отечество» Обозный В.П.
После начала боевых действий на Донбассе семья И., чьи дети уже стали взрослыми, приняли решение взять осиротевших детей. Сегодня в их доме воспитывается уже 5 малышей, оставшихся без родителей. Дети воспитываются в любви к творчеству и рукоделию. Во всех комнатах висят изготовленные ими поделки, картины, фрески и игрушки. Дети обрадовались подаркам, так как среди продуктов были очень любимые сгущенное молоко и конфеты.
Семья И., взявшая на воспитание 5 приемных детей
Ирина Е. одна воспитывает троих детей. Шесть месяцев назад у нее родилась тройня, а ее супруг пропал без вести. Соседи и знакомые, зная тяжелейшее положение Ирины, помогают ей детской одеждой, питанием и детскими аксессуарами – сосками, баночками, игрушками. Гуманитарная помощь, привезенная Благотворительный Фондом «Великое Отечество» большое подспорье для этой семьи.
Молодая мама Ирина одна воспитывает тройню
В семье Р. из Славянска 8 детей. Их отец защищал свободу с первых дней народного восстания на Донбассе и после эвакуации из города перевез родных в Горловку. Через некоторое время отец семейства погиб на фронте, а тяжесть воспитания сирот легла на ее супругу Т. Внутри семьи дети выполняют уже много обязанностей по дому, старшие заботятся за младшими, а все вместе помогают маме. Семья получает пособие по многодетности, но его хватает только на самое необходимое. Очень выручает то, что кроме самых маленьких, все дети устроены в школу и детский сад. После того, как им вручили гуманитарную помощь и сделали с ними фотографии, дети накинулись на сладости и сразу начали делить их между собой. По немного, но по-честному.
Муж Татьяны Р. погиб на фронте. Теперь она одна воспитывает 8 детей
Молодая мама Янина М. одна воспитывает троих детей – двухлетнего ребенка и двойню пяти месяцев. История обычная для семей Донбасса — муж ушел в ополчение и погиб на фронте. Поскольку у Янины нет родителей, её положение крайне тяжелое, а доставленная гуманитарная помощь очень необходима.
У Янины М. родителей не было. Муж погиб. Теперь одна воспитывает троих детей. Двойняшкам 5 месяцев.
Следующими в списке получателей гуманитарной помощи была семья И. с тяжелой историей. В этой семье три маленьких ребенка и один 14 лет. Отец погиб в ополчении Донбасса. А мама умерла от болезни в апреле этого года. Опекунство над детьми оформила бабушка, которая будет теперь растить этих детей сама. С её слов, дети очень тяжело перенесли потерю родителей. Это было видно при попытках их разговорить и развеселить. Бабушка горячо благодарила за помощь, которая сейчас ей очень нужна.
На плечи бабушки легла обязанность воспитать трех маленьких детей и одного подростка. Обоих родителей нет в живых.
Еще одной семьей, которой вручили гуманитарную помощь от Благотворительного Фонда, была семья ополченца с тремя детьми. В этой семье, слава богу, живы оба родителя. Папа служит в ополчении, а мама занимается хозяйством по дому и воспитывает детей — одному ребенку три года и два годовалых близнеца. Жалование ополченца не очень большое, а риск получить ранение или погибнуть есть всегда. Поэтому семья была очень благодарна за оказанную помощь.
Семья ополченца. Тот редкий момент, когда все вместе.
На этом, первая поездка в Горловку представителя Благотворительного Фонда «Великое Отечество» и доставка первой гуманитарной помощи для жителей прифронтового города завершилась. Но помощь жителям Горловки продолжится.
Мы все, каждый из нас может помочь этим людям. И они надеются на нас и верят, что Россия не оставит их в этой беде.
Благотворительный Фонд «Великое Отечество» будет ещё стараться отправлять гуманитарные грузы для нуждающихся жителей Горловки. Только все мы вместе, всем миром сможем преодолеть трудности и отстоять право людей жить. Если у вас есть предложения и пожелания, просим прислать их на почту miloserdie@fondvo.ru
Помочь очень просто. Для этого достаточно перевести на счет Благотворительного Фонда любую сумму, на которую мы окажем помощь нуждающимся людям.
А перевести деньги на счет Благотворительного Фонда вы можете тремя простыми способами.
Три способа внести пожертвование.
1. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».
2. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.Квитанция-СБ-РФ-ПД-4
3. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:
(Внимание! Для просмотра всех страниц, воспользуйтесь кнопками навигации внизу картинки. Всего в инструкции — пять страниц).sberonlinefvo
К оглавлению | Источник: nstarikov.ru
Шарий на NewsOne о насущных проблемах
Сходи и подякуй под оригинал))) – https://www.youtube.com/watch?v=xJ_Nz…
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Порошенко рассказал, что больше всего «пугает Россию»
Президент Украины Пётр Порошенко в статье Financial Times заявил, что «ничто так не пугает Россию», как единство и решимость Евросоюза.
«Мой опыт показывает, что ничто так не пугает Россию, как наше единство и решимость», — отметил Порошенко, говоря о саммите НАТО в Брюсселе и важности НАТО и ЕС для Украины.
«Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы — это самая большая угроза для российской агрессии», — добавил он.
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«Космическая полиция Украины», — в Сети высмеяли новую инициативу ведомства Авакова
Пользователи Twitter высмеяли идею создания вертолётной полиции на Украине.
Ранее советник главы МВД Украины Иван Варченко рассказал изданию «Сегодня» о планах по формированию нового подразделения ведомства. До конца года Киев намерен получить первую партию вертолетов из Франции, которые будут использоваться сотрудниками МВД «для выявления и преследования нарушителей закона». Предполагается, что на создание вертолетной полиции потребуется около 15 миллиардов гривен (около 36 миллиардов рублей, — прим. ред.).
«Потом будет полиция на роликах, на самокате, на батуте, на воздушных шариках», — пошутил один из пользователей Twitter.
«Да расслабьтесь! Просто придумали новую статью дохода: поклянчить вертолеты», — предположил @GUfthx.
«Кому-то надо штрафовать российских ворон», — сыронизировал @Nutslet.
«В стране <…> и обычной полиции, выполняющей свои обязанности, нет, а тут вертолетная! Чего уж скромничать, анонсируйте сразу космическую полицию Украины, будут на звездолетах летать, за майданом наблюдать!» — написал пользователь Twitter.
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