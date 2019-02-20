Новости Украины и Новороссии 20 февраля 2019
- 15:18 Колеса и бутерброды Майдана.
- 14:34 На Украине объявили о начале серийного производства РСЗО «Верба».
- 14:05 Легенда от Порошенко.
- 12:56 Порошенко просит Раду допустить иностранных военных на Украину.
- 09:00 Посольство России обвинило Киев во вмешательстве в дела США.
- 06:00 Почему Россия не забрала Донбасс: военно-политические аспекты.
- 05:00 В ЛНР вступили в силу правила техосмотра автотранспорта.
- 04:00 Украинская дипломатия против советского танка.
- 03:32 В НАТО неожиданно объяснили смысл передачи вооружений ВСУ: помощь обойдётся Украине в миллионы долларов.
- 01:21 Пeтиция зa нopмaльных пaцaнoв.
- 01:00 Под Одессой разгромили предвыборный штаб Порошенко (ФОТО).
- Вчера 23:52 Порошенко срочно летит в США за наградой.
- Вчера 22:57 Пентагон поставит на Украину систему «слепой» посадки для ВСУ.
- Вчера 21:36 Крушение «Боинга» MH17: СБУ объявила в розыск офицера ГРУ.
Колеса и бутерброды Майдана
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На Украине объявили о начале серийного производства РСЗО «Верба»
Фото: ©ukroboronprom.com.ua
Украинское предприятие «Шепетовский ремонтный завод» начинает серийное производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Верба». Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома», передает RT.
Также в «Укроборонпроме» добавили, что уже в 2019 году будут сформированы первые штатные подразделения, которые будут вооружены новыми системами.
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Легенда от Порошенко
О вчерашних байках от Порошенко https://colonelcassad.livejournal.com/4790034.html и о том, кто стрелял на майдане.
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Порошенко просит Раду допустить иностранных военных на Украину
Петро Порошенко просит Верховную Раду разрешить допуск в страну иностранных военных для участия в учениях в 2019 году.
Соответствующий законопроект № 10067 зарегистрирован в аппарате парламента и помечен как неотложный.
Речь идет о многонациональных учениях по подготовке подразделений ВСУ, украино-американских учениях «Репид Трайдент — 2019» (Rapid Trident), «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze), украино-румынских учениях «Риверайн-2019» (Riverain), многонациональных учениях «Кленовая Арка — 2019» (Maple Arch) и украино-британских маневрах «Вориэр Вотчер — 2019» (Warrior Watcher).
Проект закона 19 февраля был направлен на рассмотрение профильного комитета.
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Посольство России обвинило Киев во вмешательстве в дела США
Требуя запретить в Штатах показ российской военной кинодрамы «Т-34», украинское посольство в США вмешивается в дела Вашингтона.
Об этом заявили в пресс-службе посольства России в США на странице в Facebook.
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«Наследники Степана Бандеры, Романа Шухевича, Ярослава Стецько, Дмитрия Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке — одной из победительниц во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.
Российские дипломаты выразили надежду на то, что Вашингтон должным образом отреагирует на «дерзкое поведение украинских дипломатов»:
«Бандеровскую чуму нужно остановить. Нельзя допускать, чтобы она распространилась за пределы Украины, особенно когда нам предстоит отпраздновать 75-летие нашей общей Победы над нацизмом. Ложись, Бандера! И никогда не вставай».
Премьера «Т-34» состоялась первого января. По сюжету фильма, вчерашний курсант Ивушкин во время Великой Отечественной войны оказывается в плену и планирует дерзкий побег, собрав экипаж в легендарной «тридцатьчетверке». Фильм занял второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года.
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Почему Россия не забрала Донбасс: военно-политические аспекты
Донбасс, как любую прифронтовую территорию с неопределённым статусом, периодически накрывают волны слухов.
Слухов самых невероятных, самых абсурдных, тем не менее распространяющихся со скоростью вируса. Несмотря на их регулярную повторяемость и столь же регулярную опровергаемость, они, вновь и вновь возникая, вновь и вновь вызывают доверие.
Количество людей живущих в Донбассе у которых «друг лично от Путина слышал» последние «коварные российские планы» относительно судеб Народных республик уступает только количеству тех, кто то же самое «слышал лично от Пушилина».
В последнее время, в связи с украинскими выборами вновь активизировался слух (периодически возникающий уже пять лет), что ДНР/ЛНР хотят прямо сейчас вернуть в состав Украины.
Слух абсурдный, поскольку прямо сейчас (до выборов) вернуть Донбасс Украине не только не выгодно политически (Россия не поддерживает Порошенко) но и невозможно технически (нет времени на осуществление необходимых процедур).
Очевидно, что активизация этого слуха частично связана с недавним заявлением Медведчука, который предложил Киеву, ради прекращения войны и сохранения Донбасса в составе Украины, изменить Конституцию, с целью создать в Донбассе широкую автономию.
Однако, поскольку Медведчук подыгрывает Тимошенко против Порошенко, ясно, что приступить к реализации этих идей Киев мог бы не раньше, чем пройдут выборы, если президентом станет Тимошенко.
При этом надо учесть, что сама Юлия Владимировна, предложения Виктора Владимировича гневно осудила, поскольку выступает сейчас с более радикально-националистических позиций, чем Порошенко, чтобы завоевать расположение и поддержку национал-радикалов, которые и решат исход выборов.
Следовательно, ни до президентских выборов, ни сразу после них, никто никуда интегрировать Донбасс просто не сможет. А далее начнутся выборы в парламент.
Таким образом, если бы подобные планы и были, приступить к их реализации ранее, чем через год-полтора было бы практически не реально. Как минимум для этого должна радикально поменяться позиция Киева.
Ну, а что будет с Донбассом, Украиной и миром через год знает только Господь, и то с известной долей условности, ибо дал каждому человеку право свободного выбора между добром и злом, а судьбы стран и цивилизаций складываются из миллионов этих свободных выборов.
Однако постоянное чувство опасности, сопутствующее жителям Донбасса базируется не только на подобных неадекватных трактовках ярких выступлений киевских или московских политиков.
Главный раздражающий фактор — неопределённый статус. Люди не могут понять почему Россия не забрала их по примеру Крыма, зачем признали киевскую власть в 2014 году, с какой целью заключены Минские соглашения?
Отсюда и метания, когда слух о сдаче Донбасса «уже завтра» сменяется слухом о том, что вот сейчас Россия не признает выборы 2019 года, захватит Киев, и Донбасс наконец вступит в состав РФ.
Между тем, военно-политическая ситуация, предопределившая судьбу Донбасса на ближайшие годы, сложилась в 2014 году и пока не изменилась. В 2014 году действительно открылось окно возможностей, которое далеко не исчерпывалось возвращением Крыма в состав России и провозглашением ДНР/ЛНР.
До февральского переворота 2014 года был вполне реальным вариант вступления всей Украины в Таможенный союз. Для этого Януковичу требовалось только разогнать майдан и пересажать всех статусных политиков, поддержавших попытку переворота.
Данное решение полностью зависело от субъективного фактора — личной воли Януковича, уровня его интеллекта и его адекватности занимаемой должности.
После переворота, в течение февраля—апреля был реален поход на Киев восставшего Юго-Востока, при неформальной поддержке России.
В таком варианте, скорее всего, Западная Украина уже терялась, Крым уходил к России (поскольку это уже произошло), а остальные территории, с новым пророссийским правительством, включались бы в процесс евразийской интеграции.
В провале этой возможности ключевую роль сыграл, как субъективный фактор (абсолютная неготовность новых, выдвинутых народным восстанием, лидеров Юго-Востока мыслить не масштабами своего удела /Харьков, Донецк, Одесса/, а масштабами страны), так и объективный — идеалистическое представление масс о восстании, заключавшееся в том, что «будет, как в Крыму» (два дня постоим, а там придут «вежливые танки» и пойдём по домам, заниматься своими делами).
Ни один из представителей как восставших масс Юго-Востока, так и их новых элит не понимал, что победа любого восстания находится в Киеве (в столице).
Националисты, кстати, хорошо понимали, что пока они не взяли столицу, они мятежники, а как только захватили правительственные здания — уже власть, а мятежники их противники.
В каждой области Юго-Востока надеялись, обозначив восстание и прикрывшись Россией, решить вопрос самостоятельно, а сосед пусть решает за себя.
Здесь, естественно, возникает вопрос, который часто задают не только в Донбассе, но и по всей Украине. А что, Россия не могла освободить русские же земли с русскими же людьми от формально бандеровской, а фактически американской оккупации?
Очевидно, могла. Но Россия может «освободить» всю Европу вплоть до Атлантики (тоже, кстати, вроде как под американской оккупацией находится).
Значит ли это, что Россия должна срочно затеять «освободительный поход» в Европу? Вопрос кажется абсурдным, но тема «освободительного похода» на Украину, которая по своему статусу ничем не отличается от Сербии, постоянно обсуждается российской и пророссийской украинской общественностью.
Да, на Украине произошёл государственный переворот. Но международное право не предусматривает возможности вторжения в независимое государство только на основании насильственной смены власти.
Да, наши западные «партнёры» часто устраивают перевороты и/или вторгаются в независимые государства под предлогом устранения последствий переворота.
Тем не менее, даже сейчас, когда не только дух, но и буква международного права сознательно игнорируются в большинстве случаев большинством стран, такие вторжения/вмешательства внешне оформляются в соответствии с международным правом.
Находится какой-нибудь местный оппозиционер (или завозится, как завёз в своё время СССР в Афганистан Бабрака Кармаля из Чехословакии), вокруг него формируется настоящее или фэйковое движение сопротивления, оно устанавливает контроль над какой-то территорией, обеспечивает переход на свою сторону части чиновников и военных и только после этого «с целью прекратить кровопролитие» в стране появляются иностранные войска.
Появление «вежливых людей» в Крыму было оформлено именно так. Гражданское противостояние, угроза массового кровопролития, непризнание местным парламентом киевского переворота, только после этого Россия появилась там официально. А всё, что было неофициально уже заиграли.
Больше нигде, на всей территории Украины, соответствующие условия не сложились. Да, были митинги, собиравшие десяток-другой тысяч человек. Да, брали штурмом облгосадминистрации.
Да, провозглашали «народных губернаторов». Но при этом официальная власть регионов нигде, кроме Крыма не отказалась признавать легитимность государственного переворота в Киеве.
Таким образом, Россия оказалась перед лицом формально монолитного единства сорокапятимиллионного государства, все органы власти которого, в том числе региональные на Юго-Востоке, отказались признавать легитимным Януковича.
Противодействие же оказывали несколько десятков тысяч человек по всей стране. Противодействие неорганизованное, между собой они договориться были не в состоянии, чётко сформулировать цели тоже.
Так что вступаться в 2014 году, с точки зрения международного права, России было не за кого. Абстрактных «мы ждали», которых действительно были миллионы, никто не мог учесть, подсчитать и предъявить их неозвученную публично волю в качестве обоснования своего права на вмешательство.
Был, конечно, вариант плюнуть на правовое обоснование своих действий и поступить по праву сильного. Но ради чего? Сухопутный коридор в Крым?
Вопрос решился при помощи Крымского моста.
Между тем было понятно, что захватить всю Украину в 2014 году не получится. На Западе (да и в Центре) большинство населения будет против.
И обращение к США, ЕС, НАТО с просьбой о помощи обязательно прозвучит. И его услышат.
То есть, реален был раздел Украины, причём не факт, что удалось бы забрать всю Новороссию и пробить коридор до Приднестровья.
Скорее наоборот, Одессу ни Киев, ни западные «партнёры» отдавать явно не собирались, задушить в ситуации военно-политического хаоса Приднестровье было вполне реально, и сделать это можно было быстро, в течение пары дней (чтобы Россия не успела отреагировать).
Самое печальное в этом разделе, что часть газопроводов + газохранилища всё равно остались бы под контролем бандеровской власти. Только она бы уже с полным правом говорила о российской агрессии, а нашим друзьям в ЕС было бы практически невозможно отстоять идею «Северного потока — 2».
Россия получила бы небольшое территориальное приращение с населением, далеко не готовым вписываться в российскую политическую систему (это даже по примеру маленького и самого русского на Украине Крыма видно), но её экономическое партнёрство с ЕС было бы прервано, политические отношения вышли бы на уровень близкий к военной конфронтации.
Те самые базы США, которые пока что появляются в Европе в весьма умеренном количестве только потому, что большинство европейцев против развёртывания новых американских сил, появились бы там без проблем.
Западную группировку войск, в том числе на присоединённых территориях, пришлось бы усилить в разы, кроме того, на присоединённые территории, для создания эффективной системы управления и контроля пришлось бы отправить большое количество управленческих кадров из России, а также силы полиции и ФСБ (украинская государственность была практически разрушена, оставшиеся чиновники в большинстве своём профнепригодны, а система управления уничтожена).
Речь шла о необходимости переселения на Украину на длительный срок сотен тысяч людей (миллиона-двух, если считать с семьями). Эти люди воспринимались бы на месте, как «варяги», которых прислали управлять (а мы ведь и сами можем) и которые «мешают нам жить», так, как «мы привыкли».
Любая проблема, с этого момента была бы проблемой «из-за России», которая чего-то не дала, не сделала, не обеспечила. Ведь управленцы-то российские.
Эпоху «евроинтеграции» скоро начали бы вспоминать с ностальгией, тем более, что резко повысить уровень жизни двадцати миллионов человек практически невозможно, а вот заставить всех платить налоги (от уплаты которых на Украине не уклонялся только ленивый) очень даже легко.
Кроме того, заморозка на украинском (и в целом на западном) направлении значительной (от трети, до половины) всего военного потенциала России заблокировала бы возможность проведения активной внешней политики (в том числе в Сирии). Её просто нечем было бы подкрепить.
Гипотетическая украинская кампания не отвечала принципиальному, по Лиддел Гарту, требованию к успешной войне: «Победа — это такой послевоенный мир, который лучше довоенного, хотя бы для вас».
Но может быть, можно было хотя бы Донбасс по крымскому примеру интегрировать в Россию? Нет, нельзя. Как уже было сказано, легитимные региональные органы власти восстание не поддержали.
В руках восставших в результате оказалась только примерно треть от общей площади двух областей и половина от той территории, на которой проводился референдум о независимости. Признать их и интегрировать в Россию (а самостоятельно они не выживут) можно только в рамках подконтрольной на сегодня территории.
Поддержать наступление ДНР/ЛНР до границ областей, означает начать войну, ведущую к разделу Украины, только на долю России выпадет даже меньше, чем большая часть Новороссии — всего две области.
Остальные последствия, возможно, немного мягче, но в целом те же. Кроме того, надо понимать, что заключая мир, на условии интеграции Донбасса, Россия практически мирится с потерей остальной части Украины навсегда (настолько, насколько в политике в принципе можно говорить о навсегда).
То есть, потери те же, а профит ещё меньше, чтобы не сказать, что его вообще нет.
Собственно вот эта-то ситуация военно-политического пата, сложившаяся на украинском направлении к лету 2014 года, заставила Россию пойти на заморозку ситуации на данном направлении, перенеся центр тяжести своих усилий на более перспективные, с точки зрения глобального противостояния с США, регионы.
С тем, чтобы вернуться к украинскому вопросу в целом и Донбассу в частности в более благоприятных условиях.
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Ростислав Ищенко
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В ЛНР вступили в силу правила техосмотра автотранспорта
На территории Луганской Народной Республики вступили в силу правила обязательного государственного технического осмотра или технического осмотра транспортных средств.
Об этом «Русской Весне» рассказали в полиции Луганской Народной Республики.
Приказом МВД ЛНР от 04.12.2018 № 1111 введена в действие Инструкция о проведении обязательного государственного технического осмотра или технического осмотра транспортных средств.
Согласно части 2 статьи 36 Закона ЛНР «О дорожном движении» от 15.01.2016 № 80-II (далее — Закон) обязательному государственному техническому осмотру или техническому осмотру подлежат:
1) легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили (независимо от формы собственности) грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним со сроком эксплуатации более двух лет;
2) грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонны, прицепы к ним и такси независимо от срока эксплуатации;
3) микроавтобусы, автобусы и специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы, независимо от срока эксплуатации.
Периодичность прохождения обязательного государственного технического осмотра или технического осмотра составляет:
1) для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых автомобилей (независимо от формы собственности) грузоподъемностью до 3,5 тонн, прицепов к ним со сроком эксплуатации более двух лет — каждые два года;
2) для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн, прицепов к ним и такси независимо от срока эксплуатации — ежегодно;
3) для автобусов (микроавтобусов) и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации — дважды в год.
Согласно части 6 статьи 36 Закона обязательный технический контроль транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования и зарегистрированных в соответствующих подразделениях УГИБДД МВД ЛНР, осуществляют субъекты проведения обязательного технического контроля, которые имеют на правах собственности или пользования оборудование, что позволяет проверять техническое состояние транспортных средств на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.
Согласно части 8 статьи 36 Закона на каждое транспортное средство, прошедшее обязательный технический контроль и признанное технически исправным, субъект проведения обязательного технического контроля оформляет диагностическую карту, которая выдается водителю транспортного средства. В диагностической карте указывается срок очередного прохождения обязательного технического контроля транспортного средства в соответствии с периодичностью прохождения.
На сегодняшний день двум операторам технического осмотра выдан допуск в сфере технического осмотра:
1. ФЛП Диденко М.Э., адрес пункта ТО: г. Краснодон, ул. Крылова, д. 4., область Допуска пункта: М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4
График работы: ПН — ПТ — с 09:00 до 16:00 (без перерыва), СБ — с 09:00 до 16:00 (без перерыва), ВС — выходной. Телефон: 0721217435.
2. ФЛП Матеров Н.В., адрес пункта ТО: г. Луганск, ул. Олега Кошевого, д. 31г; область Допуска пункта: М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4.
График работы: ПН — ПТ — с 09:00 до 17:00 (без перерыва), СБ — ВС — выходной. Телефон: 0721349207.
М1 — транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, в котором число мест для сидения, кроме места водителя, не превышает восьми;
М2 — транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, в котором число мест для сидения, кроме места водителя, превышает восемь, максимальной массой не более 5 тонн;
М3 — транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, в котором число мест для сидения, кроме места водителя, превышает восемь, максимальной массой более 5 тонн;
К транспортным средствам категории N относятся колесные средства, имеющие не менее четырех колес и предназначенные для перевозки грузов:
N1 — транспортное средство максимальной массой не более 3,5 тонны;
N2 — транспортное средство максимальной массой более 3,5 тонны, но не более 12 тонн;
N3 — транспортное средство максимальной массой более 12 тонн.
К транспортным средствам категории О относятся прицепы (полуприцепы):
О1 — максимальной массой не более 0,75 тонны;
O2 — максимальной массой более 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны;
O3 — максимальной массой более 3,5 тонны, но не более 10 тонн;
O4 — максимальной массой более 10 тонн.
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Украинская дипломатия против советского танка
Украинские дипломаты затеяли очередную бузу. На сей раз предметом их специфического внимания оказался лидер внутрироссийского проката — фильм «Т-34», который должен будет увидеть теперь уже и американский зритель.
Посольство Украины в США обратилось к американским кинотеатрам с настоятельной просьбой снять картину с просмотра, аргументируя настоятельную необходимость такого шага тем, что фильм «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны».
Судя по тому, что в этом же обращении посольство выразило благодарность украинским общинам, сумевшим в различных городах США воспрепятствовать показам, а кинотеатры, которым, собственно, и было адресовано послание, даже не упомянуло, — последние просто не заслужили похвалы, поскольку просьбе не вняли.
Надо полагать, что прокатчики исходят все же из интересов бизнеса и извлечения прибыли, а сомнительные идеологические расклады представителей далекой, скандальной и очень бедной страны их интересуют крайне мало.
Кроме того, в США, где демократию еще не успели извести, запреты на слово, изображение, любой информационный или творческий продукт, не содержащий в себе призыва к розни, ненависти, свержению государственного строя и т. д., не практикуется.
За необоснованное снятие фильма с проката можно заплатить по решению суда гигантскую неустойку. Поэтому просьба украинского посольства, впрочем, как и вся деятельность украинского МИД в разных странах, простодушно игнорирует местные реалии.
Вообще, полная правовая дезориентация дипломатического ведомства, когда речь заходит о работе в ЕС и США, — это нечто не поддающееся объяснению.
Такое ощущение, что на дипломатическую службу украинский гражданин попадает прямо после окончания первого курса швейного ПТУ, если таковые есть на Украине. Если нет, то из каких-нибудь похожих образовательных учреждений.
Кстати, и косвенный призыв к украинским общинам препятствовать прокату тоже не назовешь продуманным, с точки зрения американских законов.
Одно дело — встать с плакатами, выражающими протест, где-нибудь рядом с кинотеатром, другое — по украинскому обыкновению, устроить кучу-малу с членовредительством, метанием различных предметов в здание, где должен состояться показ, стараться не пустить зрителей в кинозал.
А то, что наиболее буйные головушки из числа высокосознательных украинцев вполне могут в своих маленьких городках организовать мини-Майдан, со всеми его особенностями и спецификой, вообще чревато.
В Америке с бузотерами разговор очень короткий — это не Россия. Полиция, что называется, «закрывает» их без малейшего промедления.
Так что если мы услышим в ближайшее время сетования на несправедливые задержания в США ни в чем не виновных украинцев, то будем знать, что послужило причиной.
И пару слов о том, чем не угодил господам из посольства Украины мирный советский танк. «Т-34» — это, если хотите, один из самых популярных и известных символов великой Победы.
Недаром эти победоносные машины украшали собой едва ли не каждый советский город, установленные на постаменте в его центральной части.
Содержательное наполнение этого символа было и остается очень глубоким и многоплановым.
Это и подвиг работников тыла, советских инженеров и рабочих, сумевших за кратчайшие сроки запустить массовое производство одного из лучших советских танков, сумевшего переломить ситуацию на полях танковых сражений в пользу Красной армии.
Это и многонациональные экипажи, в которых бок о бок воевали представители всех народов СССР, даже не помышлявшие о межнациональной вражде.
Это, наконец, и слом и развенчание нацистской идеологии, которые были бы невозможны без задействованного силового ресурса.
Все это вместе наносит колоссальный урон идее возрождения украинской нации, которая опирается на межнациональную ненависть, на выделение языковых и культурных преференций так называемому коренному народу, на глорификацию коллаборационистов из УНА-УНСО*, на разрыв всех связей с братским русским народом, с котором украинцы как раз и смолили самосад на броне того самого «Т-34» в перерывах между боями.
Думаю, что очередная акция украинского посольства в США останется незамеченной, ну или вызовет пару ухмылок. Конвульсии украинской дипломатии, которые она сама считает своей работой, — свидетельствуют о таком обширном поражении головного мозга, что ребят, впавших в кататонию, можно только пожалеть.
Болезнь пройдет рано или поздно, а тем, кто ее пережил, я думаю, будет очень стыдно за те поступки, которые они совершали в состоянии рубежной невменяемости.
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Андрей Бабицкий, Украина.ру
*Запрещенная в России экстремистская организация
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В НАТО неожиданно объяснили смысл передачи вооружений ВСУ: помощь обойдётся Украине в миллионы долларов
На Варшавском саммите НАТО в 2016 году, когда Альянс принял комплексный пакет поддержки Украины, было отмечено, что блок НАТО готов всецело помогать Киеву в реформировании сектора безопасности, однако официально направлять в страну армейские подразделения или поставлять оружие не будет.
В то же время вопрос оказания военной помощи Украине может решаться на уровне конкретных соглашений с государствами-членами альянса. И Литва стала одним из первых государств-членов альянса, которое еще в 2014 году начало поставлять на Украину оружие и оборудование.
Кроме Литвы помогали официальному Киеву Румыния, Чехия, Болгария, Польша и США.
США поставляют Украине наиболее современные образцы по сравнению с другими. Это и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей «Хаммер», ПТРК Javelin, крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, противотанковые гранатометы PSRL-1.
Правда, тут не все так прозрачно и бескорыстно.
США предоставляют Украине вооружения «как бы бесплатно», однако взимают плату за их обслуживание. О нюансах таких сделок рассказал капитан 1-го ранга ВМС США, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.
«Мы как бы даем бесплатно, но за обучение, за запчасти, за боеприпасы Украине придется платить самой. Это не совсем плохо, я лично не верю, что что-то должно даваться бесплатно потому, что потом ты этого не ценишь.
Мы также следим за этим всем, я был в такой команде: мы инспектировали, чтобы это все правильно хранили, правильно обращались, чтобы оно не пропало, и никто никому его не продал.
Вот россияне не делают этого, они просто продают оружие, а куда оно дальше расходится, они не следят, а потом это оборачивается против них и против всех остальных. Мы за этим всем очень следим, чтобы оружие не оказалось в чужих руках», — сказал Табах, также ранее командовавший антитеррористическим центром НАТО в Турции.
«А такая схема закреплена законодательно.
В Америке есть даже такой закон, что если мы передаем оружие кому-то, оно нашим налогоплательщикам не должно ничего стоить, а этот расход должен покрываться.
Допустим, мы передали три катера вам, передали бесплатно, потому что хранить их законсервированными стоит очень дорого, дешевле дать их вам, потом вы будете покупать запчасти к ним, платить за обучение, покупать современную аппаратуру на них, и будете покупать все это у нас.
Поэтому мы не имеем права зарабатывать на этом и в тоже время не имеем права терять на этом деньги, вот все время и идет такой баланс и игра», — подчеркнул ветеран Альянса.
К слову, не так давно президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов на безопасность Украины.
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Сергей Острына
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Пeтиция зa нopмaльных пaцaнoв
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Под Одессой разгромили предвыборный штаб Порошенко (ФОТО)
В ночь на 19 февраля, в селе Окны, Одесской области, неизвестный, повредив входную дверь, проник в помещение офиса предвыборного штаба Петра Порошенко.
Об этом сообщил местный отдел коммуникации полиции.
По словам правоохранителей, неизвестный разбил компьютерную и другую оргтехнику. С места происшествия злоумышленник скрылся.
Представительница штаба сообщила, в свою очередь, что из офиса ничего не пропало. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Окнянського ОП и кинологи.
Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, совершившего правонарушение.
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Порошенко срочно летит в США за наградой
Президент Украины Петр Порошенко в среду, 20 февраля, летит в Соединенные Штаты Америки на заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
Как отмечают в АП, Порошенко примет участие в Генассамблее во время обсуждения 67 пункта повестки дня «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».
Включение указанного пункта в повестку дня Генассамблеи ООН было инициировано Украиной. Проведение дебатов на данную тему «станет первым комплексным рассмотрением в рамках ассамблеи ООН этого вопроса», — отметили в АП и добавили, что Порошенко «примет личное участие в дебатах» и выступит с речью перед странами-членами ООН.
Запланировано также проведение ряда двусторонних встреч главы украинского государства. В частности с генсеком ООН и председателем Генассамблеи.
Кроме того, пребывая в Нью-Йорке, президент Украины «посетит Филадельфию с целью получения награды «Международный государственный деятель».
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Пентагон поставит на Украину систему «слепой» посадки для ВСУ
ВВС США объявили тендер на поставку на Украину навигационного оборудования для «слепой» посадки для нужд военного аэродрома в Староконстантинове, говорится в опубликованной во вторник информации о тендере на сайте госзакупок.
«Этот запрос на предложения предполагает поставку Украинской Республике системы „слепой“ посадки/дальномерного радиомаяка, и всенаправленного радиомаяка, и маяка системы тактической воздушной навигации для военно-воздушных сил Украины, расположенных на авиабазе Староконстантинов. Вместе с оборудованием (предоставляются) все сопряженные услуги по обучению и обслуживанию», — сказано в документе.
Претендентам на тендер предложено направить заявки до 5 апреля.
В октябре 2018 года в Староконстантинове проходили американо-украинские авиационные учения «Чистое небо-2018». Во время учений разбился самолет Су-27УБ, погибли двое находившихся в нем пилотов, один из которых был военнослужащим Воздушных сил Нацгвардии США.
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Крушение «Боинга» MH17: СБУ объявила в розыск офицера ГРУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Олега Иванникова по подозрению в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17 на Донбассе в июле 2014 года.
Об этом сообщили в МВД Украины.
По данным МВД, Иванникова объявили в розыск 21 января этого года.
Иванникову предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УПК Украины.
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