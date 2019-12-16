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Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Ответы на вопросы. Часть шестая.

12:56. 16 декабря 2019 56 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Круглый стол 12-11-2019г.
Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Ответы на вопросы и заключительное слово. Часть шестая.

Участники Алексей Орлов, Александр Соколов, Олег Чагин и Валентин Назаров.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jQtYyEpTD5k

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23301 20333
    Вячеслав 16 декабря 2019 в 14:02

    Чтобы вести разговоры о возрождении русского мира, нужно, чтобы русские были представлены в высших эшелонах власти, чтобы возрождалась их культура, образование, их Великое Прошлое…

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