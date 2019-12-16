Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Ответы на вопросы. Часть шестая.
Круглый стол 12-11-2019г.
Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Ответы на вопросы и заключительное слово. Часть шестая.
Участники Алексей Орлов, Александр Соколов, Олег Чагин и Валентин Назаров.
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Чтобы вести разговоры о возрождении русского мира, нужно, чтобы русские были представлены в высших эшелонах власти, чтобы возрождалась их культура, образование, их Великое Прошлое…