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Итоги круглого стола. Образ будущего в возрождении Человека Русского Мира

13:49. 22 января 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этой передаче были подведены итоги по Круглому столу «Образ будущего в возрождении Человека Русского Мира».

Алексей Орлов и Александр Соколов

Вопросы, рассматриваемые на Круглом столе:

- Исследование сути Человека и Народа, и постановка задач в их развитии через достижение образа будущего справедливого для Народа.
- Составляющие жизни Человека сегодня и в будущем.
- Направления социальных отношений и жизненных укладов в развитии многообразия народа входящего в состав Русского Мира.
- Обращение к НаРоду.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lp-w9ycWw2g

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