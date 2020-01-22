Итоги круглого стола. Образ будущего в возрождении Человека Русского Мира

В этой передаче были подведены итоги по Круглому столу «Образ будущего в возрождении Человека Русского Мира».



Алексей Орлов и Александр Соколов



Вопросы, рассматриваемые на Круглом столе:



- Исследование сути Человека и Народа, и постановка задач в их развитии через достижение образа будущего справедливого для Народа.

- Составляющие жизни Человека сегодня и в будущем.

- Направления социальных отношений и жизненных укладов в развитии многообразия народа входящего в состав Русского Мира.

- Обращение к НаРоду.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lp-w9ycWw2g