Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Условия для развития ЧЕЛОВЕКА. Часть третья

Образ будущего в возрождении Человека Русского мира.



Алексей Орлов, Александр Соколов, Олег Чагин и Валентин Назаров



- Экономика – создатель среды.

- Эффективность экономики.

- Балансированное развитие территории.

- Прибыль не в офшоры, а на развитие среды и условий для людей.

- Ответственный оператор развития от государства.

- Средства для развития экономики.

- Программно – целевое развитие.

- Традиционные уклады в экономике и управлении.

- Что, Как, Зачем?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MkkOd5pLl74