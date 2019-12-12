Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Условия для развития ЧЕЛОВЕКА. Часть третья
Образ будущего в возрождении Человека Русского мира.
Алексей Орлов, Александр Соколов, Олег Чагин и Валентин Назаров
- Экономика – создатель среды.
- Эффективность экономики.
- Балансированное развитие территории.
- Прибыль не в офшоры, а на развитие среды и условий для людей.
- Ответственный оператор развития от государства.
- Средства для развития экономики.
- Программно – целевое развитие.
- Традиционные уклады в экономике и управлении.
- Что, Как, Зачем?
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Следует несколько раз подумать, прежде чем какую-то особь назвать русской… Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.
Лукашенко сказал: “Шо такое руссикий мир? Значит должен быть и белорусский и украинский мир.”