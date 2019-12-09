Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Вхождение в тему. Часть 1
Образ будущего в возрождении Человека Русского мира.
Алексей Орлов, Александр Соколов, Олег Чагин и Валентин Назаров
Знакомство.
- Вводное слово. Кто мы есть?
- Что есть народ. Его история и развитие.
- Вызовы современности, что движет нами.
- Кризисы в истории.
- Вопросы нашего времени
Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#народное #славянское #радио #народ #род #возрождение #человек #любовь #воскрешение #народовластие #кризис #история #экономика #будущее #мировая #элита #валентин #души #россии #алексей #орлов #назаров #олег #чагин #александр #соколов
#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Народ #Род #ВозрождениеЧеловека #Человек #Любовь #ВоскрешениеЧеловека #ВозрождениеДуши #Народовластие #КризисВИстории #КризисВИсторииРоссии #Кризис #История #Экономика #Будущее #МироваяЭлита #АлексейОрлов #ВалентинНазаров #ОлегЧагин #АлександрСоколов