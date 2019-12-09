Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Вхождение в тему. Часть 1

Образ будущего в возрождении Человека Русского мира.



Алексей Орлов, Александр Соколов, Олег Чагин и Валентин Назаров



Знакомство.



- Вводное слово. Кто мы есть?

- Что есть народ. Его история и развитие.

- Вызовы современности, что движет нами.

- Кризисы в истории.

- Вопросы нашего времени



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_mv5_4W21aE