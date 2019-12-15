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Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Образ будущего. Часть пятая.

11:56. 15 декабря 2019 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Круглый стол 12-11-2019г.
Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Образ будущего. Часть пятая.

Участники Алексей Орлов, Александр Соколов, Олег Чагин и Валентин Назаров

Образ будущего.
1. Самоосознание НаРода.
2. Сознательная договорённость народа.
3. Программа развития.
4. На рубеже эпох.
5. Необратимость развития человека в подготовке его будущего.
6. Ответственность в созидании будущего.
7. Итоги.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KjQL9qnFR7U

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