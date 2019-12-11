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Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Что есть ЧЕЛОВЕК? Часть 2

13:45. 11 декабря 2019 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Образ будущего в возрождении Человека Русского мира.

Алексей Орлов, Александр Соколов, Олег Чагин и Валентин Назаров

- Человек разный. Взгляд из Запада и взгляд русского мира.
- Особенности человека Русского мира.
- От биологии вида до Человека.
- Предлагаемая цель.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zchZ1Rz-8cE

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