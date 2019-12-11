Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Что есть ЧЕЛОВЕК? Часть 2
Образ будущего в возрождении Человека Русского мира.
Алексей Орлов, Александр Соколов, Олег Чагин и Валентин Назаров
- Человек разный. Взгляд из Запада и взгляд русского мира.
- Особенности человека Русского мира.
- От биологии вида до Человека.
- Предлагаемая цель.
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