Космический лифт между Землей и Луной может стать реальностью.
Согласитесь, сегодня только ленивый не слышал о космическом лифте. Впервые идею подобного сооружения, которое поможет запускать грузы в космос без использования ракет, высказал основоположник отечественной космонавтики Константин Циолковский в 1895 году. Позже, в 1960 году, ленинградский инженер Юрий Арцутанов занялся разработкой этой идеи. Как и французский писатель Жюль Верн, написавший роман о путешествии человека на Луну в 1865 году, Циолковский и Арцутанов опередили свое время. Наши постоянные читатели знают, что создание космического лифта возможно и мы неоднократно об этом писали. Недавно ученые из Кембриджского и Калифорнийского университетов опубликовали исследование, результаты которого гласят, что новая конструкция возведения лифта способна значительно упростить космические путешествия.
Что нужно знать о космическом лифте
Немудрено, что первыми идеей о подобном сооружении заинтересовались научные фантасты. Не секрет, что Чарльз Артур Кларк при написании романа «Фонтаны рая» приезжал за консультацией к Юрию Арцутанову в Ленинград. Конечно, не стоит забывать о том, что то было время расцвета научной фантастики и идей о покорении космоса.
Времена изменились. То, что казалось фантастикой в прошлом веке, век нынешний превращает в реальность. Наверняка вы читали о том, что ученые хотят построить космический лифт к 2050 году. И все же, давайте разберемся что представляет из себя так называемый космический лифт.
В современном понимании идея космического лифта заключается в том, чтобы специальные автомобили доставляли людей и грузы на поверхность спутника нашей планеты. Для этого потребуется возвести на Луне орбитальную станцию. Основным компонентом этого транспортного средства должен стать прочный тросс, который будет протянут от поверхности Земли до Луны.
Что предлагают ученые на этот раз
Движимые идеей об уменьшении стоимости космических путешествий, ученые предложили новый тип космического лифта — космическую линию. В своем исследовании ученые описывают, что космическая линия будет «привязана» к поверхности Луны, свисая на геостационарную орбиту вокруг Земли.
Удивительно реальным это предложение делает еще и то, что космическая линия может быть построена из уже существующих материалов, что повышает вероятность легких космических путешествий и, возможно, даже создание орбитальных поселений. Согласитесь, удобно. Ведь вместо того, чтобы запускать ракеты с орбиты, космонавтам нужно будет достичь конечной точки космической линии.
По мнению авторов исследования эта линия станет частью инфраструктуры, очень похожей на раннюю железную дорогу — перемещение людей и предметов пользования по ней намного проще и легче, чем то же путешествие в глубокий космос. Наземные космические лифты были бы слишком обременительны для любого существующего материала — сильное гравитационное притяжение Земли и скорость вращения нашей планеты привели бы к разрыву троса.
Поэтому ученые полагают, что риск катастрофического коллапса снизится, если космическая линия будет привязана только к Луне. По мнению специалистов углеродные нанотрубки станут лучшим материалом для использования при строительстве. Следует отметить, что на данном этапе ученые не учитывали вероятность столкновения космического мусора на околоземной орбите с космической линией.
Если идеи высказанные учеными удастся претворить в жизнь, в будущем человечество будет использовать комическую линию в качестве привязного устройства для орбитальных телескопов, исследовательских центров и других объектов, которые могут зависать в точке Лагранжа — на высоте, на которой расположена Луна, а Земля оказывает равную, но противоположную гравитационной силу.
Пока сложно сказать как все окажется на самом деле. Чем не пища для ума научных фантастов?
Источник: https://hi-news.ru/technology/kosmicheskij-lift-mezhdu-zemlej-i-lunoj-mozhet-stat-realnostyu.html
Автомобили хотя бы по земле ездить сделайте нормальные. Китайца каждый год новая модель, у нас буханка с 1939 года санитарная машина.
Что же Вам буханка не нравится, машина апокалипсиса проедет там куда китайцы не доедут, работает на любом виде бензинов, ремонтируется с помощью плоскогубцев и проволоки, при этом в ней можно жить.
В китайце с комфортом 10 лет можно прожить и миллион километров намотать. Там качество зашкаливает.
Вряд ли китайцы настолько надёжны, Китай он и есть Китай, но буханка это машина для вечности, особенно с карбюраторным движком, у нас на работе фермер уже лет двадцать на убой работает, чинили его уже раз пять, да в Китае ещё машины делать не умели когда его выпустили!!
Единственная технология с СССР сохранившаяся в Китае. Остальное сейчас ширпотреб.
Какой то слабенький мегапроект – на Луну… А почему сразу не на Юпитер? Так ведь и катастрофу устроят – намотаются Луна с Землей вокруг друг друга в результате вращения. Думать надо!
Ну Вам же написали “пища для фантастов”.
“Основным компонентом этого транспортного средства должен стать прочный тросс, который будет протянут от поверхности Земли до Луны”.
Если бы Земля не вращалась вокруг своей оси, то гипотетически это можно было бы на минуту представить и забыть )) Или до Луны не 350 000 км и до неё можно долететь на самолёте? Как это тоже якобы делал северо корейский лётчик, за что был награждён руководством Северной Кореи за перелёт на Луну и обратно на самолёте ))
КЭЦ еще те идеи выдавал: чего только его наклонная эстакада стоит. алоизыч сколько времени на ней потерял, а то, глядишь “оружие возмездия” и получилось бы.