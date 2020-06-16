«Без мечты о будущем будущего нет»: как советские журналы изображали колонизацию космоса



После триумфа Союза в неофициальной космической гонке фантазии о космосе получили новое дыхание. Вселенная теперь казалась ближе, чем когда-либо, а значит, настало время смелых планов.

Сначала для большевиков, а потом для советских писателей и режиссёров космос стал местом коммунистической утопии. Она выполняла две задачи: учреждение новых убеждений и ценностей, а также адаптацию политических идей для стратегического развития страны Александра Симонова, научный сотрудник Центра изучения науки и технологии в ЕУСПб в исследовании «Формирование космической мифологии как фактора развития научных исследований космоса в СССР и России»

Главным источником знаний и вдохновения для советских людей служили научно-популярные журналы «Знание — сила», «Наука и техника», «Изобретатель и рационализатор» и многие другие. Пожалуй, самым «вольным» в отношении будущего в космосе был журнал комсомола «Техника — Молодёжи».



На обложках печатались картины художников, внутри — чертежи луноходов и схемы ракет, там публиковали рассказы советских и зарубежных фантастов. Журнал поощрял полёт технической мысли и регулярно вёл читательские конкурсы на видение будущего.

Большинство статей в советских журналах описывало уже имеющиеся данные о космосе и сдержанные теории из области астрофизики. Немногие авторы-академики решались на смелые фантазии о заселении планет или создании звездолётов, предпочитая оставлять это писателям. Научные статьи в основном носили прагматичный характер.

Кандидаты наук и профессора предпочитали отсекать романтику покорения Вселенной. Вместо этого они неустанно подчёркивали, как успехи в запуске спутников помогут отслеживать погоду, наладить спутниковую связь между континентами, получить новый источник энергии или провести эксперименты в вакууме. Редкие статьи о постройке внеземных объектов обязательно сопровождались оценкой пользы советскому народу и практическим применением в хозяйстве.



Но несколько по-настоящему ярких идей всё же пробилось сквозь научный скепсис.

Первая цель — Луна

До успешного проекта «Луна-9» у человечества не было точных сведений об атмосфере Луны и её природе. Но это ничуть не мешало амбициозным теориям, публикуемых в научно-популярных журналах. В 1958 году журнал «Техника — Молодёжи» цитировал американское издание Popular Science: сперва отправить на Луну аппарат для получения данных о её массе, а спустя несколько лет взорвать на спутнике атомную бомбу. Учёные зарегистрируют спектры взрыва, чтобы определить состав веществ поверхности и собрать лунную пыль, а первый человек высадится лишь к началу следующего тысячелетия.

Чаще всего журналы спешили с предсказаниями, но здесь они недооценили упорство космической гонки между США и СССР. Первый человек ступил на Луну в 1969 году — всего через одиннадцать лет после прогноза. Взрывать атомную бомбу ради определения состава поверхности не пришлось, агрессивные планы изменились на мирные мечты лунных научных станциях.

К примеру, художник Борис Дашков представлял, что лунную станцию придётся поместить глубоко под породами для защиты от метеоритов и резких перепадов температуры на поверхности от +120°C до -150°C.



В верхнем этаже лаборатории, жилые помещения, пункт управления. В нижнем — склад питания, кислорода, горючего и инструментов. Войти можно через шлюз, по планете будет ездить гусеничная машина. Снаружи находится оранжерея с овощами и фруктами, солнечные батареи, радиомачта, радиотелескоп и обсерватория.

Художник Фёдор Борисов представлял новое поселение как сферические дома, защищённые от метеоритов лунным грунтом и соединённые между собой подлунными ходами.



Люди на поверхности носят лёгкие облегающие скафандры. «А возможно, в глубоких лунных пещерах, если в них сохранился воздух, могла возникнуть жизнь и далее развиться до высоких форм млекопитающих», — озвучивал гипотезу один из редакторов журнала.

Искусственные кольца Земли

Советские ученые нередко вдохновлялись проектами западных коллег. Одной из самых популярных идей стала концепция орбитального города профессора Принстонского университета Джерарда О`Нилла под названием «цилиндр О`Нилла»:

«Будет создана автономная космическая колония для от 10 тысяч до 20 миллионов человек в форме двух соединённых цилиндров диаметром в 7,5 километров. Их вращение создаст силу тяжести подобную земной. Внутри станции и на внешних агрономических кольцах будет развиваться сельское хозяйство и животноводство.



Стоимость составит сто миллиардов долларов на двадцать лет постройки. Однако, колонизированные районы станут тесны для человечества, а проблема загрязнения вернётся, поэтому все системы должны работать в замкнутом цикле», — делится член-корреспондент АН СССР Иосиф Шкловский на страницах «Техника — Молодёжи».

Профессор О`Нилл часто упоминался в советских журналах. Его представления о развитии цивилизации поддерживались советскими учёными: если другие системы пока недостижимы, пространство вокруг Земли тоже может быть полезным. О`Нилл считал, что к 2060 году вне нашей планеты будут жить и работать около шестнадцати миллиардов человек. Он же придумал электромагнитную катапульту для выведения искусственных спутников на орбиту и активно финансировал исследования по колонизации космоса.

Логистика будущего

Масштабные планы на космос требовали не менее впечатляющего транспорта. Для строительства лунных станций, доставки добытых ресурсов с других планет и астероидов необходимы более быстрые, вместительные и экономичные ракеты или открытие новых способов грузоперевозок.

Проект «Центон» — тоннель с вагоном, проходящий через центр Земли с выходами на точно противоположных концах планеты. На скорости 16 метров в час, тоннель был бы прорыт за 48 лет. Во время бурения на больших глубинах высокие температуры магмы остужались бы потоком холодной воды. Для полного пересечения тоннеля вагону понадобилось бы около 43 минут. Двигатели не нужны: сила тяготения поработает вместо них.

«Если в туннель поместить ракетоноситель и придать дополнительную скорость при прохождении центра планеты, то он разгонится достаточно, чтобы улететь в космос с меньшими затратами топлива, унося даже тяжёлый корабль вместе с составом», — сообщает журнал «Техника — Молодёжи» за 1976 год. Отдельно подчёркивается, что идея вполне рабочая и основана на точных математических расчётах.

Автор статьи для «Изобретателя и Рационализатора» инженер Анатолий Юницкий раскритиковал идею тоннеля. Вместо этого он предложил опоясать Землю огромным транспортным кольцом на её орбите.

Вдоль всего экватора будет построена эстакада на высоте ста метров, плавучие опоры поддержат её над океаном. Наверху эстакады протянется транспортное кольцо диаметром в десять метров и общей длиной в сорок тысяч километров.



Маховик приведёт в движение внешнее кольцо до первой космической скорости, затем к нему присоединят нижнее кольцо с грузом и пассажирами. Большие грузы прикрепят к кольцу прямо на канатах. Транспортное кольцо получит экологически чистую энергию из токов ионосферы и энергии вращения Земли вокруг своей оси.

Кольцо за час поднимется вверх до расстояния 300-400 километров над Землёй и привезёт груз производствам на низких орбитах, затем разовьёт вторую космическую скорость и полетит доставлять ресурсы по Солнечной системе.



Посадка на Землю произойдёт в обратном порядке. Разовая перевозка рассчитана на четыреста миллионов человек и двести миллионов тонн груза. Стоимость проекта уложится в десять триллионов советских рублей (в аналогичной статье в журнале «Техника — Молодёжи» — десять триллионов долларов), а себестоимость перевозок составит до десяти копеек за килограмм. На строительство бы ушло пять лет.