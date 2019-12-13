Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов высказал свое мнение об участии в Олимпиаде в Пхенчхане
Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов высказал свое мнение об участии в Олимпиаде в Пхенчхане.
«Итак, Олимпиада. Какую задачу мы решим, участвуя в ней, как безродная скотина? Без символов России, униженные и оскорбленные? Никакой. Порвать никого не порвем. Зато чиновники, распилившие бабки на спорт высоких достижений, будут жевать сопли по поводу позиции МОК, не пустившей наших спортсменов… и т.д.
Оно нам надо? Мы послали лесом МОК в 1984 году. И что? Пережили. Позиция МОК чисто американская. Она вписывается в принцип санкций. Запрет использовать флаг и символы России - это циничное политическое оскорбление страны.
Наши дальнейшие действия:
1. Отказаться от участия в Олимпиаде.
2. Ввести санкции в отношение членов МОК.
3. Прекратить выплаты в МОК.
4. Возбудить уголовное дело на членoв МОК за оскорбление символов государственной власти России.
5. Желающие участвовать в олимпиаде без флага и гимна спортсмены едут за свой счет.
6. Пересмотреть отношение к спорту высоких достижений, сняв госфинансирование и передав средства детскому спорту.
7. Осознать, что время показало, что спорт больших достижений никакого отношения к здоровому образу жизни не имеет. Это инкубатор инвалидов.
И последнее: пора жить своим умом. А не быть холопами под международными общественными организациями.
Говорят, что спортсмен шел к Олимпиаде 4 года. У нас тысячи больных и обездоленных людей идут к нормальной жизни десятилетиями. И не доходят. А мы помогаем не им, а кривоногим футболистам, которые давно утратили связь с Россией. Тем более часть из них вообще иностранные наемники. Где тут Россия?»
Источник: https://andrey-kuprikov.livejournal.com/3682349.html
Он прав
Абсолютно здравое предложение.
Молодец, генерал Михайлов!
От Олимпиады следует отказаться.
Все тезисы генерала Михайлова совершенно справедливы.
Все это знают, но кто то должен сказать. И генерал Михайлов сказал.
И очень метко – про инкубатор инвалидов.
И очень точно, что пора жить своим умом.
Только ради этих слов, наши спортсмены не зря мельдоний жрали тоннами и на четыре года лишились права получать награды за подрыв своего здоровья.
Он прав ,но где он был раньше ,а учитывая ,что это большие деньги и очень ,возможно это просто борьба за передел рынка внутри страны ,КГБ не бывает бывшим и всегда в бизнесе.А так да ,я за его программу.
Эти мысли Михайлова разделяют 90% русских
К сожалению, не он принимает решение. Тоже самое говорили и перед прошлой Олимпиадой…но всё-равно поехали: как же, они тренировались, спортивная жизнь короткая, лишать себя участия не хотят!
Так что, я думаю, что и в этом раз все поедут, будут нам жаловаться на МОК, ВАДА и иже с ними, а там прогибаться, употреблять допинги,предавать страну.