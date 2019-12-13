Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов высказал свое мнение об участии в Олимпиаде в Пхенчхане.

«Итак, Олимпиада. Какую задачу мы решим, участвуя в ней, как безродная скотина? Без символов России, униженные и оскорбленные? Никакой. Порвать никого не порвем. Зато чиновники, распилившие бабки на спорт высоких достижений, будут жевать сопли по поводу позиции МОК, не пустившей наших спортсменов… и т.д.

Оно нам надо? Мы послали лесом МОК в 1984 году. И что? Пережили. Позиция МОК чисто американская. Она вписывается в принцип санкций. Запрет использовать флаг и символы России - это циничное политическое оскорбление страны.

Наши дальнейшие действия:

1. Отказаться от участия в Олимпиаде.

2. Ввести санкции в отношение членов МОК.

3. Прекратить выплаты в МОК.

4. Возбудить уголовное дело на членoв МОК за оскорбление символов государственной власти России.

5. Желающие участвовать в олимпиаде без флага и гимна спортсмены едут за свой счет.

6. Пересмотреть отношение к спорту высоких достижений, сняв госфинансирование и передав средства детскому спорту.

7. Осознать, что время показало, что спорт больших достижений никакого отношения к здоровому образу жизни не имеет. Это инкубатор инвалидов.

И последнее: пора жить своим умом. А не быть холопами под международными общественными организациями.

Говорят, что спортсмен шел к Олимпиаде 4 года. У нас тысячи больных и обездоленных людей идут к нормальной жизни десятилетиями. И не доходят. А мы помогаем не им, а кривоногим футболистам, которые давно утратили связь с Россией. Тем более часть из них вообще иностранные наемники. Где тут Россия?»

Источник: https://andrey-kuprikov.livejournal.com/3682349.html