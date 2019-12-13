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Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов высказал свое мнение об участии в Олимпиаде в Пхенчхане

10:24. 13 декабря 2019 297 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов высказал свое мнение об участии в Олимпиаде в Пхенчхане.

«Итак, Олимпиада. Какую задачу мы решим, участвуя в ней, как безродная скотина? Без символов России, униженные и оскорбленные? Никакой. Порвать никого не порвем. Зато чиновники, распилившие бабки на спорт высоких достижений, будут жевать сопли по поводу позиции МОК, не пустившей наших спортсменов… и т.д.

Оно нам надо? Мы послали лесом МОК в 1984 году. И что? Пережили. Позиция МОК чисто американская. Она вписывается в принцип санкций. Запрет использовать флаг и символы России - это циничное политическое оскорбление страны.

Наши дальнейшие действия:

1. Отказаться от участия в Олимпиаде.

2. Ввести санкции в отношение членов МОК.

3. Прекратить выплаты в МОК.

4. Возбудить уголовное дело на членoв МОК за оскорбление символов государственной власти России.

5. Желающие участвовать в олимпиаде без флага и гимна спортсмены едут за свой счет.

6. Пересмотреть отношение к спорту высоких достижений, сняв госфинансирование и передав средства детскому спорту.

7. Осознать, что время показало, что спорт больших достижений никакого отношения к здоровому образу жизни не имеет. Это инкубатор инвалидов.

И последнее: пора жить своим умом. А не быть холопами под международными общественными организациями.

Говорят, что спортсмен шел к Олимпиаде 4 года. У нас тысячи больных и обездоленных людей идут к нормальной жизни десятилетиями. И не доходят. А мы помогаем не им, а кривоногим футболистам, которые давно утратили связь с Россией. Тем более часть из них вообще иностранные наемники. Где тут Россия?»

Источник: https://andrey-kuprikov.livejournal.com/3682349.html

Метки: политика

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1706 1394
    Mazai 13 декабря 2019 в 10:51

    Он прав

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    6
  • 372 268
    Татьяна 13 декабря 2019 в 10:56

    Абсолютно здравое предложение.

    Ответить
    3
  • 458 410
    Vladimir Nikolayevich 13 декабря 2019 в 10:59

    Молодец, генерал Михайлов!
    От Олимпиады следует отказаться.
    Все тезисы генерала Михайлова совершенно справедливы.
    Все это знают, но кто то должен сказать. И генерал Михайлов сказал.
    И очень метко – про инкубатор инвалидов.
    И очень точно, что пора жить своим умом.

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    5
  • 1584 920
    Демон 13 декабря 2019 в 11:33

    Только ради этих слов, наши спортсмены не зря мельдоний жрали тоннами и на четыре года лишились права получать награды за подрыв своего здоровья.

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  • 5179 3853
    марина 13 декабря 2019 в 11:36

    Он прав ,но где он был раньше ,а учитывая ,что это большие деньги и очень ,возможно это просто борьба за передел рынка внутри страны ,КГБ не бывает бывшим и всегда в бизнесе.А так да ,я за его программу.

    Ответить
    1
  • 1903 1118
    Александр 13 декабря 2019 в 11:41

    Эти мысли Михайлова разделяют 90% русских

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  • 1603 1450
    Дана 13 декабря 2019 в 11:48

    К сожалению, не он принимает решение. Тоже самое говорили и перед прошлой Олимпиадой…но всё-равно поехали: как же, они тренировались, спортивная жизнь короткая, лишать себя участия не хотят!
    Так что, я думаю, что и в этом раз все поедут, будут нам жаловаться на МОК, ВАДА и иже с ними, а там прогибаться, употреблять допинги,предавать страну.

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    1

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