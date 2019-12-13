Гурнов: Главным оппонентом Зеленского стал Соловьев, до диалога с президентами еще надо дорасти

Журналист Александр Гурнов в программе «Горячо-холодно» разобрал главные темы уходящей недели, нормандский саммит, смерть Юрия Лужкова и Мари Фредрикссон и дисквалификацию российских олимпийцев.

А. Гурнов:

— В студии Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала RT. Как обычно, мы начинаем подводить итоги недели.

Неделя не очень веселая. Умер Юрий Михайлович Лужков. Я хочу от себя лично выразить соболезнования его близким, его семье, его родственникам. Я очень хорошо к нему относился, считаю, он был очень искренний человек, хозяйственник, который не собирался становиться мэром. Я прекрасно помню Гавриила Попова, который был политиком, а Лужков был завхоз, хозяйственник, который волею судеб стал мэром. Очень любил Москву, москвичей. Очень много сделал, всегда был готов помочь. Могу сказать, что он сделал для меня. Я был корреспондентом в Лондоне, и он приезжал в Лондон. Говорит: «Чего ты сидишь в Лондоне, поехали в Москву». А я как раз женился. Говорю: «Юрий Михайлович, мне некуда ехать, потому что я женился, квартиры у меня нет. У родителей есть большая квартира, поэтому мне не разрешают купить даже кооператив». По советским временам я не мог купить кооператив, потому что у меня была избыточная площадь. Он говорит: «Не вопрос. Приезжай, сделаем тебе квартиру». Я через год вернулся, позвонил ему. Он говорит: «Иди к Ресину, вопрос решат». Вы не поверите, в течение месяца-двух специально для моей телекомпании, для меня выделили небольшую, но очень приличную двухкомнатную квартиру на юго-западе, в которую я благополучно въехал с молодой женой. Там родился мой сын. И я Юрию Михайловичу за это был очень благодарен.

Я считаю, что для тех, кто его хорошо знал, это большая утрата. Хотя он был фигурой, конечно, неоднозначной. Ну а кто в 90-е был однозначной фигурой? Не было таких. А Юрию Михайловичу, я уверен, когда-нибудь будет памятник в Москве. И уж точно стоит его именем что-нибудь назвать. Я бы проголосовал двумя руками за станцию метро, за улицу, за что-нибудь еще. Он много сделал.

Еще была встреча в Париже, «нормандская четверка», встреча в верхах между президентами России, Германии, Франции и Украины. Для первых трех это была попытка такого выжидания, для Украины это была попытка выживания. Для Зеленского это была цель чуть ли не всего его президентства – встретиться в «нормандском формате», сесть за один стол с взрослыми. Ну, вот его посадили. Выглядел он, честно говоря, не очень. Путин, участвуя в этих достаточно бесполезных переговорах, которыми и обернулась эта нормандская встреча… Мы на прошлой неделе это обсуждали, и это предрекали, и так оно и произошло. Ничего не случилось, ничего судьбоносного, подтвердили всё то же самое и решили продолжать. Главным событием этой встречи была сама встреча.

Что сделал Путин? Застолбил нормандскую повестку дня и установил пределы для попыток изменения этой повестки. Помните, он на итоговой пресс-конференции сказал, что госпожа Меркель сказала, что это гибкий «нормандский формат». Путин сказал: да, я целиком и полностью согласен с госпожой Меркель, но хочу уточнить, что повестка дня, порядок продвижения по пути нормализации, установленной Минскими договоренностями, он незыблем – сначала это, второе, третье, четвертое, пятое и т.д. по пунктам. Но это все подписано, утверждено и не подлежит изменению. И это важнейшая вещь для России, и она была подтверждена в Париже. Но есть нюансы, есть компромиссы – так или эдак. В мелких вещах, когда нужно проявлять гибкость. Любой компромисс требовал гибкости, чтобы договориться, и требует гибкости, чтобы его в итоге претворить в жизнь. Да, это вопрос компромисса, вопрос договоренностей, для этого и существуют переговоры, но сам формат остался неизменным. Путин это подтвердил, его все поддержали (кроме Зеленского) и заставили Зеленского это подписать.

Своим участием Путин показал договороспособность России, то, что Россия стремится к миру на Украине, и что если мира на Украине не будет, то это не по нашей вине, а по вине кого-то другого, даже если это будет по вине США, все равно крайним сделают Зеленского. И Путин, я считаю, поставил Зеленского в очень сложное положение, потому что теперь, если Зеленский согласится с Путиным, это та самая красная линия, за которую его будут кошмарить всякие радикалы. Если он будет продолжать обвинять Путина, тогда все останется так, как есть. Он, получится, саботажник Минских договоренностей, а все это ухудшает положение Украины, а не России. Тем более грядет мировой экономический кризис. Америка его переживет, может быть, даже на нем заработает, Россия переживет, а Украина – не знаю. Если переживет, то не в полном составе.

Зеленский приехал в Киев, будет говорить, что он там дрался, как лев, всем показал кузькину мать. «Переговоры завершились вничью», — сказал Зеленский. Немецкая пресса написала, что когда Меркель шла с Путиным из зала, где они заседали, в зал для пресс-конференции, она сказала: «Владимир, сегодня ты победитель». И это попало на микрофоны каких-то журналистов. Зеленский на это среагировал моментально, как истинный пиарщик, а не политик, сказав, что я предложил Путину ничью. Ну хорошо, ничья, так ничья.

Грустно, что для Зеленского оппонентом на этой встрече оказался не Путин, а Владимир Соловьев. Зеленский подсознательно остается шоуменом, телевизионным персонажем. И ему обидно, что он даже выборы выиграл, стал президентом целой страны, а Соловьев все равно круче. Он программу Соловьева запретил на Украине, весь канал запретил, Соловьеву въезд на Украину запретил, а все Соловьева смотрят, в том числе и он, и его окружение. Ему так обидно, так хотелось вставить ему шпильку, и вот подходящий момент. В присутствии трех других президентов, на пресс-конференции, транслирующейся на весь мир, он говорит: «А у Соловьева ботинки Brioni, которые он боится испачкать в нашей донбасской грязи». Для Владимира Соловьева это, конечно, большой комплимент, но Зеленский расписался, что вот уровень его противников по переговорам, вот с кем он может и должен вести диалог. А до диалога с президентами великих европейских держав ещё надо дорасти, к сожалению.

А. Гурнов:

По поводу оппонентов. Человек, который приехал в Париж на встречу президентов великих европейских держав и решил на этой встрече сводить счеты с журналистом из России, который его регулярно критикует, это мелко, это глупо. Это, конечно, комплимент для Соловьева и признание его влияния на политическую ситуацию на Украине, но для Зеленского это, конечно, позор. Вы заметили, что Зеленский все время, как мантру, повторял: оккупированный Донбасс, оккупированный Донбасс… И на Путина поглядывал все время. Он пытался его спровоцировать, и понятно, на что. Он же шоумен, провокатор, он рассчитывал, что Путин скажет: кем оккупированный Донбасс? И тут началась бы перепалка. Я считаю, что Путин блестяще провел пресс-конференцию, спокойно, тактично, достойно. Когда он говорил, Меркель записывала в блокнот, Макрон слушал его, открыв рот. Когда говорил Зеленский, Меркель с Макроном переглядывались и прятали улыбку. «Оккупированный Донбасс» это такая мантра. Вы заметили, что эта политическая лингвистика на Украине… Видимо, американцы им её поставили. Помните, с чего они начали? Не «на Украине», а обязательно «в Украине». Это для них было важно. И до сих пор – «оккупированный Донбасс», «оккупированный Донбасс». Это должно приклеиться. Ему сказали: скажешь на пресс-конференции 24 раза, и тогда в западных газетах появится «оккупированный Донбасс».

Вы заметили, что Крым не обсуждали? Зеленскому ещё до приезда в Париж сказали: Крым не обсуждается. Россия не обсуждает Крым, нет такого вопроса. И Меркель с Макроном не обсуждают. Но на пресс-конференции он пару раз, когда говорил о территориальной целостности Украины, сказал, что мы, украинцы, должны охранять Донбасс и Крым. И каждый раз, когда он так про Крым говорил, он все время косился в сторону Авакова, который сидел в первом ряду.

Я так думаю, что эта поездка Авакова в Париж… Он министр внутренних дел. Какое отношение он имеет к этой встрече? Там не было ни одного министра внутренних дел ни одной страны, включая Францию. Французский министр внутренних дел занимался обеспечением безопасности. То есть этой поездкой, а также пресс-конференцией, которую Аваков провел (мне кажется, достаточно глупой) после возвращения, он всем хотел показать, что я хозяин в Киеве, а это мой мальчик, моя марионетка, а за ниточки дергаю я, так что со мной имейте дело. Хотя я думаю, что и Меркель, и Макрон скажут ему только одно: пусть народ тебя выберет, тогда мы будем с тобой иметь дело. Это на зоне так получается – по понятиям, а они по понятиям не работают, у них все по закону.

Давайте послушаем телефонный звонок.

— Владимир, Красноярск. Когда в Париже встречались главы государств, была группа националистов с Украины, они там высказывали неприятные слова…

А. Гурнов:

— Вы имеете в виду, которые по улицам скакали там?

Владимир:

— Да, по улицам.

А. Гурнов:

— Там была дюжина проплаченных людей, они везде…

Владимир:

— Я понимаю. Там они разорвали наш флаг. Наказали их или нет?

А. Гурнов:

— Скажу честно, я даже не обращаю на это внимания. Потому что эти проплаченные украинские люди, они везде, на любых мероприятиях – что в ПАСЕ, что в НАТО, что там. Обязательно собирается компания этих украинцев, которые машут своими флагами и производят впечатление того, что Украина здесь, мы – Европа. Это на самом деле обычный пиар. Я бы не стал обращать на это серьезное внимание, а тем более в Париже. По сравнению с теми демонстрациями, серьезными протестами, акциями неповиновения, которые происходят на улицах Парижа, дюжина людей с жовто-блакитными флагами… Я думаю, что большинство парижан, проходивших мимо, приняли их за акцию солидарности с даунами. Потому что желто-голубая ленточка это символ международного движения даунов.

Зеленский ещё одну вопиющую вещь сказал. Когда его журналист спросила: «А почему вы не общаетесь с представителями Донбасса? Они же — другая сторона», — он сказал: «Общаюсь. У меня в «Квартале 95» полно людей, которые из Донбасса, я с ними все время общаюсь». Ну, полный бред.

Переходим к следующей теме. Умерла Мари Фредрикссон, солистка группы Roxette, одной из самых успешных и популярных групп в мире. В 90-е годы шведский дуэт (Мари Фредрикссон и Пер Гессле) был настоящим кумиром миллионов. В 2002 году Мари внезапно потеряла сознание. Врачи поставили диагноз – опухоль мозга. Ей сделали операцию. Реабилитация проходила очень и очень тяжело, была долгой и сложной. Она справилась, хотя последствия болезни были тяжелыми. Мари заново пришлось учиться читать. Один её глаз почти не видел, но она нашла в себе силы вернуться на сцену и еще несколько лет гастролировала с Roxette, и даже выпускала сольные композиции. Мари воспитывала дочь и никогда не жаловалась, хотя уже не могла выходить на улицу без сопровождения. Она прожила 64 года.

Спорт в очередной раз стал элементом геополитики на этой неделе. Пусть кто-то теперь попытается ещё доказать, что спорт и политика – это разные вещи. Это абсолютно одно и то же. Спорт стал частью политики. А политика в спорте играет не меньшую роль, чем тренировки, лекарства, допинги и спортивные снаряды.

WADA приняла решение дисквалифицировать российский спорт на четыре года, запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях под каким бы то ни было упоминанием России. Это не так, как мы в Корее в Зимнюю олимпиаду участвовали. Мы назывались олимпийские атлеты из России. Сейчас вообще ни слова, ни гимна, ни герба, ничего, ни триколора. Просто имя, фамилия – точка.

Я уверен, что многие из вас слышали эту историю. Суть нарушения в том, что в компьютерной базе московской лаборатории, которая сегодня уже не относится ни к государству, ни к чему, она абсолютно независимая, — там в базе нашли изменения. Якобы муж директора этой лаборатории Елены Мочаловой Евгений Мочалов стер какие-то файлы из базы перед тем, как эту базу передали в WADA. Причем эти файлы касались периода с 2006 по 2015 год. Вроде бы подтвердилось, что файлы пропали. Вроде бы Мочалов объяснил это тем, что не хватало места на диске, поэтому он их куда-то перенес. Но в это не поверили. Короче, Россия дисквалифицировали.

Период с 2006 по 2015 год – это период, за который мы уже были наказаны. Российский спорт уже был наказан за махинации с допингами и пробами. И нас опять за это пытаются второй раз наказать. Это не соответствует никаким принципам. Даже если кто-то из чиновников совершил это спортивное преступление, даже если целью было скрыть нарушения одного, двух или нескольких российских спортсменов, которые там могли фигурировать, то почему на них должен отвечать весь российский спорт? Это противоречит, как сказал Путин на пресс-конференции, нормам римского права. Нет никакой коллективной ответственности.

Даже в таких преступлениях как нацизм – не бывает! Немецкий народ не несет ответственности за преступления целой партии, которую они же привели к власти. Нет такого в праве ни одной страны. Это нарушение. А главное, что у этой WADA нет ни одной претензии к Национальному олимпийскому комитету России. Поэтому нельзя лишать права Олимпийский комитет России выставить свою команду чистых спортсменов, чтобы она выступила под своим флагом. Это нарушение Олимпийской хартии. Нарушение здравого смысла, принципов римского права и Олимпийской хартии. Значит, это чисто политическое решение.

Да, в России есть допинг. Допинг есть везде. Я долго занимался спортом и долго работал спортивным журналистом. Считаю, что в России за последние четыре-пять лет сделано все возможное, чтобы бороться с допингом. У России сегодня самая жесткая антидопинговая система в мире. Позволяет ли это добиться стопроцентного непотребления допинга? Нет, не позволяет. А назовите мне хоть одну страну, где позволяет? Россия – огромная спортивная держава. У нас тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч спортсменов. Лидеры по выявлению применения допинга – Италия, США, Франция. Вот чемпионы по допингу! Россия тоже есть в списке. Она делит с Индией шестое и седьмое место. Так почему России такой позор?

А. Гурнов:

Какую мы решим задачу, если поедем на олимпиаду униженными, оскорбленными, не имеющими права паспорт из штанов достать? Никакой! Мы что, стимулируем детский спорт? Научим детей, что не нужно гордиться своей Родиной, а главное – деньги зарабатывать? Зато чиновники, которые попилили деньги, опять будут ни при чем. Вся эта братия нашего спортивного сообщества, которые говорят, что едем все равно, спортсменов якобы им жалко, они все поют с голоса вот этих чиновников, которым нужна икра в «Русском доме». И нужны суточные. Им нужно поехать и месяц там как сыр в масле кататься. Они ради этого и существуют. А спортсмены – это те, на спинах которых они туда ездят развлекаться.

В 1984 году мы послали в чертовой матери Олимпийский комитет международный. Не поехали в Америку. Прекрасно пережили. Советский Союз мог себе это позволить. Они не приехали к нам, а мы не поехали к ним. Позиция МОК снова, как и в 1980 году, чисто американская. Она вписывается в контекст санкций. Это циничное политическое оскорбление нашей страны.

Почему с 2014 года вдруг они на нас накинулись? Раньше все было нормально. Что, не было допинга? Был. И у нас был, и у них был. А уж какой был в ГДР – вообще страшно вспомнить. Там просто у женщин усы и бороды росли, не успевали брить перед соревнованиями. И ничего. Почему вдруг вспомнили? Потому что мы блестяще провели олимпиаду в Сочи. Потому что мы выиграли олимпиаду в Сочи по количеству медалей. А потом на это наложился Крым, переворот на Украине. Сегодня WADA, эти санкции со спортом – это часть общей санкционной борьбы Запада против России.

Я считаю, ни в какую Японию ехать нельзя. Если какой-то спортсмен хочет — пожалуйста, это дело его совести. Он к этому шел четыре года, мне скажут. Для него это дело всей его жизни. Неправда! Если ваша дочка занимается гимнастикой, одновременно ходит в школу, поступает в институт и продолжает по вечерам бегать на тренировки, вот для нее это дело всей её жизни. Потому что она хочет быть здоровой, красивой, стройной, родить здоровых детей. А для спортсменов, которые гробят свое здоровье, чтобы заработать денег, славу, имя и стать профессионалами, войти в число этих гладиаторов в спорте высоких достижений, это просто работа. И олимпиада – один из элементов этой работы, причем самый приятный для них. Потому что они едут туда не за деньгами в первую очередь, а для того, чтобы поднять флаг своей страны, сказав спасибо стране, которая их вырастила, научила их, поставила их на рельсы, которая сделала их чемпионами.

Достижений есть миллион. Есть миллион теннисистов, которые не были олимпийскими чемпионами, были первой ракеткой мира, выигрывали чемпионат мира и так далее, во всех видах спорта. Большая часть знаменитых футболистов никогда не были олимпийскими чемпионами. Поэтому я считаю, ехать нельзя ни в коем случае.

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, мой хороший товарищ, неожиданно сегодня выступил примерно с тем же, к чему призываю я уже второй раз. Вот что он предлагает. Отказаться от участия в олимпиаде. Ввести санкции в отношении членов МОК. Прекратить выплаты в МОК. От себя добавлю – отказаться от трансляций телевизионных, которые стоят нам миллионы, от спонсорства и прочей финансовой поддержки. Дальше предлагает Михайлов. Возбудить уголовное дело против тех, кто оскорбляет символы государственной власти России. Желающие участвовать в олимпиаде спортсмены без флага и гимна пускай едут за свой счет. Пересмотреть отношение к спорту высоких достижений, сняв госфинансирование и передав средства детскому спорту. Осознать, что время показало, что спорт больших достижений никакого отношения к здоровому образу жизни не имеет. Это инкубатор инвалидов. Пора жить своим умом, а не быть холопами под международными общественными организациями. Я в основном с ним согласен.

Говорят: спортсмен шел к олимпиаде четыре года. А у нас тысячи обездоленных, больных людей, которые десятилетиями идут к нормальной жизни и не доходят. Может быть, им отдать эти деньги? А мы помогаем кривоногим футболистам и другим спортсменам, многие из которых уже давно живут за границей, тренируются там и российскими являются только формально. Вспоминают об этом, чтобы их включили в эту программу. Многие спортсмены, узнав, что мы не едем на олимпиаду, начали просить двойное гражданство – в Грузии, на Украине, в Казахстане.

Я их не осуждаю. Это профессиональный спорт, это их работа. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Они должны семью кормить.

Учёный, сверстник Галилея,

был Галилея не глупее.

Он знал, что вертится земля,

но у него была семья.

Но России, я считаю, нужно вести себя достойнее в этом отношении. Если мы будем идти на поводу у этого безобразия, то они ещё через четыре года новые санкции введут. Это будет продолжаться бесконечно. Пока нужны санкции, спорт будет частью политики. Надеюсь, что хоть сейчас перестанут мне писать люди, что спорт вне политики.

За прошедшие несколько лет была проведена огромная работа, чтобы сделать спорт прозрачным и наладить эффективное взаимодействие с антидопинговыми агентствами. Мы приняли закон об уголовной ответственности за допинг. За принятие и склонение к употреблению допинга. По поручению президента Путина была создана комиссия, которая активно взаимодействует с МОК и WADA. WADA – чисто американская организация, созданная в Канаде и находящаяся под полным контролем американцев.

Почему WADA никогда не проверяет американских хоккей НХЛ, американский футбол? А тенисты американские – братья Уильямс, как их назвал Шамиль Анвярович Тарпищев, за что потом его заставили извиняться. Недавно мой товарищ, тренер сборной Люксембурга по волейболу, его попросили прокомментировать решение WADA, он сказал, что никогда в жизни он лично допинг не принимал. А что касается других, он сказал, ну посмотрите на лица американских гимнасток. Одно выражение их лица, одна мышечная структура их тела не оставляет никаких сомнений в том, что там пробы ставить негде. Теперь я не знаю, долго ли он удержится на посту главного тренера сборной Люксембурга по волейболу.

Симона Байлз, американская олимпийская чемпионка, у нее лицо такое, как будто она из фильма про зомби. Я порылся в интернете, оказывается, в августе 2016 года, она сдала положительный тест на психостимулятор – метилфенидат. При этом она не нарушила антидопинговые правила, потому что у нее в истории болезни заранее врачи записали разрешение о применение этого препарата в борьбе с синдромом дефицита внимания. Сама Байлз написала в Твиттере, что не стыдится того, что она принимает допинг, потому что ей врачи разрешили. Это не свинство?

Вадим, Самара:

— В принципе, это следствие нашей крайней мягкотелости в плане политики. Вы говорите – спорт. Это в конечном итоге эмоции и престиж. Но посмотрите, что мы делаем с Донбассом. Мы, по сути дела, предали Донбасс.

А. Гурнов:

— Вы не в ту сторону. Донбасс к спорту имеет мало отношения. Мы Донбасс не предали. Я уверен, что не предадим. Мы не позволим наших братьев в Донбассе резать. В то же время аннексировать Донбасс никто не собирается. Мы предлагаем украинцам решить этот вопрос и готовы в этом помочь. А что касается спорта, я считаю, профессиональный спорт нужно признать профессиональным, отказаться от допинг-тестов. Если люди хотят себя гробить за деньги, пускай гробят, а не лицемерят.

Источник: https://nstarikov.ru/gurnov-glavnym-opponentom-zelenskogo-stal-solovev-do-dialoga-s-prezidentami-eshhe-nado-dorasti-111325