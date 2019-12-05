Лунная афёра США. О стыковочных узлах пепелацев



Более того, стыковочный узел и соответствующая автоматика для американских космических пилотируемых программ так никогда и не были не только разработаны, но и испытаны!



Думаю, после этого факта данную работу можно было бы считать законченной, а рассказывать о чём-то ещё – означало бы ломиться в открытую дверь. Но, все-таки давайте мы условимся считать, что американцы в 1969-1972 годах, не имея стыковочного узла, ухитрялись стыковаться разными частями своих модулей друг к другу во время межпланетных полётов.



… Вообще говоря, сама задача выполнения стыковок и расстыковок в космосе в свое время была поставлена под влиянием необходимости решения лунной программы. Естественно, все эксперименты по данному направлению сначала выполнялись на околоземной орбите. С 1967 по 1971 годы было выполнено всего 5 (пять) попыток стыковок «Союзов», лишь три из которых закончились успешно.



Прошу заметить, что частота попыток стыковок в советских программах и полётах довольно реальна; ибо для решения проблем, возникших в предыдущих попытках, требовались капитальные доработки стыковочных узлов и систем ориентации космических кораблей в космосе.



Всё это не делается за один день или месяц, поскольку технические решения уникальные, новые, иногда требующие кардинального пересмотра подходов к управлению ориентацией космических кораблей в невесомости; кроме того, нельзя рисковать жизнью космонавтов. Не будет преувеличением сказать, что создание технического комплекса стыковочных узлов на «Союзах» по своему значению не намного отстаёт от важности самих полётов в космос.



Ведь смысл этих полётов в конечном счёте сводится к возможности создания в космосе более крупных кораблей из меньших модулей, которые возможно вывести в космос с помощью ракетной техники.



Создание легендарной автоматической стыковочной системы «Игла» предопределило возможность создания орбитальных станций на десятилетия вперёд.



Именно данное техническое решение, а не какое-либо другое, соответствующим образом доработанное и постоянно совершенствующееся, используется по сей день на МКС для стыковок различных модулей станции с космическими кораблями не только «советской» генерации, но и «шаттлами», модулями ЕКА, а теперь – и с кораблями независимых коммерческих организаций.



Присмотритесь к фотографиям современной МКС. Все её части собраны воедино с помощью стыковочных узлов, а не просто оказались соединены на орбите Земли неким непостижимым образом…



А что же НАСА? Как они готовились к множеству стыковок-расстыковок в космосе при полётах на Луну, критических с точки зрения выполнения данных миссий? Согласно официальным данным, первую стыковку пилотируемого космического корабля на околоземной орбите НАСА декларирует в 1966 году при выполнении миссии «Джемини-8».



Она признана неудачной, якобы едва не завершившись гибелью астронавта. Но всё, как всегда в американском космосе, завершилось очень хорошо: астронавта выудили из океана, приземлившегося в совершенно не обгоревшем спускаемом аппарате…



В следующем полёте «Джемини-9А» – опять неудача.



В полёте «Джемини-10» декларируется успешная стыковка, «Джемини-11» и -12 – опять успех, но все это с помощью… троса, якобы вручную присоединяемого во время выхода в открытый космос к мишени «Аджена», которая вообще-то не является пилотируемым космическим кораблем.



Как говорится, почувствуйте разницу…



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