Лекция Леонида Коновалова „Афёра Лунной программы США”
В принципе, доказать, что полётов „Аполлонов” к Луне не было вообще, несложно. Достаточно указать хотя бы одну причину, почему таких полётов быть не могло.
Например, один кинолюбитель из США не так давно опубликовал свою съёмку кинокамерой старта одного из „лунных” американских „Аполлонов”. В день запуска была ясная погода, за исключением слоя перистых облаков, находившихся на высоте 8-10 км. И когда ракета на 105-ой секунде вошла в слой льдинок этих облаков, то на плёнке явно виден след проникновения в эту толщу. Что, собственно, и позволило определить достигнутую высоту за первые 105 секунд полёта.
Красным – как должно быть для выхода из притяжения Земли. Зелёным – реальный „успех” американцев
А дальше в ход идёт простая физика, неподвластная даже НАСА. По плану этого агенства (и в полном соответствии с законами физики) за 105 секунд ракета должна была очутиться на высоте 24 км, а фактически достигла лишь 10 км. Что означает простую вещь: скорость „Аполлона” недостаточна не только для преодоления земного тяготения, но даже и для выхода на орбиту вокруг Земли.
Этого уже достаточно для разоблачения лжи НАСА.
Впрочем, лжёт не только это государственное космическое агенство, но и вся американская властная верхушка, а также – кто бы сомневался?!! – и разнокалиберные СМИ.
Вот ещё в советские времена было известно, что после полёта в космос Гагарина некий американец также летал в космосе. Создаётся впечатление, что в этом вопросе американцы смогли догнать СССР. Но вот незадача – масштабы полётов столь различны, что попросту несопоставимы. А вот об этой „детали” СМИ почему-то ничего не говорят.
Впрочем, попробуйте оценить сами различие в масштабах двух полётов в космос. На следующей картинке представленя карта с двумя траекториями полётов: Гагарина и Шепарда. Попробуйте отыскать и оценить размер траектории полёта американца! Да-да, ОНИ ЭТО называют полётом в космос!!!
В общем, лекция насыщена интереснейшими фактами, которые, наконец, правильно расставляют акценты на событиях той эпохи. А уж что касается разоблачения кино- и фототрюков НАСА – тут специалисту в области технологии кинематографии Коновалову вообще нет равных!
Короче, приятного и полезного просмотра!
Лекция Леонида Коновалова „Афёра Лунной программы США”
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Вау, какая оперативность. Существует масса материалов по разбору “разоблачения” этого оператора-экстрасенса, например, как это
https://zen.yandex.ru/media/id/5df69d913d008800af421c07/kak-leonid-konovalov-razoblachaet-amerikanskuiu-programmu-apollon-600ef4ca27add74df69f7c66?utm_source=serp.
Мне вот интересно, когда современные космонавты: Роскосмос это будет, НАСА или тейконавты – не важно, лет через десять-пятнадцать, доберутся до места высадки и зафиксируют соответствующие артефакты, что тогда будут говорить сторонники аферы?
А чтo мешает им сейчас сделать фoтo?
Следoв на песке
Савецкий лунахoд стoит и фoты есть
А где мериканский?
Все следы замело. Лунным ветром.)
Чё совсем? Китайцы фотали, японцы фотали, индусы фотали, мериканское ЛРО фотало. Кто ещё сфотать должен?