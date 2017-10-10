Лунная афёра США. С такой стороны тему не рассматривали

В 2017 году вышел художественный фильм “Время первых”. Фильм посвящен первому выходу человека в космос, осуществленный советским космонавтом Алексеем Леоновым. Фильм интересный захватывающий, но уж больно антисоветский. Известно, что сам Леонов был консультантом фильма.

“Русские были были первыми в космосе, первый спутник, первый выход в открытый космос, их аппараты были первыми на Луне, Марсе, Венере, поэтому у США не было выбора, кроме как сфальцифицировать высадку на Луну!”

Интересно, у вас не возникало недоумение, почему советский космонавт, первый человек в космосе, поддерживающий своих американских коллег побывавших на Луне, так не любит “совок” (то есть СССР)? И заодно является советником первого заместителя председателя совета директоров “Альфа-банка”. В голове не укладывается: советский космонавт – антисоветский банкир.

Кроме того недавно промелькнула новость о создании совместной американо-российской орбитальной станции на лунной орбите. Досужие граждане тот час стали чихвостить американцев с их “Аполлонами” и “лунной аферой”.

Безусловно, мне известны основы “лунного срача”. Одна сторона говорит, что все было, как написано в учебниках. Вторые же утверждают, что не были американцы никогда на Луне, все это Кубрик снял, а НАСА всем заморочила голову, в том числе и СССР, или как вариант (что уж совсем маловероятно) был сговор США и СССР. И в как доказательства приводят по-разному обработанные фотографии, с пояснениями, что не лунные на них пейзажи, а земные.

Однако возникает вопрос – зачем вообще все это было надо? Ведь известно, что СССР проигрывал по срокам, а в США у НАСА была невиданное финансирование.

Вообще-то до сих пор меня устраивала формулировка Анпилогова: “пусть и были они там, но с 1972 там не одного человека нет (и вроде как не предвидится)”. А тут думаю, дай сам разберусь.

Так давайте слегка покопаемся, но не в фотографиях (так как с ними как с пятнами Роршах “что вы там видите?” – и каждый видит свое). Покопаемся в самих ракетах, персоналиях и датах. Возьмем в помощники Википедию (надеюсь, никто не считает, что она поджуливает в пользу СССР) и начнем.

Итак, рабочая гипотеза “американцы не смогли в отведенные сроки попасть на Луну, и потому вынуждены были произвести имитацию деятельности”. В подтверждение будем искать необычности и непонятности в комической программе Аполлон.

А теперь вводная:

Программа «Аполлон» — третья программа пилотируемых космических полётов НАСА.

Президент Джон Ф. Кеннеди (его через два года убьют) сформулировал задачу в своей речи 12 сентября 1961 года (ровно за 5 месяцев до этого 12.04.1961 Юрий Гагарин полетел в космос, только через 5 месяцев и 8 дней после речи первый астронавт оказался на орбите Земли) – быть первыми на Луне.

И эта задача была решена 20 июля 1969 года в ходе полёта «Аполлон-11» высадкой Нила Армстронга и Базза Олдрина. Всего за 3 года по программе «Аполлон» были совершены 6 успешных высадок астронавтов на Луну (последняя — в 1972 году). Эти шесть полётов по программе «Аполлон» на данный момент — единственные за всю историю человечества, когда люди высаживались на другом астрономическом объекте.

В программе использовались космический корабль (КК) «Аполлон» и серия ракет-носителей (РН) «Сатурн» («Сатурн-1», «Сатурн-1б» и «Сатурн-5»), которые были позднее использованы для программы «Скайлэб» и участвовали в советско-американской программе «Союз — Аполлон».

В ходе выполнения программы произошли две крупные аварии (все с космическим кораблем, а не с ракетой). Первая — пожар во время наземных испытаний на стартовом комплексе (после пожара сгоревший корабль получил название «Аполлон-1»), в результате которого погибли три астронавта. Вторая произошла во время полёта корабля «Аполлон-13»: в результате взрыва бака с жидким кислородом и выхода из строя двух из трёх батарей топливных элементов высадка на Луну была сорвана, астронавтам с риском для жизни удалось вернуться на Землю.

Это основные официальные факты.

Поясним некоторые моменты: до программы Аполлон, было еще 2 пилотируемые программы «Меркурий» и «Джемини».

Что такое «программа космических пилотируемых полетов ХХХ» – это, по сути, тот космический корабль (КК), в котором находятся космонавты/астронавты/тайконавты. Это НЕ РАКЕТА, а именно тот аппарат, что летает в космосе.

А теперь перейдем к подробностям.

(Я специально не собираюсь анализировать лунные снимки, так как в них как в пятнах Роршаха видит каждый своё.)

А начнем с ракет-носителей (РН).

Всего в программе «Аполлон» использовались 3 ракеты-носителя:

«Сатурн-1»

«Сатурн-1Б»

«Сатурн-5»

Их различия можно посмотреть наглядно

И хотя название у ракет одно («Сатурн»), однако тут как минимум 2 принципиально разные ракеты. Это «Сатурн-1», двигатели которого испытывались ранее на других ракетах, и «Сатурн-5» с разработанными специально для него двигателями. «Сатурн-1Б» – это гибрид, у неё первая ступень от «Сатурна-1», а вторая ступень – это третья ступень «Сатурна-5».

Теперь посмотрим, как испытывались эти ракеты-носители.

«Сатурн-1». Было 10 запусков, из них 5 тестовых без нагрузки, и из этих пяти – 4 суборбитальных. Суборбитальный – это без выхода на орбиту (взлетел и упал). Оставшиеся 5 – это выводы на орбиту макетов КК «Аполлон». В 3-х последних макетах прятался спутник «Пегас».

«Сатурн-1Б». Было 9 запусков, из них 3 тестовых. 1-й тестовый суборбитальный с макетом КК. 2-й орбитальный, но без макета. 3-й суборбитальный с макетом КК. А далее летал как зайчик! «Аполлон-5», «Аполлон-7», потом после лунных посадок возил 3 раза астронавтов на «Скайлэб» (о ней ниже), и даже «Союз-Аполлон»!

«Сатурн-5». 13 запусков, 2 из них тестовых с беспилотными миссиями «Аполлон-4» и «Аполлон-6». А затем все пилотируемые миссии на Луну, от «Аполлона-8» до последнего лунного «Аполлон-17». А последний запуск – запуск первой американской (СССР и тут обогнал США) орбитальной станции «Скайлэб», которая представляла переделанную третью ступень «Сатурна-5». Было сделано 15 ракет, но из-за дороговизны и сокращения бюджета 2 оставили в музее.

Ну и что, скажите Вы. Где странности?

А странность в том, что американцам удалось создать на 100% надежную ракету, и не одну, а целых три!!! И потом эти сверхнадежные ракеты, с их сверхнадежными двигателями остались не нужны, и не использовались в дальнейшем!

После программы «Аполлон», была программа «Спейс шаттл», так там 2 катастрофы, одна на взлете, другая при посадке, хотя и пусков побольше было, но все равно не 100-процентная надежность. А сейчас у американцев (у НАСА) вообще никакой программы пилотируемой космонавтики нет! Советские «Протоны» разрабатываемые специально для полетов к Луне до сих пор летают, а «Сатурн-1» и «Сатурн-1Б» не нужны?!! Сложно поверить.

В этом рисунке интересны крестики (неудачные пуски). Видно, что американцам приходилось долго оттачивать свои ракеты.

Перейдем к космическому кораблю (КК).

Заметьте, что на пути к Луне необходимо было перестыковать лунный модуль (Lunar Module) к командному модулю (Command Module), так как оны в ракете находятся в обратном порядке!

С КК была следующая трагическая история. «Аполлон-1»— название, которое постфактум получила несостоявшаяся миссия (была намечена на конец февраля — середину марта 1967 года) корабля «Аполлон». Экземпляр КК пристыковали к незаправленной ракете-носителю «Сатурн-1Б».

27 января 1967 года во время подготовки к первому пилотируемому полёту по программе «Аполлон» на борту корабля случился сильный пожар. Весь экипаж погиб.

При разборе выяснилось, что, так как экипаж находился в кислородной атмосфере (100% кислород) после замыкания всё загорелось (так как кислород) и никто не спасся. В норме давление в кабине должно было быть 0,4 атмосферы, но так как находились не в космосе, а в земной атмосфере, а КК рассчитан на избыточное давление внутри корабля, а не снаружи, давление в КК было больше 0,4 атмосферы.

Хотя я и не космомедик, но мне лично не нравится здесь ничего. Вот отправляется КК к Луне. Когда собирались снижать давление и состав атмосферы? Ведь возможна кессонная болезнь. Какова была бы работоспособность у астронавтов на Луне после всех этих манипуляций и длительного перелета в тесной кабине? Как выравнивалось давление при приЗемлении? И астронавты должны были бодро, как зайцы выскакивать из командного модуля?

И вообще если у вас немерянное финансирование, такое, что позволяет создать абсолютно надежные ракеты, то почему нельзя было создать будку, и в этой будке проводить наземные испытания в КК, с экипажем, дополнительно создавая пониженное давление?

Вообще мне кажется, что дата 27 января 1967 года для «лунной аферы» рубежная. До неё летали лишь «Сатурны-1» и то лишь с макетами КК «Аполлона». В трех макетах были спрятаны спутники «Пегас». Сами КК «Аполлон» летали лишь 4 раза в суборбитальный полет на специальной ракете Little Joe-2. А ракета «Сатурн-1Б» летала лишь 3 раза, 2 раза с макетом, но в суборбитальный полет, а один полет орбитальный, но даже без макета. А тут эта трагедия!

А Советы запустили уже 2 беспилотных «Союза» в космос. А «Союз» разрабатывался именно для Луны! И кстати до сих пор летает!!! И атмосфера в нём земная, а не кислородная при пониженном давлении!

В общем, впереди виделась глобальная переделка КК, да и ракеты возили лишь макеты, а времени не хватало. Нужно было иметь «запасной вариант».

23 и 25 июня 1967 года в Гласборо (не в Вашингтоне) встречались Л. Джонсон (президент США) и Косыгин председатель Совета Министров СССР. О чем они говорили, кто его знает, ведь полным ходом уже 3 года идет Вьетнамская война, однако в ноябре, через 5 месяцев, полетела первая РН «Сатурн-5» с КК «Аполлон-4» на борту, а в декабре открылся Институт США и Канады в СССР.

Если уж вспомнили президентов США, то надо помнить что все пилотируемые полеты «Аполлонов» к Луне происходили при следующем президенте Никсоне (его выбрали на выборах 05.11.1968, хотя инаугурация происходила 20.01.10969). А чем еще кроме высадок на Луну запомнился Никсон? Ну, продолжающейся до 1973 Вьетнамской войной (с хиппи, и прочей наркотой). Никсоновским шоком 15 августа 1971 года, когда он отвязал доллар от золота, и доллар стал необеспеченным (да-да, именно он). Визитом и сближением с КНР (тоже он). Уотергейтским скандалом с прослушкой, за который его и сняли 9 августа 1973 года. И, внимание, разрядкой международной напряженности между США и СССР (и это у человека, который был в начале карьеры антикоммунистом). 22-30 мая 1972 года состоялся первый официальный визит президента США за всё время отношений в СССР. С подписанием:

Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО);

Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1);

документ «Основы взаимоотношений между СССР и США»;

Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения;

Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области науки и техники (продлено в 1977);

Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (продлено в 1977);

Соглашение между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.

Почти половина соглашений про ракеты… И это при наивысшем могуществе США, когда её корабли бороздят просторы вселенной?!! Когда США заполучили атомную бомбу никто в СССР не ездил и не предлагал «сотрудничество в науке и технике» и сокращение ядрён батонов… А тут нате!

Можете найти указанные даты на графике полетов “Аполлонов”.

Но вернемся к программе «Аполлон». Последний полет на Луну – это все тот же 1972 год. И никто больше не полетит, ибо за месяц до последнего лунного «Аполлона 17» четвертый раз взорвалась наша лунная ракета «Н-1».

«Ракета пролетела без замечаний 106,93 секунды до высоты 40 км. За 7 секунд до расчётного времени разделения первой и второй ступеней при плановом снижении тяги путём отключения шести центральных двигателей произошло практически мгновенное, со взрывом, разрушение насоса окислителя двигателя № 4. Взрыв повредил соседние двигатели и саму ступень. Затем последовал пожар и разрушение первой ступени. Теоретически, энергоресурсов ракеты было достаточно, чтобы, при условии досрочного отделения первой ступени, обеспечить нужные параметры выведения за счёт работы верхних ступеней. Однако система управления не предусматривала такой возможности.»

То есть полетела и даже бодро, но если доктор сказал в морг – значит, в морг… 2 ракеты пустили на слом, а 150 двигателей НК-33 и НК-43 сохранили, и после развала СССР те же США с удовольствием часть их купила вместе с лицензией. То есть теоретически после 25 лет эти двигатели США могут производить, а свои домашние F-1 не могут, забыли как…

Однако это не конец программы «Аполлон». Была еще орбитальная станция «Скайлэб» (правда у СССР уже была орбитальная станция) и 3 пилотируемые миссии к ней. Летали на «Сатурнах-1Б», а КК был «Аполлон». Это в 1973 году. А в 1975, через 2 года, последний «Аполлон» под номером 18 полетел стыковаться с «Союзом-19».

А каков экипаж «Союза-19»? Алексей Леонов и Валерий Кубасов. А ведь с Леонова мы начали. Его первый полет был первым выходом человека в космос в 1965 году, то есть за 10 лет до этого полета. А этот полет на «Союзе-19» его второй и последний полет в космос. А где он был до этого? А в команде лунных космонавтов, и тренировался, чтобы стать первым космонавтом, ступившим на Луну!!!

Дальше интересно:

«Советская сторона изготовила для программы шесть экземпляров кораблей 7К-ТМ, из которых четыре совершили полёты по программе ЭПАС. Три корабля совершили испытательные полёты: два беспилотных в апреле и августе 1974 года и один пилотируемый полёт «Союз-16» в декабре 1974 года. Четвертый экземпляр – это «Союз-19». Пятый экземпляр был подготовлен к немедленному старту при необходимости спасательной экспедиции в дни совместного полёта и установлен вместе с ракетой-носителем на стартовой позиции космодрома Байконур, а позже был разобран на комплектующие для следующих кораблей серии. Шестой экземпляр позже был дооснащён мощной многоспектральной камерой дистанционного зондирования Земли и совершил в сентябре 1976 года последний для кораблей серии пилотируемый полёт «Союз-22» без стыковки с орбитальной станцией.

Американская сторона репетиционных полётов и резервных кораблей по программе не производила. В это время, с мая 1973 по февраль 1974 года, ею было совершено три пилотируемых полета по программе «Скайлэб».»

То есть наши готовятся, а американцем не зачем, у них абсолютно надежная техника!!! У них все схвачено, за все уплачено!!! Леонову дали за этот полет Героя Советского Союза, второго.

А теперь отвлечемся. Что будет если вы собираете пазл, но один фрагмент от другого рисунка, однако точно такой же формы. Вы собрали картинку, но не можете понять, что с рисунком! У вас, очевидно, появятся вопросы!!! Но если вы на место чужого фрагмента вставите нужный – всё сойдется и встанет на свои места. Все вопросы отпадут сами собой!

Вот и у меня все сошлось. Представьте себя на месте простого советского парня-летчика-испытателя, который рискует жизнью, но находится на переднем крае науки, выходит ПЕРВЫМ в космос, тренируется чтобы стать первым на Луне, и… Тут ему Партия предлагают полететь в космос и имитировать стыковку с «Аполлоном». И дают за это Героя. Вы после этого будете любить эту Партию и Политбюро которое руководит страной? Вы уже в 1975 году поймете, куда всё катится. Ну а после развала СССР благодарные американцы предложат пост советника в банке. Для безбедной старости и чтобы не было желания резать правду-матку…

А могло ли Политбюро так поступить? Сталинское не могло, и даже Хрущевское вряд ли, а вот Брежневское могло… дам лишь одну ссылку<>.

Лично мне, когда пазл сошелся, стало тошно и противно. Вместо решения интереснейшей, но посильной технической задачи, остановка (за плюшки) технического развития и застой, с последующим распадом…

Все так и остаётся серым…

Множество вопросов отпало, таких как:

Почему «самая грузоподъёмная, наиболее мощная, самая тяжёлая и самая большая из созданных на данный момент человечеством ракет» ракета-носитель «Сатурн-5» никак не использовалась в дальнейшем. А 2 ракеты вместо того чтобы отправить с кучей спутников шпионов на орбиту, отправили в музей.

Почему отменены 3 миссии «Аполлон-20», «Аполлон-19», «Аполлон-18», (от них и остались ракеты) якобы от нехватки денег. Однако сокращение бюджета произошло не в 1972 году, а в 1970 году. Первый раз, после полета «Аполлона-12», 2-й посадки на Луну отменили «Аполлон-20»! А второй раз после неудачного полета «Аполлон-13», отменены «Аполлон-19» и «Аполлон-18». А что все логично, вместо того, что бы подкинуть деньжат на доработку при 2-х успешных миссиях, наоборот отменить миссии…

Почему не проводились у американцев предварительные полеты с животными в сторону Луны. СССР отправлял 2 черепах в облет Луны. Да и сами американцы перед 1-м суборбитальным полетом отправляла шимпанзе Хэм, и перед 1-м орбитальным полетом отправляла шимпанзе Энос.

Почему СССР так и не полетел, пусть 2-м номером на Луну. Ведь американцы не обиделись и пусть вторыми, но послали своих астронавтов в космос, и выход в открытый космос у них был второй, и орбитальная станция у них была вторая. И первая фотография обратной стороны Луны, и первая мягкая посадка на Луну, и первый искусственный спутник Луны, и первый луноход – это все не США, а СССР! А тут СССР спасовал, ручки поднял и в сторону Луны не летал…

Вопросы отпали, но Луна нам (то есть человечеству) недоступна по СУБЪЕКТИВНЫМ причинам. Очень жаль! Именно американцы не допустят полета на Луну кого-либо, и лишь по имиджевым причинам.