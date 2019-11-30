Открытым текстом 29.11.2019

WADA защищает сидящих на допинге под видом лекарств

Всемирное антидопинговое агентство вновь взялось за старую ложь.

Комитет ВАДА по соответствию объявил базу данных Московской антидопинговой лаборатории, переданную ему год назад, поддельной. Мол, из неё удалены сведения о нескольких сотнях анализов, зато добавлена переписка бывшего директора лаборатории Григория Михайловича Родченкова, показывающая, что он и двое его адресатов занимались подделками результатов.

Открытым текстом напоминаю: сестра Родченкова Марина продавала допинг, а он сам подделывал анализы её покупателей. Через несколько лет преступный бизнес раскрыли, Марину осудили условно, а Григорий разыграл душевное расстройство и ушёл от суда. Вскоре он бежал в Соединённые Государства Америки, где прославился бурным рассказом о государственной допинговой программе РФ.

Никаких доказательств его слов так и не нашлось, но наших спортсменов на несколько лет ограничили в правах. Теперь даже капризное ВАДА признало работу Российского антидопингового агентства безупречной. Но приближаются новые крупные соревнования у нас и в мире. Вот ВАДА и озаботилось защитой своих — прежде всего англосаксов и скандинавов, сидящих на допинге под видом лекарств.

Кстати, Родченков оказался в нашем спорте по подсказке из СГА. И имел доступ к архивам РУСАДА полтора года подряд. Теперь признаком их фальсификации открытым текстом называют только то, что они не совпадают с тем, что Родченков подсунул ВАДА. Из пыльного сундука вновь достали знаменитых “русских хакеров”: они, мол, сделали всё, чтобы РФ примерно наказали второй раз!

Вы в такое верите? Комитет по соответствию требует четыре года допускать граждан РФ на соревнования только в нейтральном статусе — без герба, флага и гимна даже на трибунах, а государственных служащих даже на трибуны не пускать. Заодно международные соревнования из РФ убрать куда подальше.

Открытым текстом полагаю: война с ВАДА лучше такого мира, где нас возят лицом по столу при любой возможности!

Запад в восьмидесятом уже бойкотировал московскую Олимпиаду. А мы в ответ в восемьдесят шестом провели чудесные Игры доброй воли! Сами! И весь мир к нам приехал. Может, перевернуть стол с шулерами — не крамола?

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-29-11-2019/