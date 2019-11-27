Коммунизм ужасен

... болотными огнями, и конец его ужасен.Испанские короли, навсегда низведшие Испанию... игры номинализма.Если ты за коммунизм, а лидер коммунистов Хрущев(Горбачёв..., во имя своей веры в коммунизм, иди за ними! Ещё труднее...
Через непонятное, загадочное для мира смирение, и только через него, христианин приближается к одному из двух самых главных открытий в жизни. Первое из этих открытий состоит в том, чтобы узнавать правду о самом себе, увидеть себя таким каков ты есть на самом деле. Познакомиться с самим собой. А это, поверьте, очень важное знакомство.
Как говорила одна маленькая девочка: “Спасибо, я больше наелась!”
Коммунизм был и его больше наелись. Если бы не наелись, он бы ещё был. Плохо то, что при нём люди научились коммуниздить, научились приспосабливаться говорить идеологически правильные вещи и быстренько занимать ключевые посты при распределении материальных благ. Это развращающе подействовало на народ. И это очень печально. И ещё народ приучился ждать от власти, что она решит все их проблемы, а они будут чувствовать перманентную “уверенность в завтрашнем дне”, даже писать смешно. Сразу вспоминается беседа с Воландом на Патриарших. Но люди на полном серьёзе горюют об этой пресловутой уверенности, вот в какие бездны инфантилизма погрузили наивный народ наш! Уверенным можно быть только в том, что будешь бороться за жизнь, пока сможешь. А что там в этом завтрашнем дне будет и как? Кто знает…
Напрасно стараетесь-мы оболванены пропагандой. ©
Так это был не коммунизм ))
Настоящего коммунизма не дали достичь прИдатИли ))
Гады.
Всё из-за них.
Раньше можно было сидеть на диване и ждать коммунизма .
И сегодня можно но эФФект не тот.
Чего-то нехватает.
))