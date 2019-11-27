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Коммунизм ужасен

17:07. 27 ноября 2019 116 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5457176.html

Метки: комиксы, коммунизм, образование, общество, пропаганда, СМИ, юмор

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 6207 4863
    Айва 27 ноября 2019 в 18:53

    Как говорила одна маленькая девочка: “Спасибо, я больше наелась!”

    Коммунизм был и его больше наелись. Если бы не наелись, он бы ещё был. Плохо то, что при нём люди научились коммуниздить, научились приспосабливаться говорить идеологически правильные вещи и быстренько занимать ключевые посты при распределении материальных благ. Это развращающе подействовало на народ. И это очень печально. И ещё народ приучился ждать от власти, что она решит все их проблемы, а они будут чувствовать перманентную “уверенность в завтрашнем дне”, даже писать смешно. Сразу вспоминается беседа с Воландом на Патриарших. Но люди на полном серьёзе горюют об этой пресловутой уверенности, вот в какие бездны инфантилизма погрузили наивный народ наш! Уверенным можно быть только в том, что будешь бороться за жизнь, пока сможешь. А что там в этом завтрашнем дне будет и как? Кто знает…

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