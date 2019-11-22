Хруст французской булки – 2
В нынешней пропаганде жизнь людей до революции была замечательной, сытой и здоровой, которую, якобы, испортили "проклятые" большевики, совершив революцию в 1917 году. В реальности же народ до революции жил и умирал, как скот. Это подтверждается объективными данными огромной смертности населения Российской Империи, одной из самой большой в мире, и самой небольшой ожидаемой продолжительностью жизни, едва перевалившей за 30 лет в то время, как в Европе ОПЖ была в полтора-два раза больше.
О причинах этого плачевного состояния можно узнать в докладе «О чрезмерной смертности в России и необходимости оздоровления» от 17-го декабря 1885 г. представленного министру внутренних дел, доктором Н.В.Экка:
1) Смерть от большинства болезней есть смерть насильственная, а не естественная, и зависит от непринятия соответственных предупредительных мер, указанных наукой, и польза которых доказана опытом многочисленных городов и целых стран.
2) Чрезмерная смертность среди российского населения низводит его рабочую способность и доводит народное хозяйство до убыточности.
3) Повышение рабочей способности населения, а с тем вместе благосостояния и просвещения в нашем отечестве, невозможно без уменьшения смертности, а потому уменьшение смертности и ближайшее к тому средство — оздоровление составляют нашу первую государственную потребность.
С.П.Боткин обратился[6] также в только что основанное в том году Общество детских врачей в СПб. с просьбой о содействии к разрешению вопроса «о мерах уменьшения детской смертности в России», в виду чего в заседании 6-го марта 1886 г
Общество избрало комиссию, которая рассмотрела этиологические моменты, обусловливающие признанное вырождение, ослабление и непомерную смертность детей, и разделила свои положения:
1) На меры, касающиеся детей сельского населения, 2) на меры, приложимые к городскому населению.
Этиологические моменты, касающиеся сельского населения, по мнению комиссии, следующие:
1) Слабость производителей, их болезненность и непомерное истощение тяжёлым трудом, главным образом женщин.
2) Непомерное злоупотребление спиртными напитками.
3) Сифилис, скорбут, золотуха, малокровие и другие болезни питания у родителей.
4) Полное отсутствие знания рациональной гигиены и диэтетики детского возраста со стороны родителей, большинства сельских учителей, учительниц и священников.
5) Невозможность оказывать при настоящем устройстве земской медицины рациональную помощь, губительное влияние предрассудков, обычаев и т.п.
6) Отсутствие или полный недостаток рационально образованных акушерок.
7) Вредное влияние отхожих промыслов для матерей.
8) Распространение инфекционных заболеваний.
9) Вредный обычай целования и прощания детей с покойниками.
10) Раннее выношение детей для крестин без соблюдения предосторожностей.
11) Недостаточное попечение о бедных и осиротевших детях.
12) Недостаточный призор за детьми в рабочее летнее время.
13) Недостаточное развитие оспопрививания.
14) Уменьшение животной пищи и даже недостаток молока вследствие уменьшения скотоводства.
15) Недостаток чистой и здоровой воды.
16) Отсутствие в большинстве деревень ледников для хранения молока.
17) Полное антигигиеническое устройство жилищ, вредное сожительство со скотом, непомерная скученность в избах, недостаток освещения, вредное отопление и т.д.
Что касается городов, то здесь комиссия считает причинами усиленной смертности детей следующие моменты: 1) подвальная жизнь детей, 2) жизнь фабричных детей, 3) жизнь отданных в ученье ремёслам, 4) нищенство детей, 5) школы с их антигигиенической обстановкой, 6) болезненность детей в приютах, 7) отсутствие изоляции для здоровых при инфекционных заболеваниях, 8) недостаток мест для призрения детей хроников, 9) — для эпилептиков и идиотов, 10) — для инфекционных больных, 11) недостаток попечительств над детьми, 12) незнание гигиены, 13) пассивная роль врача в школах, 14) недостаток в садах и скверах.
Перечислив все эти моменты и указав также подробно и на соответственные всем причинам меры, комиссия оговаривается, что она коснулась наиболее важных и очевидных причин, и что она не упомянула о множестве других условий по невозможности практического их устранения.
Вот такая плачевная ситуация досталась большевикам после прихода к власти. И они, к их чести, смогли переломить ситуацию в кратчайшие сроки, в течении жизни одного поколения сделав смертность в стране из самой большой в мире самой маленькой:
Соседствуя с Буркина Фасо и Нигерией.
Или можно взять такой показатель, как срок здоровой жизни. По нему нынешняя РФ опять находится на уровне Африку.
Еще относительно недавно -- до 1991 года РСФСР все таки был в ряду европейских развитых стран по демографии, а значит и по уровню жизни.
Очень показательно, что комиссия 1885г. указала, какие группы нужно прИзирать (содержать) отдельно от остальных:
“…7) отсутствие изоляции для здоровых при инфекционных заболеваниях, 8) недостаток мест для призрения детей хроников, 9) — для эпилептиков и идиотов, 10) — для инфекционных больных…”! Говоря обычными словами, все инфекционно и умственно (!!!) больные должны содержаться ОТДЕЛЬНО ! от здоровых! А то ныне психически больных и/или умственно недоразвитых называют “особенными” и помещают их совместно со здоровыми, а потом удивляются возросшему количеству людей с психическими расстройствами!
Грань где здоровый а где умственно “расстроенный” очень тонка.
” Если Вас выпустили из психушки это не значит что Вас вылечили. Просто опустили на уровень такой как все”
Часто именно “сумашедшие” двигают и науки и технологии и создают ТО чем серое ***** просто пользуется.
Стадо сегоддня не печёт хлеб не шьёт одежду,не ОНИ создают и изобретают.
Они просто живут на всём готовеньком в НЕ ими построенных городах.
Таксисты и сторожа с продавцами.
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В царской России не надо было двигать науки изобретать и создавать.
Будь рабом помещика безграмотным и покорным или ты сумашедший.
Ну были проблемы в прошлом. Аж век назад. Усугубили их революцией. В 1991 снова переворот и снова проблемы. До кого все не доходит – добро пожаловать на те же грабли.
Ну старое на новое не всегда меняется эволюционным путём.
Везде были революции.
И ещё будут.
Даже в квартире не получится сделать кап.ремонт не нарушив тихий-сонный образ жизни.
А чтоб покакать надо поднатужиться))
Другое дело что большевики были временным явлением для УТИЛИЗАЦИИ излишков населения но задержались
И ремонт пришлось начать аж через 70 лет.
Пауза чтоб ВСЕ Россию обогнали очень далеко.
Приходится догонять.
С квартирой – можно сделать ремонт, а можно снести дом со всеми квартирами, в том числе с чужими, и лишь потому, что тебе сейчас твоя не нравится. Как то так.
И так бывает.
Сносят старое и ветхое.
Кто не хочет выселяться сам и виноват.
Кто не хочет выселяться идет и “успокаивает” бунтаря. И все “устаканивается”. Так и в этот раз будет, в декабре – осуждение поступка, повлекшего за собой неудобства тысячам осознанных граждан. Таксисты те же роют себе яму. Туда им и дорога.
Серые таксисты вроде никого не выселяют и создавать и не собираются.
Это просто бунт тараканов.
Лечится дустом не проблема