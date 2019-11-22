Хруст французской булки – 2

В нынешней пропаганде жизнь людей до революции была замечательной, сытой и здоровой, которую, якобы, испортили "проклятые" большевики, совершив революцию в 1917 году. В реальности же народ до революции жил и умирал, как скот. Это подтверждается объективными данными огромной смертности населения Российской Империи, одной из самой большой в мире, и самой небольшой ожидаемой продолжительностью жизни, едва перевалившей за 30 лет в то время, как в Европе ОПЖ была в полтора-два раза больше.

О причинах этого плачевного состояния можно узнать в докладе «О чрезмерной смертности в России и необходимости оздоровления» от 17-го декабря 1885 г. представленного министру внутренних дел, доктором Н.В.Экка:

1) Смерть от большинства болезней есть смерть насильственная, а не естественная, и зависит от непринятия соответственных предупредительных мер, указанных наукой, и польза которых доказана опытом многочисленных городов и целых стран.

2) Чрезмерная смертность среди российского населения низводит его рабочую способность и доводит народное хозяйство до убыточности.

3) Повышение рабочей способности населения, а с тем вместе благосостояния и просвещения в нашем отечестве, невозможно без уменьшения смертности, а потому уменьшение смертности и ближайшее к тому средство — оздоровление составляют нашу первую государственную потребность.

С.П.Боткин обратился[6] также в только что основанное в том году Общество детских врачей в СПб. с просьбой о содействии к разрешению вопроса «о мерах уменьшения детской смертности в России», в виду чего в заседании 6-го марта 1886 г

Общество избрало комиссию, которая рассмотрела этиологические моменты, обусловливающие признанное вырождение, ослабление и непомерную смертность детей, и разделила свои положения:

1) На меры, касающиеся детей сельского населения, 2) на меры, приложимые к городскому населению.

Этиологические моменты, касающиеся сельского населения, по мнению комиссии, следующие:

1) Слабость производителей, их болезненность и непомерное истощение тяжёлым трудом, главным образом женщин.

2) Непомерное злоупотребление спиртными напитками.

3) Сифилис, скорбут, золотуха, малокровие и другие болезни питания у родителей.

4) Полное отсутствие знания рациональной гигиены и диэтетики детского возраста со стороны родителей, большинства сельских учителей, учительниц и священников.

5) Невозможность оказывать при настоящем устройстве земской медицины рациональную помощь, губительное влияние предрассудков, обычаев и т.п.

6) Отсутствие или полный недостаток рационально образованных акушерок.

7) Вредное влияние отхожих промыслов для матерей.

8) Распространение инфекционных заболеваний.

9) Вредный обычай целования и прощания детей с покойниками.

10) Раннее выношение детей для крестин без соблюдения предосторожностей.

11) Недостаточное попечение о бедных и осиротевших детях.

12) Недостаточный призор за детьми в рабочее летнее время.

13) Недостаточное развитие оспопрививания.

14) Уменьшение животной пищи и даже недостаток молока вследствие уменьшения скотоводства.

15) Недостаток чистой и здоровой воды.

16) Отсутствие в большинстве деревень ледников для хранения молока.

17) Полное антигигиеническое устройство жилищ, вредное сожительство со скотом, непомерная скученность в избах, недостаток освещения, вредное отопление и т.д.

Что касается городов, то здесь комиссия считает причинами усиленной смертности детей следующие моменты: 1) подвальная жизнь детей, 2) жизнь фабричных детей, 3) жизнь отданных в ученье ремёслам, 4) нищенство детей, 5) школы с их антигигиенической обстановкой, 6) болезненность детей в приютах, 7) отсутствие изоляции для здоровых при инфекционных заболеваниях, 8) недостаток мест для призрения детей хроников, 9) — для эпилептиков и идиотов, 10) — для инфекционных больных, 11) недостаток попечительств над детьми, 12) незнание гигиены, 13) пассивная роль врача в школах, 14) недостаток в садах и скверах.

Перечислив все эти моменты и указав также подробно и на соответственные всем причинам меры, комиссия оговаривается, что она коснулась наиболее важных и очевидных причин, и что она не упомянула о множестве других условий по невозможности практического их устранения.

Вот такая плачевная ситуация досталась большевикам после прихода к власти. И они, к их чести, смогли переломить ситуацию в кратчайшие сроки, в течении жизни одного поколения сделав смертность в стране из самой большой в мире самой маленькой: