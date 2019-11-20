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Хруст французской булки

20:04. 20 ноября 2019 195 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

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За чей счёт была проведена сталинская индустриализация ? Спекуляций на эту тему очень много: главенствующий миф на сегодняшний день, что СССР поднялся исключительно за счет того, что держал почти всё население страны в лагерях , работающими за пайку и место в бараке.

Если следовать подобным мифам, в итоге выходит фантастическая картина : всё население страны были заключёнными ГУЛАГа, все заводы строили  американцы, а оставшийся народ охранял заключенных и чтобы те не разбежались. Просто удивительно, как при такой ситуации мы победили всю Европу в Великой Отечественной войне, стали второй державой мира, полетели в космос и покорили атом. Но йопнутых антисоветчиков такие нестыковки не смущают.

В свете этого интересна податная нагрузка на дореволюционное крестьянство. Ведь, если послушать тех же антисоветчиков, то до революции была не жизнь, а сплошной хруст французской булки. Но тогда становится непонятным, почему при такой жизни народ при Романовых имел самую большую смертность в Европе и одну из самых больших в мире, едва доживая при этом до 30 лет. Йопнутых антисоветчиков такие нестыковки тоже не смущают.
И так смотрим структуру платежей и податей с крестьян в РИ в 1877 г. (млн. руб):
Структура-платежей-и-податей-с-крестьян-в-РИ-в-1877-г.-(млн.-руб)
Общая сумма выходит 381 млн. рублей или по 6 рублей 35 копеек с каждой крестьянской души в год.

 

 

А вот какова доля податей с крестьян в госбюджете РИ в 70-е в %:

 

Доля-податей-с-крестьян-в-госбюджете-РИ-в-70-е-(%)
56% или больше половины доходов государство бралось с крестьян. И так продолжалось до революции 1905 года, после которой были отменены выкупные платежи, бравшиеся с 1863 года. Стало чуть полегче, но не сильно, что привело к краху Романовых и революции 1917 года.
Источник.
И для полноты картины структура экспорта РИ и СССР

 

 

7473_original.png

 

 

И характерная деталь. Во время голода 1911 года экспорт зерновых из РИ составил 50% от всего урожая. Не доедим, но вывезем!

Источник: https://burckina-new.livejournal.com/828893.html

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