Реставрации рабовладения под XIX век не бывать!

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, который предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Как говорили французские дипломаты – "это больше, чем преступление. Это ошибка" . Мне кажется, что они сами себя заколдовали – не французские дипломаты времён Венского конгресса, а наши сегодняшние власть имущие. Они так заслушались мифического "хруста французской булки", так накрутили себя со святостью Николая II – что всерьёз решили реставрировать XIX век в буквальном смысле слова! А это уже безумие. Страшное безумие – когда фарш пытаются прокрутить назад, когда матери-истории лезут под юбку, пытаясь разместиться обратно во чреве, из которого вышли.



Все понимали, что XXI век будет отличаться от ХХ. Но наивно полагали, что он будет отличаться чем-то новым, а не реставрацией эпохи Диккенса и Достоевского.

Теперь оказывается, что миром овладели силы, пытающиеся восстановить в полном объёме фабрично-заводское рабство, власть помещиков-латифундистов, эпоху голода и бесправия необозримых трущоб…

Есть факт, а есть тенденция. Не выплатить пенсию в трудном году – факт. Факт ужасный, безобразный, но он говорит о факте, а не о намерениях. Нет денег – не платим. Будут – выплатим. Это временное явление, кризис, провал – но не намерение.

Если говорить о пенсионной реформе в том виде, в котором её предлагает экономический блок правительства РФ – то это не факт, а намерение. Пенсию же думают отменить не на какое-то время, "пока утрясётся", а вообще!



Потому что в XIX веке царь без пенсий обходился, пенсии были у царя исключительно персональные (каждая назначалась в своём размере и отдельным указом). А царь святой и французские булки хрустят под воображаемые вальсы Шуберта очень завлекательно…

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Сама по себе идея "общества всеобщего благосостояния" – родившаяся на Западе как ответ русскому коммунизму (ответ оказался фальшивкой) – предполагала фундаментальное смещение приоритетов. В этой идее не люди существуют для производства, а производство для людей.

То есть вопроса о том, кто из сограждан производству "лишний" – вообще ставиться не должно. Если производство делает граждан лишними, изгоями и лишенцами, то это не граждане плохие, а производство.



Не фабрики набирают потребных их владельцам-упырям людей, а люди набирают фабрики, ставя их себе на службу.

Так возник привлекательный образ Запада – про который думали, что он изменился и шалостей XIX века себе позволять больше не станет. А он не изменился. Он ждал в засаде.

Он снова, как при Диккенсе или кровавых Тюдорах, ставит вопрос о нужных и ненужных людях. Ненужных кому?! Ведь не может же быть человек не нужен сам себе!



Значит, он ненужен (как слуга, как шут или как вьючный скот) другому человеку. Когда один человек решает, жить или не жить другому человеку – рождаются и ужасы трущоб и кошмар угнетательского шантажа.

Экономическая мысль XIX века исходила именно из функциональности человека-винтика. Есть трущобы, есть масса безземельных батраков. Из них фабрика или поместье черпают столько, сколько им нужно. И на условиях – какие сами посчитают правильными.



Остальным предоставляется только одно право: сдохнуть. При этом нанятые – тише травы, ниже воды, потому что заменить их, если что – пара пустяков. Желающих занять их рабочее место – пруд пруди, и один беднее другого, так что за копейку удавится!

Такой порядок бесчеловечен, а с точки зрения цивилизации – тупиков.



Он тормозит развитие и совершенствование человека, потому что богатым ум не нужен, а бедным – не поможет.



Он тормозит развитие производства и техники – потому что у богатых уже всё есть, а бедные обойдутся.



Он формирует в итоге дохристианское застойное кастовое общество ассиро-финикийского типа. Такое общество, не вдохновлённое восходящей идеей, людоедское по сути (а часто и по форме) – может замкнуться в цикл на тысячи лет, не меняясь, не развиваясь и остановив само время.

Пенсионная реформа – важная веха на пути становления кастового общества ассиро-вавилонского типа. Общества рабов и рабовладельцев, между которыми – непроходимая пропасть, адская бездна.

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Секретарь Общественной палаты России Фадеев Валерий Александрович, выступая в Государственной Думе РФ, заметил:

«Мы уже ко второму чтению подходим, а анализа рынка труда нет. Он дефицитный (рынок труда — прим. ИА Красная Весна) или у нас избыток рабочей силы?



Есть цифры только по чиновникам и Сбербанку.



А где анализ на 6 лет вперед? У нас есть только ограниченные цифры. Готовы ли мы провести полномасштабный анализ?».

Секретарь ОП РФ также отметил, что необходимо глубже отнестись к этой теме.

«Это не финансовая проблема. Она в последнюю очередь фискальная. Давайте относиться к ней не как к фискальной!».

По его словам, существует большое количество проблем, которые напрямую связаны с пенсионной реформой. И их решение необходимо уже сейчас. К таким проблемам он отнес молодежную безработицу на Северном Кавказе, которая напрямую связана с экстремизмом, а также демографическую и миграционную ситуацию в РФ.

В конце своего выступления Фадеев заявил:«Год за год — такого не было ни в одной стране. Это слишком быстро. Куда спешить–то?



Президент сказал, что у нас есть 5-7 лет и что состояние финансов хорошее. Зачем нам гнать и подгонять людей, чтобы они так меняли свои жизненные планы?».

Хороший вопрос – который выводит нас на суть всей затеи "великой реставрации". Есть очень много экономических проблем, связанной с безумием пенсионной реформы (и мы их в ЭиМ обсуждали) – но за экономикой стоит нечто большее: выбор стратегии самого бытия.

Чего мы хотим в итоге? Создать "общество всеобщего благополучия", в котором машины – придаток людей? Или реставрировать молох капиталистической фабрики XIX века, в описаниях которой гениальными авторами нет недостатка – когда люди придатки к машинам?

Наша занятость в XXI веке – всё больше и больше условная. Ландшафтный дизайнер или визажист, налоговый консультант или собачий парикмахер – работа это или баловство? Точного ответа не существует. Объективно-необходимых для непосредственного материального производства рук требуется всё меньше и меньше. Это значит одно из двух:

- Или всё больше будет пенсионеров и квази-пенсионеров.

- Или геноцид населения..

Когда одержимые реставрацией царизма и керенщины власти делают выбор в пользу второго – становится по настоящему страшно…





Дм. Николаев





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