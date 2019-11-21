Запад в Шоке от Русских

Долгие годы бытует мнение, что русские туристы ведут себя за границей, как последние… ну вы поняли. То они выносят из отелей всё, что плохо и хорошо лежит. То дерутся с туристами из других стран и, чаще всего, в пьяном виде. То шумно себя ведут, наплевав на мнение окружающих… Именно такие ассоциации всплывают при словосочетании “русо туристо”.

Но так ли есть на самом деле? Может быть, это просто чёрный пиар, пропаганда против России. На самом деле, довольно часто туристы из России проявляют себя с самой лучшей стороны, демонстрируют сочувствие, стойкость характера, бесстрашие и приходят на выручку тогда, когда другие по каким-то причинам не могут этого сделать.

Китай

23 марта 2019 года на пляже в бухте Дадунхай в китайском городе Санья один из купающихся мужчин начал тонуть. Русский турист Юрий Пасканный не смог остаться в стороне и поплыл на помощь. Совместными усилиями пострадавшего доставили на берег. Выяснилось, что никто из окружающих не знает, что делать дальше и как помочь человеку. Позже Юрий рассказывал: Жена Юрия добавила важные детали:

В благодарность за спасение человека русскому туристу присвоили звание «Лучший турист города» и буквально задарили.

Непал

Ещё один случай спасения иностранцев русскими за границей произошёл в марте этого года. Руководимая Сергеем Сотниковым группа путешественников клуба “Единая география” начала поход вокруг горы Аннапурны в Непале. Шестеро человек двигались на перевал Торонг-Ла, высота которого 5 тысяч 416 метров. Не так давно он был закрыт для туристов из-за мощного снегопада. На пути россияне встретили китайских туристов, которые сбились с маршрута, а также группу из Новой Зеландии. Выяснилось, что китайцы заблудились в снегу и не смогли найти дорогу через перевал. Русская группа помогла всем вместе успешно спуститься в долину Нижнего Мустанга. “Через несколько часов мы уже были на безопасной высоте, – позже рассказывал русский путешественник, руководитель группы, – К вечеру стало известно, что троих вернувшихся китайцев эвакуировали на вертолёте с серьезными обморожениями”.

Руководитель группы Сергей Сотников признался: если бы не россияне, история китайских туристов закончилась бы трагедией.

Норвегия

Летом 2012-го на территории Норвегии две местные женщины 50-ти и 60-ти лет отправились на рыбалку в Альта-фьорд на моторном судне. По неизвестной причине судно начало тонуть, и женщины приняли решение прыгать в воду, которая даже летом слишком холодная для купания.

Они начали плыть к берегу, что было чревато переохлаждением тела. По счастливому стечению обстоятельств поблизости рыбачили российские туристы, они по́дняли на́ борт норвежских дам и доставили их на берег в целости и сохранности. Спасателями оказались несколько мужчин и одна девушка, которые прибыли в Норвегию из российского Выборга. В своем поступке ребята не увидели ничего особенного. Только признались, что дамы попались тяжелые.

Альберт Вёкве, владелец лагеря, где жили русские туристы, позже отметил:

“Это счастливое совпадение, что русские увидели тонущих женщин.

Они находились в воде примерно полчаса и очень замёрзли”. Благодаря этим историям спасения многие иностранцы узнали русских туристов, как сочувствующих и всегда готовых прийти на помощь. Но у наших соотечественников есть, как минимум, ещё два важных качества, которые особенно сильно ценятся в наше время в среде толерантной и изнеженной Европы. Два характерных качества, о которых идёт речь – это бесстрашие и обострённое чувство справедливости.