Я. Кеслер и Дм. Калюжный: Русская Америка

Уже после смерти императора Беринг с невероятными трудностями пересёк бездорожную Сибирь и доставил грузы для снаряжения экспедиции на Камчатку. Здесь (в Авачинской губе) он построил двухпалубное судно и в 1728 году совершил на нём своё первое плавание из Тихого в Северный Ледовитый океан через названный его именем пролив, — но за туманом не увидел американского берега.

Сообщения этих разведчиков, дойдя до слуха Петра I, вызвали приказ о посылке капитана Беринга для исследования северной части Тихого океана и открытия мифического материка «Гамаланда», который рисовали во всех географических атласах того времени.

Продвижение России на Восток началось в XVI столетии походом Ермака. Затем шло движение одновременно и к северу, — туда манила предприимчивых людей возможность добычи «рыбьяго зуба» (моржовых клыков), — и к востоку, ради добычи драгоценной пушнины, в особенности великолепного сибирского соболя. Так казаки добрались сначала до безграничных пустынь Северного Ледовитого океана, а затем, в начале XVIII столетия, появились и на Камчатке.

Жители коренной Америки в 18 веке смогли воочию убедиться в принципиальном различии подходов и методов русских и западных путешественников и промышленников. Всё-таки человечность – это неведомое на Западе понятие. Там правит бал подлость, лицемерие, ложь, насилие и выгода. Другой вывод из предлагаемого отрывка – любые связи России с Западом ведут к ухудшению позиции нашей страны. Уточним, что эти выводы были уже совершенно очевидны в 18 веке. Да, ещё момент: пора России вернуть по праву ей принадлежащие… Гавайские острова!



Вторично уже в мае 1741 года, снарядив два небольших судна — «Пётр» и «Павел», он вновь отправился в северные широты Тихого океана. В июне, в бурю и туман, суда потеряли друг друга из виду, и продолжали путь каждое само по себе. В июле оба они, на значительном друг от друга расстоянии, подошли к неизвестной земле, и таинственный Гамаланд, оказавшийся северо-западным берегом Америки, был открыт русскими мореплавателями.

На обратном пути буря выбросила «Пётра» на лишённые всякой древесной растительности скалы; в честь умершего и похороненного здесь командора Беринга их назвали Командорскими островами. «Павел» же под командой лейтенанта Чирикова благополучно прибыл в Петропавловск.

Вернувшиеся из плавания рассказали, что:

«…дальше за Камчаткою море усеяно островами, за ними лежит твёрдая земля; вдоль берегов тянутся плавучие луга солянки, а на них кишмя кишит всякий зверь, среди которого есть один — ни бобёр, ни выдра, больше и того и другого, мех богаче собольего, и одна шкурка стоит до 400 рублей».

Для сибирских зверопромышленников открытие Алеутских островов и северо-западной Америки стало тем же, чем для искателей золота могло стать нахождение новых приисков, состоящих из одних самородков. Удивительно ли, что всего лишь через четыре года на Алеутских островах работало уже семьдесят семь компаний, ежегодно собиравших с моря миллионную дань.

Привилегированное положение наших промышленников сохранялось несколько десятков лет, а затем в открытых русскими водах начали появляться иностранные соперники. В 1778 году дорогу сюда нашёл, наконец, английский капитан Кук. А вслед за ним бесконечной чередой ринулись: Ванкувер из Лондона, Мирес из Ост-Индии, Квадра из Новой Испании. А с другой стороны, обогнув мыс Горн, направились сюда же Кендрик, Грей, Инграгам, Кулидж из Бостона и несколько кораблей Джона Астора из Нью-Йорка.

С их появлением на промыслах началась вакханалия разора. Драгоценного морского бобра эти «конкуренты» истребляли, не разбирая ни самцов, ни самок, ни детёнышей. Здешних туземцев, не знавших до той поры ни спиртного, ни огнестрельного орудия, спаивали и вооружали. Если раньше туземцы работали в полном согласии с русскими мирными охотниками, то теперь они превращались в опасных бандитов. Английские и американские промышленники ясно дали понять, что для них этот регион «не родной», а их единственная задача — содрать с него максимальную прибыль максимально быстро, а что с ним будет дальше — им всё равно.

В этот момент русский промышленник Григорий Иванович Шелехов, хорошо понявший происходящее, и предложил выход. Его план заключался в следующем: объединить всех независимых русских промышленников в одну могущественную компанию; распространить русские владения на никому не принадлежавшем северо-западном берегу Америки от Берингова пролива до испанской Калифорнии; установить торговые сношения с Манилой, Кантоном, Бостоном и Нью-Йорком.



Поставив, наконец, все эти предприятия под защиту правительства, устроить на Гавайских островах [31] арсенал и станцию для русского флота, который, защищая русские интересы и имея обширную и разностороннюю практику на Тихом океане, мог бы стать самым мощным в мире флотом.

Хотя сам Шелехов не дожил до исполнения своего проекта (он умер в Иркутске в 1795 году), план всё же был одобрен правительством Павла I. В 1799 году вновь образованная Российско-американская компания получила исключительное право охоты, торговли и других занятий в водах и землях северной части Тихого океана. Высшее руководство действиями Компании оставлено было за главными акционерами в Петербурге, управление же делами на месте поручено было ближайшему сотруднику и другу покойного Шелехова, Александру Андреевичу Баранову.

Проявив качества великого государственного строителя, Баранов, имея под своим началом лишь служащих компании и не отличавшихся храбростью алеутов, перенёс штаб-квартиру компании с острова Кадьяка на материк, и в Ситхинском заливе заложил столицу Русской Америки — город Новоархангельск. Здесь, вслед за сооружением форта с 16-ю коротко- и 42-мя длинноствольными орудиями, появилась верфь для постройки судов и меднолитейный завод. Столица, белое население которой быстро возросло до восьмисот семейств, украсилась церковью, школами, библиотекой и даже картинной галереей. В сорока верстах у минеральных источников устроена была больница и купальня…

Как центр самой важной в то время меховой торговли, Новоархангельск стал первым (!) портом на тихоокеанском берегу Америки, ещё до появления испанского Сан-Франциско. К нему сходились все суда, плававшие в тамошних водах. Баранов, защищая русские интересы, повёл дело так, что самые серьёзные из соперников, англичане, добровольно ушли из русских вод, американцы же во главе со знаменитым Джоном Астором, сильно сократив число своих судов, вступили с русскими в договорные отношения.



Отныне они охотились к югу от Калифорнии для русской компании, поставляли за меха съестные припасы, и т. п. Устраняя конкурентов, Баранов в то же время с каждым годом увеличивал число русских кораблей, усеивал острова русскими факториями, заводил торговые сношения с иностранными портами, а на суше всё дальше и дальше уходил в глубь материка, прокладывая путь с помощью православного духовенства и закрепляя его постройкой фортов.



Русские владения росли и к востоку, и к северу, и к югу. В итоге за время своего пребывания во главе компании Баранов освоил для России всю северную половину Тихого океана, а по другую сторону океана создал целую империю, равную половине Европейской России, заселённую русскими и обеспеченную укреплениями, арсеналами и мастерскими так, как не обеспечена была в то время Сибирь.

Баранов руководил компанией до 1818 года, но за это время император Павел Петрович был убит, а во главе России встал Александр I (1777–1825), сменивший и внутреннюю, и внешнюю политику.

1802, осень. — Включение в состав России Аварского ханства

1803. — Завоевание Мегрелии (Мингрелии) на Кавказе.

1804. — На Кавказе русские владения распространяются на Имеретию, Гурию, Гянджинское ханство, Грузию, что вызвало войну между Россией и Персией.

1804, апрель. — Петербургское соглашение о союзе Великобритании и России в рамках антифранцузской коалиции. Обострение отношений между Францией и Россией.

Декабрь. — Закон об устройстве евреев: им предоставлена свобода вероисповедания, но установлена черта оседлости в западных областях. В начале 1805 российский император поздравил Джефферсона с переизбранием на пост президента Североамериканских соединённых штатов, а в августе подчеркнул необычайно важное значение, которое он придаёт торговым отношениям между двумя странами, и пообещал особые привилегии и гостеприимство американцам в России.

1805. — Россия разорвала отношения с Францией и присоединилась к третьей антифранцузской коалиции. Война третьей антифранцузской коалиции с Францией. Сентябрь. Возобновление русско-турецкого союза. Война России и Австрии с Наполеоном. Ноябрь. — Поражение русских и австрийцев в сражении при Аустерлице. Покорение Карабаха и Ширвана.

1806. — Союз Пруссии с Россией. Начало войны между Россией и Турцией (1806–1812). Четвёртая антифранцузкая коалиция. Окончание кругосветного путешествия кораблей «Надежда» и «Нева» под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (1803–1806).

1807, июнь. — Встреча Александра I и Наполеона в Тильзите на Немане. Россия признала Великое герцогство Варшавское, получила Белостокскую область. Октябрь. — Первое военное столкновение русской эскадры адмирала Д. Н. Сенявина с английским флотом при проходе Гибралтара. Позже, уже после объявления войны с Англией, русский флот был задержан у Лиссабона и в августе 1808 года сдан «на сохранение» британскому адмиралу Коттону с условием вернуть через 6 месяцев после окончания войны.

1808, февраль. — Узнав о военном союзе Швеции с Англией, Александр I объявил войну Швеции (1808–1809). В результате занята и включена в состав России Финляндия. Начало установления дипломатических отношений между Россией и США (1808–1809). Александр установил дипломатические отношения между Россией и США в 1808, и принял первого официального посланника США в России Джона Квинси Адамса, будущего президента США. Ещё ранее (с 1802) он вступил в переписку с президентом Т. Джефферсоном, сообщив в частном письме о своём желании поближе познакомиться с ним. Взамен президент США прислал императору пакет документов об американской конституции.

1808, июнь. — Александр I своим указом наложил запрет на привоз в Россию английских товаров. Сентябрь-октябрь. — Встреча Наполеона с Александром I в Эрфурте и подписание русско-французского мирного договора.

1809. — Пятая антифранцузкая коалиция.

1812. — В Калифорнии основан форт Росс, — крайняя южная точка русского продвижения в Северной Америке.

В сентябре 1812 российский император предложил Штатам своё посредничество в урегулировании отношений между Великобританией и США, исходя из заинтересованности России в высвобождении ресурсов Великобритании для совместного противостояния Наполеону в Европе. К тому же война США с Великобританией препятствовала развитию российско-американских торгово-экономических отношений, в которых Россия также была заинтересована.



Новый президент США Дж. Мэдисон с благодарностью принял это предложение (март 1813) и назначил Алберта Галлатина и Джеймса Бэйарда своими представителями на переговорах с Англией, не дождавшись даже согласия Лондона на участие в них России. Великобритания, кстати, отвергла российское посредничество. После непродолжительного периода сдержанно дружественных контактов, отношения между Россией и США вступили в полосу заметного обострения, вызванного продвижением США к Тихоокеанскому побережью, на котором задолго до этого уже обосновались русские поселенцы.

1812, 24 (12) июня. — Вторжение Наполеона в Россию. Июль. — В городе Эребру, Швеция, подписан мирный договор между Россией и Англией, положивший конец морской войне. С 14 (2) сентябряпо 19 (7) октября. — Наполеон в Москве. Кутузов отводит русские войска на юг, оголяя дорогу на столицу, но Наполеону захват Петербурга не нужен; он определённо рассчитывал пройти через Россию к Индии, и не сумев этого сделать, решает уйти обратно в Европу. В ноябре Александр I издал манифест об изгнании неприятеля из России и окончании войны, между тем, русская армия переходит реку Березену в западном направлении.

1813, февраль. — Шестая антифранцузская коалиция (1813–1814). Октябрь. — «Битва народов» под Лейпцигом: победа русских, прусских и австрийских войск над французскими. Гюлистанский мир: Персия признала вхождение Грузии в состав России.

1814. — Русские войска вступили на территорию Франции и в марте заняли Париж. Стоимость бумажного рубля упала до 20 копеек серебром. Вообще в годы наиболее интенсивной борьбы с Наполеоном и вслед за её окончанием (1812–1815) бумажных денег было выпущено на 244,5 миллиона рублей, а между тем их действительная ценность (на серебро) едва достигала 57,6 миллионов рублей. Общее повышение налогов и введение новых в 1810 и 1812 годах, а также переложение всех сборов на ассигнации, не могли покрыть даже убыли в действительной покупной силе поступлений, происходившей от падения курса, вследствие чего неминуемо приходилось искусственно подавлять всякое развитие государственных потребностей.

Несмотря на колоссально быстрый рост, государственные расходы, в переводе на серебро, или вовсе не увеличивались, или даже сокращались. Расходы по армии и флоту, вместе с вновь возникшими после образования в 1817 году комиссиями погашения долгов и крупными расходами на уплату государственного долга (55–60 млн. рублей ежегодно), поглощали большую часть средств казны. Бюджеты всех прочих ведомств постоянно подвергались урезкам.

1815, ноябрь. — Второй Парижский мирный договор, предусматривающий 5-летнюю оккупацию Франции (в составе 150 000 оккупационной армии — 30 000 русских). Уже в 1818 году решено вывести войска. Польское царство в составе России получает конституцию — Конституционная хартия связывает Польшу с Россией личной унией, но даёт выборный сейм, своё правительство и собственную армию.

1816. — В Санкт-Петербурге образовалось тайное общество «Союз спасения», в состав которого входят офицеры А. И. и Н. И. Муравьёвы, С. П. Трубецкой, П. И. Пестель, а программа включает требование конституции.

1817. — Расстройство денежной и финансовой систем, вызванное излишними выпусками ассигнаций, произвело такое впечатление на правительство, что оно отказалось прибегать вновь к этой операции, а в 1817 года приступило к уничтожению части ассигнаций. Однако невозможность покрывать все дефициты бумажными деньгами, и затем консолидация части ассигнаций, вызвали необходимость новых займов. К концу 1823 года консолидированный государственный долг составлял уже 672 млн. рублей, а займы у банков — 78 млн. рублей, так что вместе с ассигнациями, признанными в 1810 году государственным долгом, общая сумма последнего к концу царствования Александра I равнялась 1345 млн. рублей.

1818, март. — Александр I выступил на открытии польского сейма, и намеревался распространить конституционный режим на всю империю. Конституция, пожалованная Польша, надо сказать, была прогрессивнее даже французской.

1820. — Экспедиция М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена открыла Антарктиду.

В начале 1820-х встал вопрос о необходимости проведения чёткой договорной государственной границы между русскими и англо-американскими владениями на тихоокеанском побережье Северной Америки. 16 сентября 1821 Александр I издал указ, согласно которому территория на северо-западе США к югу до 51° с. ш. объявлялась находящейся под юрисдикцией Российской американской компании. Иностранным судам запрещался заход в русские порты и поселения на всём протяжении побережья в этих пределах. 25 сентября новым указом устанавливалась монополия Российской американской компании на охоту, рыболовство и торговлю в этом регионе.

Далее, в ходе продолжавшихся более двух лет переговоров США выдвинули встречное жёстко сформулированное требование о проведении новой русско-американской границы в Северной Америке по 60° с. ш., что практически означало бы передачу США всех русских владений в Америке. После принятия Соединёнными Штатами «доктрины Монро» (1823) это требование получило политико-юридическое обоснование.

Вопреки возражениям военно-морских кругов России и их настойчивым рекомендациям не уступать Соединённым Штатам территории на Тихоокеанском побережье севернее 42° с. ш., во всяком случае сохранить за собой поселение Росс (Форт-Росс), Александр I и его министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде подписали Русско-американскую конвенцию 1824, соглашаясь на передачу США огромной территории, на которой впоследствии были образованы два американских штата — Орегон (1859) и Вашингтон (1889).[32]



Конечно, российские уступки по Конвенции 1824 объяснялись зависимостью императора от рекомендаций советников, ставивших интересы России ниже некоторых других интересов. Они же во весь предшествовавший этим уступкам период распространяли клевету о деятельности А. А. Баранова. Добывавший с моря ежегодно миллионы и не воспользовавшийся из них ни одной копейкой, Баранов заподозрен был в корыстолюбии и, смещённый без объяснения причин с поста руководителя компании, в ноябре 1818 года отплыл из своего любимого Новоархангельска.

Российская экономика была в этот период в изрядном кризисе, и не только из-за расстройства финансовой системы. Александр I, побывав в Европе, возможно, вполне искренне желал России такого же богатства и «свобод», как там, — но совершенно не понимал особенностей своей собственной страны. И уж конечно, он знать не знал основ экономики: капиталы идут туда, где выше прибыль, и не идут туда, где она ниже, а товар… товар идёт на рынок, пока есть платёжеспособный спрос.

Что же сделал наш император? Он резко снизил в 1816–1819 годах заградительные пошлины на западноевропейские промышленные товары. Лавина английских, французских, германских изделий обрушилась на Россию. Русские товары не выдержали конкуренции: началось разорение и банкротство российского купечества и фабрикантов, сократилось, например, число шёлкоткацких мануфактур и суконных фабрик. Серебро побежало из России, курс ассигнаций опять рухнул.

В конце концов, Александр вынужденно отказался от «экономической интеграции», и в 1822 году был введён высокий протекционистский тариф: вновь опустился занавес, экономически отгородивший Россию от Европы. Но было уже поздно — купцы и фабриканты отшатнулись от царя, а дворяне, будущие декабристы, получили дополнительный козырь в своей игре. Обогатились только западноевропейцы, прежде всего англичане.

И они же, узнав, что в Америке уже нет всемогущего Баранова, снова ринулись в наш промысловый район в Тихом океане; американцы тоже увеличили число своих кораблей и начали охотиться у русских берегов. Новый глава колонии лейтенант Гагемейстер обратился за защитой к правительству, чем и были вызваны указы императора от 1821 года.



Однако, если при Баранове для охраны наших промыслов приходили из Кронштадта военные суда, то теперь это было отменено и компании предлагалось защищать себя собственными средствами. Но поскольку, при устранении России, компании защищать себя было нечем, то со стороны Англии последовал немедленный протест на указы Александра I, а президент Соединённых Штатов Монро объявил, что на открытый испанцами, французами и русскими американский материк Штаты смотрят как на свою собственность. И ведь американцы в это время не дошли с востока даже до Скалистых гор, от хребта которых на запад начиналась русская земля!

А правительство Александра I продолжало уступки: Россия отнесла свою границу на запад от Скалистых гор до 142° гринвичской долготы. Разграничение с Соединёнными Штатами, как уже сказано, состояло в простом отказе от принадлежавших нам земель, составляющих ныне богатейшие северо-западные штаты, Вашингтон и Орегон. А на северной половине уступленного образована была так называемая Британская Колумбия. В общем, в начале 1825 года две трети российских владений на материке Америка были отданы англосаксам без всякой пользы для России.

С этого времени меховая торговля, которую раньше на всех мировых рынках держали почти исключительно русские, начала переходить к англичанам и американцам, а Российско-американская компания вынуждена была упразднять понемногу свои фактории и сокращать судоходство, отходя на ту базу, откуда Беринг начал свои исследования Тихого океана — на Камчатку.

Но в международных делах, как только кто-то проявляет слабость, его стремятся унизить ещё сильнее. Не прошло и десяти лет после подписания Конвенции о сдаче российских позиций в Америке, как американские зверопромышленники переправились уже на нашу сторону Тихого океана. Сначала они устремились на Командорские острова и принялись за истребление котика. Затем целые флотилии их появились в Беринговом и Охотском морях для охоты на кита. Свободно хозяйничая в наших водах, они заходили в бухты Камчатки, грабили жителей, жгли леса, и даже врывались в Петропавловск.

А в Калифорнии были ликвидированы крепость и селение Росс.

Первое предложение о продаже колонии Росс за 30 тыс. долларов было сделано весной 1840 года представителю компании Гудзонова залива Джеймсу Дугласу, но результатов оно не дало. В дальнейшем велись переговоры с мексиканскими властями. 16 февраля 1841 года представитель Российско-Американской компании П. С. Костромитинов официально предложил коменданту мексиканской Сономы М. Вальехо купить Росс за 30 тыс. песо, и составил затем подробный перечень движимого и недвижимого имущества.

В сентябре 1841 года комендант крепости Росс А. Г. Ротчев договорился о продаже колонии Джону А. Суттеру за 30 тыс. долларов с рассрочкой на четыре года; П. С. Костромитинов подписал это соглашение в Сан-Франциско 13 декабря, и тут же сообщил губернатору Верхней Калифорнии Х. Б. Алварадо:

«В настоящем письме я имею удовольствие объявить, что Росс продан капитану Дж. Суттеру, проживающему здесь и натурализированному гражданину Мексики…»

Но Суттер не выплатил своего долга за Росс в установленные сроки, в связи с чем помощник главного правителя Русско-Американской компании Д. Зарембо и префект департамента Сан-Франциско М. Кастро заключили 24 ноября 1845 года соглашение, по которому теперь уже мексиканские власти гарантировали выплату компании причитающихся ей денег. Но и от них оплаты не дождались, ибо вскоре войска США оккупировали Калифорнию.



Руководство компании обратилось к царским властям: речь шла только о возврате денег. Выполняя поручение министра иностранных дел К. В. Нессельроде, российский посланник в Вашингтоне, разговаривая в начале 1848 года с группой американских деятелей, среди которых был государственный секретарь Дж. Бьюкенен, сказал с улыбкой:

«Вы когда-то немного завидовали этому маленькому поселению, и вот представляется случай заплатить 30 тыс. долларов, чтобы лишить компанию всякого повода для возвращения… Конечно, ответил мне г-н Бьюкенен в том же тоне, но начнём с получения информации и затем мы сможем решить, на каких условиях можно договориться».

Они договорились.

В то же время в Азии наступавшие с юга англичане нанесли сильный удар престижу России в Китае. Летом 1840 года их флот овладел Гонконгом, а затем, захватив Вузунг и Шанхай, англичане по договору 1842 года заставили Китай открыть свои порты для европейской торговли. При этом ближайшая соседка Китая — Россия, умышленно не была включена в число держав, получивших право на посещение открытых портов.



Немного позже (в 1867 году) российский министр финансов Рейтерн организовал продажу (за 7,2 млн. долларов) Соединённым Штатам Аляски, причём в обстановке чрезвычайной секретности: кроме него, из высших сановников в дело были посвящены только канцлер князь Горчаков и морской министр адмирал Краббе. Всех прочих поставили в известность только через несколько дней после подписания договора в Вашингтоне; страна была в шоке.

Через 120 лет советский министр иностранных дел Э. А. Шеварднадзе бесплатно уступил американцам водную акваторию возле Командорских островов; никто и ухом не повёл.

В середине 1990 года было объявлено о суверенитете Российской Федерации; Россия стала независимой, но от чего? Понятно, что от своего величия. Затем (8 декабря 1991 года) трое бывших партаппаратчиков, собравшись в Беловежье, вообще «распустили» Великую Россию, кстати, блестяще подтвердив, что СССР действительно был не «тюрьмой народов», а Союзом республик свободных.

Разъединённые народы во всех осколках бывшей «империи», даже в благополучной Прибалтике, стали жить хуже. Выгоду получили только «люди элиты» и правительства именно тех стран, которые на протяжении всей истории пытались подавлять нашу страну…