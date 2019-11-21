“Максимально объективная” история гражданской войны
01:08. 21 ноября 2019 129 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Сообщают, что скоро нас "порадуют" – "первой объективной историей гражданской войны в России.
Восемнадцатого ноября 2019 года агентство «РИА Новости» сообщило, что коллектив российских историков планирует к 2021 году завершить работу над научным трудом «Гражданская война в России: 1917–1922 годы». Это будет первая за последние полвека попытка обобщённого систематизированного изложения истории нашей Гражданской. Предыдущей был соответствующий раздел двенадцатитомной «Истории СССР», издававшейся в 1960-70-х годах. Новая книга станет 12-м томом академического двадцатитомника «История России».
Как сообщил журналистам один из авторов, профессор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Владислав Голдин, уже к 25 ноября большинство авторских материалов будут получены, следующий год уйдёт на их обобщение и редактуру, а в 2021 году готовый текст поступит на одобрение в главную редколлегию. Авторы утверждают, что стараются создать максимально объективную, насколько это возможно на данный момент, картину событий столетней давности. По их словам, раскол в обществе, вызванный диаметрально противоположными трактовками, лишь нарастает, и потому назрела необходимость в нейтральном и беспристрастном труде.
О создании академической истории России в двадцати томах было объявлено ещё летом 2013 года. Над проектом работают Российская академия наук и Российское историческое общество. Изначально предполагалось завершить труд за пять-шесть лет, но, видимо, сроки были названы лишком оптимистично. Тем не менее, приятно видеть, что работа движется.
https://warhead.su/2019/11/20/uchyonye-poobeschali-napisat-obektivnuyu-istoriyu-grazhdanskoy-voyny-v-rossii – цинк (за наводку спасибо redrok)
По этому поводу испытываю известный скепсис.
Даже не беря в расчет различные идеологизированные опусы (не говоря уже о различных мошенниках из цикла "первая научная история"), крайне редко встречаются исторические работы на эту тему, где можно увидеть хотя бы зачатки объективности. В связи с чем, уже давно отдаю предпочтения первоисточникам, свидетельствам очевидцев и документам. И если по узким темам, вроде исследования судьбы генштабистов в тот период у Ганина или же исследования Белого террора у Ратьковского или судьбы Балтфлота у Назаренко или работы по зарождению м работе ВЧК (их в последние годы целая куча повыходила) еще встречаются достаточно приличные работы, которые не стыдно купить, прочитать и поставить на полку, то как попадается в руки что-то из цикла "обозреем всю гражданскую войну", то там сразу туши свет. Пятитомная "История гражданской войны в СССР" изданная еще при Сталине, при всех ее минусах, на фоне этого выглядит циклопической глыбой.
Касательно преодоления раскола, то весьма симптоматично, что он начал нарастать как раз под разговоры про "примирение". Пока эту тему не трогали, раскол как раз и не был столь заметен, а как взялись "примирять", так сразу все наружу и полезло. Классика из серии – расчеши манту с последующим "Ой, а кто это сделал?!". Давайте еще и намочим. В соседней Украине уже "допримирялись" до гражданской войны.
В общем, слабо верится, что нас ждет эпохальный труд, тем более свободный от современных идиологем.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5441177.html
Да уж.. если это опять будут жыдоисторики, представляю, шо они понакуярят…
Гражданскую надо начимнать с 1897 г. Со строительства КВЖД.Или даже с 1894г когда Коля2 женился на английской шпионке или с 1884 когда е1 сестрёнка Луиза вышла замуж за Серёгу Романова.
А уже потом и 1905 и Сталинидзе-разбойник и ротмистр Лавров и Нобели итд…