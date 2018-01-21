Предлагаю вашему вниманию материал Александра Юрьевича Касатикова, члена политкомитета регионального отделения Партии Великое Отечество в Тульской области, которая продолжает нашу работу по выработке новой государственной идеологии России.

Источник: партиявеликоеотечество.рф

Социальный союз: камертон справедливости

Для любого общества развитие является необходимым условием существования, но в процессе своего развития общество неизбежно сталкивается с необходимостью внутреннего поиска опорного идеологического стержня, ключевого целеполагания, опираясь на которое оно становится более гармоничным, крепким, эффективным.

Процесс построения идеологического стержня в обществе является объективным и естественным. Поступательное освоение законов природы, изучение закономерностей социальных отношений, выработка морально-нравственных ориентиров, в общем случае должны приводить к утверждению в обществе наиболее эффективных : цивилизационной культуры (в т.ч. правовой), форм экономических отношений, социальных гарантий (в т.ч. социальных лифтов).

Однако, общий случай возможен лишь тогда, когда общество в достаточной степени свободно от внешнеагрессивного манипулятивного воздействия, форм и методов деструктивного разобщения и атомизации самого общества, способно эффективно и устойчиво противостоять таким вызовам при необходимости.

Если внешнее давление становится непомерно агрессивным, то для развития в данных условиях,цивилизационный уклад обязан явно обозначить свой камертон общественной мудрости, прислушиваясь к которому общество гармонизирует внутренние процессы в целом и создаёт прообраз вектора счастья для каждого человека, который затем экстраполируется на все сферы общественной жизни в новой/скорректированной форме.

В Русской цивилизации за тысячелетия развития, был определён свой внутренний камертон – камертон справедливости, опирающийся на голос совести, как высшую форму правды, которую способен осознать человек.

В текущий исторический момент, когда из-за предательства бюрократической номенклатуры поздней советской эпохи и бюрократов новых поколений, для которых власть воспринимается только как средство обогащения, а не инструмент для воплощения социалистических идеалов, народное сознание истерзано деструктивными моделями поведения и убаюкивающими гражданскую активность манипуляциями, нам нужно изо всех сил бить в этот камертон гражданского единства и русской силы, ведь запад и их местные прихлебатели боятся нас именно из-за более выигрышного для людей — видения и понимания будущего, свойственного Русскому миру.

Для полноценной идеологической состоятельности любой политической силы, она должна обладать предельно внятной доктриной социального взаимодействия внутри общества, должна иметь чёткую и адекватную жизни модель психологии личности и общества, которая ставит основной вопрос в плоскости ценностного соотношения и роли общественного и личного блага в жизни общества. Лишь самостоятельно определив и защитив от внешних нападок, наиболее справедливую логику социального поведения членов общества с учетом объективного анализа соотношения данных категорий, можно рассчитывать на гармоничное развитие всего общества в целом и высокий уровень развития и удовлетворенности каждого его члена.

На этот вопрос достаточно полно даёт ответ один из трёх системообразующих принципов концепции «Союзного Единства» – «Справедливое общество – гарантия раскрытия личности», который хорошо раскрывается через программные идеи ВПО «ПВО», а именно идеи справедливости , приоритета общественного блага над личным и его государственной защиты , гарантированности естественных прав и всеобщей личной ответственности , защиты собственности и результатов труда . Общая суть концепции, в основе которой лежит идеология трёх союзов, а также раскрытие системообразующего принципа «Реальное народовластие – основа сильного государства» были приведены в статье от 24.10.2017г., в которой были описаны объективные идеологические опоры сильного государства и дано реальное предложение по формированию единого народного целеполагания. При этом программная идея ВПО «ПВО» о единстве народа была отмечена как смежная между двумя вышеуказанными принципами, поскольку являясь опорой для сильного государства, построенного на основе реального народовластия, она также способствует обеспечению возможности полноценной реализации каждого члена общества как счастливого человека и ответственного гражданина в рамках справедливого гармоничного общественного устройства.

Детальное понимание форм и методов взаимной гармонизации общественного и личного блага в унисон камертону справедливости и их надёжной защиты, должны стать гарантией раскрытия человеческого потенциала для каждого члена общества без его угнетения и эксплуатации и основой крепкого Социального союза, который всегда был главной целью Русской цивилизации независимо от объединяемых под своим покровом народов и территорий.

Сегодня уже вполне очевидно, что экономические законы, исходя из которых действует финансово-экономический блок Правительства РФ, выявлены неверно, либо применяются заведомо некорректно или бездумно копируются, существующая правовая культура страдает от неполноты государственного суверенитета в своих законотворческих решениях, а духовно-нравственные основы подвергаются тяжелейшим идейным манипуляциям и искажениям в ущерб гражданскому единству и духовной зрелости в обществе, объективному пониманию происходящих процессов.

Осознание данных проблем приводит к необходимости проведения анализа всей цепочки причинно-следственных связей механизма и логики идеологического выбора в обществе. Как общество не может быть справедливым, если состоит из негодяев, так и человек не может пройти нормальное становление и успешно самореализоваться, если общество преследует неверные идеалы. Поэтому выход из сложившейся ситуации целесообразно начинать с целей и смыслов , преследуемых в обществе, которые формируют цивилизационную культуру , определяющую культуру правовую и, как следствие, - формы экономических отношений .

Для каждого члена справедливого общества должны быть предоставлены гарантии раскрытия человеческого потенциала личности, а также обеспечена защита результатов добросовестной деятельности. Данные аксиомы находят своё раскрытие в программную идеях ВПО «ПВО» - гарантии естественных прав и защиты собственности и результатов труда .

Одним из ключевых факторов раскрытия человеческого потенциала личности является доступное бесплатное образование на высоком уровне, необходимом для успешной самореализации. Приходится констатировать, что существующая система образования преимущественно направлена на создание биороботов, обслуживающих интересы транснациональных корпораций. Школа должна формировать устойчивую здравомыслящую личность, готовить ребёнка к жизни, а не к ЕГЭ, который к жизни имеет весьма отдалённое отношение. Взятая за основу болонская система создала разрушительный механизм оттока кадров из России и за счет России, они легко рекрутируются иностранными корпорациями в виду недостаточной собственной технологической базы, неприкрытого приоритета закупки импортного оборудования. Адекватная потребностям образования технологическая база не может быть создана в виду приватизационного разгрома отраслевой науки, поскольку появившиеся в 90-е годы новые собственники не смогли найти эффективных решений, а зачастую и не искали их.

По сути, в отношении единой триады: промышленность-наука-образование, реализуется сценарий создания из России страны-бензоколонки. Если основной продукт – сырьё, то наука становится невостребованной, существенно снижаются перспективы для промышленности, становятся не нужными ученые, падает общий уровень образования.

Неоспоримый лозунг Сталина «Кадры решают всё!» как-будто забыт и утрачен, никто уже и не помнит о его предложениях «сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов». Вопрос создания сбалансированной системы труда и отдыха, максимально эффективной для жизни людей даже не стоит на повестке дня, чиновникам важнее что-либо безальтернативно перенимать с запада. При этом, критерии оценки труда совсем не выдерживают критики, результат труда, выраженный в заработной плате зачастую не объективен и не защищён.

Современный чиновничий подход обесценил роль и значение социальных гарантий, что закономерно создаёт социальную дезинтеграцию и дополнительное напряжение в обществе. Не смотря на указания Президента по созданию социальных лифтов, происходит по сути непрозрачный отбор с обязательным вписанием в существующую систему порядков. Не будем забывать, что одной из главных предпосылок революции 1917 г. был Циркуляр «О сокращении гимназического образования», прозванный «циркуляром о кухаркиных детях», по сути поделивший людей на достойных и бесправных. Трудно предположить, что чиновники, извращающие указания Президента и создающие социальное напряжение, не понимают этого.

Состояние с медицинским обслуживанием на текущий момент преимущественно описывается в категориях «чёрного юмора». Охрана здоровья, как функция государства, серьёзно утрачена. Право на здоровье становится слабореализуемым.

Защита семьи и детства, защита духовно-нравственных идеалов осуществляется преимущественно общественными организациями, чиновничий аппарат и «народные представители» в Государственной Думе не могут или не хотят противостоять разрушительному наплыву ювенальной юстиции, насаждению культа индивидуализма и ряду других факторов, разделяющих народ и ослабляющих государство. Средства, которые могли бы быть направлены на укрепление семьи, тратятся на её безальтернативное разрушение. При этом, псевдоэлита, наворовавшая в эпоху приватизации, боясь конкурировать в ином нравственном поле, при иных общественно-экономических условиях, пытается максимально влиять на решения власти и позицию общества через различные публикации, конференции, форумы.

Народ, чувствуя несоответствие происходящих процессов своему внутреннему камертону общественной мудрости, не всегда сразу может найти объективные причины такого диссонанса.

К сожалению, в созданной для нас под воздействием манипуляций «клетке целеполагания», нельзя найти объективное решение данных вопросов, пытаясь временно прикрыть отдельные последствия реально существующих проблем – недостатка защиты суверенитета сознания от агрессивных недобросовестных манипуляций, отсутствия достаточной пропаганды объективного понимания происходящих процессов в обществе . Ключ решения данных проблем лежит преимущественно в мировоззренческом поле .

Идеологически, в качестве основной цели для личности и общества, сегодня нам повсеместно навязывают некую «прибыль», как частную — в виде получения финансового дохода, так и государственную — в виде увеличения ВВП, в т.ч. за счёт сборов на табак и алкоголь и т.п. , что привело к формированию соответствующей культуры поведения, законодательной базы, форм экономических отношений.

Кроме того, для затуманивания сознания используется своеобразный понятийный аппарат, в т.ч.неадекватные экономические категории. На публику изливается только трёп на околоэкономические темы, который ведётся на специфическом профессиональном жаргоне, не зная которого, люди, чья психика не покалечена современным экономическим образованием, не могут обличить экономическую псевдонауку и её представителей в некомпетентности.

Понятийный аппарат подбирается сообразно целям, ради которых в информационном общественном поле сейчас навязывается принцип «всё на продажу». Сегодня – это цели затуманить голову обществу и вывести побольше общественных благ в интересах недобросовестных манипуляторов.

Необходимо предельно ясно понимать законы экономики в чистом виде без стереотипов и навязанных точек зрения. Затуманивание экономических законов – признак недобросовестности хозяйственных отношений.

Но можно ли сказать, что экономические категории, применяемые в СССР были совершенны? Нет, нельзя. И на определенном этапе это стало особенно очевидно для тех, кто понимал важность максимально объективного подхода к экономическим закономерностям.

В 1952г., в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР», И.В.Сталин показывает несостоятельность понятийного аппарата марксистской теории для развития социалистических завоеваний. Он пишет, что при анализе источника эксплуатации рабочего класса при капитализме, Маркс пользуется «понятиями (категориями), вполне соответствующими капиталистическим отношениям» и то, что в новых условиях, «абсурдно звучат» его слова «о рабочей силе, как товаре» и ряде других понятий. Подводя итог, Сталин пишет: «Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие».

К сожалению, данная работа Сталина не получила должного внимания и развития на государственном уровне в связи со скорым приходом к власти Хрущёва, растоптавшего механизмы объективного анализа экономических законов и погрузившего страну в долларовую систему, после чего развал нашей экономики и расцвет американской был просто вопросом времени.

Хрущев совершил тяжелейшее преступление против нашей страны и народа. Самое страшное, что он подорвал веру нашего народа, и мирового сообщества в те идеалы, которые исповедовал СССР. Извратив цивилизационную культуру, подорвав экономические основы государства, он создал все условия для общественного разложения, постепенной иностранной интервенции и разрушения СССР.

Таким образом, ключевая роль в возрождении страны принадлежит идеологии. В экономике необходимо восстановить механизмы объективного анализа экономических законов и вернуться кмногоконтурной валютной системе. Центробанк должен создавать деньги по указанию Правительства и быть государственным. Правовое же поле, вслед за идеологическим, неотвратимо приобретет крепкие суверенные черты.

Целью же должна быть не некая условная прибыль, в идеологическом вакууме сводящаяся к жажде наживы, а само благо – как общественное, так и личное, поскольку прибыль в данном случае представляет лишь условный индикатор, который, как показывают примеры, абсолютно не объективен и, по сути, подменяет реальную цель социального устройства в интересах манипуляторов общественным сознанием.

Общественное благо может находиться в противостоянии с жаждой наживы, с принципом «всё на продажу», но не личным счастьем. Для личного счастья общественное благо является точкой опоры и защиты. Индивидуализм, который больше связан со стремлением к кратковременным удовольствиям, не приводящим к настоящему человеческому счастью, порождает угнетение, эксплуатацию, снижает производительность труда, а коллективизм, как забота об общем благе, способствует социальной гармонии и раскрытию личности.

При этом не следует противопоставлять коллективизм и личную творческую свободусамореализации, эти «грабли» уже тоже недавно были в нашей истории. В СССР, после отравления Сталина в 1953 году, была практически уничтожена частная инициатива, что не пошло на пользу общественному благу, а лишь дало серьёзные аргументы предателям горбачёвской эпохи разрушить наше государство, по сути «сыграв на два паса» с Хрущёвым и иными представителями троцкистского течения. В наиболее «гибких» отраслях экономики и территориальном самоуправлении — частная инициатива, как правило, оказывается более эффективной для удовлетворения потребностей людей.

Главный метод перехода к гармоничному, крепкому, эффективному обществу – это повышение степени понимания естественных закономерностей социальных отношений и восстановление справедливых ценностных ориентиров Русской цивилизации. С небольшими оговорками, работа данного метода показана в фильме «Движение вверх», где ключевой вопрос: «И давно они тебе своими стали?» находит объективный ответ: «Давно! Понял только сейчас…». Понимание пути к победе, самореализации и личному счастью приходит через мировоззренческий выбор приоритета общественного блага над личным, общесправедливых ценностей над жаждой наживы.

Однако, на сегодняшний день в мире существует огромное количество разноуровневых манипуляций сознанием людей, а социальная дезинтеграция происходит не по принципу народности или гражданства, а при значительномдисбалансе возможностей между членами общества, при их условном (а иногда и не условном) разделении на достойных и бесправных.

Для укрепления социального единства, для обеспечения гарантий раскрытия человеческого потенциала для каждого члена общества без его угнетения и эксплуатации, необходимо утвердить на законодательном уровне идею о приоритете общественного блага и соответствующим образом провести назревшие изменения социальной и экономико-правовой модели государства, включая сферы образования , здравоохранения , а также провести процесс очистки системы социальных гарантий от кощунственных оговорок либерально-фашистского толка деления людей на касты, обеспечить народный контроль над системой социальных лифтов.

Защиту данной идеи от недобросовестных манипуляций необходимо осуществлять на государственном уровне как ключевую для гармонизации общественных отношений. Конкретизация предельных ценностных обобщений в плоскости социальных отношений, для защиты от идеологических манипуляций в интересах внешних сил, должна идти исключительно на основании широкого и объективного общественного диалога.

Реализация данных подходов возможна только через прозрачную и открытую систему всеобщей личной ответственности согласно степени значимости решаемых задач – как государственных чиновников и руководителей крупных коммерческих организаций, так и гражданского общества. Это должен быть законодательно определенный механизм справедливого взаимодействия власти и общества, в основу которого может быть положен принцип И.В. Сталина: «Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!».

Важность конструктивной активности гражданского общества и варианты партийной работы в данном направлении были ранее изложены в статье «Социальный союз: роль гражданского общества» от 14.10.2017г., поэтому кратко проанализируем работу управленческого аппарата именно государственного и коммерческого блоков, поскольку «Кадры решают всё!».

Идеологический вектор извлечения максимальной прибыли, жажды наживы, в управленческой среде формируют индивидаулистические модели поведения ещё более явно. Самоназначенные огромные зарплаты руководителей государственных корпораций вне зависимости от объективных результатов их деятельности, дополнительные премии и бонусы, зачастую даже при убыточности самой государственной организации врядли соответствуют целям справедливого общественного устройства. Чиновники, в отсутствии явно определённых идеологических принципов, свободно идут на злоупотребление служебными полномочиями в целях личного обогащения.

В коммерческом блоке взаимоотношения всё больше напоминают рабство, человек труда сегодня почти не имеет реальной защиты и вынужден выполнять порой объективно деструктивные задачи некомпетентного вышестоящего руководства, которое в меру несправедливого механизма назначения на руководящие должности, иногда способно лишь имитировать выполнение своих обязанностей и сваливать ответственность на исполнителей.

Связующим деструктивным механизмом в данном случае выступает кланово-корпоративная группировка, которая формируется исключительно для удержания и приумножения власти в целях извлечения прибыли членами данного синдиката всеми возможными способами, в целях наживы.

Кланово-корпоративные группировки, которые в условиях отсутствия идеологии и механизма контроля и защиты идеалов справедливого общественного устройства, недобросовестно перераспределяют в свою пользу существенную часть общественного блага, могут быть отодвинуты лишь с помощью повышения прозрачности и открытости управленческих решений и защищенной государством системы справедливого общественного контроля и анализа личной ответственности каждого чиновника, руководителя.

Прообраз механизма работы такой системы общественного контроля показан в советском фильме «Премия» (1974г.). Но в сегодняшних условиях это должна быть более эффективная и оперативная система контроля принятия наиболее эффективных организационных решений с использованием передовых компьютерных технологий.

Отдельно следует отметить необходимость создания такой системы общественного контроля в сфере поддержки и укрепления института семьи и традиционных ценностей. В основу создания такой системы могли бы лечь предложения, формируемые наиболее активными общественными организациями в сфере поддержки и укрепления института семьи, а именно — Фракция «За семью» ВПО «ПВО» и «Родительское Всероссийское Сопротивление».

Семья – уникальный механизм понимания пути к личному счастью через отказ от индивидуализма, культ которого нам сегодня насаждается повсеместно. Именно семья закладывает идеологический стержень взаимоотношений в обществе и является основой защиты общественного блага. Русский мудрец и святой преподобный Серафим Саровский предупреждал: «Если разрушится семья, то низвергнуться государства и извратятся народы».

Государственные контрольно-надзорные органы, если они работают в рамках идеологии прибыли и наживы, не заинтересованы в конфликтах с кланово-корпоративными группировками, а скорее готовы уничтожать конкурентную им частную инициативу, поэтому дополнительный контроль должен быть именно общественным, но максимально объективным.

Борьба двух управленческих моделей, одна из которых работает на общественное благо и личное счастье, а другая – на удовлетворение чувства наживы «приближенных» в ущерб обществу, показана в советском фильме «Мы, нижеподписавшиеся» (1981г.). Эта проблема была и в СССР, и её решение зависит не столько от условной догматики, сколько от явного обозначения целей и смыслов мировоззренческого выбора, который должна формировать идеология, обозначенная в главном законе страны — Конституции. Как показывает данный фильм, в СССР проблему объективности выбора управленческой модели видели и старались находить её решение, не смотря на уже существовавший к тому времени (1981г.) подлог ряда социальных понятий. Сегодня, в состоянии условного идеологического вакуума, а как было показано выше — данный вакуум быстро заполняется жаждой наживы, это стало практически невозможным.

Не соответствующее объективным законам социального взаимодействия идеологическое целеполагание, формирует деструктивные для общества механизмы достижения ложных идеалов в целом. Таким образом, эффект расслоения общества объективно сопровождается его малой эффективностью и уязвимостью к внешним угрозам.

Таким образом, оздоровление духовно-нравственного поля в унисон камертону справедливости, интересная и содержательная альтернативная повестка дня в ключевых сферах общественной жизни, опирающаяся на повышение гражданской активности, прозрачные механизмы государственного управления, общественного контроля и социальных лифтов, уверенно оздоровят порядки существующей системы социального устройства.

Сформированный системообразующий принцип концепции «Союзного Единства» – «Справедливое общество – гарантия раскрытия личности», раскрытый через программные идеи ВПО «ПВО», должен стать опорным для российской доктрины социального взаимодействия внутри общества, послужить распространению объективного понимания путей достижения личного счастья и роли общественного блага в данном процессе, а также максимально сократить возможности совершения недобросовестных действий, обесценив их результаты, по сути став основанным на объективных социальных законах – альтернативным идеологическим базисом для основных сфер общественной жизни, гармоничным цивилизационным укладом.

Однако, сформировав чёткую и адекватную жизни модель психологии личности и общества, Россия, которая по своей сути всегда была не страной, а цивилизационным мировоззренческим стержнем, должна не закрываться от других стран и народов, а предлагать им эту более успешную логику социального поведения членов общества, а также смыслы и идеи наиболее эффективного взаимодействия на планете. Данные идеи лежат в основе третьего и последнего системообразующего принципа концепции «Союзного Единства» – «Русская цивилизация – центр гармоничного мироустройства.

Касатиков Александр Юрьевич, член политкомитета РО ПВО в Тульской области.