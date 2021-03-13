100 лет назад начался Кронштадтский мятеж. Гарнизон Кронштадта и часть моряков Балтийского флота выступили против власти большевиков и политики военного коммунизма. Мятеж стал одним из наиболее масштабных вооружённых конфликтов в Советской России после поражения Белого движения в Крыму, вынудившего советскую власть отказаться от старой модели перехода к мирной жизни, заменив её на новую экономическую политику. По словам экспертов, в истории кронштадтских событий до сих пор остаётся немало белых пятен. Историки спорят о том, было ли выступление стихийным или его спровоцировали внешние силы. При этом часть учёных отмечают, что, несмотря на справедливость многих требований восставших, успех Кронштадтского мятежа мог привести к новому витку Гражданской войны или даже развалу России.

1 марта 1921 года на Якорной площади в Кронштадте состоялся митинг, переросший в массовое выступление моряков Балтийского флота против большевиков и проводимой ими политики военного коммунизма.

Причины восстания

Во время Первой мировой войны в России возникли серьёзные продовольственные проблемы. После Февральской революции ситуация обострилась ещё сильнее. Пришедшие к власти в результате Октябрьской революции большевики с 1918 года приступили к реализации политики военного коммунизма. Она предполагала, в частности, продовольственную диктатуру государства, запрет свободной торговли хлебом, принуждение крестьян сдавать «хлебные излишки» по твёрдым ценам и централизацию системы управления продовольственными органами.

В начале 1919 года была введена продразвёрстка — система централизованного распределения между отдельными территориями страны обязательных норм поставки продовольствия государству. При этом денежные знаки, выдаваемые за продовольствие, быстро обесценивались, а нормы сдачи определялись исходя из потребностей армии и городского населения без учёта возможностей крестьянства. Вооружённые продотряды и комитеты бедноты (волостные и сельские, в некоторых местностях также уездные и губернские органы советской власти) силой изымали продукты, необходимые самим жителям села.

«В годы Гражданской войны крестьяне были поставлены перед выбором: или большевики, которые отменили свободную торговлю и отбирали хлеб, или белые, собиравшиеся отнять землю. Планы белых были для крестьян абсолютно неприемлемы, поэтому многие из них выбирали большевиков как меньшее зло и шли в Красную армию. При этом они рассчитывали на отмену политики военного коммунизма после окончания Гражданской войны. Но большевики даже после разгрома Белого движения на юге России ничего менять не хотели, так как нуждались в деньгах на восстановление промышленности», — рассказал в беседе с RT доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Щетинов.

По словам доцента РГГУ Александра Крушельницкого, в конце 1920 года военная угроза со стороны белых и иностранных интервентов в глазах населения исчезла, но социально-экономическая политика большевиков не менялась — и изъятие продуктов стало приводить к активным попыткам сопротивления.

«Учитывая то, что Красная армия была преимущественно крестьянской, шёл обмен информацией между армией и деревней. Письма из дома возбуждали вооружённые силы, включая флот», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Кроме того, как отметил Крушельницкий, многие обвиняли большевиков в узурпации власти и выступали против установления однопартийной диктатуры.

Крестьяне сдают зерно по продразвёрстке на ссыпном пункте железнодорожной станции Макугино. 1918 год РИА Новости © Владимир Минкевич

«В стране стали звучать призывы к проведению свободных выборов и лозунг «Советы без коммунистов», — отметил историк.

Кронштадтский мятеж

В начале 1921 года в Петрограде начались волнения среди рабочих, недовольных своим экономическим положением. Большевики быстро взяли ситуацию под контроль, однако произошедшее повлияло на настроения моряков Балтийского флота в Кронштадте.

27 февраля кронштадтские делегаты, побывавшие в Петрограде во время волнений, доложили сослуживцам о недовольстве рабочих сложившейся ситуацией. На следующий день команды линейных кораблей «Петропавловск» и «Севастополь» приняли резолюцию, содержавшую критику однопартийной диктатуры и призывы к соблюдению прав и свобод, провозглашённых в 1917 году.

1 марта на Якорной площади в Кронштадте собрался митинг, с которым историки обычно связывают начало массовых выступлений. Около 16 тыс. его участников призвали к перевыборам в Советы, а также выдвинули требования, связанные с либерализацией экономической политики, свободой деятельности всех левых партий и упразднением политотделов.

По словам историков, на переговоры к участникам митинга приехал без охраны председатель ВЦИК Михаил Калинин, однако успокоить недовольных он не смог. 2 марта в Кронштадте было объявлено о создании Временного революционного комитета, который возглавил старший писарь линкора «Петропавловск» Степан Петриченко.

Около 150 комиссаров, сотрудников особых отделов и Ревтрибунала покинули Кронштадт до того, как конфликт перешёл в вооружённую фазу. В то же время порядка 900 коммунистов примкнули к участникам восстания. Общие силы восставших, согласно различным источникам, насчитывали от 18 до 26 тыс. человек. 3 марта в Кронштадте был создан штаб обороны во главе с начальником внутренней обороны крепости Евгением Соловьяновым (бывшим капитаном царской армии) и начальником артиллерии Александром Козловским (бывшим царским генералом). В их распоряжении находилось свыше 200 орудий и более 100 пулемётов.

В свою очередь, большевики перевели Петроград на осадное положение и объявили происходящее в Кронштадте мятежом, за которым стоят иностранные спецслужбы.

5 марта участникам кронштадтских событий был предъявлен ультиматум, содержащий требование безоговорочной капитуляции. Параллельно большевики восстановили ранее расформированную 7-ю армию Петроградского военного округа во главе с Михаилом Тухачевским и стали наносить по Кронштадту авиационные удары. Два дня спустя между восставшими и находящимися в районе Кронштадта проправительственными силами произошёл обмен артиллерийскими ударами.

Резолюция собрания команд кораблей в Кронштадте © Wikimedia Commons

8 марта силы 7-й армии общей численностью 14—18 тыс. человек попытались начать штурм Кронштадта, но потерпели поражение из-за нехватки сил, спешки и нежелания части военных воевать с теми, кого ещё недавно считали братьями по оружию.

Одновременно с первым штурмом Кронштадта в Москве открылся Х съезд РКП(б). Его участники обсудили вопросы перехода к мирной жизни и решили заменить военный коммунизм новой экономической политикой. В частности, на съезде было принято решение отменить продразвёрстку и ввести менее обременительный для крестьян продналог. В то же время участники съезда осудили Кронштадтский мятеж, а по окончании народного форума около 300 делегатов были откомандированы в войска.

К 16 марта большевики сконцентрировали в районе Кронштадта примерно 45-тысячную военную группировку. После артиллерийской подготовки начался новый штурм базы.

Полный контроль над городом и крепостью проправительственные силы смогли восстановить 18 марта 1921 года. Около 8 тыс. участников восстания, включая большую часть его руководителей, бежали из Кронштадта и по льду ушли в Финляндию. Кроме того, восставшие потеряли порядка 1 тыс. человек убитыми и 2 тыс. ранеными.

Тех, кого правительственные войска захватили живыми, отправили под суд. Около 2,1 тыс. из них были приговорены к смертной казни, а 6,4 тыс. — к различным срокам лишения свободы, однако год спустя, в честь пятой годовщины Октябрьской революции, многие из них были амнистированы. В 1994 году президент России Борис Ельцин своим указом реабилитировал всех участников Кронштадтского восстания.

Эксперты отмечают, что в истории кронштадтских событий остаётся немало белых пятен. Они не могут прийти к консенсусу даже в вопросе того, как называть произошедшее: мятежом, как это было принято в советской историографии, или восстанием.

Подавление Кронштадтского мятежа. Красная армия атакует Кронштадт по льду Финского залива © Wikimedia Commons

По мнению профессора МПГУ Василия Цветкова, хотя акция в Кронштадте была хорошо организована, иностранные спецслужбы и эмигрантские круги к ней отношения не имели и её причины стоит искать в объективном недовольстве людей действиями власти.

В то же время Юрий Щетинин утверждает, что архивные материалы Белого движения свидетельствуют о возможной причастности лиц, связанных с антибольшевистской организацией «Национальный центр», к провоцированию протестов в Кронштадте в 1921 году. Причём события на военно-морской базе могли быть частью более масштабного плана.

«Существовал замысел при полной поддержке западных разведок устроить восстание в Петрограде. Если бы Кронштадт оставался в руках восставших на момент, когда вскрылся лёд, можно было бы организовать обеспечение восстания по морю — и большевикам пришлось бы очень плохо. Это мог быть новый виток Гражданской войны», — рассказал эксперт.

Делегаты съезда. В.И. Ленин, К.Е. Ворошилов, Л.Д. Троцкий и другие среди делегатов Х партсъезда РКП(б), вернувшихся после подавления Кронштадтского восстания © Wikimedia Commons

Однако полную картину данных событий, по его словам, восстановить проблематично, так как многие документы, связанные с кронштадтскими выступлениями, были уничтожены из соображений конспирации.

«Существовала угроза интервенции, но, конечно, не для того, чтобы британцы помогли российским крестьянам, а для того, чтобы Лондон реализовал свою мечту и уничтожил остатки Балтийского флота. Мятеж, с одной стороны, был взрывом реального недовольства, а с другой — страшной угрозой для страны, способной привести к крушению государственности. Кронштадтский мятеж стал одним из самых важных переломных моментов эпохи революции, симптомом максимального развития кризиса. Страна должна была либо развалиться на куски, лишившись власти, либо учесть ошибки и принять меры. Был избран второй вариант — и Россия сохранилась», — резюмировал Александр Крушельницкий.

Обложка: Подавление Кронштадтского мятежа. Красная армия атакует островную крепость Кронштадт по льду Финского залива © Wikimedia Commons