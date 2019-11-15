Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе

12 ноября 2019 года состоялась презентация книги «Сталин. После войны» в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Встреча с общественностью Северной Столицы прошла в Парке культуры и чтения «Буквоед» на Невском проспекте, дом 46. Дискуссия получилась «жаркой» и интересной. Впрочем, вы и сами всё увидите.

Хронометраж:

01:03 — О книге «Сталин. После войны 1945—1948»

14:39 — Об отношении Сталина к творческой интеллигенции

19:46 — Можно ли считать историю объективной наукой

24:19 — Почему у многих СССР ассоциируется только со Сталиным

30:46 — За что сидели Королев и Туполев

38:01 — Как поступил бы Сталин с «современными ворами»

40:31 — О взаимоотношениях Сталина с церковью

45:31 — О взаимоотношениях Сталина и Жукова

48:10 — О выселении северо-кавказских народов Сталиным

51:58 — Как Сталин относился к евреям

52:42 — Об отношениях Сталина и Тухачевского

57:27 — О военнопленных в лагерях и Женевской конвенции

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Фотографии с презентации:

P.S. Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:

Источник: https://nstarikov.ru/chem-bolshe-lgut-pro-stalina-tem-vyshe-ego-populjarnost-v-narode-110341