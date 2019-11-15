Главная » История, Литература, Политика

Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе

10:07. 15 ноября 2019 159 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

12 ноября 2019 года состоялась презентация книги «Сталин. После войны» в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Встреча с общественностью Северной Столицы прошла в Парке культуры и чтения «Буквоед» на Невском проспекте, дом 46. Дискуссия получилась «жаркой» и интересной. Впрочем, вы и сами всё увидите.

Хронометраж:
01:03 — О книге «Сталин. После войны 1945—1948»
14:39 — Об отношении Сталина к творческой интеллигенции
19:46 — Можно ли считать историю объективной наукой
24:19 — Почему у многих СССР ассоциируется только со Сталиным
30:46 — За что сидели Королев и Туполев
38:01 — Как поступил бы Сталин с «современными ворами»
40:31 — О взаимоотношениях Сталина с церковью
45:31 — О взаимоотношениях Сталина и Жукова
48:10 — О выселении северо-кавказских народов Сталиным
51:58 — Как Сталин относился к евреям
52:42 — Об отношениях Сталина и Тухачевского
57:27 — О военнопленных в лагерях и Женевской конвенции

Скачать аудио

Фотографии с презентации:

Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народеЧем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе

P.S.  Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:

Источник: https://nstarikov.ru/chem-bolshe-lgut-pro-stalina-tem-vyshe-ego-populjarnost-v-narode-110341

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Десять сталинских ударов по несправедливости
... неизбежным. Чем же так ненавистен Сталин западному миру...пишут манускрипты и лгут, лгут, лгут, лгут безостановочно? Да просто... Герцен, хоть и про других людей – «... лицеев, увеличивая тем самым разрыв между...эффективность сталинской системы. Больше того, он ...
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
... политический привкус. Про таких кремлевских политических...результаты прямо противоположны тем, на какие рассчитывали...нагло и беспардонно лгут. В начале оценим...  советского руководства. Сталин решил не покидать ...и дороже продать, чем больше произвести и дешевле...
История о том, как переписывают историю
...что внутри страны о нас лгут больше, чем снаружи. Очень сложно рассказывать... чтобы дискуссии на эту тему не было вообще. И ... чтобы дискуссии на эту тему не было... Аналогичную ситуацию...правды» с моим участием: Про Сталина насочиняли кучу вранья Зачем Эстония...
Евгений Спицын про отречение Николая II
... фактически контролировала большую часть Государственной думы... чем что-либо выставлять, прежде чем что...одна, связанная с тем, что Сталин являлся агентом царской...даже в опубликованном. Про останки много толков....поваров", которые постоянно лгут и твердят, что ...
Информационный терроризм – опасность номер один. Ч.3
...людей? И, забыв про демократию, помалкивает весь ..., семьёй… Русский – Сталиным. Это информационный наркотик, ..., ибо каждым словом лгут, даже своим названием,...научных сотрудников – вдвое больше, чем в 2013 году). ...финансовый капитал… И тем, кто связывает ...
Три жизни Игоря Шафаревича
... хотел бы быть тем же, чем были (или,... родом из Житомира.Про Житомир надо сделать ...чтобы показать простую вещь.Лгут те, кто утверждает,...было, пожалуй, большего интеллектуального авторитета, чем Шафаревич, и ...архетип, от Грозного до Сталина, а неоопричнина – ...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 10106 1164
    ХОХОЛ 15 ноября 2019 в 11:28

    Коля всё больше на Гоблина похож ))
    Ну или на Нагиева ))
    Купите книжку он любит денешку

    Ответить
       
  • 1494 894
    Онуфрий 15 ноября 2019 в 11:33

    Стариков надеется стать президентом России

    Ответить
       
    • 4650 3412
      маринаОнуфрий 15 ноября 2019 в 12:27

      эта гнилая, интеллектуальная среда готовит другого ,Охлабыстин(церковь) уже предьявил -герой Донбаса -Прилепин Захар.Кошмар ,Няшу задвинули в международники -она срочно обьвила себя хохлухой,развелась с русским через год и любовь к Хеллоину у нее в крови оказывается-этакая либеральная вся.Ох уж эти хохлы мимикрировать у старших научились.

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)