Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе
12 ноября 2019 года состоялась презентация книги «Сталин. После войны» в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Встреча с общественностью Северной Столицы прошла в Парке культуры и чтения «Буквоед» на Невском проспекте, дом 46. Дискуссия получилась «жаркой» и интересной. Впрочем, вы и сами всё увидите.
Хронометраж:
01:03 — О книге «Сталин. После войны 1945—1948»
14:39 — Об отношении Сталина к творческой интеллигенции
19:46 — Можно ли считать историю объективной наукой
24:19 — Почему у многих СССР ассоциируется только со Сталиным
30:46 — За что сидели Королев и Туполев
38:01 — Как поступил бы Сталин с «современными ворами»
40:31 — О взаимоотношениях Сталина с церковью
45:31 — О взаимоотношениях Сталина и Жукова
48:10 — О выселении северо-кавказских народов Сталиным
51:58 — Как Сталин относился к евреям
52:42 — Об отношениях Сталина и Тухачевского
57:27 — О военнопленных в лагерях и Женевской конвенции
Фотографии с презентации:
P.S. Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:
- Как долго Россия ещё сможет «ехать» на наследии Сталина
- Встреча с общественностью Владивостока
- Встреча с общественностью Ленинграда
- Встреча с общественностью Тель-Авива
- Встреча с общественностью Ростова
- Встреча с общественностью Рязани
Источник: https://nstarikov.ru/chem-bolshe-lgut-pro-stalina-tem-vyshe-ego-populjarnost-v-narode-110341
Коля всё больше на Гоблина похож ))
Ну или на Нагиева ))
Купите книжку он любит денешку
Стариков надеется стать президентом России
эта гнилая, интеллектуальная среда готовит другого ,Охлабыстин(церковь) уже предьявил -герой Донбаса -Прилепин Захар.Кошмар ,Няшу задвинули в международники -она срочно обьвила себя хохлухой,развелась с русским через год и любовь к Хеллоину у нее в крови оказывается-этакая либеральная вся.Ох уж эти хохлы мимикрировать у старших научились.