Сталинские высотки против Ежовских репрессий

13 ноября 2019 года состоялась встреча с общественностью Москвы в МДК «Арбат», в ходе которой была презентована моя новая книга «Сталин. После войны. 1945—1948».

Хронометраж:

0:00:48 — О книге «Сталин. После войны. 1945—1948»

0:16:10 — Почему Сталин не воспользовался планом Маршалла

0:21:27 — Почему Путин не подчинил Центробанк государству

0:24:59 — Было ли в личной жизни Сталиначто-то отталкивающее

0:30:21 — Почему Сталин не оставил преемника

0:34:45 — Как относились на Западе к псевдониму Сталин

0:40:59 — Что читал Сталин

0:43:28 — О деле Рауля Валленберга

0:44:38 — О Сталинских высотках

0:51:12 — О Ежовских репрессиях

0:55:10 — Почему НЭП не продолжила своё существование

1:01:48 — Действительно ли Сталина отравили

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P.S. Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:

Источник: https://nstarikov.ru/stalinskie-vysotki-protiv-ezhovskih-repressij-110469