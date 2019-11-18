Сталинские высотки против Ежовских репрессий
13 ноября 2019 года состоялась встреча с общественностью Москвы в МДК «Арбат», в ходе которой была презентована моя новая книга «Сталин. После войны. 1945—1948».
Хронометраж:
0:00:48 — О книге «Сталин. После войны. 1945—1948»
0:16:10 — Почему Сталин не воспользовался планом Маршалла
0:21:27 — Почему Путин не подчинил Центробанк государству
0:24:59 — Было ли в личной жизни Сталиначто-то отталкивающее
0:30:21 — Почему Сталин не оставил преемника
0:34:45 — Как относились на Западе к псевдониму Сталин
0:40:59 — Что читал Сталин
0:43:28 — О деле Рауля Валленберга
0:44:38 — О Сталинских высотках
0:51:12 — О Ежовских репрессиях
0:55:10 — Почему НЭП не продолжила своё существование
1:01:48 — Действительно ли Сталина отравили
P.S. Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:
- Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе
- Как долго Россия ещё сможет «ехать» на наследии Сталина
- Встреча с общественностью Владивостока
- Встреча с общественностью Ленинграда
- Встреча с общественностью Тель-Авива
- Встреча с общественностью Ростова
- Встреча с общественностью Рязани
Источник: https://nstarikov.ru/stalinskie-vysotki-protiv-ezhovskih-repressij-110469