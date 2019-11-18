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Сталинские высотки против Ежовских репрессий

08:47. 18 ноября 2019 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

13 ноября 2019 года состоялась встреча с общественностью Москвы в МДК «Арбат», в ходе которой была презентована моя новая книга «Сталин. После войны. 1945—1948».

Хронометраж:
0:00:48 — О книге «Сталин. После войны. 1945—1948»
0:16:10 — Почему Сталин не воспользовался планом Маршалла
0:21:27 — Почему Путин не подчинил Центробанк государству
0:24:59 — Было ли в личной жизни Сталиначто-то отталкивающее
0:30:21 — Почему Сталин не оставил преемника
0:34:45 — Как относились на Западе к псевдониму Сталин
0:40:59 — Что читал Сталин
0:43:28 — О деле Рауля Валленберга
0:44:38 — О Сталинских высотках
0:51:12 — О Ежовских репрессиях
0:55:10 — Почему НЭП не продолжила своё существование
1:01:48 — Действительно ли Сталина отравили

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P.S.   Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:

Источник: https://nstarikov.ru/stalinskie-vysotki-protiv-ezhovskih-repressij-110469

Метки: блог, Видео

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