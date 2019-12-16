Главная » Мировоззрение, Политика

Программа 2020, Китай, партии и будущее России

10:00. 16 декабря 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Саров. Он же Арзамас-16. Он же не просто город, а родина советского атомного оружия. Место, где работали авторы ядерного щита СССР, создатели водородной бомбы.
Тут же места связанные с жизньюпреподобного Серафима Саровского.
При этом до сих пор город закрыт – туда не проехать без пропуска, периметр ещё со сталинских времен охранялся дивизией внутренних войск.
Все это делает поездку в Саровчем-то особенным, а посещение уникального Музея атомного оружия сродни таинства приобщения к чему-то великому и до конца непознанному.

Именно в таком Сарове состоялось мое общение с жителями города. Библиотека её зал и даже коридор были переполнены. За такой интерес и за прекрасные вопросы – огромное спасибо!
О чем же мы говорили?

Хронометраж:
0:02:28 — Какой период переживает сегодня Россия
0:28:05 — Почему в России не выстроена вертикаль власти
0:30:50 — О мифе «втаптывания в грязь» предшествующих правителей России
0:36:12 — Об оценке программы 2020
0:39:04 — Может ли интеллигенция изменить страну к лучшему
0:43:32 — Были ли американцы на Луне
0:46:39 — Опасно ли для России соседство с современным Китаем
0:53:10 — Может ли Китай занять место США
0:55:39 — О передаче Китаю системы предупреждения ракетного нападения
0:59:18 — Будет ли Закон о культуре идеологической составляющей
1:00:37 — Об отношениях между Россией и Белоруссией
1:05:14 — Об участии в правлении государства и об определении войны
1:06:21 — Об отношении к другим политическим деятелям
1:08:30 — Об отношении к нынешним партийной и выборной системам
1:15:26 — Можно ли победить коррупцию в России
1:18:38 — О цифровизации и власти банков над людьми
1:24:06 — О судебном иске против Горбачева
1:26:12 — Как необходимо действовать России для воссоединения с Украиной
1:33:07 — Есть ли возможность воссоединения левых движений в России

Скачать аудио

Фотографии:

Программа 2020, Китай, партии и будущее России

Программа 2020, Китай, партии и будущее РоссииПрограмма 2020, Китай, партии и будущее РоссииПрограмма 2020, Китай, партии и будущее России

Программа 2020, Китай, партии и будущее России Программа 2020, Китай, партии и будущее России Программа 2020, Китай, партии и будущее России Программа 2020, Китай, партии и будущее России Программа 2020, Китай, партии и будущее России Программа 2020, Китай, партии и будущее России Программа 2020, Китай, партии и будущее РоссииПрограмма 2020, Китай, партии и будущее России Программа 2020, Китай, партии и будущее России

P.S. Видео с эфира на саровской радиостанции уже публиковалось. Вот оно ля тех, кто пропустил. Беседа в прямом эфире пошла не совсем так, как хотелось бы увжаемой ведущей…

P.S. Предыдущие встречи с общественностью:

Источник: https://nstarikov.ru/111359-111359

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
...под предлогом того, что партия «Новая Россия» уже зарегистрирована. То...Стариков: Конечно, Советский Союз плюс Китай – вы посмотрите , я...чтобы простраивать некий образ будущего. Николай Стариков: Страна у...говоря, у нас есть программа, мы постарались сделать ее...
Очерк о стратегии России: СССР-2
...Упразднение/ маргинализация политических партий, доступ к участию...России по направлениям:военные программы;космические программы;научные проекты;программы... идеологическое обособление от Китая, лучший вариант –...для будущего России.Андрей ШкольниковИсточник
Власть приступила к реализации плана по расчленению России. Механизм запущен!
.... Однако, продавленный «партией власти» закон запустил ...государствами, участвующими в программе "Партнерство ради мира",... образ надежного друга России. КИТАЙ ГОТОВИТ ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ...случае, раздел России становится вопросом ближайшего будущего. Источник: ...
СКВОЗЬ ИГОЛЬНОЕ УШКО. К годовщине присоединения Крыма к России.
... общепланетарной этнической экспансии Китая, как отдельной Программы «Развития энергобиогенезиса плоти...-Тахрир аль-Ислами (Исламская партия освобождения), целью которой провозглашено... лидирующая Благословенная Суть в будущем! Россия больше не есть поле ...
Новости России и Крыма. Сегодня 28 марта 2015
...Мария Максакова, депутат от партии «Единая Россия», и коммунист Денис Вороненков...НАСА намерены работать по программе строительства будущей орбитальной станции. Будем определять... банка инфраструктурных инвестиций принадлежит Китаю. Первый меморандум по этому...
Как США натравливали Японию на Россию
... легальные и тайные организации и партии. Они клялись в верности трону... мы в будущем захотим захватить в свои руки контроль над Китаем, мы... необходимость и новой войны с Россией: «В программу нашего национального роста входит...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)