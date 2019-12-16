Программа 2020, Китай, партии и будущее России

Саров. Он же Арзамас-16. Он же не просто город, а родина советского атомного оружия. Место, где работали авторы ядерного щита СССР, создатели водородной бомбы.

Тут же места связанные с жизньюпреподобного Серафима Саровского.

При этом до сих пор город закрыт – туда не проехать без пропуска, периметр ещё со сталинских времен охранялся дивизией внутренних войск.

Все это делает поездку в Саровчем-то особенным, а посещение уникального Музея атомного оружия сродни таинства приобщения к чему-то великому и до конца непознанному.

Именно в таком Сарове состоялось мое общение с жителями города. Библиотека её зал и даже коридор были переполнены. За такой интерес и за прекрасные вопросы – огромное спасибо!

О чем же мы говорили?

Хронометраж:

0:02:28 — Какой период переживает сегодня Россия

0:28:05 — Почему в России не выстроена вертикаль власти

0:30:50 — О мифе «втаптывания в грязь» предшествующих правителей России

0:36:12 — Об оценке программы 2020

0:39:04 — Может ли интеллигенция изменить страну к лучшему

0:43:32 — Были ли американцы на Луне

0:46:39 — Опасно ли для России соседство с современным Китаем

0:53:10 — Может ли Китай занять место США

0:55:39 — О передаче Китаю системы предупреждения ракетного нападения

0:59:18 — Будет ли Закон о культуре идеологической составляющей

1:00:37 — Об отношениях между Россией и Белоруссией

1:05:14 — Об участии в правлении государства и об определении войны

1:06:21 — Об отношении к другим политическим деятелям

1:08:30 — Об отношении к нынешним партийной и выборной системам

1:15:26 — Можно ли победить коррупцию в России

1:18:38 — О цифровизации и власти банков над людьми

1:24:06 — О судебном иске против Горбачева

1:26:12 — Как необходимо действовать России для воссоединения с Украиной

1:33:07 — Есть ли возможность воссоединения левых движений в России

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Фотографии:

P.S. Видео с эфира на саровской радиостанции уже публиковалось. Вот оно ля тех, кто пропустил. Беседа в прямом эфире пошла не совсем так, как хотелось бы увжаемой ведущей…

P.S. Предыдущие встречи с общественностью:

Источник: https://nstarikov.ru/111359-111359