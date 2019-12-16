Программа 2020, Китай, партии и будущее России
Саров. Он же Арзамас-16. Он же не просто город, а родина советского атомного оружия. Место, где работали авторы ядерного щита СССР, создатели водородной бомбы.
Тут же места связанные с жизньюпреподобного Серафима Саровского.
При этом до сих пор город закрыт – туда не проехать без пропуска, периметр ещё со сталинских времен охранялся дивизией внутренних войск.
Все это делает поездку в Саровчем-то особенным, а посещение уникального Музея атомного оружия сродни таинства приобщения к чему-то великому и до конца непознанному.
Именно в таком Сарове состоялось мое общение с жителями города. Библиотека её зал и даже коридор были переполнены. За такой интерес и за прекрасные вопросы – огромное спасибо!
О чем же мы говорили?
Хронометраж:
0:02:28 — Какой период переживает сегодня Россия
0:28:05 — Почему в России не выстроена вертикаль власти
0:30:50 — О мифе «втаптывания в грязь» предшествующих правителей России
0:36:12 — Об оценке программы 2020
0:39:04 — Может ли интеллигенция изменить страну к лучшему
0:43:32 — Были ли американцы на Луне
0:46:39 — Опасно ли для России соседство с современным Китаем
0:53:10 — Может ли Китай занять место США
0:55:39 — О передаче Китаю системы предупреждения ракетного нападения
0:59:18 — Будет ли Закон о культуре идеологической составляющей
1:00:37 — Об отношениях между Россией и Белоруссией
1:05:14 — Об участии в правлении государства и об определении войны
1:06:21 — Об отношении к другим политическим деятелям
1:08:30 — Об отношении к нынешним партийной и выборной системам
1:15:26 — Можно ли победить коррупцию в России
1:18:38 — О цифровизации и власти банков над людьми
1:24:06 — О судебном иске против Горбачева
1:26:12 — Как необходимо действовать России для воссоединения с Украиной
1:33:07 — Есть ли возможность воссоединения левых движений в России
Фотографии:
P.S. Видео с эфира на саровской радиостанции уже публиковалось. Вот оно ля тех, кто пропустил. Беседа в прямом эфире пошла не совсем так, как хотелось бы увжаемой ведущей…
P.S. Предыдущие встречи с общественностью:
- Образ будущего для России
- Сталин и народ
- Сталинские высотки против Ежовских репрессий
- Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе
- Как долго Россия ещё сможет «ехать» на наследии Сталина
Источник: https://nstarikov.ru/111359-111359