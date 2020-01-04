Главная » История, Мировоззрение

Цены на бензин, Сталин и Ленинградское дело

09:28. 4 января 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Предлагаю вашему вниманию запись презентации моей книги «Сталин. После войны. Книга первая. 1945—1948» в московском магазине «Библио-Глобус», что уютно расположился на Лубянке.

Хронометраж:

0:00:30 — О книге «Сталин. После войны. 1945—1948»
0:21:39 — Зачем Путин продолжает участвовать в Минских соглашениях
0:31:27 — Почему растут цены на бензин и НДС при профиците бюджета в России
0:38:12 — Об отношении к Ленинградскому делу
0:44:49 — Что помешало Сталину продвинуть своих преемников
0:56:28 — Почему о главных вещах не говорят во всеуслышание
0:58:21 — О высказываниях, ложно приписанных Черчиллю
1:04:14 — Об отношении к Н. Н. Платошкину и его деятельности
1:10:46 — Почему к нынешней либеральной оппозиции сформировалось резко негативное отношение
1:15:25 — О Сталинских премиях
1:18:00 — Об источниках информации, взятых для написания книги

Скачать аудио

P.S. Предыдущие встречи с общественностью:

Источник: https://nstarikov.ru/ceny-na-benzin-stalin-i-leningradskoe-delo-112019

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Ленинградское дело» – как Сталин боролся с коррупцией
...«Ленинградского дела», отпадут. Вот так Сталин боролся с коррупцией… Источник: svom.info «Ленинградское дело»:...ценностей, невостребованных умершими ленинградцами. Ценные вещи были выкуплены за ... и пылесос, радиоприемник и бензин, обувь и отрезы на костюмы...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...финансов и Министерства иностранных дел Российской империи. Также...с тех пор, как Сталин умер, дорогу навсегда забросили... перевести своё производство бензина и дизельного топлива ...текущих ценах. 394. Завод по производству аммиака «ЕвроХим», Ленинградская ...
О нас, мальчишках-суворовцах - Отрывок из воспоминаний «Единственное - и последнее» …
...(КСВУ), с 1946г. - Ленинградского Суворовского военного училища (ЛСВУ)...отыскали бочку с бензином, в котором ...Главнокомандующего И.В.Сталина в конкурсе на... восстановительных работ делала нас участниками ...выполнили, сведения были ценными. А кровопийцы проиграли...
Наш период в истории может стать «эпохой попытки прорыва»
...общался с писателями. Как их ценил.— Хрущев открыл дверцу, было...проедете в московском метро или ленинградском. И увидите разницу между...их запустил в дело. Просто время. Если бы Сталин был жив, ... у нас всегда растут цены на бензинКто атаковал Саудовскую Аравию...
Война. Начало.
...войск",— сказал И. В. Сталин. Я доложил, что по ... решил ехать в Гороховец. Бензина есть много (дают). Началась...ценам. В Москве раскрашивают площади, маскируя их, и т. п. Говорят, Ленинградское...Динамо». Там копали окопы, делали траншеи, учили стрелять из ...
Чубайс как символ ограбления страны
... Сталиным ситуация диаметрально противоположная: народ Сталина ... ЛИЭИ — это Ленинградский инженерно-экономический институт ...цены растут вслед за ростом цен на электроэнергию, что именно электричество и бензин... Зачем тогда было делать «реформу»? Отвечу зачем...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)