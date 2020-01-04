Цены на бензин, Сталин и Ленинградское дело

Предлагаю вашему вниманию запись презентации моей книги «Сталин. После войны. Книга первая. 1945—1948» в московском магазине «Библио-Глобус», что уютно расположился на Лубянке.

Хронометраж:

0:00:30 — О книге «Сталин. После войны. 1945—1948»

0:21:39 — Зачем Путин продолжает участвовать в Минских соглашениях

0:31:27 — Почему растут цены на бензин и НДС при профиците бюджета в России

0:38:12 — Об отношении к Ленинградскому делу

0:44:49 — Что помешало Сталину продвинуть своих преемников

0:56:28 — Почему о главных вещах не говорят во всеуслышание

0:58:21 — О высказываниях, ложно приписанных Черчиллю

1:04:14 — Об отношении к Н. Н. Платошкину и его деятельности

1:10:46 — Почему к нынешней либеральной оппозиции сформировалось резко негативное отношение

1:15:25 — О Сталинских премиях

1:18:00 — Об источниках информации, взятых для написания книги

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P.S. Предыдущие встречи с общественностью:

Источник: https://nstarikov.ru/ceny-na-benzin-stalin-i-leningradskoe-delo-112019