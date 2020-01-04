Цены на бензин, Сталин и Ленинградское дело
Предлагаю вашему вниманию запись презентации моей книги «Сталин. После войны. Книга первая. 1945—1948» в московском магазине «Библио-Глобус», что уютно расположился на Лубянке.
Хронометраж:
0:00:30 — О книге «Сталин. После войны. 1945—1948»
0:21:39 — Зачем Путин продолжает участвовать в Минских соглашениях
0:31:27 — Почему растут цены на бензин и НДС при профиците бюджета в России
0:38:12 — Об отношении к Ленинградскому делу
0:44:49 — Что помешало Сталину продвинуть своих преемников
0:56:28 — Почему о главных вещах не говорят во всеуслышание
0:58:21 — О высказываниях, ложно приписанных Черчиллю
1:04:14 — Об отношении к Н. Н. Платошкину и его деятельности
1:10:46 — Почему к нынешней либеральной оппозиции сформировалось резко негативное отношение
1:15:25 — О Сталинских премиях
1:18:00 — Об источниках информации, взятых для написания книги
P.S. Предыдущие встречи с общественностью:
- Программа 2020, Китай, партии и будущее России
- Образ будущего для России
- Сталин и народ
- Сталинские высотки против Ежовских репрессий
- Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе
- Как долго Россия ещё сможет «ехать» на наследии Сталина
- Системный кризис отечественного образования
- Запрет пропаганды нацизма и конец Украины
- Встреча с общественностью Владивостока
- Российская государственность в контексте мировой политики
Источник: https://nstarikov.ru/ceny-na-benzin-stalin-i-leningradskoe-delo-112019