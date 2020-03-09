Новая реальность 2020
Новая реальность 2020 оказалась для многих неожиданной. Прямо на глазах разрушается привычный образ жизни сотен миллионов людей, уходит в прошлое ощущение безопасности и стабильности. Эпидемия нового виpycа, несколько потенциальных военных конфликтов.
Все это — внешний фон стартовавший в России Конституционной реформы.
Отличительный признак новой реальности 2020 — маски на лице.
Предлагаю вам видео моей встречи с общественностью Москвы, которая состоялась 3 марта 2020 года.
P.S. Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:
- Кому принадлежит Сбербанк
- Об отношениях России и Израиля
- Цены на бензин, Сталин и Ленинградское дело
- Программа 2020, Китай, партии и будущее России
- Образ будущего для России
- Сталин и народ
- Сталинские высотки против Ежовских репрессий
- Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе
- Как долго Россия ещё сможет «ехать» на наследии Сталина
- Системный кризис отечественного образования
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