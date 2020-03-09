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Новая реальность 2020

09:21. 9 марта 2020 163 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Новая реальность 2020 оказалась для многих неожиданной. Прямо на глазах разрушается привычный образ жизни сотен миллионов людей, уходит в прошлое ощущение безопасности и стабильности. Эпидемия нового виpycа, несколько потенциальных военных конфликтов.
Все это — внешний фон стартовавший в России Конституционной реформы.
Отличительный признак новой реальности 2020 — маски на лице.
Предлагаю вам видео моей встречи с общественностью Москвы, которая состоялась 3 марта 2020 года.

 

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P.S. Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:

Источник: https://nstarikov.ru/novaja-realnost-2020-113740

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3119 2095
    чужой 9 марта 2020 в 9:35

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