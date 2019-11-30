Сталин и народ

20 ноября 2019 года в книжном магазине «Молодая Гвардия» состоялась встреча с общественностью Москвы, в ходе которой была презентована моя новая книга «Сталин. После войны. 1945—1948». Дискуссия получилась интересной.

Хронометраж:

0:00:33 — О книге «Сталин: После войны 1945—1948»

0:09:01 — Какое внимание уделял Сталин борьбе с сионизмом

0:13:15 — О ювенальном законопроекте, направленном против семьи

0:26:02 — Как следует относиться к Сталину

0:29:01 — Что будет во второй части двухтомника о Сталине

0:30:39 — О глобальном финансовом расслоении в мире

0:34:16 — О фактах про ЦАГИ, описанных в книге

0:37:43 — Что произошло с Жуковым после войны

0:42:34 — Об отношении Сталина к церкви

0:45:55 — Почему при руководстве Сталина были репрессии, расстрелы и лагеря

0:52:11 — О правках в мемуарах

0:55:55 — Остались ли закрытые архивные документы времён Сталина

0:59:37 — О Партии Великое Отечество

1:01:45 — О дальнейших политических планах

1:02:31 — Остались ли не демонтированные памятники Сталину в России

1:03:47 — Что явилось причиной смерти Сталина

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P.S. Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:

Источник: https://nstarikov.ru/stalin-i-narod-110872