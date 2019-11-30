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Сталин и народ

08:58. 30 ноября 2019 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

20 ноября 2019 года в книжном магазине «Молодая Гвардия» состоялась встреча с общественностью Москвы, в ходе которой была презентована моя новая книга «Сталин. После войны. 1945—1948». Дискуссия получилась интересной.

Хронометраж:
0:00:33 — О книге «Сталин: После войны 1945—1948»
0:09:01 — Какое внимание уделял Сталин борьбе с сионизмом
0:13:15 — О ювенальном законопроекте, направленном против семьи
0:26:02 — Как следует относиться к Сталину
0:29:01 — Что будет во второй части двухтомника о Сталине
0:30:39 — О глобальном финансовом расслоении в мире
0:34:16 — О фактах про ЦАГИ, описанных в книге
0:37:43 — Что произошло с Жуковым после войны
0:42:34 — Об отношении Сталина к церкви
0:45:55 — Почему при руководстве Сталина были репрессии, расстрелы и лагеря
0:52:11 — О правках в мемуарах
0:55:55 — Остались ли закрытые архивные документы времён Сталина
0:59:37 — О Партии Великое Отечество
1:01:45 — О дальнейших политических планах
1:02:31 — Остались ли не демонтированные памятники Сталину в России
1:03:47 — Что явилось причиной смерти Сталина

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P.S.   Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:

Источник: https://nstarikov.ru/stalin-i-narod-110872

Метки: блог, Видео

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