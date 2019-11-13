Стяжательство вовсе не грех

Протоиерей Всеволод Чаплин объяснил, зачем Русской православной церкви нужна роскошь и почему священнослужители имеют право носить дорогие вещи. Отец Всеволод убежден, что все это напускное богатство необходимо, чтобы "отражать общественный престиж Церкви", сообщает 12 апреля NEWSru.com.

"Люди хотят, чтобы и храмы Божии, и облачения духовенства, и элементы, связанные с общественным престижем духовенства, были бы максимально видимыми и отражали бы то место Церкви в жизни общества, которое любой верующий человек считает центральным", - сказал отец Всеволод, возглавляющий синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества.

Он отметил, что церковные средства обычно не тратятся на "торжественные моменты и украшения", а "так называемая роскошь" в Церкви создается за счет пожертвований, что является совершенно естественным.

"Люди хотят, чтобы церковные торжества были самыми красивыми и самыми торжественными", - передает "Интерфакс" слова отца Всеволода, которые он произнес накануне, отвечая на вопросы слушателей молодежного лектория в Москве.

"Когда люди жертвуют что-то на храм, на то, чтобы духовенство выглядело достойно в том числе и перед лицом всех сильных мира сего, которые меряют отношение к человеку деньгами, это естественное стремление человека показать, что самое главное - не рациональное расходование средств на те или иные преходящие нужды, которые никогда не будут полностью восполнены, а посвящение своих денежных средств, своих трудов на то, что принадлежит Богу, на те символы, которые напоминают нам, что главное - это не политика, не экономика, не обывательские нужды человека, не его материальные интересы, а присутствие Бога, Его тайны и духовная вертикаль в окружающем нас мире", - сказал отец Всеволод.

Тех же людей, которые упрекает духовенство в роскоши, протоиерей Чаплин назвал недоброжелателями и сравнил с Иудой. Ведь это он говорил, что не надо тратить драгоценное миро на помазание Тела Иисуса Христа, а нужно продать это миро и раздать деньги нищим.

Отвечая на вопрос о том, что "Святейший Патриарх якобы носит очень дорогие часы, якобы у него дорогой автопарк, резиденция", священник отметил: "Когда делаются определенные подарки, это естественно: люди хотят, чтобы их иерархи выглядели не хуже, чем представители светской власти, чтобы храмы выглядели не хуже, чем резиденции светских властителей...", - передает слова священника "Благовест-Инфо".

Занятное заявление. А ведь не далее, как 1 апреля 2011 года, как сообщала Правда.Ру, на слушаниях в Храме Христа Спасителя тот же самый Всеволод Чаплин упрекал российский бизнес в стяжательстве:

"Сегодня очень и очень важно показать обществу пример нравственного поведения в бизнесе. Показать пример честности, показать пример осуждения тех поступков, из-за которых и существует недоверие в обществе по отношению к бизнесу, то есть к коррупции, чрезмерному стяжательству", — подчеркнул отец Всеволод.

Так, чему же следовать рядовому православному, тому, что отец Всеволод сказал 1-го апреля, или тому, что он сказал 12 апреля? Учитывая праздник, который мы отмечаем 1-го апреля, по-видимому, следовать следует тому, что сказано в День космонавтики...

Кстати, о стяжательстве. А что это, собственно такое?

Вот, например, что говорится о стяжательстве в Писании:

19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,

20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,

21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Мф 6.

Есть другое определение, из толкового словаря русского языка:

Стяжательство является синонимом алчности, где алчность – это страстное желание приобретения.

Источник: http://maxpark.com/community/43/content/6930448