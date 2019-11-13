Стяжательство вовсе не грех
Протоиерей Всеволод Чаплин объяснил, зачем Русской православной церкви нужна роскошь и почему священнослужители имеют право носить дорогие вещи. Отец Всеволод убежден, что все это напускное богатство необходимо, чтобы "отражать общественный престиж Церкви", сообщает 12 апреля NEWSru.com.
"Люди хотят, чтобы и храмы Божии, и облачения духовенства, и элементы, связанные с общественным престижем духовенства, были бы максимально видимыми и отражали бы то место Церкви в жизни общества, которое любой верующий человек считает центральным", - сказал отец Всеволод, возглавляющий синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества.
Он отметил, что церковные средства обычно не тратятся на "торжественные моменты и украшения", а "так называемая роскошь" в Церкви создается за счет пожертвований, что является совершенно естественным.
"Люди хотят, чтобы церковные торжества были самыми красивыми и самыми торжественными", - передает "Интерфакс" слова отца Всеволода, которые он произнес накануне, отвечая на вопросы слушателей молодежного лектория в Москве.
"Когда люди жертвуют что-то на храм, на то, чтобы духовенство выглядело достойно в том числе и перед лицом всех сильных мира сего, которые меряют отношение к человеку деньгами, это естественное стремление человека показать, что самое главное - не рациональное расходование средств на те или иные преходящие нужды, которые никогда не будут полностью восполнены, а посвящение своих денежных средств, своих трудов на то, что принадлежит Богу, на те символы, которые напоминают нам, что главное - это не политика, не экономика, не обывательские нужды человека, не его материальные интересы, а присутствие Бога, Его тайны и духовная вертикаль в окружающем нас мире", - сказал отец Всеволод.
Тех же людей, которые упрекает духовенство в роскоши, протоиерей Чаплин назвал недоброжелателями и сравнил с Иудой. Ведь это он говорил, что не надо тратить драгоценное миро на помазание Тела Иисуса Христа, а нужно продать это миро и раздать деньги нищим.
Отвечая на вопрос о том, что "Святейший Патриарх якобы носит очень дорогие часы, якобы у него дорогой автопарк, резиденция", священник отметил: "Когда делаются определенные подарки, это естественно: люди хотят, чтобы их иерархи выглядели не хуже, чем представители светской власти, чтобы храмы выглядели не хуже, чем резиденции светских властителей...", - передает слова священника "Благовест-Инфо".
Занятное заявление. А ведь не далее, как 1 апреля 2011 года, как сообщала Правда.Ру, на слушаниях в Храме Христа Спасителя тот же самый Всеволод Чаплин упрекал российский бизнес в стяжательстве:
"Сегодня очень и очень важно показать обществу пример нравственного поведения в бизнесе. Показать пример честности, показать пример осуждения тех поступков, из-за которых и существует недоверие в обществе по отношению к бизнесу, то есть к коррупции, чрезмерному стяжательству", — подчеркнул отец Всеволод.
Так, чему же следовать рядовому православному, тому, что отец Всеволод сказал 1-го апреля, или тому, что он сказал 12 апреля? Учитывая праздник, который мы отмечаем 1-го апреля, по-видимому, следовать следует тому, что сказано в День космонавтики...
Кстати, о стяжательстве. А что это, собственно такое?
Вот, например, что говорится о стяжательстве в Писании:
19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,
20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,
21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Мф 6.
Есть другое определение, из толкового словаря русского языка:
Стяжательство является синонимом алчности, где алчность – это страстное желание приобретения.
Видимо продолжением следует считать, что и верующий человек тоже должен держать своё место в обществе, где всё измеряется деньгами, так чтобы ему не стыдно было перед другими людьми что он верующий, держать марку. А если при этом не хватит денег на церковь, ну так что же, важнее же выглядеть по-лучше самому, а в церкви денег и так много, священники постараются. Ну а если уже священники не думают что скромность за Земле того стоит, то что уж верующему грешному об том уповать. Ну а Иисус судя по всему он жил в те времена, когда всё было иначе и его слова уже стали не актуальными, потому и слушать их не надо ? А делать всё по-своему. Потому что загробной жизни как выяснили иерархи тоже скорей всего не будет?
А ведь начиналось всё с того, что коммунисты были не правы, Сталин был не прав. А теперь что же, дошли до того что уже и РПЦ вся не права была? А сейчас она права ?
Вот куда простому верующему податься? Мне то проще, у меня диплом есть что я пропагандист атеизма, и мне простительно так думать, а как остальным?
Мне же думается, что на ЯП попадают материалы не от церковных иерархов на самом деле, а от самозванцев, и они дискредитируют здесь РПЦ.
Исус ходил в шелках и бражничал с мытарями (налоговики).
Не утверждал что государствами должны править кухарки и земли народу раздать не предлагал.
А кто предлогал НЕ РАЗДАЛ но вселился в Кремль и завёл слуг и стал ездить на царском Ролс-Ройсе.
Вот кого надо публично КАЗНИТЬ и всё отобрать даже у правнуков
КОМУНЯК.
Забрать всё и накормить землёй.
Но Зюганов на Ролс-Ройсе как и Ленин.
А Серый всё строчит за денешку статейки и тяжелее стакана в жизни ничего не поднимал
Шакалёнок, думаю тебя ГАДЁНЫШа на том свете читают.
Твоё место будет в АДу рядом с Чмкатило, безмозглая скотина
Не ври.
Думать ты не можешь )))
Травма в детстве ))
У тебя не только папа , но и дед был стрелочником )), биоробот-суворовец )). у меня такая игрушка была в детстве: ключиком заводишь и она танцует пока завод не кончится или пружина не сломается )) Западные кураторы сбегут, кто ключик твой будет поворачивать? Никто, станешь истуканом.
У меня образ твой – истукан острова Пасхи. Посмотри на этих истуканов с носом кверху )), твоё будущее ))
Не зачем смешивать служителей-временщиков и веру .
Гундяев , Чаплин … это не РПЦ . Это временно засевшие там .
Точно так же , как и Путин , это не Россия . Россия была до Путина , будет и после . Точно так же и с нынешними … в РПЦ.
Пришёл ко мне попец,-с просьбой проанализировать смету от частного подрядчика на строительство храма. Храм – так себе. Выпил чаю , съел конфет. Когда увидел анализ – выплыл по воздуху из офиса. Храм построили , а попец стал ездить на Q7.
Так они же Мошиаха ждут ,вот и готовятся, бабло и наряды накапливают.
Теперь эти дяди-служители, лопающиеся от денег в нищей?! стране еще скажут , что им жить так просто необходимо.Да что бы они не сказали-это их очередная ложь, фальшь, лукавство.Просто вранье,такое “во спасение”.Сами они в “царствие небесное” не верят, а Хорошо жить хотят здесь и сейчас.
Тема конечно интересная, про порой излишнюю помпезность служителей церкви. Но обсуждать её стоит в свете материализма и личностных качеств служителей, а не того, ради чего они в церквях.
Серому же что то “переключили” свыше, на не свойственные ему темы перешел, рассчитанные на “выбивание духовной почвы” читателей. Это все равно что у младенца забрать титьку, но не дать соску или бутылочку с едой. Гаденький расчет.
А ради чего они в “церквях” ? Напомните.
Поэт Пушкин хорошо отозвался о попах:
“Кто проповедь читать захочет людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они…”
В последнее время получило большую известность следующее четверостишие Пушкина, за которое он вполне мог бы быть осужден в наше время по 282-й статье:
“Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим…”
Сцылочку на “кишки”, будьте любезны. На Пушкина не похоже, больше на чикатилу
“Протоиерей Всеволод Чаплин объяснил, зачем Русской православной церкви нужна роскошь и почему священнослужители имеют право носить дорогие вещи. Отец Всеволод убежден, что все это напускное богатство необходимо, чтобы “отражать общественный престиж Церкви”
Христианства нет! Оно было уничтожено, когда казнили основателя христианства Христа. А вместо этого подсунули иудаизм. Чаплин иудей. В иудаизме разрешено стяжательство, а также ростовщичество. Центральные Банки и ссудный процент это инструмент иудаизма под разными масками, в т.ч. под масками христианства и РПЦ, олигархии.
За год до Февральской буржуазной революции 1917 г. в России появился Центральный Банк (филиал ФРС США=филиал ИУДАИЗМА).
Буржуазия свергла царя во время Фквральской буржуазной революции 1917 г.
Большевики вмешались в Октябре 1917 г. из-за несостоятельности Временного правительства.
А первые социалистические пятилетки были введены в 1928 г., т.к. НЭП себя не оправдал и страна отстала от Запада на 100 лет.
Свечи, купленные в другом месте, в нашем храме не действительны.
Отец Всеволод убежден, что все это напускное богатство необходимо, чтобы “отражать общественный престиж Церкви” – то есть казаться а не быть, как это современно ближе к пастве, или паства набирается от таких проповедников.
Интересно посмотреть бамаги,- сколько у РПЦ заводов, пароходов, земельки и акций. И уплаченных налогов с этого.