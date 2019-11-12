Зачем масонская аристократия вырастила Тараса Шевченко.
Почему о поэте-символе Тарасе Шевченко широко известны только определенные вещи. Какие документально подтвержденные факты его биографии замалчиваются и не освещаются вовсе. Кому был выгоден стремительный "карьерный рост" поэта, кто покровительствовал ему напрямую и с какой целью. Какой тропой он пришёл к широкой известности и популярности в культурных кругах Петербурга тех лет. Об этом и многом другом рассказывает известный литературовед, профессор Борис Куркин.
Источник: https://youtu.be/RZgaV_fYXWA
Боря трошки запоздал, потому что украинский пророк Олесь Бузина давно это озвучил в своей книге. Потом выиграл 6 судов у упоротых.
О,а где Вы прочитали? Вообще надо бы О.Бузину почитать..Я только шевченковские “Детство”, и “Юность”, кажется в свои подростковые годы.Понравилось.Очень Сочные, по-украински описания.
И скифов страшными упырями описывал. Через них у Хохлов дикий страх к вурдалакам. Вечера на хуторе и тд. Мастера по сдиранию кожи, в частности.
Ой, это к комментарию Жоры дополнение!
Женечка , напомню: “Вечера на хуторе близ Диканьки.” написал малоросс Н.В.Гоголь-Яновский. Интересна его обычная жизнь в Италии. Поищите.
В Украине его книги запрещены. Сейчас издаются в России. ” Вурдалак Тарас Шевченко “, “Воскрешение Малороссии”, “Революция на болоте” и др. Не пожалеете. Он имел возможность порыться в архивах. Подло убит радикалами по заказу жидов. Почему пророк – в 2008 году предсказал нынешнее состояние Украины в книге “Революция на болоте”.
Тарас Григорьевич – это инструмент создания нации “украинец”