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Зачем масонская аристократия вырастила Тараса Шевченко.

16:14. 12 ноября 2019 228 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Почему о поэте-символе Тарасе Шевченко широко известны только определенные вещи. Какие документально подтвержденные факты его биографии замалчиваются и не освещаются вовсе. Кому был выгоден стремительный "карьерный рост" поэта, кто покровительствовал ему напрямую и с какой целью. Какой тропой он пришёл к широкой известности и популярности в культурных кругах Петербурга тех лет. Об этом и многом другом рассказывает известный литературовед, профессор Борис Куркин.

Источник: https://youtu.be/RZgaV_fYXWA

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