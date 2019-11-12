Зачем масонская аристократия вырастила Тараса Шевченко.

Почему о поэте-символе Тарасе Шевченко широко известны только определенные вещи. Какие документально подтвержденные факты его биографии замалчиваются и не освещаются вовсе. Кому был выгоден стремительный "карьерный рост" поэта, кто покровительствовал ему напрямую и с какой целью. Какой тропой он пришёл к широкой известности и популярности в культурных кругах Петербурга тех лет. Об этом и многом другом рассказывает известный литературовед, профессор Борис Куркин.

Источник: https://youtu.be/RZgaV_fYXWA