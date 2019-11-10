Видеосолянка. 10.11.2019

1. Как на самом деле живет Северная Корея.

2. Russia. The Empire strikes back

3. "Бумажный солдат: ГУЛАГ, депрессия, космос".

4. Сванидзе о событиях 1993 года.

5. Зимняя война. Миф о демократической Финляндии.

6. Правда о репрессиях Сталина.

7. Россия подарит Нигерии завод.

8. Перспективы развития Китая.

9. Музей в Мальмеди

10. Расцвет и упадок серии Mass Effect

Из накопившихся за неделю видео на политическую и историческую тематику.В силу возросшего кол-ва интересного видео-контента, полагаю, что по выходным эта рубрика теперь будет регулярной.О реалиях жизни в стране победивших идей чучхэ-сонгун.* * *Пропагандистский фильм BBC "Россия. Империя наносит ответный удар" об изменении роли России в мире спустя 30 лет после падения Берлинской стены.Фильм на английском языке с английскими субтитрами.* * ** * *Николай Карлович Сванидзе о событиях "Черного октября". Не забудьте приготовить бумажный пакетик.* * *К грядущему юбилею Зимней войны о том как "тоталитарный СССР" напал "мирную демократическую Финляндию".* * *Товарищ Реми о том, почему большевики устраивали репрессии, какую роль в этом играли Сталин, Ежов и Ягода, и что было бы, если бы победил Троцкий.* * *Китаевед Павел Мартынов рассказывает об особенностях экономического развития Китайской Народной Республики и имеющихся достижениях и проблемах строительства социализма с китайской спецификой.* * *Музей посвященный наступлению немцев в Арденнах в 1944 году. Достаточно богатая коллекция.Мальмеди на Западе известен как место, где произошел один из массовых расстрелов пленных американских солдат – эсэсовцы Пайпера расстреляли 86 пленных.* * *Ультимативный рассказ о том, как абсолютно новая игровая серия стала одной из лучших научно-фантастических произведений в истории игровой индустрии и о том, как усилиями своих создателей она деградировала до состояния Mass Effect Andromeda.Читателям присылавшим видео спасибо.По ссылкам на интересные материалы такая же подборка выйдет отдельно, возможно даже сегодня.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5413533.html