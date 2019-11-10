Видеосолянка. 10.11.2019
11:54. 10 ноября 2019 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из накопившихся за неделю видео на политическую и историческую тематику.
В силу возросшего кол-ва интересного видео-контента, полагаю, что по выходным эта рубрика теперь будет регулярной.
1. Как на самом деле живет Северная Корея.
О реалиях жизни в стране победивших идей чучхэ-сонгун.
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2. Russia. The Empire strikes back
Пропагандистский фильм BBC "Россия. Империя наносит ответный удар" об изменении роли России в мире спустя 30 лет после падения Берлинской стены.
Фильм на английском языке с английскими субтитрами.
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3. "Бумажный солдат: ГУЛАГ, депрессия, космос".
ПРАВДА о советском космосе и Гагарине от телеканала "Россия", обласканная на Венецианском фестивале. Фильм, после которого "Время первых" покажется абсолютно достоверным просоветским шедевром.
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4. Сванидзе о событиях 1993 года.
Николай Карлович Сванидзе о событиях "Черного октября". Не забудьте приготовить бумажный пакетик.
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5. Зимняя война. Миф о демократической Финляндии.
К грядущему юбилею Зимней войны о том как "тоталитарный СССР" напал "мирную демократическую Финляндию".
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6. Правда о репрессиях Сталина.
Товарищ Реми о том, почему большевики устраивали репрессии, какую роль в этом играли Сталин, Ежов и Ягода, и что было бы, если бы победил Троцкий.
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7. Россия подарит Нигерии завод.
Мы недавно делали выпуск про списанные Африке долги. А тут новая напасть.
Россия подарит Нигерии сталелитейный завод. По крайней мере группы – миллионники в соцсетях преподносят это так: «Несколько российских компаний восстановят заброшенный советский сталелитейный завод в Нигерии, который строился 40 лет, но так и не был запущен. После завершения работ завод будет передан властям Нигерии». Общий смысл комментариев под этой новостью: "Россия – щедрая душа".
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8. Перспективы развития Китая.
Китаевед Павел Мартынов рассказывает об особенностях экономического развития Китайской Народной Республики и имеющихся достижениях и проблемах строительства социализма с китайской спецификой.
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9. Музей в Мальмеди
Музей посвященный наступлению немцев в Арденнах в 1944 году. Достаточно богатая коллекция.
Мальмеди на Западе известен как место, где произошел один из массовых расстрелов пленных американских солдат – эсэсовцы Пайпера расстреляли 86 пленных.
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10. Расцвет и упадок серии Mass Effect
Ультимативный рассказ о том, как абсолютно новая игровая серия стала одной из лучших научно-фантастических произведений в истории игровой индустрии и о том, как усилиями своих создателей она деградировала до состояния Mass Effect Andromeda.
Читателям присылавшим видео спасибо.
По ссылкам на интересные материалы такая же подборка выйдет отдельно, возможно даже сегодня.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5413533.html