Лицензия на решение проблем благоустройства
08:37. 9 ноября 2019 151 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Очереной эффективный менеджер на связи:
Глава администрации города Олонец в Карелии Сергей Прокопьев, выступая на депутатской комиссии, предложил расстреливать граждан, которые требуют улучшить городскую инфраструктуру. Остальные, по его словам, "успокоились" бы сами.
Как сообщают местные СМИ, такая резкая реакция возникла у чиновника после просьбы главы совета ветеранов привести в порядок братскую могилу. В ответ он заявил, что население должно само оплачивать такие вещи, а также обозвал женщину "социальным паразитом". Впоследствии он также предложил расстреливать таких, как она, граждан.
Некоторые очевидцы произошедшего считают, что глава администрации фактически оскорбил олончан. Но дальше – больше. Перешли к вопросу "разное". А тут опять начинается обсуждение вопросов, многие годы не решаемых местной властью – о неработающей общественной бане, о нарушенном дренаже в городе и тому подобным проблемам. Обсуждение идет бурное, и вот уже под конец заседания комиссии Глава районной администрации не выдерживает и, как рассказывают свидетели, заявляет: "Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся".
Впоследствии чиновник заявил, что пошутил. Жалоба на его поведение было направлена министру национальной и региональной политики Сергею Киселеву. Реакция на это пока не поступила.
https://ruposters.ru/news/08-11-2019/chinovnik-karelii-predlozhil – цинк
Если чиновник рассуждает о расстреле граждан, то это шутка.
Если гражданин рассуждает о расстреле чиновников, то это экстремизм.
Смотри не перепутай.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5410679.html
Сначала я думал, что таких дефективных манагеров надо стрелять в в тёмном углу у тёплой стенки, через некоторое время я пересмотрел место расстрела, я считал что этих гадов надо расстреливать на центральных площадях. Сейчас же я глубоко убежден, что таких тварей как этот мэрин необходимо вешать на фонарных столбах вдоль главной улицы города.
Надеюсь, эта история станет известной на всю страну!