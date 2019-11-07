- Кибервойна

- Кинетическая война

- Когнитивная война.

Когнитивная война отличается от информационно-психологической. В ней подавляется и подчиняется сознание противника.



Военные действия в сфере культуры преследуют следующие цели:

1) Нравственно разложить,



2) Деморализовать,



3) Дезориентировать противника.



В России сегодня отсутствуют эффективные механизмы защиты от такой войны, в то время как наши «партнёры» этим пользуются, ведя эффективные когнитивные действия на поле российской культуры. Поэтому в российском кино, шоу бизнесе и других проявлениях культуры, сегодня активно пропагандируются разрушающие деструктивные ценности.



То же происходит и с фейковыми негативными новостями, скорость распространения которых уже стала настолько большой за счет социальных сетей, что предотвращать и останавливать их воздействие уже маловозможно.



Поэтому перед тем, как постить и распространять её дальше, каждый разумный человек теперь уже просто обязан анализировать и проверять любую информацию на три фактора:



- Насколько она достоверна

- Есть ли в ней позитивное доброе начало

- Какую она несет реальную пользу



Еще Сократ говорил о важности подобной оценки любой информации, и сегодня необходимость отделять зерна от плевел выходит на первый план общественной безопасности.





Из аннотации. 27 августа 2019 года Международный дискуссионный клуб «Валдай» опубликовал доклад с названием «Будущее войны», согласно которому современные военные действия можно уже разделить на три сферы:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4735822.html