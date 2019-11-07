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Когнитивная война

19:14. 7 ноября 2019 137 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Когнитивная войнаИз аннотации. 27 августа 2019 года Международный дискуссионный клуб «Валдай» опубликовал доклад с названием «Будущее войны», согласно которому современные военные действия можно уже разделить на три сферы:

- Кибервойна
- Кинетическая война
- Когнитивная война.
Когнитивная война отличается от информационно-психологической. В ней подавляется и подчиняется сознание противника.

Военные действия в сфере культуры преследуют следующие цели:
1)  Нравственно разложить,
2) Деморализовать,
3) Дезориентировать противника.
В России сегодня отсутствуют эффективные механизмы защиты от такой войны, в то время как наши «партнёры» этим пользуются, ведя эффективные когнитивные действия на поле российской культуры. Поэтому в российском кино, шоу бизнесе и других проявлениях культуры, сегодня активно пропагандируются разрушающие деструктивные ценности.

То же происходит и с фейковыми негативными новостями, скорость распространения которых уже стала настолько большой за счет социальных сетей, что предотвращать и останавливать их воздействие уже маловозможно.
Поэтому перед тем, как постить и распространять её дальше, каждый разумный человек теперь уже просто обязан анализировать и проверять любую информацию на три фактора:
- Насколько она достоверна
- Есть ли в ней позитивное доброе начало
- Какую она несет реальную пользу
Еще Сократ говорил о важности подобной оценки любой информации, и сегодня необходимость отделять зерна от плевел выходит на первый план общественной безопасности.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4735822.html

Метки: война, Воля, Запад, информационная, Культура, нравственность, общество, Россия, сеть, сознание, человек

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