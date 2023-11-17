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Семен Уралов – Когнитивные войны-3

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Семен Уралов - Когнитивные войны-3: как пропаганда создаёт из людей зомби
16.11.2023

Сегодня главным полем сражения стал человеческий разум. Из-за масштабной когнитивной войны мы подвержены агрессивным информационным атакам, которые приводят к искажению смыслов и ценностей в интересах различных групп.

В подкасте с известным российским политологом, журналистом и писателем Семёном Ураловым мы поговорим о том, почему нужно читать книги, чтобы разбираться в нынешней политической ситуации, когда впервые появилась пропаганда и как она работает, как США манипулирует людьми, что нужно делать российским ЛОМам и как России победить в информационной войне.

00:00 Заставка
00:04 Представление Семёна Уралова
01:13 Про новый том книги Семёна Уралова «Украинская трагедия»
02:45 Как чтение помогает понять картину мира
06:38 Как развивалась пропаганда
08:18 «Мы склонны ненавидеть кого угодно»: манипуляции над украинцами и россиянами.
13:47 Как СВО повлияла на экономические связи Украины и России
15:15 Государство больше не в состоянии управлять обществом?
19:10 Чем Российское государство отличается от Западного
21:27 Зачем иезуиты создали пропаганду
25:30 Как работать с политизированным меньшинством
34:25 США хочет бесконечного конфликта?
39:25 Россия уже «загнана в угол»?
40:49 Почему Макиавелли всегда будет актуален
44:01 Зеленский использует американские модели манипуляции?
47:55 Как «завербовать» любого человека
50:48 Чем опасно разрушение авторитета и доверия власти
55:42 ЛОМы хотят свести общество с ума?
59:08 Конфликт между Польшей и Украиной – очередная ложь?
01:05:40 Как наша пропаганда купилась на украинское контрнаступление
01:08:40 «Нам нужны новые учебники»: как выработать устойчивость к когнитивной войне
01:13:30 Интеллегенция должна «создавать продукт», чтобы спасти государство
01:15:35 Как человеку политизироваться?
01:20:30 Без коммуникации победа невозможна
01:24:25 «Нам нужно вернуть понятия»

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из этой беседы:

1. Когнитивные войны - это воздействие на сознание людей через пропаганду и манипуляции. Цель - заставить людей добровольно подчиняться.

2. Для противодействия когнитивным войнам нужно развивать критическое мышление, рациональность, читать книги, получать информацию из разных источников.

3. Власть и общество в России отчуждены друг от друга. Власти не хватает коммуникации и объяснений своих действий для общества.

4. Российское общество сильно западнизировалось и фрагментировалось. Это делает его уязвимым для манипуляций.

5. Пропаганда США стремится использовать российский национализм, коррупцию и недовольство внутри России против неё же самой.

6. России важно развивать подлинную коллективность в обществе и коммуникацию между разными социальными группами.

7. Необходимо создавать новые идеологические продукты в виде книг, фильмов, которые формировали бы мировоззрение.

Вывод: в условиях когнитивных войн ключевыми являются развитие критического мышления, укрепление коллективности и создание собственных идеологических продуктов для формирования мировоззрения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1TK2ASsvsME
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