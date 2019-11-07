Британцев восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади (ФОТО)

Британский таблоид The Daily Mail написал о генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного 7 ноября 1941 года.

В статье было много фотографий с репетиции, на которых запечатлены солдаты в форме Красной армии, кавалеристы, а также техника тех лет. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

«Русские заслуживают этот парад, чтобы почтить память о битве за Москву, где около полумиллиона были убиты, ранены или взяты в плен, защищая город. Это было также одно из первых крупных поражений, нанесенных, казалось бы, неудержимой немецкой армии», «Честное слово, эти лошади прекрасны! Как молодо выглядят некоторые из этих солдат», «Нравится форма. Хорошего вам парада, Россия», «Русские женщины великолепны!» — вот лишь некоторые из них.

«Лучшая армия на марше».

«Если бы Сталин не провёл свои чистки, у него было бы лишних 22 миллиона человек солдат для Второй мировой войны» — встречались и такие комментарии.

«Прекрасное представление! Русские выиграли Вторую мировую — не британцы с американцами (которые вообще едва ли сделали что-то)» — были и экскурсы в историю.

Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе своего воздействия на противника приравнивается к важнейшей военной операции. Кроме того, он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав всем, что Москва не сдается и боевой дух советского солдата не сломлен. Это был первый парад в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

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