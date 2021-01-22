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Британцы восхитились закаливанием детей в Сибири

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Таблоид The Daily Mail опубликовал статью про детский сад в Красноярске, в котором дети в рамках учебной программы занимаются закаливанием даже при минус 25 градусах. Этот материал поразил британских читателей.

Британцы восхитились закаливанием детей в Сибири

В статье рассказывается, что дети занимаются закаливанием, так как это укрепляет иммунитет и помогает профилактике инфекционных заболеваний. Процедуры проводят в том случае, если температура воздуха на улице не ниже минус 25 градусов.

Материал о юных сибиряках впечатлил читателей и собрал множество комментариев:

«Мы должны сделать это с нашим «поколением снежинок»», — считает пользователь HateFrogs.

«Безусловно, упражнение на формирование характера», — отметил Ted Loone.

«Я думаю, это гениально», — восхитился hatemail.

«За этим стоит очень хорошая наука — берегись, Запад», — предупредил Urban upstart.

«Это должно быть обязательным во всем мире!» – подчеркнул Big Billy Nomates.

Источник: https://news-front.info/2021/01/22/britanczy-voshitilis-zakalivaniem-detej-v-sibiri/
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 927 735
    Valeriy Bondarik два часа назад

      _.._ Здравствуй`те _.._

      -> ТОЛЬКО в России – ТАКОЕ Возможно!
      Для\в России ЭТО Реально,сть – Такое Там НЕ сложно!
      А вот на Западе(ПОВСЕМЕСТНО)- Такое Реально НЕвозможно!!!
      * Русский – это особое(физическое-И-духовное)Состояние…
      ЭТО Что-то,что Выше – ДЛЯ Западного(и не только…)понимания…
      ДЛЯ того,чтобыРусь Понимать,Нужно Частью России Стать…
      ВМЕСТЕ с нею Радоваться,ВМЕСТЕ с нею И…и Страдать…
      *** Но самое Главное это ТО,чтобы Быть Готовым – её Защищать!
      [но Именно вот Это,для ЧУЖ`ИХ...и НЕВОЗМОЖНО Осознать!!!!!]
      - – - – -
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 21-01-2021.

    • 26026 3852
      Русофил час назад

        А почему нас должно интересовать мнение британцев?
        А не африканцев?
        Там наверно тоже удивятся но никому нет дела…
        Фуле чёрные….
        Зато британцы ОГО-ГО и их мнение ОГО-ГО.

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      • 13802 11478
        Айва час назад

          Как и всякую крайность, такой жёсткий метод закаливания считаю излишним. Пустое истощение ресурсов организма. Можно делать это менее зрелищно и не менее эффективно. У нас такой Ваня, здоровущий мужик, ходил в одной рубашке в лютые морозы. Умер от рака печени молодым. На фиг такое закаливание на публику.

          • 432 355
            CтарообрядецАйва час назад

              Ээээ прежде чем судить надо самому испытать :)… Это жжж такой визг ребячий потом стоит :) Такая здоровая энергетика, что даже немощные взрослые не протестуют против этого ЗДОРОВОГО визга :) Потому что энергетически им подпитываются…. Нет что бы самим на морозе так же… Власть всё делает, что бы с РОЖДЕНИЯ человек рос ПолуЗдоровым, быстро устающим и у него не было сил задавать власти вопросы …. Ииии упаси Боже протестовать…

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            • 9797 9173
              KTАйва час назад

                Достоверно известно,что рак был от закаливания?
                А вот Иванов Порфирий Корнеевич так не считал,а считал как раз на оборот,что закаливание продлевает жизнь и лечит.

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                • 6677 5449
                  ЖенечкаKT 30 мин. назад

                    Порфирий был как пример одного – природу не обмануть… Хоть заобзакаляйся. Сколько отмеряно – столько и прокоптишь. По мне так лучше Черчилль – бухал, курил, любил поваляться на диване и умер довольный и счастливый в 90 лет, в то время как другой идиот шарился зимой в трусах, засирал мозги окружающим и уморил кучу своих последователей, отказавшихся от медицинских услуг.

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                • 2278 2034
                  АлександрАйва 38 мин. назад

                    Очень интересная система закаливания в детских садах Швеции. Там дети иногда спят в прохладных верандах на улице.
                    А взрослые не одеваются чрезмерно тепло.

                  • 17767 13411
                    SergeevАйва 34 мин. назад

                      И такой пример не один и умирают зачастую не от рака а от сердечно сосудистых заболеваний.

                    • 2278 2034
                      АлександрАйва 33 мин. назад

                        Очень многие люди умирают из-за спазма сосудов во время принятия холодного душа. Так оборвалась жизнь Анатолия Папанова.
                        Многие утопленники хорошо умели плавать, но сердце не выдержало холодной воды.

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