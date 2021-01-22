Британцы восхитились закаливанием детей в Сибири
Таблоид The Daily Mail опубликовал статью про детский сад в Красноярске, в котором дети в рамках учебной программы занимаются закаливанием даже при минус 25 градусах. Этот материал поразил британских читателей.
В статье рассказывается, что дети занимаются закаливанием, так как это укрепляет иммунитет и помогает профилактике инфекционных заболеваний. Процедуры проводят в том случае, если температура воздуха на улице не ниже минус 25 градусов.
Материал о юных сибиряках впечатлил читателей и собрал множество комментариев:
«Мы должны сделать это с нашим «поколением снежинок»», — считает пользователь HateFrogs.
«Безусловно, упражнение на формирование характера», — отметил Ted Loone.
«Я думаю, это гениально», — восхитился hatemail.
«За этим стоит очень хорошая наука — берегись, Запад», — предупредил Urban upstart.
«Это должно быть обязательным во всем мире!» – подчеркнул Big Billy Nomates.
_.._ Здравствуй`те _.._
-> ТОЛЬКО в России – ТАКОЕ Возможно!
Для\в России ЭТО Реально,сть – Такое Там НЕ сложно!
А вот на Западе(ПОВСЕМЕСТНО)- Такое Реально НЕвозможно!!!
* Русский – это особое(физическое-И-духовное)Состояние…
ЭТО Что-то,что Выше – ДЛЯ Западного(и не только…)понимания…
ДЛЯ того,чтобыРусь Понимать,Нужно Частью России Стать…
ВМЕСТЕ с нею Радоваться,ВМЕСТЕ с нею И…и Страдать…
*** Но самое Главное это ТО,чтобы Быть Готовым – её Защищать!
[но Именно вот Это,для ЧУЖ`ИХ...и НЕВОЗМОЖНО Осознать!!!!!]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 21-01-2021.
А почему нас должно интересовать мнение британцев?
А не африканцев?
Там наверно тоже удивятся но никому нет дела…
Фуле чёрные….
Зато британцы ОГО-ГО и их мнение ОГО-ГО.
Как и всякую крайность, такой жёсткий метод закаливания считаю излишним. Пустое истощение ресурсов организма. Можно делать это менее зрелищно и не менее эффективно. У нас такой Ваня, здоровущий мужик, ходил в одной рубашке в лютые морозы. Умер от рака печени молодым. На фиг такое закаливание на публику.
Ээээ прежде чем судить надо самому испытать :)… Это жжж такой визг ребячий потом стоит :) Такая здоровая энергетика, что даже немощные взрослые не протестуют против этого ЗДОРОВОГО визга :) Потому что энергетически им подпитываются…. Нет что бы самим на морозе так же… Власть всё делает, что бы с РОЖДЕНИЯ человек рос ПолуЗдоровым, быстро устающим и у него не было сил задавать власти вопросы …. Ииии упаси Боже протестовать…
Достоверно известно,что рак был от закаливания?
А вот Иванов Порфирий Корнеевич так не считал,а считал как раз на оборот,что закаливание продлевает жизнь и лечит.
Порфирий был как пример одного – природу не обмануть… Хоть заобзакаляйся. Сколько отмеряно – столько и прокоптишь. По мне так лучше Черчилль – бухал, курил, любил поваляться на диване и умер довольный и счастливый в 90 лет, в то время как другой идиот шарился зимой в трусах, засирал мозги окружающим и уморил кучу своих последователей, отказавшихся от медицинских услуг.
Очень интересная система закаливания в детских садах Швеции. Там дети иногда спят в прохладных верандах на улице.
А взрослые не одеваются чрезмерно тепло.
И такой пример не один и умирают зачастую не от рака а от сердечно сосудистых заболеваний.
Очень многие люди умирают из-за спазма сосудов во время принятия холодного душа. Так оборвалась жизнь Анатолия Папанова.
Многие утопленники хорошо умели плавать, но сердце не выдержало холодной воды.