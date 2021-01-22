Таблоид The Daily Mail опубликовал статью про детский сад в Красноярске, в котором дети в рамках учебной программы занимаются закаливанием даже при минус 25 градусах. Этот материал поразил британских читателей.

В статье рассказывается, что дети занимаются закаливанием, так как это укрепляет иммунитет и помогает профилактике инфекционных заболеваний. Процедуры проводят в том случае, если температура воздуха на улице не ниже минус 25 градусов.

Материал о юных сибиряках впечатлил читателей и собрал множество комментариев: