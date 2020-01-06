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В Японии восхитились советским «королём скорости»

08:55. 6 января 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
В Японии восхитились советским «королём скорости» | Русская весна

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является «самым быстрым в мире». 

В статье говорится, что МиГ-25 до сих пор является «номером один» в мире среди скоростных военных истребителей. В 1962 году он поставил мировой рекорд, достигнув средней часовой скорости 2981,5 км на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров. При этом его по-прежнему никто не побил.

Отмечается, что МиГ-25 создавался в Советском Союзе для противодействия создававшимся в 1960-х годах в США военным самолетам так называемого «класса 3М». К ним относились самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird) и стратегический бомбардировщик ХВ-70.

Автор подчеркивает, что создателям истребителя удалось решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости. Для него были созданы специальные стальные сплавы, которые обладали огромной устойчивостью к температурам и прочностью в отличие от алюминиевых сплавов.

Кроме того, на МиГ-25 установлен рекорд скороподъемности.

На максимальной тяге высоты 35000 метров самолет достиг за 4 минуты 11 секунд. Также на нем был установлен большой радар и четыре ракеты с дальностью до 80 километров. 

В конце статьи эксперт приходит к выводу, что МиГ-25 уже в течение 50 лет гордо занимает высшую ступеньку пьедестала почета в качестве «короля скорости».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1578289040

Метки: Новости

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