Фотоны — это импульсы, переносимые частицами эфира!

История физики иногда напоминает мне карточную игру шулеров, в которой кто сдаёт карты, тут и мухлюет! А по-честному они просто не могут играть!

Ну вот смотрите, например, если дует ветер, мы все понимаем, что это движутся частицы воздуха. А когда ветер перестаёт дуть, мы говорим, что движение частиц воздуха прекратилось. При этом мы все понимаем, что сам воздух никуда не делся, он просто перестал нами ощущаться!

А что мы имеем в физике, изучающей свет и электромагнетизм?

Если вокруг провода с током возникает так называемое «вихревое магнитное поле», которое проявляет себя как электромагнетизм, нам говорят: «это возникла особая форма материи»! Когда электрический ток прекращает течь по проводу, и вслед за ним «вихревое магнитное поле» исчезает так же, как рассасывается ветровое явление под названием вихрь, нам говорят, что «особая форма материи исчезла»! Нут так если исчезла «особая форма» движения, то материя ведь осталась?! Нам говорят: «нет! И материя тоже исчезла! Её и не было. Наше представление о ней — иллюзия!»

Встречается и другой обман в естествознании, когда одного учёного предают забвению, а другого (своего!) пиарят до неприличия и даже подтасовывают исторические факты! Ниже наглядный пример такого шулерства с историей физики. Статья в Интернете называется «Корпускулярная теория: понятие, автор, основные принципы и расчёты».

«Некоторые сохранившиеся до нашего времени свидетельства говорят, что природой света начали интересоваться ещё в древнем Египте и античной Греции. Сначала полагали, что предметы испускают изображения самих себя. Последние, попадая в глаз человека, создают впечатление видимости объектов. Затем, во время становления философской мысли в Греции, появилась новая теория Аристотеля, который полагал, что каждый человек из глаз испускает некоторые лучи, благодаря которым он может "ощупывать" предметы. Средние века не внесли никакой ясности в рассматриваемый вопрос, новые достижения пришли только с эпохой Возрождения и революцией в науке. В частности, во второй половине XVII века появились две совершенно противоположные теории, которые стремились объяснить феномены, связанные со светом. Речь идёт о волновой теории Христиана Гюйгенса и корпускулярной теории Исаака Ньютона…»

Ой, после этих слов я даже не буду продолжать цитировать! Тут нагло утверждается, что «корпускулярную теорию света придумал Ньютон», который был Исаак, как и один из библейских персонажей. В общем, тот самый Ньютон, который родился в 1642 году в Англии.

Но как же это может быть, если в 1627 году (задолго до рождения Ньютона!) великий французский учёный Рене Декарт (годы жизни 1596-1649) с помощью «корпускул» прекрасно объяснил происхождение радуги?!

Декарт тогда, будучи уже зрелым человеком, участвовал в войне между Францией и Англией, в частности, принимал участие в осаде Ла-Рошели (1627-1629), и тогда же он объяснил причину возникновения разноцветной дуги на небе во время дождя: «Природа цвета заключается в том, что частицы тонкой материи (эфира), передающей действие света, стремятся с большей силой вращаться (вокруг своей оси), чем двигаться по прямой линии. Таким образом, те, которые вращаются с гораздо большей силой (чем двигаются по прямой линии), дают красный цвет, а те, которые вращаются лишь немного сильнее (чем те, что дают красный цвет), дают жёлтый цвет…» (Рене Декарт. «Метеоры», глава VIII, с 333-334. Процитировано по книге Марио Льоцци «ИСТОРИЯ ФИЗИКИ», издательство «МИР», Москва, 1970, с. 117).

И вот в той же статье «Корпускулярная теория: понятие, автор, основные принципы и расчёты» я снова читаю про Ньютона, который Исаак: «Создатель теории считал, что каждому наблюдаемому цвету соответствует своя "цветная" корпускула».

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Если рассказывать историю науки честно, без обмана, то много раньше Исаака Ньютона так считал Рене Декарт, который очень даже понятно объяснил в своей статье «Метеоры» (1627), от чего зависит цвет «корпускул»!

Причина разноцветья — в разной скорости вращения частиц эфира вокруг своей оси (при их одинаковой поступательной скорости движения)!

Обидно, однако, за Декарта! Особенно, когда знаешь его историю жизни.

Когда Декарт возвратился во Францию с войны, он узнал, что его научное и философское свободомыслие стало известно иезуитам-католикам, и те обвинили его в ереси! Чтобы не разделить судьбу Джордано Бруно (годы жизни 1548-1600), сожжённого католиками в 1600 году в Риме живьём, Декарту пришлось в 1628 году бежать в Голландию, где он провёл 20 лет в уединённых научных занятиях. Не мог по-другому. Такого склада ума был человек!

Сожжение Джордано Бруно инквизиторами.

Находясь в Голландии, Декарт вёл обширную переписку с лучшими учёными Европы (через верного ему друга Мерсенна), изучал самые различные науки — от медицины до метеорологии. В 1634 году он закончил писать свою первую, программную книгу под названием «Мир» (Le Monde), состоящую из двух частей: «Трактат о свете» и «Трактат о человеке». Но момент для издания был неудачным — годом ранее папская инквизиция осудила итальянского учёного Галилея. Поэтому Декарт решил, что при жизни он не будет печатать свой труд, пусть это сделает кто-то другой, потом, уже после его смерти… Источник.

Вот такие были тогда страсти-мордасти!

Философа Джордано Бруно католики сожгли в 1600 году живьём за научную «ересь» о множественности Солнц и миров во Вселенной, хотя народу во время казни философа сказали, что казнят его за то, что он не верит в непорочное зачатие девы Марии. Учёного Галилео Галилея в 1633 году чуть было не постигла та же участь за «ересь», что планета Земля одновременно вращается и вокруг своей оси, и вокруг Солнца. От мучительной смерти Галилея спас его «принцип относительности». Учёный смог тогда его сформулировать и с его помощью объяснить священникам, почему ни люди, ни предметы, никак не реагируют ни на орбитальное движение Земли вокруг Солнца, ни на суточное вращение Земли. А французский учёный Рене Декарт в ту пору объяснял и доказывал всем, что мировая среда под названием «эфир», состоящая из наименьших частиц-корпускул, реально существует. И она сплошь заполнена вихрями. Вращение планет и их спутников сформировалось под воздействием этих вихрей.

Рисунок вихрей эфира в Космосе их книги Декарта "Принципы" (Амстердам: Льюис Elzevirium, 1644).

Уже за одно это мировоззрение власть имущие могли тогда запросто лишить Рене Декарта жизни!

А всё потому, что с некоторых пор Европой управляла банда мракобесов-палачей, которые говорили всем, что они служат Богу, а сами открыто творили дьявольские дела!

Эти мракобесы освещали тогда путь человечеству кострами из сгоравших живьём героев!

Также они тысячами жгли уникальных людей с дарами как у Христа-Спасителя, называя их «колдунами», «ведьмами» и «ясновидящими»!

Сожжение «еретиков».

Потом, вроде бы, наступили другие времена, но желание скрывать от общества истину «о высших предметах» у власть имущих по-прежнему осталось…

Далее я хочу рассказать читателю, как в 1887 году немецким учёным Генрихом Герцем был открыт внешний фотоэффект, как его потом исследовал русский учёный Александр Столетов, и как потом немецкий еврей Альберт Эйнштейн задурил всем мозги своими «квантами света» с нулевой массой покоя, надёжно скрыв по заданию власть имущих истинное знание о природе света.

Итак, внешний фотоэффект был открыт в 1887 году Генрихом Герцем. Он тогда изучал электромагнитную индукцию в «незамкнутых проводниках», и его исследования были связаны с использованием электрических разрядников в виде металлических шариков. Когда вибратор Герца излучал радиоволны, в приёмном резонаторе через разрядник проскакивала искра, примерно как на этом рисунке.

Однажды Герца заметил, если осветить электроды разрядника ультрафиолетом, то искра между ними возникает при меньшем электрическом напряжении. На основании увиденного он сделал заключение: ультрафиолетовый свет способствует возникновению искрового пробоя. Новое явление было описано и получило название внешнего фотоэффекта.

В 1888 году явление внешнего фотоэффекта переоткрыли и исследовали немецкий физик Вильгельм Гальвакс, итальянский физик Аугусто Риги и русский физик Александр Столетов.

Александру Столетову удалось обнаружить, что высокое напряжение для фотоэффекта не существенно, так как он возникает даже при маленьком напряжении между электродами. Учёный создал лабораторную установку и проделал опыт, в ходе которого благодаря фотоэффекту в воздушном зазоре между двумя электродами (!) возникал непрерывный электрический ток, как если бы воздух был проводником. Столетов исследовал зависимость фототока от интенсивности и длины волны падающего светового излучения и открыт «первый закон фотоэффекта».

Установка Столетова работала следующим образом. Свет от электродугового источника света, сконцентрированный в узкий пучок, свободно проходил сквозь сетчатый электрод и, падая на цинковую пластину, на поверхности которой был создан с помощью батареи избыток отрицательно заряженных частиц, выбивал из пластины некоторое их количество.

Отрицательно заряженные частицы (тогда ещё не было известно, что это «электроны», их только спустя 8 лет открыл английский физик Джозеф Томсон) устремлялись к сетчатому электроду, заряженному положительно (он подключен к плюсу батареи), и таким образом в воздушном промежутке (!) между электродами возникал электрический ток, величину которого можно было определять, например, с помощью гальванометра.

Выводы, которые сделал Александр Столетов из исследований внешнего фотоэффекта, были следующими (вот в чём состоит работа учёного-естествоиспытателя!):

1. Лучи вольтовой дуги, падая на поверхность отрицательно заряженного тела, уносят с него заряд. Смотря по тому, пополняется ли заряд и насколько быстро, это удаление заряда может сопровождаться заметным падением потенциала или нет.

2. Это действие лучей есть строго униполярное; положительный заряд не уносится (уносятся только электроны. Комментарий — А.Б.).

3. По всей вероятности, кажущееся заряжание нейтральных тел лучами объясняется той же причиной.

4. Для разряда лучами необходимо, чтобы лучи поглощались поверхностью тела. Чем больше поглощение активных лучей, тем поверхность чувствительнее к разряжающему действию.

5. Такой чувствительностью, без значительных различий, обладают все металлы, но особенно высока она у некоторых красящих веществ (аналиновых красок). Вода, хорошо пропускающая активные лучи, лишена чувствительности.

6. Разряжающее действие лучей обнаруживается даже при весьма кратковременном освещении, причём между моментом освещения и моментом соответственного разряда не протекает заметного времени.

7. Разряжающее действие при прочих равных условиях пропорционально энергии активных лучей, падающих на разряженную поверхность.

8. Разряжающим действием обладают, если не исключительно, то с громадным превосходством перед прочими, лучи самой высокой преломляемости [ультрафиолетовые], недостающие в солнечном спектре (λ<295•10-6 мм). Чем спектр обильнее такими лучами, тем сильнее действие.

9. Действие обнаруживается даже при ничтожных отрицательных плотностях заряда; причина его зависит от этой плотности; с возрастанием плотности до некоторого предела оно растёт быстрее, чем плотность, а потом медленнее и медленнее.

10. Две пластинки разнородных в ряду Вольты металлов, помещённые в воздухе, представляют род гальванического элемента, как скоро электроотрицательная пластинка освещена активными лучами; (такую конструкцию из двух разнородных металлов ныне называют фотоэлементом; сегодня с помощью такого устройства измеряется, например, величина освещённости объекта при фотографировании).

11. Фотоэффект усиливается с повышением температуры…

В 1891 году учёные Эльстер и Гейтель при изучении щелочных металлов пришли к выводу, что, чем выше электроположительность металла, тем ниже граничная частота, при которой металл становится фоточувствительным.

В 1898 году Джозеф Томсон экспериментально установил, что поток электрического заряда, выходящий из металла при внешнем фотоэффекте, представляет собой поток открытых им ранее частиц (позже названных электронами). Поэтому увеличение фототока с ростом освещённости стали понимать как увеличение числа выбитых электронов с ростом освещённости.

В 1900—1902 годах исследования внешнего фотоэффекта, которые проводил Филипп Ленард, показали, что энергия электрона, вылетающего при фотоэффекте, всегда строго связана с частотой падающего излучения и практически не зависит от интенсивности облучения.

Таким образом, усилиями разных учёных в короткое время были открыты разные «Законы фотоэффекта»:

1. Число фотоэлектронов, вырываемых за 1 секунду с поверхности катода, пропорционально интенсивности света, падающего на это вещество.

2. Кинетическая энергия фотоэлектронов линейно зависит от частоты падающего света и не зависит от его интенсивности.

3. Красная граница фотоэффекта зависит только от рода вещества катода.

4. Фотоэффект практически безинерционен, так как с момента облучения металла светом до вылета электронов проходит время ≈ 0,000000009 секунды.

Практически в то же самое время, в 1900 году, немецкий учёный Макс Планк Планк, занимаясь исследованием свечения сильно нагретых тел, обнаружил зависимость: величина энергии в спектре излучения абсолютно чёрного тела прямо пропорциональна частоте излучения (или обратно пропорциональна длине волны излучения).

Смотрите, при фотоэффекте похожая зависимость: кинетическая энергия фотоэлектронов линейно зависит от частоты падающего света и не зависит от его интенсивности.

Стремясь найти математическую формулу, которая бы правильно описывала распределение энергии в спектре излучения абсолютно чёрного тела, Планк разделил величину энергии излучения, соответствующую какой-то одной частоте излучения, на эту частоту (измеряемую в терагерцах — ТГц) и получил результат 6•10−34 (шесть умножить на десять в минус 34-й степени) Джоуль в секунду. В физике Джоуль — единица работы, энергии и количества теплоты. Чтобы представить, сколь малая это величина 6•10−34 Джоуль в секунду, можно перевести Джоуль в другую систему расчёта, где 1 Дж = 0,101972 килограмм-сила-метр, и вспомнить о том, что измеренная масса одного электрона составляет 9,10938356(11)⋅10−31 килограмма. Соотнесите 10 в минус 34-й степени и 10 в минус 31-й степени — разница на три порядка!

Последующие вычисления Макса Планка показали, что отношение энергии Е к частоте v для других частот электромагнитных излучений дают ту же самую величину 6•10−34 Джоуль в секунду! На этом основании Планк выдвинул гипотезу, что электромагнитное излучение испускается в виде отдельных порций энергии («квантов»).

Найденная Максом Планком новая физическая постоянная с величиной энергии 4•10−15 эВ•с или 6•10−34Дж•с была названа «постоянной Планка». Её буквенное обозначение — h.

Тогда же явление внешнего фотоэффекта сильно заинтересовало начинающего учёного из Германии Альберта Эйнштейна, бывшего патентоведа. Он увидел, что «второй закон фотоэффекта» можно попробовать объяснить с помощью идеи Макса Планка о «квантах». Но, если Планк предположил и доказал, что электромагнитная энергия излучается дискретно, то есть с ростом частоты на 1 Гц (или с уменьшением частоты на 1 Гц) энергия излучения изменяется на микроскопическую фиксированную величину, равную h (4•10−15 эВ•с или 6•10−34Дж•с), то Эйнштейн сразу заявил о том, что свет и существует только в виде «квантованных порций» энергий, величина которых не h, а произведение константы Планка на частоту излучения, то есть, hv.

Впоследствии это разное понимание Планком и Эйнштейном размеров «порций» электромагнитной энергии привело к тому, что в энциклопедиях стали писать: «…Планк не предполагал, что электромагнитное излучение испускается в виде отдельных порций энергии (квантов), величина которых связана с частотой излучения выражением: Е = hv».

Таким образом, процесс образования света заключается в том, что электроны испускают электромагнитное излучение в виде «световых квантов» с энергией hv, причём эти «кванты» ведут себя как частицы. А при внешнем фотоэффекте, объяснил А.Эйнштейн, имеет место обратный процесс — электроны поглощают частицеподобные «кванты света» с энергией hv (названные с подачи химика Гилберта Льюиса «фотонами»), и, мол, поэтому энергия вылетающего при фотоэффекте электрона всегда строго связана с частотой падающего излучения.

За это объяснение «второго закона фотоэффекта» в 1921 году Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике. При этом, введя в науку понятие «квант света» Эйнштейн фактически заполонил физику новыми сущностями, обладающими уникальными характеристиками!

Вдобавок к этому создатели «квантовой механики» — «Эйнштейн и группа поддержки» стали утверждать, что из формулы Е = mc2, которую Эйнштейн выдал за свою находку (хотя эта формула была выведена ранее английским учёным Оливером Хэвисайдом), следует, что электромагнитная энергия Е равна массе m и эквивалента ей! Ведь скорость света — с — в этой формуле константа.

А из формулы Макса Планка Е=hv следовало, что при изменении частоты излучения v пропорционально изменяется величина энергии излучения Е, а это, по утверждению Эйнштейна, равносильно изменению массы «кванта»!

Вот почему гамма-лучи (имеющие очень короткую длину волны) представлены размером с пушечное ядро на этой картинке, которую я нашёл в учебнике физики! Раз больше энергии — значит больше масса!

При этом создатели «квантовой механики» заявили, что, создав новую науку, они примирили и объединили корпускулярную и волновую теории света!

И действительно, в физике появился новый термин: «корпускулярно-волновой дуализм» (или «квантово-волновой дуализм»). За этим термином стоит идея, что материальные микроскопические объекты могут при одних условиях проявлять свойства классических волн, а при других — свойства классических частиц. Цитирую энциклопедию: «Идея о «корпускулярно-волновом дуализме» легла в основу квантовой механики для интерпретации явлений, наблюдаемых в микромире, с точки зрения классических концепций. В действительности квантовые объекты не являются ни классическими волнами, ни классическими частицами, проявляя свойства первых или вторых лишь в зависимости от условий экспериментов, которые над ними проводятся. Корпускулярно-волновой дуализм необъясним в рамках классической физики и может быть истолкован лишь в квантовой механике». (Статья: https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпускулярно-волновой_дуализм).

Так вот, по поводу того, что «корпускулярно-волновой дуализм необъясним в рамках классической физики», это ложь! А утверждение, что «энергия эквивалентна массе (E=m)» — это чистой воды мошенничество!

Я берусь доказать сейчас, что корпускулярно-волновой дуализм легко объясняется в рамках классической физики!

Кроме того, бытующее утверждение, что корпускулярно-волновой дуализм является порождением «квантовой механики» — это ещё одна ложь! С тех пор, как у философов и естествоиспытателей появилось представление об эфире, мировой среде, с тех пор и появилось представление о том, что всё во Вселенной состоит из частиц материи, которые могут двигаться в пространстве и как «корпускулы», и как волны, и при этом могут ещё вращаться вокруг своей оси!

Открываем труды нашего первого академика, великого русского учёного Михайло Васильевича Ломоносова и читаем его «СЛОВО О ПРОИСХОЖДЕНИИ СВЕТА…»:

«…Для ясного и подробного понятия должно рассмотреть все возможные материй движения вообще. Итак, положив жидкую, тончайшую и неосязаемую материю света, о чём ныне уже никто не сомневается, три возможные движения в оной находим, которые действительно есть или нет – после окажется. Первое движение может быть текущее или проходное, как Гассенд и Невтон думают, которым эфир (материю света с древними и многими новыми так называю) движется от Солнца и от других великих и малых светящихся тел во все стороны наподобие реки беспрестанно. Второе движение может в эфире быть зыблющееся (волновое), по Картезиеву и Гугениеву мнению, которым он наподобие весьма мелких и частых волн во все стороны от Солнца действует, простирая оные по исполненному материею океану всемирного пространства, подобно как тихо стоящая вода от впадшего камня на все стороны параллельными кругами волны простирает, без текущего своего движения. Третье движение быть может коловратное, когда каждая нечувствительная частица, эфир составляющая, около своего центра или оси обращается. Сия три возможные эфира движения могут ли быть в нём действительно и производить свет и цветы, о том, начнём порядочно и вникательно исследовать...». («Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее, в публичном собрании императорской Академии наук июля 1 дня 1756 года, говоренное Михайлом Ломоносовым». По книге М.В. Ломоносов «О воспитании и образовании», Москва, «Педагогика», 1991, с. 125).

Комментарий к тексту Ломоносова:

Гассенд – Пьер Гассенди (1592-1655), французский философ-материалист, математик и астроном;

Невтон – Исаак Ньютон (1643-1727), английский математик, астроном и физик;

Картезий – Рене Декарт, его имя на латыни Ренатус Картезиус (1596-1650), французский философ, физик, математик и физиолог.

Гугений – Христиан Гюйгенс (1629-1695), нидерландский учёный. Он установил законы колебаний физического маятника и создал в 1678 году волновую теорию света.

В рамках этого научного наставления великого русского учёного М.В.Ломоносова: «Сия три возможные эфира движения могут ли быть в нём действительно и производить свет и цветы, о том, начнём порядочно и вникательно исследовать…» давайте попробуем строго в соответствии с классической физикой объяснить «2-й закон фотоэффекта», который гласит: «Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит линейно от его частоты».

Для этого давайте воспользуемся древнейшей и очень точной наукой — геометрией!

Когда то давно, ещё в доисторические времена, именно геометрия помогла астроному, математику и философу Аристарху Самосскому (ок. 310 до н. э., — ок. 230 до н. э.) разработать научный метод определения расстояний до Солнца и Луны. Благодаря этому методу учёный смог с приемлемой точностью определить размеры Солнца, Луны и Земли, и затем на основании расчётов Аристарх Самосский сделал правильный вывод — Солнце наше центральное светило, а все планеты и Земля с Луной обращаются вокруг него. Так ещё до новой эры люди получили представление о «Гелиоцентрической системе мира», с которой потом, все средние века боролись мракобесы, говорившие всем, что они — наместники Бога на земле!

Геометрия с таким же успехом может помочь нам сегодня разобраться и с «квантами света», и с корпускулярно-волновым дуализмом.

В основу наших расчётов возьмём представление, вытекающее из нашего знания работы трёх радиотехнических устройств: «вибратора Герца», «магнетрона» и «рентгеновской трубки», в которых электроны порождают излучения в направлении, перпендикулярном направлению их поступательного движения, причём это происходит на стадии торможения электронов:

Итак, наше представление об излучении отдельно взятого электрона в этих трёх устройствах следующее: каждый электрон является точечным осциллятором. В силу своих физических свойств при ускорении и последующем торможении электрон передаёт окружающему его эфиру кинетическую энергию величиной hv, как высчитал Макс Планк. Этот импульс энергии в силу точечного размера электрона имеет форму круговой волны. Эта импульсная волна непрерывно увеличивает свой радиус и движется в направлении, перпендикулярном направлению движения электрона.

Сейчас мы должны постараться изобразить одиночную волну излучения электрона, когда он движется с торможением по направлению от нас к листу бумаги. Волну мы должны изобразить на том этапе, когда она ещё не оторвалась от электрона. Это случай, когда длина волны λ равна радиусу её кругового фронта R.

Условимся, что вот эта круговая волна, порождённая электроном при торможении, имеет длину волны λ = 700 нанометров, что соответствует инфракрасному цвету в спектре излучения.

Тогда вот эта круговая волна, порождённая электроном при торможении, с радиусом в два раза меньшим, имеет длину волны λ = 350 нанометров, которая соответствует в электромагнитном спектре ультрафиолетовому свету.

В 1900 году Макс Планк установил зависимость: величина электромагнитной энергии, излучаемой сильно нагретым телом, увеличивается пропорционально частоте излучения по формуле: Е=hv (т.е. увеличивается пропорционально укорочению длины волны излучения).

В нашем случае (по факту и по формуле Е=hv) плотность электромагнитной энергии, излучаемой электроном, в волне с λ = 350 нм в два раза выше, чем в волне с λ = 700 нм. При этом мы видим, что длина фронта этой круговой волны, которая вычисляется по формуле 2πR (6,28R) короче ровно в два раза, чем длина фронта у волны с λ = 700 нм.

В то же время, если признавать, что формула Е=mc2 верно отражает действительность, то у волны с λ = 350 нм по сравнению с волной с λ = 700 нм в два раза выше движущаяся в пространстве со скоростью света некая распределённая масса, поскольку в «квантовой механике» энергия эквивалентна массе.

С третьей стороны, согласно объяснению классической физики, причём это объяснение было дано Рене Декартом ещё в 1627 году (почти 400 лет назад!) для объяснения явления радуги, «природа цвета заключается в том, что частицы тонкой материи, передающей действие света, стремятся с большей силой вращаться (вокруг своей оси), чем двигаться по прямой линии. Таким образом, те, которые вращаются с гораздо большей силой (чем двигаются по прямой линии), дают красный цвет, а те, которые вращаются лишь немного сильнее (чем те, что дают красный цвет), дают жёлтый цвет…»

То есть, согласно этому представлению, повышенная ровно в два раза плотность энергии в волне с λ = 350 нм по сравнению с волной с λ = 700 нм, объясняется тем простым обстоятельством, что в волне с λ = 350 нм частицы эфира вращаются вокруг своей оси значительно быстрее, чем они вращаются в волне с λ = 700 нм. Этим обстоятельством также просто можно объяснить недоразумение с увеличением в волне распределённой массы при укорочении её длины.

Теперь внимание, вопрос! Если длина фронта круговой волны укорачивается в два раза с увеличением в два раза частоты излучения, то из-за чего (?) также в два раза увеличиваются и энергия, и масса в формуле Е = mc2, при том что с — константа? Переменные только Е и m.

Квантовая механика по этому поводу говорит, что наше представление о массе можно полностью заменить представлением об энергии, и о массе можно забыть так же, как в начале ХХ века физика забыла об эфире!

Я предлагаю сейчас поступить прямо наоборот: вспомнить об эфире и попробовать представить, как отдельный электрон передаёт окружающему ему эфиру, частицы которого прежде всего во Вселенной обладают массой, механический импульс, приводя тем самым её во вращение и понуждая двигаться поступательно.

Из определения импульса: "Момент импульса характеризует количество вращательного движения. Величина, зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена относительно оси вращения и с какой скоростью происходит вращение". Источник.

Согласно этой таблице, демонстрирующей широту диапазона электромагнитных излучений, самые короткие по длине волны и самые бронебойные — «космические лучи». Их длина волны в миллион раз короче длины волн «инфракрасных лучей».

Для сравнения могу сказать, что размеры атомов химических элементов, определяемые по расстоянию между ядрами атомов, составляют примерно 10 в минус 10-й степени метра. «Космические лучи» имеют самую короткую длину волны 10 в минус 12-й степени метра, это в сто раз меньше размера атомов химических элементов, но в сто, а возможно и в тысячу раз больше размера атомного ядра, которое имеет диаметр 10 в минус 14-15-й степени метра. Это чтобы вы имели представление о размерах длин самых коротких электромагнитных волн в сравнении с размерами атомов вещества и размерами их ядер.

Итак, как и раньше давайте нарисуем электромагнитную волну с самой короткой длиной волны 10 в минус 12-й степени метра, и поскольку мы не знаем, какое количество частиц эфира находится в каждом кубическом сантиметре пространства, а также в двухмерной плоскости, мы просто условимся, что на длине окружности с радиусом R, равном в 10 в минус 12-й степени метра, находится 100 энергетически возбуждённых электроном частиц эфира.

Тогда, согласно формулы длины окружности 2πR (6,28R), в такой же круговой волне с λ = 10 в минус 6-й степени метра на её длине окружности находится уже в миллион раз больше (100х1000000) возбужденных частиц эфира.

При этом суммарная величина энергии, которую электрон сообщил частицам эфира при торможении, образуя эту волну с круговым фронтом, в миллион раз меньше, чем суммарная величина энергии, которую при торможении другой электрон сообщил всего 100 частицам эфира в волне с радиусом R, равном 10 в минус 12-й степени метра.

Огромная разница в энергиях частиц в волне с радиусом R, равном 10 в минус 12-й степени метра и в волне с радиусом R, равном 10 в минус 6-й степени метра объясняется исключительно разной скоростью их вращения вокруг своей оси, как и объяснил в своё время французский учёный Рене Декарт.

Чем больше скорость вращения частицы эфира, тем больше её кинетическая энергия. При этом масса частицы эфира остаётся прежней!

Квантовая механика утверждает, что масса «фотона» растёт с ростом его энергии! Почему она растёт, и что вообще такое «энергия», квантовая механика не объясняет. Что говорит не в её пользу.

Далее нам следует понять, что при удалении электромагнитной волны от точечного источника, ширина её сферического фронта непрерывно увеличивается (если на пути волны не имеется препятствий, поглощающих или отражающих свет), при этом число возбужденных электроном частиц эфира в волне остаётся тем же.

Соответственно, первый и второй законы фотоэффекта мы можем легко объяснить так. В любом источнике света интенсивность электромагнитного излучения напрямую связана с количеством электронов, которые одновременно порождают электромагнитные волны. Чем больше сила тока протекает, например, через спираль лампы накаливания, тем больше интенсивность того света, который она излучает. При фотоэффекте мы наблюдаем обратную закономерность: чем больше интенсивность света, падающего на поверхность пластины катода, тем большее число фотоэлектронов вырывается за 1 секунду с поверхности пластины при фотоэффекте. Что и наблюдал в своём опыте А.Столетов.

Второй закон фотоэффекта звучит так: «Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит линейно от его частоты». Это легко объяснить тем обстоятельством, что с удалением электромагнитной волны от точечного источника излучения её фронт расширяется, количество возбужденных частиц эфира в нём уменьшается, но их кинетическая энергия, аккумулированная в их вращательном движении вокруг своей оси, остаётся прежней, какой она была изначально, в момент взаимодействия с электроном, приведшим к созданию излучения!

Вот и всё объяснение! Простое и всем понятное!

Внимание, вопрос: а какую величину кинетической энергии электрон вкладывает в частицы эфира при излучении?

Ответ: мы уже знаем, благодаря Максу Планку: величина этой энергии прямо пропорциональна частоте излучения и находится по формуле: hv, где h – «постоянная Планка» или «квант действия», v – частота излучения.

Так что получается?

Фотоны, которые описывает «квантовая механика», утверждая что «это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света», что им присуще вращение вокруг своей оси в левую или в правую сторону: «фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1», что «спин это (от англ. spin, буквально — вращение, вращать(-ся)) — собственный момент импульса элементарных частиц», это на самом деле импульсы, переносимые частицами эфира, которые, в свою очередь, очень хитро замаскированы от всех людей витиеватой терминологией!

Ещё раз прочтите определение импульса: "Момент импульса характеризует количество вращательного движения. Величина, зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена относительно оси вращения и с какой скоростью происходит вращение".

Это как раз наш случай!

И вот ведь что удивительно. В 1905 году Альберт Эйнштейн с помощью формулы Макса Планка и его идеи о «квантах действия» объяснил «второй закон фотоэффекта», заявив при этом, что не h («постоянная Планка») является «квантом», а произведение hv является на самом деле «квантом света». Одновременно с этим он заявил, что «введение светоносного эфира в науку... является излишним». (Собр. науч. тр. М.: Наука. 1965. Т.1. С. 7–8. Zur Elektrodynamik der bewegter Korper. Ann. Phys., 1905, 17, 891-921).

Выходит, что перед Эйнштейном была поставлена задача не допустить прорыва истинного знания в массы, которое могло тогда случится по причине целой серии важнейших открытий в физике. С этой целью в науке о природе тогда и появились две великих фикции «фотоны», не имеющие массы покоя, но имеющие «переменную массу», привязанную к величине энергии «фотона», и «физический вакуум», заменивший место эфира в модели Мироздания. Кстати, этот последний термин дословно переводится с латыни как «природная пустота».

Что интересно, недавно один из самых престижных журналов в области физики «Physical Review Letters», публикуемый Американским физическим обществом с 1 июля 1958 года, сообщил, что американским учёным удалось зафиксировать излучение от одного-единственного электрона, летящего по кругу в магнитном поле.

В этой связи, учёные предлагают всем представить электрон, летящий горизонтально через вертикальное магнитное поле.

Сообщается, что в такой ситуации электрон будет испытывать на себе сторонние силы, которые пропорциональны скорости его движения и напряжённости магнитного поля. Цитирую далее источник дословно: «Постоянное воздействие со стороны в результате заставит электрон двигаться по кругу, а повороты в траектории частицы приведут к появлению электромагнитных волн. Этот эффект можно сравнить с ситуацией, в которой человек крутит над головой мокрую тряпку: совершая круговые движения, тряпка будет разбрасывать во все стороны струи или капли воды, в зависимости от того, насколько она мокрая. То же самое происходит и с двигающимся по кругу электроном, который испускает излучение…». Источник: https://nauka.vesti.ru/article/1042455

И в этой научной аллегории с мокрой тряпкой упомянутые капли воды — это тоже не «кванты», не имеющие массы покоя, как их описывает «квантовая механика», а частицы эфира.

При ускорении под действием электрического поля движущийся поступательно электрон, и обладая собственным вращением, вбирает частицы эфира в себя (как кит вбирает в свою пасть планктон), а при торможении он буквально выбрасывает их из себя, но не вперёд (как неправильно нарисовано выше), а в бок, перпендикулярно направлению своего движения, придавая каждой выброшенной частице эфира вращение вокруг своей оси тем большее, чем выше скорость торможения электрона.

Вот так всё просто устроено, если хорошо подумать.

И вот оно, истинное соединение корпускулярной и волновой теорий света! А не липовое, как у группы «Эйнштейн и Ко», которая создала «квантовую механику», чтобы закрыть от человечества всякое представление о мировом эфире, который по терминологии Христа-Спасителя есть «Царствие Небесное», образованное из частиц, «которые меньше всех семян на свете» (Мф. 13: 32). Собственно, только из-за этого весь этот ажиотаж с эфиром и этот обман в науке!

5 сентября 2019 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Моя карта Сбербанка: 2202 2007 8817 0916. Кому всё это интересно, могут оказать помочь автору в приобретении закончившихся "чернил", а чернил у меня уже совсем не осталось!

Комментарии:

Victor Corgo: круто. А почему тогда ваш компьютер исправно работает, самолет летает, атомная электростанция вырабатывает электричество? Физика – это наука, а не шаманизм.

AntonBlagin: физика – это не только табуретки, компьютеры и танки с ракетами. Физика, которая является наукой о ПРИРОДЕ, это ещё и МИРОВОЗЗРЕНИЕ. Исторически мировая наука – физика – сложилась так, что ракеты и компьютеры она позволяет делать правильные, потому что они нужны власть имущим, а вот мировоззрение она старается дать искажённое, то есть дезинформативное! Чтобы "знания о высших предметах" оставались только у тех, у кого им положено быть! Вся история физики, дела Инквизиторов и многовековое кураторство науки Церковью это хорошо и наглядно подтверждают!