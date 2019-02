А.А.Гришаев. По ком плачет бритва Оккама

Физическая картина мира не только радикально упрощается, но и оказывается в гораздо более честном согласии с экспериментальными реалиями, если не просто принять наши "новые сущности", но и отбросить старые, ложные.



Главные из этих ложных сущностей мы ниже и перечислим.

Гравитационное поле

Это придумка теоретиков, призванная создать видимость объяснения действия тяготения на вещественные тела на расстоянии. Каждая массочка, якобы, порождает гравитационное поле, которое "через расстоянья" действует на другие массочки.



Всё это – на правах заклинаний, поскольку нет объяснений ни того, что такое поле, ни того, как массочка его порождает, ни того, как оно действует на другую массочку. Порождает – и всё! Действует – и всё!



Для сравнения: наши представления о тяготении [1] основаны на фактах, которые вопиют о том, что массочки не имеют никакого отношения к производству тяготения – массочки лишь подчиняются ему.



Тяготение порождается чисто программными средствами, которые напрямую формируют в теле градиент энергий, который и обеспечивает безопорное силовое воздействие – "вниз" по местной вертикали. Всё просто и прозрачно.

Гравитационные волны

Это придумка теоретиков, которая является логическим следствием придумки о гравитационном поле: если существует гравитационное поле, то должны существовать и периодические возмущения его, распространяющиеся с некоторой "скоростью действия тяготения".



Считается, что этой скоростью является скорость света. Логика тут такая: скорость этих волн – большая-пребольшая, но больше скорости света она быть не может. Детекторы гравитационных волн рассчитаны на то, что эти волны движутся именно со скоростью света.



Между тем, имеются бесспорные экспериментальные свидетельства о том, что скорость действия тяготения больше скорости света, как минимум, на 10 порядков [2].



А по нашей модели [1] – в которой на тело действует не "удалённый массивный центр", а локальный градиент энергий – тяготение действует вообще без задержки во времени. Наша модель – согласуется с опытом. А чем занимаются ловцы гравитационных волн – это на их совести.

Чёрные дыры

Это придумка теоретиков, которая является логическим следствием догмата о том, что тяготение порождается массами. Как уже отмечалось выше, факты вопиют о том, что этот догмат совершенно не соответствует действительности.

Тёмная материя

Это придумка теоретиков, призванная дать "хоть какое-то объяснение" слишком быстрому движению звёзд в галактиках, особенно на их перифериях.



Считается, что галактическое вращение звезды обусловлено её гравитационным взаимодействием с остальным галактическим веществом – в основном, сосредоточенным в центре галактики. Тогда видимого вещества (обычной материи) недостаточно для того, чтобы на основе закона всемирного тяготения объяснить быстрое галактическое вращение периферийных звёзд – вот и выдумали "тёмную материю".



Но эта логика хромает: как отмечалось выше, тяготение порождается не веществом, поэтому если галактическое вращение звезды обусловлено тяготением, то остальное галактическое вещество здесь вообще не при чём.



Поэтому здесь не требуется придумывать недостающее вещество, чтобы соблюсти закон всемирного тяготения.

Электромагнитное поле

Это придумка теоретиков, призванная создать видимость объяснения действия заряженных частиц друг на друга на расстоянии. Электрический заряд, якобы, порождает поле в окружающем его пространстве, и это поле, якобы, действует на другие заряды.



Всё это – опять же на правах заклинаний, поскольку нет объяснений ни того, что такое поле, ни того, как оно порождается зарядом, ни того, как оно действует на заряды. Порождается – и всё! Действует – и всё!



Заметим, что ни один детектор электромагнитного поля не даёт отклик на него напрямую. Поле конкретно додумывают – глядя на поведение заряженных частиц. "Вон куда электрон завернуло!.. Вон какой точок в катушечке наводится!.. Ну, значит, поле там такое!"



Для сравнения: по логике "цифрового" физического мира [1], заряженные частицы вовсе не действуют друг на друга – ни непосредственно, ни через посредника, называемого полем.



Элементарный электрический заряд у частицы – это просто идентификатор, метка для пакета программ, который в автоматическом режиме управляет частицами, имеющими эту метку, и обеспечивает всё то, что называется электромагнитными взаимодействиями.



В результате, свободные заряженные частицы движутся, во-первых, так, чтобы, по возможности, нейтрализовать разделения разноимённых зарядов в пространстве, и, во-вторых, так, чтобы по возможности компенсировать упорядоченные движения зарядов, т.е. электрические токи [3]. Всё просто и прозрачно.

Электромагнитные волны

Это придумка теоретиков, которая является логическим следствием придумки об электромагнитном поле: если существует электромагнитное поле, то должны существовать и периодические возмущения его, распространяющиеся с характерной скоростью.



Огромное количество экспериментов укрепляет иллюзию реальности электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью света.



Более того: свет и радиоволны, как считается, имеют одну и ту же природу, хотя налицо принципиальное различие: при распространении радиоволн имеют место механические колебания зарядов на радиочастоте, а при распространении света – механических колебаний зарядов нет, а есть лишь квантовые перебросы световой энергии.



По логике "цифрового" физического мира [1], движения свободных зарядов, вызывающие иллюзию действия на них электромагнитной волны, обусловлены работой вышеупомянутого пакета программ, управляющего заряженными частицами.



Всё, что ассоциировано с электромагнитной волной на физическом уровне, локализовано на заряженных частицах вещества, а в пространстве между ними – ничего от электромагнитной волны нет. А насчёт света – отдельный разговор.

Фотоны

Это придумка теоретиков, на которой выстроены все их представления о том, что такое свет, и как он распространяется. По их мнению, свет – это как раз летящие фотоны, т.е. порции световой энергии, причём, летящие со скоростью света.



Понятие фотона – до безобразия невразумительное, оно является клубком вопиющих противоречий [4], так и не устранённых на протяжении уже более чем сотни лет.



Причина этого проста: фотоны, согласно квантовой теории, считаются квантами электромагнитного поля – которое, как отмечалось выше, является не более чем придумкой. "Теория поля – это теория того, чего нет. Квантовая теория поля – это квантовая теория того, чего нет" [4].



Да и экспериментальные реалии – убийственны для концепции фотонов. Чего стоит один лишь опыт Басова [5] по измерению задержек на движение лазерных импульсов – один из величайших экспериментов ХХ века, по понятным причинам не отмеченный Нобелевской премией.



Ведь с полной очевидностью было показано: при определённых условиях, лазерный импульс может быть переброшен мгновенно на расстояние, по крайней мере, в пару метров.



Но это не всё. Фотоны не испытывают ни гравитационных, ни квадратично-допплеровских сдвигов частоты – соответствующие эффекты обусловлены сдвигами уровней энергии в веществе [1].



Фотоны, далее, не переносят импульс: давления света не существует. Во всех случаях, якобы, доказывающих обратное – в опытах Лебедева, эффектах Комптона и Мёссбауэра, неудачном полёте надувного спутника "Эхо-1", удержании атомов в оптических ловушках – желаемое выдаётся за действительное [1].



Далее, нет никакой "взаимопревращаемости фотонов и вещества", которую, якобы, демонстрируют аннигиляция и рождение электрон-позитронных пар.



При т.н. аннигиляции электрона и позитрона, каждого с собственной энергией в 511 кэВ, получается не два характеристических гамма-кванта на 511 кэВ, а один такой квант – а электрон и позитрон при этом не исчезают полностью, а образуют связанную пару, с этой самой энергией связи , 511 кэВ [1].



По логике "цифрового" физического мира [1], световая энергия не имеет самостоятельного, независимого от атомов существования. Она локализована только на атомах: это энергия светового квантового возбуждения. А движение этой энергии представляет собой цепочку перебросов этих квантов возбуждения непосредственно с атома на атом – без прохождения по разделяющему их пространству. Причём, такой переброс производится мгновенно – как это и продемонстрировал для частного случая Басов (см. выше).



А конечность скорости света обусловлена конечным быстродействием алгоритма, который находит атома-адресата для такого квантового переброса – и, таким образом, прокладывает путь кванту света.



Одним махом устраняются трагикомические проблемы с корпускулярно-волновым дуализмом света, с размерами квантов, с парадоксами в волновых явлениях, и др.

Нейтрино

Это придумка теоретиков, призванная спасти от краха закон сохранения релятивистского импульса, который с очевидностью нарушался при бета-распаде ядер.



Эта придумка великолепна: нейтрино, якобы, уносит "недостающий" импульс, но не оставляет никаких следов в детекторах. Всё шито-крыто, как и нужно теоретикам. Без этой придумки, теория относительности рухнула бы ещё полвека назад.

Физический вакуум

Это придумка теоретиков, а именно: наинизшее возможное энергетическое состояние проквантованного электромагнитного поля – которое, как отмечалось выше, само является придумкой.



Пикантность в том, что электромагнитное поле имеет, по логике теоретиков, бесконечное число степеней свободы – поэтому, даже в его наинизшем энергетическом состоянии, его энергия бесконечна. Т.е., физический вакуум – это кладезь неисчерпаемой энергии.



Только не думайте, что эту энергию можно использовать в практических целях – её используют исключительно в теоретических целях. Когда у теоретиков возникают проблемы с разумным объяснением баланса энергии в том или ином процессе, тогда они апеллируют к физическому вакууму. "Он дал, он и взял". Всё – буквально "физически", не подкопаешься.

Виртуальные частицы

Это придумка теоретиков, к которой они прибегают для "объяснения" самых разных феноменов – например, сил, удерживающих нуклоны в ядре – которые им слабо объяснить на основе разумных представлений.



Виртуальным частицам приписывают любые требуемые свойства, самые фантастические – без риска быть пойманным на лжи, поскольку главным, общим для виртуальных частиц постулированным свойством является их принципиальная ненаблюдаемость на опыте.



Поэтому здесь полёт фантазии – ничем не ограничен.

Дырки

Это придумка теоретиков, призванная "хоть как-то объяснить" феномен мобильного положительного электричества в полупроводниках.



Непротиворечивых объяснений того, что такое дырка – не существует. Дырка не может представлять собой ни отсутствие валентного электрона в атоме, ни незанятое состояние в валентной энергетической зоне кристалла – а других "определений" до сих пор не соорудили.



Это неудивительно, потому что нет в твёрдых телах подвижных частиц с положительным зарядом.



А перенос положительного электричества в них происходит без переноса вещества – через миграции зарядовых разбалансов [1], т.е. ненулевых зарядов, которых могут имитировать атомы, имеющие равные количества протонов и электронов.



Концепция зарядовых разбалансов, логично вытекающая из наших представлений об атомных структурах, легко и естественно объясняет парадоксальные свойства металлов и феномен сегнетоэлектричества, даёт разумную модель электрического пробоя твёрдого диэлектрика, а также объясняет, наконец, феномен намагниченности (см. также [3]).

Куперовские пары, пары Купера

Это придумка теоретиков, призванная "хоть как-то объяснить" т.н. сверхпроводимость – т.е. ток электронов в твёрдом теле в условиях нулевого омического сопротивления.



Теория БКШ утверждает, что, при субкритической температуре, свободные электроны в твёрдом теле разбираются попарно и объединяются в эти самые куперовские пары – обретая в результате чудесную способность к беспрепятственному движению в образце.



Мало кто знает: согласно той же теории, два компаньона куперовской пары имеют как противоположные спины, так и противоположные импульсы.



Но если два электрона имеют противоположные импульсы, то никакого переноса электричества они не дают!



А ведь этот феерический бред про куперовские пары (удостоенный Нобелевской премии!) – и не нужен совсем. Сверхпроводимости, т.е. тока электронов в твёрдом теле в условиях нулевого омического сопротивления – в Природе просто нет.



Сам Каммерлинг-Оннес, в опыте с перерезанием "сверхпроводящего" свинцового колечка [6], наглядно показал, что сохранившееся действие колечка на магнитную стрелку было обусловлено вовсе не свободной циркуляцией электронов.



Имела место не сверхпроводимость, а сверхнамагничиваемость [7] – до тех пор, пока не стали изготовлять большие соленоиды, короткозамкнутые обмотки которых, будучи из того же "сверхпроводящего" материала и при той же "субкритической" температуре, категорически отказывались переходить в режим генерации сильного поля.



Поэтому электроны в них стали двигать принудительно, с помощью внешних источников тока (!) – и это был обычный ток проводимости, с выделением джоулева тепла.



Когда хладагент не справлялся с отводом этого тепла, "сверхпроводящие" обмотки весело горели.



Лживую концепцию о свободном движении электронов распространили и на т.н. высокотемпературную сверхпроводимость – для ВТСП-керамик при азотных температурах.



Но мы недавно наглядно продемонстрировали на опыте [8], что у ВТСП-керамики нет нулевого сопротивления по постоянному току – значит, в ней, как и в "низкотемпературных сверхпроводящих" образцах, нет свободного движения электронов.

Кварки

Это придумка теоретиков, а именно: частички, из которых, якобы, состоят субатомные частицы.



Понадобилась эта придумка для того, чтобы отвлечь внимание от клубка вопиющих и так и не решённых проблем в ядерной физике – из-за полного непонимания того, на чём держатся ядерные структуры.



Эти, так и не решённые, проблемы перевели в разряд "неактуальных" – и плотно занялись кварками. Тут актуальность была бесспорна: для решения архиважной задачи – разбиения нуклонов на кварки – пришлось построить новые поколения сверхмощных ускорителей и коллайдеров, а затем ещё и Большой адронный коллайдер…



По нуклонам били с энергиями, на многие порядки превышавшими "энергию связи кварков", а кварки так и не освобождались.



Но теоретики продолжают веровать в кварки и в их электрические заряды, дробные от элементарного – хотя до сих пор не понимают, что такое электрический заряд.



Выше мы упоминали: по логике "цифрового" физического мира [1], элементарный электрический заряд – это просто идентификатор, он у частицы либо есть, либо его нет. Заряды, дробные от элементарного – это неудачная шутка!

Струны

Это придумка теоретиков, о которой квалифицированно и доходчиво изложено по адресу [9]. Правда, лексикон там – не для детей и женщин, но в данном случае, похоже, по-другому не получается.

Торсионные поля

Это придумка теоретиков, двинутых на парапсихологических феноменах и экстрасенсорике.



Не признавая бытия программного уровня реальности (где и находятся причины тех чудес), теоретики пытались свести надфизические явления к физическим, т.е., решали заведомо некорректную задачу.



В физическом мире причин для надфизических явлений нет, поэтому их пришлось придумать. Вот и выдали на-гора торсионные поля, с их фантастическими, запредельными свойствами.



Публике разъясняли, что именно торсионные поля отвечают за феномены, которые обычно относят к разряду "непознанного".



Но проповедники торсионных полей так и не предъявили свидетельств о том, что они хоть немного сузили область этого "непознанного" – потому что не продемонстрировали публике ни одного чёткого и воспроизводимого практического результата.





