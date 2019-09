Мошенничество имеется даже в физике!

Читатели уже привыкли, что я что-то публикую чуть ли не каждый день, а тут пропал больше чем на неделю. А я разбирался с физикой, чуть мозги свои не свихнул, думал, что не осилю я всех хитросплетений этой науки о радиоволнах и свете. При том, что раньше я уже предпринимал несколько таких попыток. Тогда поднятую высоко "планку" мне взять не удалось. Однако, в этот раз кое в чём я всё же разобрался (!) и понял, что Альберт Эйнштейн помимо того, что был большим учёным, был ещё и большим мошенником. Ладно, с "Теорией Относительности" он всех запутал, так он ещё и со "световыми квантами" всех обманул! Вот про всё это я и хочу сегодня рассказать в этой очень длинной статье.

Итак, поехали...

Иногда учёным выпадает счастье не только открыть какое-то новое явление, но и объяснить природу уже хорошо известного явления. В редчайших случаях такое объяснение общеизвестного может привести к созданию новой науки. Именно так случилось с объяснением светимости сильно нагретого тела, которое дал в 1900 году немецкий учёный Макс Планк. И теперь имя Планка навсегда связано с новым разделом физики — «квантовой механикой».

Обнаружил в электронной энциклопедии вот такую информацию:

«В середине 1890-х годов Планк занялся проблемой теплового излучения и в конце 1900 года достиг решающего успеха: получил правильную формулу для распределения энергии в спектре излучения абсолютно чёрного тела а также дал её теоретическое обоснование, введя знаменитый «квант действия» h. Квантовая гипотеза немецкого учёного, глубокий смысл которой вскрылся лишь много позже, ознаменовала рождение квантовой физики. В последующие годы Планк приложил много усилий, пытаясь согласовать свои результаты с классической физикой; он крайне настороженно относился к дальнейшим шагам, уводящим в сторону от старых представлений, например, к теории "световых квантов" Эйнштейна. Однако все его усилия оказались напрасными...» Источник.

То есть, из этого текста, который я нашёл в «Википедии», следует, что усилия команды «Эйнштейн и Ко» оказались гораздо более результативными по уводу общества от прежних научных представлений, чем усилия Планка, направленные на согласование новых знаний с результатами «классической физики».

Хм. Однако!

В этом месте своего повествования я должен сказать, что до Макса Планка, в 1879-1884 годах, австрийско-словенским физиком и математиком Й.Стефаном и австрийским физиком-теоретиком Л.Больцманом уже была установлена зависимость энергетической светимости абсолютно чёрного тела от температуры тела:

Энергетическая светимость R абсолютно чёрного тела прямо пропорциональна четвёртой степени его термодинамической температуры T. Это означает, что при увеличении термодинамической температуры T в 2 раза энергетическая светимость R возрастает в 16 раз.

А в 1893 году немецкий учёный Вильгельм Вин установил зависимость между температурой абсолютно чёрного тела и длиной волны, на которой поток энергии излучения абсолютно чёрного тела достигает своего максимума. Суть этой зависимости отражает этот график:

На основании установленной В.Вином зависимости был выведен «закон смещения» частоты электромагнитного излучения, на которой поток энергии излучения абсолютно чёрного тела достигает своего максимума. Этот открытый закон позже был назван по фамилии учёного — «законом смещения Вина»:

«Закон смещения Вина» отражает тот факт, что с ростом температуры тела — длина волны, на которой поток излучения энергии абсолютно чёрного тела достигает своего максимума, плавно смещается из инфракрасной области спектра излучения в видимую красную область, а при дальнейшем росте температуры она смещается в зону фиолетового цвета.

Каждый из нас не раз наблюдал это смещение температуры максимальной светимости, когда плавно регулировал от нуля до максимума яркость лампы накаливания через светорегулятор, именуемый в быту на английский манер «диммером».

Сначала нить лампы накаливания едва светится красно-оранжевым светом, потом, по мере увеличения напряжения и тока, протекающего по вольфрамовой нити, её яркость возрастает с одновременным изменением цвета светимости, он становится жёлтым. Потом, когда мы вновь увеличиваем напряжение (и ток, текущий через нить лампы), по мере появления в спектре излучения зелёного и голубого, затем синего и фиолетового свечений, лампа накаливания начинает светить белым светом или почти белым светом.

Вспомните сейчас про радугу (это важно!) и про то, что белый свет — это сложный свет, это сумма излучений красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового цветов.

Вспомните сейчас и про объяснение радуги, которое дал ещё в 1627 году французский учёный Рене Декарт: «Природа цвета заключается в том, что частицы тонкой материи (эфира), передающей действие света, стремятся с большей силой вращаться (вокруг своей оси), чем двигаться по прямой линии. Таким образом, те, которые вращаются с гораздо большей силой (чем двигаются по прямой линии), дают красный цвет, а те, которые вращаются лишь немного сильнее (чем те, что дают красный цвет), дают жёлтый цвет…» (Рене Декарт. «Метеоры», глава VIII, с 333-334. Процитировано по книге Марио Льоцци «ИСТОРИЯ ФИЗИКИ», издательство «МИР», Москва, 1970, с. 117).

Попробуйте мысленно применить это знание к увиденному процессу в лампе накаливания, подогрев которой плавно увеличивают диммером: «Сначала нить лампы накаливания еле-еле светится красно-оранжевым светом, потом, по мере увеличения напряжения и тока, протекающего по вольфрамовой нити, её яркость возрастает с одновременным изменением цвета светимости, он становится жёлтым…»

Вспомните сейчас о микропроцессах, происходящих в нити лампы накаливания и описанных в книге В.И.Гапонова «ЭЛЕКТРОНЫ»: «Скорость потока электронов (не путать со скоростью беспорядочного движения отдельных электронов!), зависит от напряжения — «электрического напора» (так же, как скорость воды в трубе зависит от напора воды). Эта скорость невелика. Например, в светящейся нити электрической лампочки проходимый электронным потоком путь за одну секунду измеряется миллиметрами! Притом, что электрическое поле, приводящее в движение электроны, распространяется в проводах со скоростью света, а это почти 300000 км/сек…»

Здесь важная для нас мысль вот эта: «не путать со скоростью беспорядочного движения отдельных электронов!»

Именно эти беспорядочно движущиеся (в нити лампы накаливания) отдельные быстрые электроны (их скорость исчисляется в тысячах км/с при температуре в тысячи градусов Кельвина) и генерируют свет теплового (ИК) и видимого диапазонов!

Вспомните сейчас и о том, что такое неполяризованный (естественный) свет, и что такое поляризованный!

Естественный свет (неполяризованный) представляет собой множество волн с беспорядочной поляризацией (одновременно распространяющихся в пространстве). Это великое множество волн порождают (естественным образом!) беспорядочно движущиеся в разогретых металлах быстрые электроны! Однако, каждый электрон в отдельности порождает поляризованный свет, один в один с тем, как «вибратор Герца» порождает поляризованную радиоволну.

Добавьте к этому ещё то знание, что электроны, порождающие свет в лампе накаливания за счёт сильного разогрева вольфрамовой нити, скачут по ней как блохи по блохастой собаке, но никуда не улетают, если не созданы для этого особые условия. Цитирую ещё раз замечательную книгу В.И.Гапонова «ЭЛЕКТРОНЫ»:

«Среди беспорядочно движущихся электронов всегда есть такие, которые летят по направлению к поверхности металла. Будут ли они вылетать из металла? Ведь если оставить открытым сосуд с газом, молекулы которого также находятся в беспорядочном движении, как и электроны в металле, то молекулы газа быстро рассеются в воздухе. Однако электроны в обычных условиях не вылетают из металла. Что же их удерживает? Притяжение ионами. Когда электрон поднимается немного над поверхностью металла, над ним уже нет ионов, а внизу, на поверхности, есть. Эти ионы притягивают поднявшийся электрон, и он падает обратно на поверхность металла, как падает на землю брошенный вверх камень…»

Прочтите внимательно последнюю фразу ещё раз и попробуйте представить, как электроны вылетают из поверхности металла наружу, тормозятся ионами и вновь возвращаются обратно. Это важно для дальнейшего понимания информации, потому что далее я хочу рассказать вам о том, как именно электроны порождают свет.

Причём этот механизм, о котором я расскажу, работает при образовании всех без исключения излучений: и радиоволн, и видимого света, и рентгеновских лучей!

Каким же одинаковым способом электроны порождают все виды излучения?

Давайте разбираться с этим!

Электроны, эти крохотные частицы атомов химических элементов, как удалось доподлинно выяснить учёным, обладают массой.

«Электрон — стабильная отрицательно заряженная элементарная частица, обладающая массой, одна из основных структурных единиц вещества. Согласно представлениям физики элементарных частиц, электрон считается неделимым и бесструктурным (как минимум до расстояний 10−минус17 см)».

Как учёные смогли доказать тот факт, что электрон обладает реальной массой?

В 1913 году российские учёные Л. И. Мандельштам, основатель школы радиофизиков, и Н. Д. Папалекси, впоследствии крупнейший советский физик, академик, председатель Всесоюзного научного совета по радиофизике и радиотехнике при АН СССР, просто предположили, что электрон должен обладать массой, а потом они решили поставить простой, но оригинальный опыт, чтобы убедиться в этом.

Они взяли катушку с проводом, снабдили её токосъёмниками, какие есть на генераторе, и стали крутить её в разные стороны. Раскрутят, к примеру, по часовой стрелке, потом резко остановят и — назад. Рассуждали они примерно так: если электроны и вправду обладают массой, то, когда катушка внезапно останавливается, электроны ещё некоторое время должны дружно двигаться по инерции. А как известно, упорядоченное движение электронов по проводу — это электрический ток. Если этот ток будет фиксироваться, значит, электроны испытывают силу инерции, а инерция — признак массы. К концам провода катушки, которую учёные раскручивали и резко тормозили, они подсоединили обычный динамик от телефонного аппарата, и при резком торможении вращающейся проволочной катушки в телефоне был слышен щелчок, подтверждающий появление импульса инерционного (!) электрического тока.

В 1916 году опыт Мандельштама и Папалекси повторили американские учёные Толмен и Стюарт. Они тоже крутили катушку, но вместо телефона к её концам подсоединили прибор для измерения заряда.

Толмену и Стюарту удалось не только подтвердить существование у электрона массы, но даже измерить её! Данные Толмена и Стюарта потом много раз проверялись и уточнялись другими учёными, и теперь все знают, что масса электрона равна 9,109х10-минус31 кг». Источник.

Итак, электроны обладают массой.

Как связать это важное знание с тем, что электроны, двигаясь поступательно с ускорениями разных знаков, могут излучать электромагнитные волны всевозможных частот?!

Хочу обратить внимание читателя на такой важный нюанс: почти во всех случаях электроны порождают волны света, радиоволны и рентгеновское излучение не в направлении собственного поступательного движения, а в направлении перпендикулярном своему поступательному движению!

Это особенно наглядно видно по конструкции рентгеновской трубки и по принципу её работы:

1 — анодный стакан, электрически соединённый с плюсом источника высокого напряжения, 2 — окно из материала, пропускающего Х-лучи, 3 — нить накала (катод), 4 — стеклянная колба, из которой откачан воздух, 5 — подвод питания к нити накала, сюда же (к любому из двух проводов) подводится высокое напряжение отрицательной полярности, разгоняющее до большой скорости электроны, испускаемые катодом. 7 — анодное зеркало (мишень). 8 — трубки контура водяного охлаждения анода. Красным цветом обозначена траектория движения электронов, голубым цветом обозначена траектория движения Х-лучей (волн рентгеновского диапазона).

В полуволновом «вибраторе Герца» электроны, упорядоченно движущиеся по его металлическим стержням, тоже создают радиоволны не в направлении своего поступательного движения, а в направлении, перпендикулярном своему поступательному движению!

Вспомните картинку, иллюстрирующую представление Д.К.Максвелла о «плоских» магнитных волнах:

О чём говорит это изображение?

О том, что электрон создаёт вокруг себя именно в этом направлении магнитное поле?

А в рентгеновской трубке попадающие в мишень анода разогнанные до большой скорости электроны создают вокруг себя, получается, этакое взрывное «магнитное поле»? Причём с совершенно жуткой напряжённостью? Так?

Нет, не так!

Помните, я писал: «Никто, почему-то, даже не допускает мысли, что в так называемом «открытом колебательном контуре», которым является «вибратор Герца», эти два поля (электрическое и магнитное), вызывая в стержнях излучателя «скин-эффект» (поверхностные скоростные электростатические токи), порождают ещё одну форму электромагнитного поля, имеющую продольное смещение, (какое имеет звуковая или ударная волна, распространяющаяся в воздухе).

Эта третья форма электромагнитного поля с продольной компонентой, порождаемая быстрыми электронами, собственно и есть излучаемая РАДИОВОЛНА, которую средства контроля ЭМП различают и фиксируют на фоне двух других полей обычно на некотором удалении от поверхности «диполя Герца»! Поэтому и принято говорить, что РАДИОВОЛНА ФОРМИРУЕТСЯ на расстоянии нескольких длин волн от тела «полуволнового вибратора»!

Ребята, где логика?! Радиоволна формируется сразу, непосредственно в антенне, её порождают непосредственно электроны, просто она маскируется двумя другими формами электромагнитного поля, очень сильными именно вблизи антенны!»

Весь фокус в том, что разработчики радиопередающих и радиоприёмных устройств видят в их работе только электрические и магнитные поля, связанные между собой в единую колебательную систему принципом электромагнитной индукции.

Причём они видят их лишь в той форме и в тех качествах, которые досконально изучены при исследовании работы любого закрытого колебательного контура или трансформатора переменного тока.

На основе расчётов этого хорошо изученного колебательного процесса собственно и строятся все радиопередатчики. И это правильно, потому что эти переменные поля (магнитное и электрическое) действительно честно трудятся в любой радиопередающей антенне.

Вот только никто почему-то не понимает, что они трудятся в радиопередающей антенне особой конструкции как «мама» и «папа», желающие зачать дитя! А «дитя» в нашем случае — это радиоволна, волновой процесс, который рождается и стартует с места своего рождения только благодаря труду «мамы» и «папы», которые оба остаются на месте, то есть в антенне и вблизи антенны.

Таким образом, все расчёты учёных, разрабатывающих радиопередающие устройства, оказываются верны касательно работы известных полей (электрического и магнитного), порождаемых в радиопередающих антеннах токами высокой частоты, поступающими в антенну из специального генератора.

Слепота же всех наших ученых-физиков состоит только в том, что они не до конца понимают, что же происходит в антенне! Они не понимают самого механизма рождения радиоволны в антенне! Они даже не осознают принципиальных различий между "закрытым колебательным контуром" и "открытым колебательным контуром"! Оттого они видят там только работу «магнитного и электрического полей», и не видят, что эти поля при посредстве электронов порождают в том же самом «электромагнитном поле» своё законнорожденное «дитя» — радиоволну, распространяющуюся в свободном пространстве со скоростью света.

Упомяну сейчас известный парадокс: в передающей и приёмной антеннах происходят ассиметричные процессы!

В передающей антенне электрическое поле и магнитное сдвинуты на 90 градусов (на четверть периода) относительно друг друга:

В приёмной антенне электрическое поле и магнитное синфазны друг другу:

Именно поэтому принято говорить, что при излучении РАДИОВОЛНА ФОРМИРУЕТСЯ на некотором отдалении от тела «полуволнового вибратора», и там колебания векторов электрического и магнитного полей у неё становятся синфазными!

Между тем этот парадокс легко объясним тем, что нельзя отождествлять то «магнитное поле», которое наблюдается вокруг замкнутых электрических цепей с постоянным или переменным током, тому переменному «магнитному полю», которое распространяется в пространстве как радиоволна или как свет, или как рентгеновское излучение! Помните, когда мы рассматривали явление самоиндукции, мы пришли к выводу, что хорошо известное нам «вихревое магнитное поле», образуемое гальваническим током, представляет собой буквально истечение «промежуточной материи» из провода. И это истечение «промежуточной материи» из провода имеет форму вихря, как это верно заметил в 1820 году Ханс Эрстед, первым открывший «магнетизм электрических токов».

Второй важный момент: при создании в замкнутых электрических цепях «вихревого магнитного поля» так называемые «свободные электроны» движутся по проводам с очень медленной поступательной скоростью, которая составляет для постоянного тока всего несколько миллиметров в секунду. При переменном токе скорость электронов в проводах, включённых в замкнутую электрическую цепь, столь же мала, а линейное перемещение электронов вперёд-назад вдоль проводов ещё меньше — доли миллиметра. Поэтому можно считать, что, начиная своё упорядоченное движение и потом тормозясь, электроны, участвующие в образовании постоянного или переменного тока в замкнутых цепях, не испытывают больших сил инерции по причине наличия у них массы и потому не меняют своей геометрии (т.е. не подвергаются деформации).

И совсем другая картина наблюдается в том случае, когда электроны, к примеру, движутся от катода к аноду в рентгеновской трубке.

Во-первых, обладая массой и вращением вокруг своей оси, они испытывают мощное ускорение под действием разгонного электрического напряжения в десятки киловольт, которое, очевидно, сильно растягивает их в длину по направлению движения. Скорость, приобретённая электроном при движении в ускоряющем поле, зависит только от пройденной им разности потенциалов. Известная формула:

показывает, что скорости электронов даже при сравнительно небольшой разности потенциалов получаются весьма значительными, а при U = 50 киловольт, применяемом в рентгеновских аппаратах, скорость электронов V достигает величины 134000 км/с. Это составляет более чем 1/3 от скорости света!

Во-вторых, в рентгеновских трубках разогнанные до огромных скоростей электроны в конце пути встречаются с мишенью анода в виде вольфрамовой или медной пластины и за миллиардные доли секунды «плющатся» о неё. Примите это как образ!

Для крохотного электрона вся поверхность металла разделена на почти прозрачные «соты» — атомы, в центре которых находятся крохотные «атомные ядра». Если электрон точно попадает в ядро атома, вот тогда он буквально превращается в «пыль», порождая при этом огромной силы электромагнитное излучение, а если электрон задевает ядро атома по касательной, и теряет скорость за большее по продолжительности время, то он порождает электромагнитное излучение с меньшей энергией и с меньшей частотой.

Учитывая тот факт, что у электронов есть реальная масса, можно предположить, что геометрическая длина электронов, какой бы маленькой она ни была, резко сокращается при ударе о ядро атома, а геометрическая ширина электронов, какой бы маленькой она ни была, напротив, резко возрастает. Чтобы представить, как это происходит, посмотрите, как плющится о стену быстро движущийся резиновый мяч.

Такое расширение электронов в поперечнике (при торможении), сопровождается выходом большого количества кинетической энергии в направлении поперечного расширения электронов. Благодаря этому электрон только и может порождать в рентгеновской трубке ударную электромагнитную волну с круговым фронтом, которая распространяется в направлении, перпендикулярном траектории движения электрона.

В силу того, что электрон разгоняется в рентгеновской трубке электрическим полем до околосветовых скоростей, при резком торможении об анод он порождает ударную волну с гигантской энергией, сосредоточенной малом объёме пространства, глубина которого определяется временем торможения электронов и конечной скоростью распространения в пространстве круговой ударной волны. Эта конечная скорость известна нам как «скорость света». Поскольку эта скорость — природная константа (около 300000 км/сек), она неизменна для «свободного пространства», то величина энергии ударной электромагнитной волны, сосредоточенной в объёме пространства, пропорциональна времени торможения электронов, а с этим временем напрямую связано такое понятие как «частота излучения», даже если это всего один импульс!

Вот теперь после такой долгой вводной лекции давайте опять вернёмся к немецкому учёному Максу Планку. Он не ставил своей целью создать новую науку. «Планк решал вполне конкретную, частную задачу: теоретически исследовал излучение абсолютно чёрного тела (модели твёрдого вещества, которое в холодном виде поглощает всё падающее на него излучение, а будучи нагрето, излучает во всём диапазоне длин волн). Теорию «чёрного» излучения пытались построить неоднократно, но все попытки оканчивались безуспешно. Уравнения, верно описывающие коротковолновую часть излучения (например, формула Вина), давала большую ошибку в области длинных волн. А формула Рэлея-Джинса, прекрасно работающая в длинноволновой области, совершенно не годилась для коротковолновой.

Пытаясь вывести общее уравнение, Планк пошёл эмпирическим путём, связывая измеренную с большой точностью зависимость энергии излучения от длины волны для ряда конкретных температур в одну формулу. Такую формулу ему удалось получить, но только при условии, что излучение чёрного тела происходит не непрерывно, а дискретно, порциями. Планк вычислил единичную порцию излучения и назвал квантом действия, он обозначается буквой h. (В переводе с латинского «quantum» — сколько).

Свою идею Планк докладывал коллегам с ощущением, что совершает «акт отчаяния» — настолько она противоречила всем принципам классической физики. Идею кванта он рассматривал только как математический приём. Он так и писал известному американскому физику Роберту Вуду: «Это была чисто формальная гипотеза ...чтобы любой ценой получился положительный результат». И даже спустя десять лет Планк призывал своего молодого российского ученика А. Ф. Иоффе «не посягать на самый свет» и «не идти дальше, чем это крайне необходимо».

Однако уже в 1905 году Альберт Эйнштейн использовал идею Планка для объяснения фотоэффекта. В начале XX века была обнаружена странная закономерность: скорость вырываемых из вещества электронов определяется только частотой света и не зависит от его интенсивности. С точки зрения классической электродинамики объяснить это было трудно, но с квантовой позиции явление становилось совершенно понятным. Эйнштейн предположил, что не только испускание и поглощение света происходят порциями, но и само излучение существует только в виде отдельных объектов — квантов света…» (Статья «Квантовой механике — 100 лет»: https://www.nkj.ru/archive/articles/5347/).

Итак, проводя свои исследования, Планк прежде всего обнаружил зависимость: излучаемая нагретым телом электромагнитная энергия увеличивается пропорционально частоте излучения (или пропорционально укорочению длины волны излучения).

То есть, с укорочением длины волны «электромагнитного излучения» его энергия пропорционально увеличивается! Почему так, мы уже рассмотрели на примере работы рентгеновской трубки.

Давайте рассмотрим это ещё раз, но попробуем представить эту зависимость между энергией и частотой наглядно. Посмотрите на эти окружности с радиусами R1 и R2.

Представьте, что это две только что зародившихся волны с круговым фронтом, похожие на те, что возникают на поверхности воды, когда в неё бросают камни.

Наши две волны образовались оттого, что два электрона двигались поступательно, параллельно друг другу, с одной скоростью и в одной фазе, а потом они резко затормозили. Сами электроны здесь — маленькие точки в центре каждой окружности. У меня не получилось показать графически само движение электронов, поэтому я объясню словами: оба электрона двигались в направлении от нас перпендикулярно листу бумаги, затем затормозились. В результате торможения они породили две одиночные волны с круговым фронтом. Левый малый круг с R1 (волна λ1) — электрон затормозился быстрее, правый круг большего размера с R2 (волна λ2) — электрон затормозился медленнее.

Представим, что до начала торможения электронов они двигались параллельно друг другу, а их энергии (и их поступательные скорости, соответственно) были в обоих случаях одинаковыми.

Если бы мы могли измерить плотность энергии в этих электромагнитных плоских волнах с круговым фронтом, то мы бы обнаружили, что у волны λ1 с радиусом R1 энергия больше, а у волны λ2 с радиусом R2, энергия меньше.

Давайте вникать, почему так.

Вот реальная (слева) и схематично изображённая (в центре) рентгеновская трубка, а справа от них — три разных фазы движения резинового мячика, ударяющегося о преграду. Считайте это моделью поведения электрона при торможении, который обладает массой, распределённой в объёме, не равном нулю.

На рисунке ниже график ускорения электронов в рентгеновской трубке на мерном отрезке (между катодом и анодом) — это длинная медленно восходящая вверх прямая линия. Нисходящая вниз прямая линия справа — это график торможения разогнанных электронов телом анода.

Чем короче время торможения электрона t, тем большую перегрузку он испытывает как «материальное тело», тем больше его деформация (укорочение в длину и расширение в поперечнике), тем меньший путь λ проходит в пространстве со скоростью света фронт ударной круговой «электромагнитной волны», соответственно, тем большая плотность энергии в волне W, и тем больший импульс P имеют материальные частицы, её составляющие.

Если время торможения t электрона будет больше, то, соответственно, он испытывает меньшую перегрузку как «материальное тело», его деформация (укорочение в длину и расширение в поперечнике) будет меньше, фронт ударной круговой «электромагнитной волны» пройдёт в пространстве со скоростью света большее расстояние λ, ну и как результат, плотность энергии W в ударной волне будет меньше, и меньший импульс P, будут иметь материальные частицы, участвующие в образовании волны.

То есть, когда мы говорим, что «энергия излучения» напрямую зависит от «частоты» v, то, прежде всего, мы должны понимать, что частота v — это обратная функция времени t действия силы (тока, напряжения, давления, напряжённости магнитного поля или чего угодно другого. Чем время t действия силы короче, тем частота v — выше.

Из вышесказанного следует простой вывод, что обнаруженная Максом Планком зависимость: «энергия излучения прямо пропорциональна частоте излучения» — это, прежде всего, характеристика излучающих свойств электрона, который, когда испытывает сначала ускорение, а потом торможение, испытывает деформацию (как в направлении движения, так и в направлении, перпендикулярном движению) и тем самым он порождает в окружающем его материальном пространстве волну, которую мы называем «электромагнитной». И только потом уже обнаруженная Максом Планком зависимость между энергией излучения и частотой излучения является характеристикой самой «электромагнитной волны», порождённой электроном!

На примере работы всё той же рентгеновской трубки это очень наглядно видно!

Это спектр тормозного рентгеновского излучения. Ф — поток излучения, λ — длина волны.

Прочтём для начала, как описывается работа рентгеновской трубки в учебниках «физики»:

«Со стороны длинных волн спектр ограничен длиной волны 100 нм, которая является условной границей рентгеновского излучения. Со стороны коротких волн спектр ограничен длиной волны λmin. Согласно формуле (представлена ниже) минимальной длине волны соответствует случай Q = 0 (кинетическая энергия электрона полностью переходит в энергию кванта):

Расчёты показывают, что поток (Φ) тормозного рентгеновского излучения прямо пропорционален квадрату напряжения U между анодом и катодом, силе тока I в трубке и атомному номеру Z вещества анода.

Спектры тормозного рентгеновского излучения при различных напряжениях, различных температурах катода и различных веществах анода показаны ниже:

Спектр тормозного рентгеновского излучения (Φλ)

а - при различном напряжении U в трубке;

б - при различной температуре T катода;

в - при различных веществах анода отличающихся параметром Z.

При увеличении анодного напряжения (на это очень важно обратить внимание. Комментарий — А.Б.) значение λmin смещается в сторону коротких длин волн (потому что увеличивается скорость электронов и увеличивается их кинетическая энергия. Комментарий — А.Б.) Одновременно с увеличением анодного напряжения возрастает и высота спектральной кривой.

При увеличении температуры катода возрастает эмиссия электронов. Соответственно увеличивается и ток I в трубке. Высота спектральной кривой увеличивается, но спектральный состав излучения не изменяется.

При изменении материала анода высота спектральной кривой изменяется пропорционально атомному номеру Z...» Источник.

Теперь обратите внимание на то, что все кривые, которые представлены выше и которые характеризуют работу рентгеновской трубки, ну очень похожи на кривую излучения сильно нагретого чёрного тела.

В обоих случаях мы видим, что со стороны коротких волн (слева) спектр излучений ограничен длиной волны λmin.

Исследованием излучения сильно нагретого чёрного тела, как мы знаем, успешно занимался Макс Планк, сделавший в итоге вывод, что вещество не может испускать энергию излучения иначе как конечными порциями (квантами).

Давайте выясним сейчас, чем обусловлен непрерывный спектр рентгеновского излучения в широком диапазоне энергий на частотах от λmin до λmax?

Как мы прочли ранее, «λmin — самая короткая длина волны, излучаемая рентгеновской трубкой. Она соответствует случаю Q = 0, когда кинетическая энергия электрона полностью переходит в «энергию кванта». (То есть, разогнанный до большой скорости электрон, при столкновении с непреодолимой преградой расшибается буквально в «пыль», и вся материя, из которой он состоял, вместе с запасённой в ней кинетической энергией переходит в ударную «электромагнитную волну», с круговым фронтом, распространяющуюся в направлении, перпендикулярном траектории движении электрона.

Забегая вперёд, спрошу: простите, это её, эту волну с круговым фронтом, называют эйнштейновским «квантом» или «фотоном»?).

Случай, когда электрон превращается в «ничто», возможен только в том случае, когда он попадает точно в центр ядра атома (на аноде), при этом он взрывается за миллиардные доли секунды. Этот случай и соответствует точке на графике — λmin.

В процентном отношении таких точных попаданий совсем немного, поэтому максимум потока рентгеновского излучения приходится на более длинные волны, что хорошо видно на графике выше (энергетический горб). Излучения с ещё более длинными волнами рентгеновского диапазона возникают, когда электрон, попадая в анод рентгеновской трубки, лишь слегка задевает ядро атома.

Сравните этот график с мишенью в тире. Среднестатистическая кучность стрельбы из нарезного ствола по мишени такая же. Горб на графике с надписью «Спектр рентгеновского излучения» соответствует области наибольшей кучности попаданий пуль в мишень (круги 5-8).

Аналог λmin на мишени тоже есть — одно попадание почти точно в десятку!

Примечательно, что в 99% случаев электроны не попадают в ядра атомов, летят, как говорят снайперы, «в молоко», поэтому «в молоке» анода они тормозятся гораздо медленнее, чем если бы попали в ядро атома, и соответственно, они излучают энергию не в рентгеновском диапазоне, а уже в инфракрасном диапазоне, что вызывает сильный нагрев анода рентгеновской трубки. В этой связи мощные рентгеновские трубки изготавливают с водяным охлаждением анода!

Итак, электрон, разогнанный электрическим полем до большой скорости, близкой к скорости света, при точном попадании в ядро атома химического элемента превращается в «ничто», при этом материя, из которой он состоит и накопленная в ней кинетическая энергия полностью переходят в энергию «электромагнитного» излучения.

Релятивисты в этом случае говорят, что кинетическая энергия электрона полностью переходит в энергию «фотона» (эйнштейновского «кванта»), я же говорю, что энергия электрона полностью переходит в энергию ударной волны с круговым фронтом!

Внимание вопрос: кто говорит правду?

Мы можем представить себе электрон, попавший в анод рентгеновской трубки, как пулю, выпущенную из нарезного ствола и попавшую в бронестекло. Рассмотрите прилагаемую фотографию. Этот пример чётко соответствует случаю Q = 0, про который сказано: «кинетическая энергия электрона полностью переходит в энергию кванта».

Судя по трещинам в бронестекле, при попадании в него пули, в нём возникла мощная ударная упругая волна, распространившаяся в направлении, перпендикулярном направлению движению пули.

Выходит «квант» электромагнитного излучения, он же «фотон», выглядит похожим образом и его физическая природа примерно такая же?

Давайте вникать!

Всякий отдельно взятый электрон как точечный осциллятор имеет свойство порождать вокруг себя волны только со сферическим фронтом.

Вспомним ещё раз, как Макс Планк пришёл и идее существования «квантов энергии».

Стремясь вывести уравнение, описывающее энергии сразу всех частот излучения сильно нагретого тела, Планк шёл эмпирическим путём. Ему удалось составить это уравнение только при принятии условия, что излучение чёрного тела происходит не непрерывно, а дискретно, мелкими порциями.

В попытке понять, какими конкретно порциями излучается электромагнитная энергия сильно нагретым телом, Планк взял измеренные величины энергии излучения по частотам и просто разделил эти величины на соответствующие им частоты, то есть, E он разделил на v. И что поразительно, у него получилась константа для всех частот, то есть, он нашёл математическим путём минимальную порцию электромагнитной энергии!

Эту очень маленькую, буквально микроскопическую «элементарную» порцию электромагнитной энергии Планк назвал «квантом действия» — h.

А дальше в физической науке, оказывается, случился целый детектив!

Макс Планк ввёл в физику понятие «квант действия» в значении «наименьшая порция энергии». Эту «наименьшую порцию энергии» он вывел из отношения E/v. То есть величина энергии h = 4•10–15 эВ•с = 6•10–34 Дж•с, которую все физики называют «постоянной Планка», это на самом деле и есть планковский «квант действия»!

Макс Планк пришёл к «кванту» примерно так же, как древнегреческий учёный Демокрит пришёл к понятию «атом». Демокрит пришёл к идее «атома» умозрительно, а Планк — математически. Демокрит озадачился однажды вопросом: «до какой степени можно делить материю?» Начав разрезать ножом некий предмет пополам, потом ещё раз пополам, и так далее, Демокрит пришёл к идее существования наименьшего неразрезаемого кусочка материи. Его он и назвал «атомом», что в переводе с древнегреческого и означает «неразрезаемый».

Когда Планк пытался вывести ту самую математическую формулу и у него раз за разом ничего не получалось, он просто из любопытства разделил энергию излучения разогретого тела на частоту этого излучения E/v и получил константу, наименьшую неизменяемую «порцию» энергии электромагнитного излучения — своего рода «атом действия».

«В своих «Лекциях по теории теплового излучения» (в 1906 году), опираясь на метод фазового пространства, разработанный Гиббсом, Планк дал новую интерпретацию постоянной, как элементарного участка двумерного фазового пространства (для случая одномерного осциллятора). Независимость величины этого участка от частоты обуславливает равновероятность комплексий, используемых для вычисления энтропии. Заметив, что константа h имеет размерность действия, учёный назвал эту постоянную «квантом действия». (Mehra J. Max Planck and the Law of Blackbody Radiation // J. Mehra. The Golden Age of Theoretical Physics. — World Scientific, 2001. — P. 19—55).

Таким образом подтверждается моя информация, что Планк назвал «квантом действия» наименьшую неизменяемую порцию «электромагнитной энергии». Эта наименьшая неизменяемая порция «электромагнитной энергии» и стала новой физической постоянной.

Теперь смотрите, что сегодня пишется в различных энциклопедиях:

«…Планк приложил много усилий, пытаясь согласовать свои результаты с классической физикой; он крайне настороженно относился …к теории световых квантов Эйнштейна».

«Фотон изначально был назван Альбертом Эйнштейном «световым квантом». Современное название, которое фотон получил от греческого слова φῶς («свет»), было введено в 1926 году химиком Гилбертом Н. Льюисом. В химии и оптической инженерии для фотонов часто используют обозначение hν, где h — постоянная Планка и ν (греческая буква ню) — частота фотонов. Произведение этих двух величин есть энергия фотона…»

«…Планк не предполагал, что электромагнитное излучение испускается в виде отдельных порций энергии (квантов), величина которых связана с частотой излучения выражением: Е = hv».

(Все три цитаты взяты из электронной «Википедии»).

Меня особенно «убила» последняя фраза «…Планк не предполагал, что электромагнитное излучение испускается в виде отдельных порций энергии (квантов), величина которых связана с частотой излучения выражением: Е = hv».

То есть, Макс Планк разделил Е на v (энергию электромагнитного излучения одной частоты на эту частоту), и таким образом он открыл новую физическую постоянную h. Эту элементарную «порцию» энергии он и назвал «квантом действия».

Альберт Эйнштейн с группой поддержки пошёл дальше и придумал «световые кванты» с энергией Е = hv, а химик Гилберт Н. Льюис дал им название «фотоны».

Что тут не так?

Ну явно какая-то лажа, имеющая «второе дно», которое от нас пытаются скрыть!

Читаем информацию из академического словаря:

«Фотон (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это безмассовая частица, способная существовать только двигаясь со скоростью света. Заряд фотона также равен нулю. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1. Этому свойству в классической электродинамике соответствует круговая правая и левая поляризация электромагнитной волны. Фотону как элементарной частице свойственен корпускулярно-волновой дуализм, он проявляет одновременно свойства частицы и волны. Фотоны обозначаются буквой gamma, поэтому их часто называют гамма-квантами (особенно фотоны высоких энергий); эти термины практически синонимичны. С точки зрения Стандартной модели фотон является калибровочным бозоном. Виртуальные фотоны являются переносчиками электромагнитного взаимодействия, таким образом обеспечивая взаимодействие, например, между двумя электрическими зарядами».

«Исследования свойств излучения абсолютно чёрного тела, проходившие в течение почти сорока лет (1860—1900), завершились выдвижением гипотезы Макса Планка о том, что энергия любой системы при излучении или поглощении электромагнитного излучения частоты может измениться только на величину, кратную энергии кванта (то есть дискретно), где — постоянная Планка. Альбертом Эйнштейном было показано, что такое представление о квантовании энергии должно быть принято, чтобы объяснить наблюдаемое тепловое равновесие между веществом и электромагнитным излучением. На этой же основе им был теоретически описан фотоэлектрический эффект, за эту работу Эйнштейн получил в 1921 году Нобелевскую премию по физике…

Многие физики предполагали изначально, что квантование энергии есть результат какого-то неизвестного свойства материи, поглощающей и излучающей электромагнитные волны. В 1905 году Эйнштейн предположил, что квантование энергии — свойство самого электромагнитного излучения.

Признавая справедливость «электромагнитной теории света» Максвелла, Эйнштейн указал, что многие аномальные в то время результаты экспериментов могут быть объяснены, если энергию световой волны локализовать в подобные частицам кванты, которые движутся независимо друг от друга, даже если волна непрерывно распространяется в пространстве. В 1909 и 1916 годах, Эйнштейн показал, исходя из справедливости закона излучения абсолютно черного тела, что квант энергии должен также обладать импульсом , делающим его полноправной элементарной частицей. Импульс фотона был обнаружен экспериментально Артуром Комптоном, за эту работу он получил Нобелевскую премию по физике в 1927 году. Однако, вопрос согласования волновой теории Максвелла с экспериментальным обоснованием дискретной природы света оставался открытым. Решение было найдено в рамках квантовой электродинамики (см. раздел корпускулярно-волновой дуализм ниже) и ее преемницы Стандартной модели…»

«В вакууме энергия и импульс фотона зависят только от его частоты (или, что эквивалентно, от длины волны».

Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1169116#cite_note-1

Сейчас у нас есть уникальная возможность понять физический смысл и «квантов действия» Макса Планка, и «световых квантов» Альберта Эйнштейна, как говориться, «без дураков и обмана!»

Ранее мы узнали, что «в 1906 году Планк дал новую интерпретацию постоянной h, как элементарного участка двумерного фазового пространства (для случая одномерного осциллятора)».

Теперь вникаем:

1. «Двумерным пространством считается n-мерное пространство, где n=2. Примером двумерного пространства является плоскость. Точки данного пространства возможно задать всего двумя числами. Например, любую точку можно задать парой чисел: (x, y). Плоские объекты характеризуются не только длиной, но и шириной.

2. Сущность понятия фазового пространства заключается в том, что состояние сколь угодно сложной системы представляется в нём одной единственной точкой, а эволюция этой системы — перемещением этой точки.

3. Колебательные системы, описываемые уравнением:

называются одномерным классическим гармоническим осциллятором. Простейший пример одномерного осциллятора — подвешенный на пружине груз:

Теперь рисуем двумерное фазовое пространство Макса Планка для случая одномерного осциллятора, который в силу своего точечного размера создаёт электромагнитную волну с круговым фронтом.

Договоримся, что длина окружности на этом графике — это величина электромагнитной энергии Е, а радиус — это частота электромагнитных колебаний v, порожденных одномерным осциллятором (точка в центре графика).

Если увеличивается частота электромагнитного излучения, пропорционально увеличивается и длина окружности, которая для нас равна энергии электромагнитного излучения.

Если величину реальной энергии Е сильно нагретого тела, излучаемую на какой-то одной частоте, мы разделим на частоту v этого излучения, то мы, как и Планк в своё время, получим «квант дейстия» — h = 6,62(89) × 10−34 Дж•c.

Если же длину нашей окружности (график энергии излучения), вычисляемую по формуле: 2πR, что равно 6,28R, мы разделим на радиус окружности R (график частоты излучения), то получим для двумерного (плоского) фазового пространства точку, выражаемую числом 6,28…, что очень близко к числу 6,62 энергии «кванта действия» — h.

То есть, у нас была окружность, мы разделили длину окружности на радиус, получили точку, размер которой выражается числом 2π.

Эта точка в расчёте Планка — «квант действия». А вот исходная окружность Е, длина которой равна произведению hv — это «световой квант» Эйнштейна, названный потом с подачи Гилберта Льюиса «фотоном».

Спрашивается, что в таком случае А.Эйнштейн назвал «световым квантом»?!

В это трудно поверить, но за словами: «…Планк не предполагал, что электромагнитное излучение испускается в виде отдельных порций энергии (квантов), величина которых связана с частотой излучения выражением: Е = hv», кроется очень глубокий смысл!

Формула выражает способность электрона буквально прокачивать через себя энергию и массу «электромагнитного поля» фиксированными «порциями»! Именно благодаря этому свойству он и может работать в «свободном пространстве» как осциллятор (излучатель электромагнитной энергии). В этом своём свойстве электрон функционально похож на постоянный магнит, который возбуждает в проводе электрическую волну только в том случае, если двигать его вперёд назад (или провод двигать вперёд-назад относительно магнита). Когда магнит и провод неподвижны относительно друг друга, ЭДС в проводе не возникает. В случае с электроном, когда он движется равномерно, без ускорения или торможения, он тоже не работает в качестве осциллятора!

Когда же электрон движется с ускорением, а потом испытывает торможение, он порождает в пространстве вокруг себя волновой процесс, несущий в себе строго определённую порцию энергии, величина которой напрямую зависит от времени торможения электрона! Вот что поняла группа «Альберт Эйнштейн и Ко», когда она заявила, что «электромагнитное излучение испускается в виде отдельных порций, величина которых связана с частотой излучения выражением: Е = hv».

То есть, одна круговая волна с радиусом λ, порождаемая электроном в пространстве, это и есть в его случае (!) «отдельная порция» электромагнитного излучения!!!

Чтобы электрон выдал следующую «порцию» электромагнитного излучения, он должен опять сначала ускориться, а затем опять затормозиться!

Вот какой смысл вложен в слова: «…Планк не предполагал, что электромагнитное излучение испускается (электроном! комментарий — А.Б.) в виде отдельных порций энергии, величина которых связана с частотой излучения выражением: Е = hv»!

Из этого понимания, что одна круговая волна с радиусом λ и энергией hv, порождённая электроном в фазе торможения, это есть «отдельная порция» электромагнитного излучения электрона, потом родилась теория, что фотон — это и волна, и частица одновременно! А следом родилась и другая теория, что и электрон тоже — и частица, и волна одновременно.

А что, очень удобно эйншейновцы придумали с «волной-частицей», чтобы вытравить из сознания людей всякое представление о мировом эфире, состоящем, как это предполагалось ещё в глубокой древности, из наимельчайших частиц света ("зернистость" которых, как показали исследования фотоэффекта, проявляется уже начиная с ультрафиолета)!

Только ложью правду надолго не скрыть!

Да и ложь становится уже очевидной!

Читайте внимательно: «Фотон (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света)…»

Элементарная частица — это неделимая частица!

А в случае с энергией hv, распространяющейся в пространстве в виде волны, которая выдаётся нам как одиночный «фотон» с энергией hv, эта энергия представляет собой множество элементарных порций электромагнитной энергии («квантов действия» Планка), и этих порций h в одиночной электромагнитной волне тем больше, чем выше так называемая «частота излучения» v!

Получается, что с «фотонами» сплошной обман! И что интересно, Макс Планк это сразу понял, почему и отказался признавать «кванты света» Эйнштейна!

«…Планк крайне настороженно относился к дальнейшим шагам, уводящим в сторону от старых представлений, например, к теории "световых квантов" Эйнштейна…»

Глядя на эту картинку, так и хочется сказать: «ну ни хрена себе, «элементарные частицы», имеющие разный размер, разную энергию и разную массу!»

Читаем теперь интересное признание «квантовой механики» касательно электрона:

«Энергия системы, излучающей фотоны (т.е. одиночные круговые волны с радиусом λ, комментарий — А.Б.), уменьшается на величину Е равную энергии этих фотонов. (Согласно формулы Е = мс2) масса системы при этом уменьшается на:

Аналогично, масса системы, поглощающей фотоны (при фотоэффекте) увеличивается на соответствующую величину. Эта концепция использует ключевые принципы квантовой электродинамики. В этой теории масса электронов (и вообще всех лептонов) изменяется с поглощением ими виртуальных фотонов. Этот процесс называют иногда перенормировкой…» https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1169116

То есть, как я и предполагал ранее, электрон, выступающий осциллятором всех электромагнитных волн, обладает способностью буквально прокачивать через себя эфир фиксированными «порциями»! Когда электрон ускоряется в электрическом поле, он не только увеличивается в длину, он также увеличивает свою массу за счёт вбирания в себя определенной «порции» эфира, сквозь который он движется так же, как рыба движется сквозь толщу воды.

Причём размер этой «порции» эфира, которую вбирает в себя электрон при ускорении, напрямую связан с величиной его поступательной скорости, а когда электрон тормозится по какой-либо причине, он буквально выстреливает эту приобретённую ранее при ускорении «порцию» эфира, делая этот «выстрел» в направлении, перпендикулярном направлению своего движения, образуя тем самым так называемое «электромагнитное излучение», энергия которого равна произведению hv, где h — элементарная минимальная «порция» электромагнитной энергии, вычисленная Планком, а v — так называемая «частота» излучения.

Как это происходит, например, в антенне радиопередатчика, можно представить следующим образом:

Если представлять процесс излучения радиоволн именно так, как рассказано выше, то в радиоволнах мы имеем качественно другое «магнитное поле», нежели то, что мы наблюдаем вокруг проводов, по которым протекает гальванический ток.

И что ещё интересно, рассмотренный нами ранее вот этот график, на котором показано, как меняется частота излучения рентгеновского диапазона в рентгеновской трубке при увеличении ускоряющего напряжения, прикладываемого между анодом и катодом, позволяет достаточно легко объяснить принцип действия ЕН-антенн, уникальных своими миниатюрными размерами, которые могут быть в 20-40 раз меньше стандартных «полуволновых вибраторов», при той же эффективности работы.

Если наибольшая частота λmin электромагнитного излучения в рентгеновской трубке напрямую связана со скоростью электрона, но прежде всего она связана с величиной той «перегрузки», которую электрон испытывает как «материальное тело» при торможении о ядро атома, то теоретически, да, возможно создание эффективно работающих передающих антенн на любой радиодиапазон даже с сильно укороченными в длину излучателями. Пример тому сегодня демонстрирует на своём сайте: http://ehant.narod.ru легендарный российский радиолюбитель В.В.Кононов:

Миниатюрные ЕН-антенны на 27 мГц (λ = 10 метров!).

Естественно, для работы таких резонансных антенн требуется более высоковольтное питание, потому что электронам, образующим «ток смещения» на поверхности электростатических излучателей, необходимо обеспечить такой же режим работы, как в полноразмерной «классической» антенне.

Как это сделать — это уже техническая сторона вопроса. Более 100 лет назад такое техническое решение для питания своей сильно укороченной антенны (по сравнению с длиной излучаемой волны), нашёл знаменитый экспериментатор Никола Тесла.

Знаменитая "башня Теслы".

Напомню ещё раз, что в 1932 году на одной из своих лекций Никола Тесла сделал заявление: «Я показал, что универсальная среда является газообразным телом, в котором могут распространяться только продольные импульсы, создавая переменное сжатие и расширение, подобно тем, которые производятся звуковыми волнами в воздухе. Таким образом, беспроводный передатчик не производит волны Герца, которые являются мифом! Но он производит звуковые волны в эфире, поведение которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе, за исключением того, что огромная упругость и крайне малая плотность данной среды делает их скорость равной скорости света». «Pioneer Radio Engineer Gives Views on Power», New York Herald Tribune, 11 сентября 1932 года.

Сегодня, если мы разобрались и поняли, что "квантовая механика" построена на мошенничестве с "фотонами", которые, дескать, с одной стороны, являются элементарными частицами и волнами одновременно, а с другой стороны, состоят из миллионов элементарных "квантов действия" h, вычисленных Максом Планком математическим путём.

Если факт мошенничества в науке доказан мною, то почему бы нам всем сообща не заговорить об этом жульничестве так, чтобы даже глухие услышали про него?

Требовать восстановления научной истины — это законное право всякого свободного человека и гражданина! Тем более, что здесь ДЕЗИНФОРМАЦИЯ в фундаментальных понятиях устройства Природы! А это МИРОВОЗЗРЕНИЕ! В этой сфере любая, даже маленькая ложь — преступление!

31 августа 2019 г. Мурманск. Антон Благин

